УАЗ и электромобиль? Кажется, более странного сочетания не придумать! И тем не менее вот оно – воплощенное в железе, красуется передо мной необычной белой окраской в окружении зелени Дмитровского района Подмосковья.

«Главное – аккуратнее с акселератором, он очень отзывчивый. А крутящего момента столько, что в лес улетишь», – напутствует меня ульяновский инженер.



И действительно – даже лёгкое касание педали заставляет машину буквально прыгать. А если еще нежнее? Вот теперь поехали плавно, под характерный гул электромотора, сдобренный до боли родными уазовскими трансмиссионными шумами, и под завывание электронасоса усилителя руля.

В машине кроме нас с инженером УАЗа – еще один пассажир, представитель чешской компании MW Motors, которая и сотворила это чудо. Электрокаров Spartan (так правильно называется «электро-УАЗ») в мире два. Кроме того, на котором мне предстоит проехать пару километров, есть еще один ходовой прототип – он праворульный и катается по Великобритании.

«У MW Motors был запрос от двух компаний. Одна занимается лесной охраной, другая – горнодобывающая. Им нужен мегапроходимый, мегавыносливый автомобиль, максимально недорогой в обслуживании, – делится предысторией директор по маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн. – Коллеги из MW Motors выбрали УАЗ Hunter в качестве донора. Так появились два прототипа Spartan, которые мы передали клиентам, получили обратную связь и кое-что доработали. Сейчас машины готовы на 95%. Мы планируем подписать соглашение между MW Motors и Sollers Engineering для локализации автомобилей на площадке УАЗ и на базе кустарного варианта сделать мелкую серию. На первые 10 автомобилей уже есть предзаказы».

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– Все, что тебе нужно для движения – клавиша режимов движения с положениями D, N, и R, а также кнопка блокировки дифференциала.

– А рычаги переключения передач и раздатки?

– Не обращай на них внимания!

Наверное, это самый необычный электромобиль в мире. Чтобы максимально упростить конверсию Хантера в электромобиль, в MW Motors решили лишь заменить «родной» ЗМЗ мощностью 134 л.с. и крутящим моментом 217 Нм. Открываю капот: вместо ДВС под запаской – синхронный электромотор на постоянных магнитах с жидкостным охлаждением. Остальное – УАЗовское, в том числе трансмиссия. Коробка передач, раздатка, мосты – все это заводское! Возить на себе такую лишнюю массу, учитывая, что две батареи под полом и одна в багажнике плюс электромотор тоже тянут на пару сотен с лишним килограмм? Можно было бы отказаться как минимум от коробки, но тогда пришлось бы влезть в железные переделки по самые локти. А так потребовалось лишь разработать адаптер, через который электромотор подключен к трансмиссии.

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Почти две тонны для электромотора – семечки. И тут важнее не максимальная мощность в 120 кВт (163 л.с.), а чудовищные 600 Нм момента!

На дороги общего пользования Спартану путь заказан, так что короткую поездку устроили по полигону. Пары километров по пересеченной местности мало, чтобы прочувствовать машину как следует, хочется поездить от души. Уж больно необычные ощущения: абсолютно спартанский салон и огромный руль, простенькие сиденья и металл передней панели, а на ней – прикрученный грубыми саморезами дисплей с данными о запасе хода в километрах, зарядом батареи и цифровым спидометром. Дождь с почти вертикального стекла сбрасывают коротенькие дворники, трансмиссионный гул пытается перекричать моторчик печки, тщетно бьющийся с запотевающими стеклами.

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Режим рекуперации на бездорожье отключили, поэтому мы скатываемся с уклона в 50% на тормозах. Теперь вверх. Специально встаю посреди крутого подъема, продавливаю педаль на четверть хода, и Spartan пушинкой взлетает на холм. Сочетание тяги и уазовской геометрической проходимости – это кайф. Машинка с легкостью карабкается даже по лестнице!



Напоследок короткий прямой участок, и я первый и единственный раз топлю акселератор в пол. Моментальный подхват, и становится страшно: колеса срываются в пробуксовку, машина разбрасывает грунт и яростно устремляется вперед. И правда: не спрыгнуть бы в лес!

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В общей сложности в тот день Спартан ездил больше трех часов и разрядил батарею только до 70%. Результат отличный. Быстрая зарядка занимает около часа, а если подпитываетесь от бытовой розетки, процесс растянется на 5-6 часов. Чехи не признаются, кто поставляет им аккумуляторы и электромотор, но о каком-то эксклюзиве речи нет: «Вы так же можете заказать все это из Китая». Что не мешает обещать, что емкость батарей за пять лет упадет максимум на 20%.

Конечно, вопросов к Спартану и проекту – куча. Сколько проживет стоковая трансмиссия при таком крутящем моменте? Как жить дальше с такой неэффективной системой отопления и вентиляции? Почему все же не доработать Спартан и не убрать бензиновые «рудименты», снизив массу и увеличив запас хода (в нынешней конфигурации декларированы 180 км), заодно скостив и цену? Сколько будет стоить серийная машина в России и кому она будет адресована, учитывая, что на сайте MW Motors ее предлагают европейцам за 40 000 евро? В конце концов, допустят ли архаичную тележку полувековой давности, впряженную в мощный электромотор, до дорог общего пользования?

Так или иначе, Spartan – это лучший эксперимент УАЗа за долгие годы. И запал у ребят есть. Максим Куприн сообщил нам, что серийный электрический Хантер появится в течение ближайшего года, а до 2026 у всех моделей УАЗ будет электрическая версия. Так что даже если Спартан останется штучным товаром для корпоративных клиентов, начало положено. Быть может, ульяновцы продолжат работать с MW Motors и совместными усилиями реализуют какие-нибудь неожиданные проекты. Есть ведь у чехов в портфолио полноприводное ретро-купе с четырьмя мотор-колесами. Почему бы и нет, УАЗ?

УАЗ, Хантер электрическая версия Марка, модель ТС MWM, SPARTAN Тип кузова SUV Количество мест / дверей 5 / 5 Размеры: длина / ширина / высота / колесная база, мм 4100 / 1730 / 2 025 / 2380 Дорожный просвет (до моста), мм 210 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса без нагрузки, кг 1966 Буксировочная способность, кг 2500 Максимальная грузоподъемность, кг На трассе 550 / на бездорожье 336 Максимальная скорость, км/ч 130 Тип тормозов ABS (антиблокировочная регенеративная тормозная система) Доступные цвета Черный, Серебристый, Коричневый, Темно-Зеленый, Темно-Серый Металлик / Белый Тип двигателя Трехфазный электрический двигатель переменного тока Максимальная мощность электродвигателя, кВт 120 Крутящий момент, Н*м 600 Коробка передач 2 скорости / механическая Тип привода 4x4 с подключаемым передним приводом Передаточное отношение главной пары 4,625 Быстрая зарядка за 60 минут 80% Количество батарей 28 Конфигурация ячеек в батареях 3P4S Номинальное напряжение в батареи, В 414,4 Номинальная емкость в батареи, А*ч 150 Максимальное рабочее напряжение, В 492,8 Запас хода 180 км Правовой статус Ml одобрен в ЕС Страна изготовления Чешская Республика