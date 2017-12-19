Какие автомобили пользуются наибольшей популярностью у жителей российской столицы, выяснил «Автостат». Согласно их данным, по итогам продаж новых легковых автомобилей в течение ноября 2017 года тройку лидеров составили «корейцы» петербургской сборки Hyundai Solaris и Kia Rio, а также выпускаемый в Калуге немецкий седан Volkswagen Polo.

1 / 2 На фото: Kia Rio 2 / 2 На фото: Kia Rio

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Москве в ноябре 2017 года:

Hyundai Solaris – 1 192 экземпляра Kia Rio – 986 Volkswagen Polo – 862 Hyundai Creta – 730 Skoda Octavia – 659 Volkswagen Tiguan – 526 Skoda Rapid – 508 Renault Kaptur – 450 Ford Focus – 445 Nissan X-Trail – 412 машин

Аналитики отметили, что автомобильный рынок столицы РФ в прошлом месяце показал положительную динамику: прирост составил 16,5% по отношению к показателю аналогичного периода 2016 года. Сообщается, что в течение ноября на учёт в Москве было поставлено порядка 19 300 новых машин.

1 / 2 На фото: Volkswagen Polo 2 / 2 На фото: Volkswagen Polo

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что в России в целом в ноябре было продано 152 259 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот результат на 15% больше по сравнению с АППГ. В десятку лидеров среди моделей вошли Kia Rio (8 180 единиц), Lada Vesta (8 066), Lada Granta (7 474), Hyundai Creta (5 758), Hyundai Solaris (5 299), Volkswagen Polo (4 906), Renault Duster (4 322), Lada Largus (4 276), Renault Sandero (3 054) и Renault Logan (2 995).