Согласно словам представителя компании, фактически продажи на российском рынке мототехники Lifan только стартовали. «При сертификации нашей продукции мы столкнулись с серьёзными проблемами, которые, по счастью, нам удалось успешно разрешить, — рассказал в ходе интервью порталу «Колёса.ру» Ван Сяолун. — Однако из-за этого первые товарные партии мы получили лишь в начале ноября – соответственно, в торговые организации они перешли только сейчас».

«В целом мы придерживаемся следующей политики: мы не будем требовать от наших автомобильных дилеров в обязательном порядке заниматься мототехникой, ведь это совсем другое направление, — добавил исполнительный директор Lifan Motors Rus. — Если у них есть такое желание – как производитель мы всегда готовы помочь. В принципе же по данному сегменту нас больше интересуют специализированные мотосалоны».

По словам представителя российского офиса, в РФ представлено девять моделей мотоциклов, среди них есть как городские, так и внедорожные. При этом модельный ряд будет ещё расширяться. «Вообще, линейка мотоциклов у нас очень широкая, и по соответствию мировому уровню ситуация с мотоциклами у нас, если честно, существенно лучше, чем с автомобилями. Что же касается квадроциклов, то их мы тоже производим, но продавать в России пока не планируем. Это – следующий этап», — сказал Ван Сяолун.