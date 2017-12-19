Какие автомобили пользуются наибольшей популярностью у жителей российской столицы, выяснил «Автостат». Согласно их данным, по итогам продаж новых легковых автомобилей в течение ноября 2017 года тройку лидеров составили «корейцы» петербургской сборки Hyundai Solaris и Kia Rio, а также выпускаемый в Калуге немецкий седан Volkswagen Polo.
ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Москве в ноябре 2017 года:
- Hyundai Solaris – 1 192 экземпляра
- Kia Rio – 986
- Volkswagen Polo – 862
- Hyundai Creta – 730
- Skoda Octavia – 659
- Volkswagen Tiguan – 526
- Skoda Rapid – 508
- Renault Kaptur – 450
- Ford Focus – 445
- Nissan X-Trail – 412 машин
Аналитики отметили, что автомобильный рынок столицы РФ в прошлом месяце показал положительную динамику: прирост составил 16,5% по отношению к показателю аналогичного периода 2016 года. Сообщается, что в течение ноября на учёт в Москве было поставлено порядка 19 300 новых машин.
Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России в целом в ноябре было продано 152 259 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот результат на 15% больше по сравнению с АППГ. В десятку лидеров среди моделей вошли Kia Rio (8 180 единиц), Lada Vesta (8 066), Lada Granta (7 474), Hyundai Creta (5 758), Hyundai Solaris (5 299), Volkswagen Polo (4 906), Renault Duster (4 322), Lada Largus (4 276), Renault Sandero (3 054) и Renault Logan (2 995).
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