Компания Mercedes-Benz получила рекордный заказ на поставку автобусов

Оператор автобусных рейсов в Саудовской Аравии SAPTCO совместно с французским транспортным оператором RATP подписали заказ на поставку 600 автобусов Mercedes-Benz Citaro.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Mercedes-Benz, которая отметила, что это самый крупный разовый заказ на поставку городских автобусов в истории подразделения Daimler Buses. Контракт был подписан 16 мая этого года на саммите UITP Global Public Transport Summit в Монреале.

Первая партия из 200 автобусов Mercedes-Benz Citaro G и Mercedes-Benz Citaro Solo привезут клиентам в начале 2018-го. Оставшиеся 400 единиц городской техники будут поставлены до 2020 года. Курсировать немецкие автобусы будут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияд.

Мы очень рады сотрудничеству с нашим давним партнером SAPTCO и готовы обеспечивать высокий уровень обслуживания в местном общественном транспорте Хартмут Шик глава Daimler Buses

Для работы в сложных погодных условиях автобусы Citaro G и Citaro Solo оборудованы улучшенной системой кондиционирования, дополнительными воздуховодами в дверях, двойными стеклами и боковыми стеклами с тонировкой. Помимо этого автобусы получили доработанный под требования заказчика дизайн интерьера и экстерьера. Все автобусы оборудованы Wi-Fi, плоским дисплеем диагональю 18 дюймов и системой безналичной оплаты.

В России, тем временем, из бюджета страны выделили шесть миллиардов рублей на закупку школьных автобусов.

