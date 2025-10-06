В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома

Грядущей весной такси в нашей стране встанет на новые рельсы… то есть отечественные колёса. Забудьте про Октавии или Камри – теперь только машины с российской пропиской. Но в реальности всё это больше напоминает некий федеральный эксперимент. Такси действительно станет витриной нашего автопрома: хочешь не хочешь, а знакомиться с новыми Москвичами и Эволютами придётся миллионам пассажиров.
На прошлой неделе Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые подходят для работы в такси с марта будущего года. Это Lada моделей Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ Патриот и Хантер; Sollers SP7; Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space; Voyah Free, Dream и Passion; а также Москвич моделей 3, 3е, 6, и 8. Таксисты тем временем – люди прагматичные. Они мыслят не лозунгами, а расходом топлива и стоимостью обслуживания машины.
Для них пересесть с привычной Тойоты или Шкоды на отечественную Гранту или Весту – как выкинуть старую чугунную сковородку, которая годится и яичницу пожарить, и гвоздь забить, ради блестящей тефлоновой игрушки из супермаркета, у которой ручка отвалится быстрее, чем поджарится колбаса. Но давайте посмотрим на это глазами пассажира. Быть может, для кого-то поездка в отечественном такси станет тест-драйвом, после которого человек решит: «Хм, а ведь это было не так уж плохо»?
Вряд ли. Скорее, обычная поездка из офиса домой превратится в квест: попадётся тебе Веста или на заказ приедет Патриот? Для одних это станет развлечением, для других – поводом пройтись пешочком. Да, в списке есть и премиальные гибриды вроде Voyah, но поездка на таком такси вряд ли станет массовым явлением. Представить большой и дорогой минивэн Dream с шашечками – всё равно что вообразить Сидни Суини в красногорской маршрутке.
Получается, что обе стороны – и водители, и пассажиры – оказываются не слишком довольны. Таксисту сложнее работать, пассажиру труднее расслабиться. Такси, которое всегда было простым решением рутинной логистической задачи, превращается в лотерею с непредсказуемым результатом. Ладно, справедливости ради стоит признать: закон действительно даст российскому автопрому шанс показать себя во всей красе.
Смотрите сами: миллионы людей ежедневно будут проверять отечественные машины на прочность, комфорт и выносливость. Конечно, через пару лет мы привыкнем. Отечественные автомобили в такси станут такой же частью повседневности, как платежи по QR-коду. Но на старте путь будет ой каким непростым – с сомнениями у водителей, иронией у пассажиров и непонятным ценником для таксопарков.
А в итоге всё сведётся к простой формуле: такси всегда отражает время, в котором мы живём. Когда-то это были Волги, потом Камри, а будут – Весты и Москвичи. И если дорога – метафора жизни, то поездка в новом отечественном такси станет её честным отражением: едем не всегда быстро, не всегда комфортно, но всё же доезжаем до пункта назначения.
Ну нельзя же настолько быть провинциальным изданием, вроде Питер не совсем Простоквашино. Были локализованы западные бренды, ездили на них, сейчас восточные, и уже, таксопарк Москвы сплошь китайцы и остатки тех лет. Плач Ярославны.
За последние 5 лет ездил в такси 2-3 раза.
Перестал, потому что ценник улетел в космос, за 3 км. пути дерут 300 руб.,и это эконом от Яндекса в Подмосковье.
Удалил приложение, лучше машину заправить на эти деньги. А для остальных случаев есть автобус, ну или каршеринг, в крайнем случае.
Цены на такси взлетели в два раза, ожидаем, что к 1.03.26 они станут космическими и уже некому будет тестить "российский" автопром, кроме богачей.
До недавнего времени пользовался такси почти каждый раз для поездок в центр, ценник держался на уровне 300₽. Затем значок «повышенный спрос» с удвоением-утроением цены перестал выключаться. По сути, остались ночные трансферы из аэропортов. Тут уж никуда не денешься с подводной лодки.
Вызываю через Uber, поскольку Яндекс присылает исключительно китайские вёдра. Теперь тоже выбора не будет. Видимо придется искать частников, предоставляющих трансферы - чуть дороже, но можно выбрать на чем ехать. Скорее всего с такси мы закончим.
Приятно быть на одном форуме с аксакалами, которые ездили на Убере за 100 рублей за поллитрой по 4.70. Как раз Убер с 18-го года был Яндексом)
ПС. Доллар по 200, РФ развалится, такси не будет. ДБ
Вряд ли веста на пассажирском сильно хуже Соляриса. Ларгус, если едешь с багажом, так вообще супер.
Первая проблема, что ценник в очередной раз подскочит. И автоваз прайс в очередной раз пересмотрит.
А вторая - вместо очередного поколения достаточно безопасных Рио и Солярисов, будем рисковать своими тушками в машинах с сомнительными результатами краш-тестов.