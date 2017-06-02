Российская «Лаборатория Касперского» и австрийская компания AVL подписали соглашение, которое предполагает совместную разработку IT-платформы для безопасного подключения «умных» автомобилей и их отдельных компонентов к облачной и сетевой инфраструктуре, об этом сообщает «Коммерсант».

Разработанный силами специалистов двух компаний модуль безопасного соединения автопроизводители смогут инсталлировать на этапе производства машин. Такой модуль (SCU) представляет собой шлюз, к которому с одной стороны подключены все внутренние коммуникации ТС, а с другой стороны – облако, в которое передаются данные. «Основой для SCU станет KasperskyOS для встраиваемых систем», — отметил руководитель отдела развития технологических проектов «Лаборатории Касперского» Андрей Никишин.

SCU гарантирует, что информация, собранная автопроизводителями с машин и переданная в облако, не будет перехвачена и изменена. «Кроме того, существует проблема с несанкционированной перепрошивкой электронных блоков автомобиля, которую мы сможем решить благодаря проверке цифровой подписи, актуальности прошивки, которую пытаются поставить, и т. д.», — рассказал Андрей Никишин.

Прототип устройства, которое сможет защитить «умные» автомобили от кибератак и несанкционированного доступа, предположительно будет представлен в сентябре текущего года в рамках форума New Mobility World / IAA 2017. Отметим, по данным специалистов «Лаборатории Касперского», в 2015 году по всему миру насчитывалось свыше 5,1 миллиона подключённых к интернету автомобилей. По их прогнозам к 2022 году это количество увеличится до 37,7 миллиона экземпляров.

Предположительно в случае достижения договоренностей с крупными автопроизводителями, на заводах которых выпускается более 1 000 000 машин в год, цена модуля безопасного соединения для одного транспортного средства составит примерно 10-20 долларов (около 570-1 140 рублей по актуальному курсу).

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