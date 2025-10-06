Мнение без фильтров ×
  • В булочную на такси: массовый тест-драйв отечественного автопрома

06.10.2025 598 6 1

Как известно, с 1 марта 2026 года российское такси официально станет витриной отечественного автопрома. На бумаге это звучит красиво, а что в реальности?

Грядущей весной такси в нашей стране встанет на новые рельсы… то есть отечественные колёса. Забудьте про Октавии или Камри – теперь только машины с российской пропиской. Но в реальности всё это больше напоминает некий федеральный эксперимент. Такси действительно станет витриной нашего автопрома: хочешь не хочешь, а знакомиться с новыми Москвичами и Эволютами придётся миллионам пассажиров. 

На прошлой неделе Минпромторг опубликовал предварительный список автомобилей, которые подходят для работы в такси с марта будущего года. Это Lada моделей Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend и Niva Travel; УАЗ Патриот и Хантер; Sollers SP7; Evolute i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space; Voyah Free, Dream и Passion; а также Москвич моделей 3, 3е, 6, и 8. Таксисты тем временем – люди прагматичные. Они мыслят не лозунгами, а расходом топлива и стоимостью обслуживания машины. 

Для них пересесть с привычной Тойоты или Шкоды на отечественную Гранту или Весту – как выкинуть старую чугунную сковородку, которая годится и яичницу пожарить, и гвоздь забить, ради блестящей тефлоновой игрушки из супермаркета, у которой ручка отвалится быстрее, чем поджарится колбаса. Но давайте посмотрим на это глазами пассажира. Быть может, для кого-то поездка в отечественном такси станет тест-драйвом, после которого человек решит: «Хм, а ведь это было не так уж плохо»?

Вряд ли. Скорее, обычная поездка из офиса домой превратится в квест: попадётся тебе Веста или на заказ приедет Патриот? Для одних это станет развлечением, для других – поводом пройтись пешочком. Да, в списке есть и премиальные гибриды вроде Voyah, но поездка на таком такси вряд ли станет массовым явлением. Представить большой и дорогой минивэн Dream с шашечками – всё равно что вообразить Сидни Суини в красногорской маршрутке.

Получается, что обе стороны – и водители, и пассажиры – оказываются не слишком довольны. Таксисту сложнее работать, пассажиру труднее расслабиться. Такси, которое всегда было простым решением рутинной логистической задачи, превращается в лотерею с непредсказуемым результатом. Ладно, справедливости ради стоит признать: закон действительно даст российскому автопрому шанс показать себя во всей красе.

Смотрите сами: миллионы людей ежедневно будут проверять отечественные машины на прочность, комфорт и выносливость. Конечно, через пару лет мы привыкнем. Отечественные автомобили в такси станут такой же частью повседневности, как платежи по QR-коду. Но на старте путь будет ой каким непростым – с сомнениями у водителей, иронией у пассажиров и непонятным ценником для таксопарков.

А в итоге всё сведётся к простой формуле: такси всегда отражает время, в котором мы живём. Когда-то это были Волги, потом Камри, а будут – Весты и Москвичи. И если дорога – метафора жизни, то поездка в новом отечественном такси станет её честным отражением: едем не всегда быстро, не всегда комфортно, но всё же доезжаем до пункта назначения.

6 комментариев
06.10.2025 09:47
Петя Иванов

Ну нельзя же настолько быть провинциальным изданием, вроде Питер не совсем Простоквашино. Были локализованы западные бренды, ездили на них, сейчас восточные, и уже, таксопарк Москвы сплошь китайцы и остатки тех лет. Плач Ярославны.

06.10.2025 09:51
altersin

За последние 5 лет ездил в такси 2-3 раза.
Перестал, потому что ценник улетел в космос, за 3 км. пути дерут 300 руб.,и это эконом от Яндекса в Подмосковье.
Удалил приложение, лучше машину заправить на эти деньги. А для остальных случаев есть автобус, ну или каршеринг, в крайнем случае.

2
06.10.2025 10:01
Иннокентий Мамикон

Цены на такси взлетели в два раза, ожидаем, что к 1.03.26 они станут космическими и уже некому будет тестить "российский" автопром, кроме богачей.

3
06.10.2025 10:42
Papirus

До недавнего времени пользовался такси почти каждый раз для поездок в центр, ценник держался на уровне 300₽. Затем значок «повышенный спрос» с удвоением-утроением цены перестал выключаться. По сути, остались ночные трансферы из аэропортов. Тут уж никуда не денешься с подводной лодки.
Вызываю через Uber, поскольку Яндекс присылает исключительно китайские вёдра. Теперь тоже выбора не будет. Видимо придется искать частников, предоставляющих трансферы - чуть дороже, но можно выбрать на чем ехать. Скорее всего с такси мы закончим.

2
06.10.2025 11:44
Петя Иванов

Приятно быть на одном форуме с аксакалами, которые ездили на Убере за 100 рублей за поллитрой по 4.70. Как раз Убер с 18-го года был Яндексом)
ПС. Доллар по 200, РФ развалится, такси не будет. ДБ

06.10.2025 16:02
Тавидыч

Вряд ли веста на пассажирском сильно хуже Соляриса. Ларгус, если едешь с багажом, так вообще супер.
Первая проблема, что ценник в очередной раз подскочит. И автоваз прайс в очередной раз пересмотрит.
А вторая - вместо очередного поколения достаточно безопасных Рио и Солярисов, будем рисковать своими тушками в машинах с сомнительными результатами краш-тестов.

2

