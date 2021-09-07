Тест-драйв ×
  • Тест электрического УАЗ Hunter: китайская начинка, 600 Нм момента и ненужная МКП

Тест электрического УАЗ Hunter: китайская начинка, 600 Нм момента и ненужная МКП

07.09.2021 79 0 0

УАЗ и электромобиль? Кажется, более странного сочетания не придумать! И тем не менее вот оно – воплощенное в железе, красуется передо мной необычной белой окраской в окружении зелени Дмитровского района Подмосковья.  

 

«Главное – аккуратнее с акселератором, он очень отзывчивый. А крутящего момента столько, что в лес улетишь», – напутствует меня ульяновский инженер.

И действительно – даже лёгкое касание педали заставляет машину буквально прыгать. А если еще нежнее? Вот теперь поехали плавно, под характерный гул электромотора, сдобренный до боли родными уазовскими трансмиссионными шумами, и под завывание электронасоса усилителя руля. 

В машине кроме нас с инженером УАЗа – еще один пассажир, представитель чешской компании MW Motors, которая и сотворила это чудо. Электрокаров Spartan (так правильно называется «электро-УАЗ») в мире два. Кроме того, на котором мне предстоит проехать пару километров, есть еще один ходовой прототип – он праворульный и катается по Великобритании.

«У MW Motors был запрос от двух компаний. Одна занимается лесной охраной, другая – горнодобывающая. Им нужен мегапроходимый, мегавыносливый автомобиль, максимально недорогой в обслуживании, – делится предысторией директор по маркетингу и продукту УАЗ Максим Куприн. – Коллеги из MW Motors выбрали УАЗ Hunter в качестве донора. Так появились два прототипа Spartan, которые мы передали клиентам, получили обратную связь и кое-что доработали. Сейчас машины готовы на 95%. Мы планируем подписать соглашение между MW Motors и Sollers Engineering для локализации автомобилей на площадке УАЗ и на базе кустарного варианта сделать мелкую серию. На первые 10 автомобилей уже есть предзаказы».

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11

– Все, что тебе нужно для движения – клавиша режимов движения с положениями D, N, и R, а также кнопка блокировки дифференциала.

– А рычаги переключения передач и раздатки?

– Не обращай на них внимания! 

Наверное, это самый необычный электромобиль в мире. Чтобы максимально упростить конверсию Хантера в электромобиль, в MW Motors решили лишь заменить «родной» ЗМЗ мощностью 134 л.с. и крутящим моментом 217 Нм. Открываю капот: вместо ДВС под запаской – синхронный электромотор на постоянных магнитах с жидкостным охлаждением. Остальное – УАЗовское, в том числе трансмиссия. Коробка передач, раздатка, мосты – все это заводское! Возить на себе такую лишнюю массу, учитывая, что две батареи под полом и одна в багажнике плюс электромотор тоже тянут на пару сотен с лишним килограмм? Можно было бы отказаться как минимум от коробки, но тогда пришлось бы влезть в железные переделки по самые локти. А так потребовалось лишь разработать адаптер, через который электромотор подключен к трансмиссии.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Почти две тонны для электромотора – семечки. И тут важнее не максимальная мощность в 120 кВт (163 л.с.), а чудовищные 600 Нм момента!

На дороги общего пользования Спартану путь заказан, так что короткую поездку устроили по полигону. Пары километров по пересеченной местности мало, чтобы прочувствовать машину как следует, хочется поездить от души. Уж больно необычные ощущения: абсолютно спартанский салон и огромный руль, простенькие сиденья и металл передней панели, а на ней – прикрученный грубыми саморезами дисплей с данными о запасе хода в километрах, зарядом батареи и цифровым спидометром. Дождь с почти вертикального стекла сбрасывают коротенькие дворники, трансмиссионный гул пытается перекричать моторчик печки, тщетно бьющийся с запотевающими стеклами.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Режим рекуперации на бездорожье отключили, поэтому мы скатываемся с уклона в 50% на тормозах. Теперь вверх. Специально встаю посреди крутого подъема, продавливаю педаль на четверть хода, и Spartan пушинкой взлетает на холм. Сочетание тяги и уазовской геометрической проходимости – это кайф. Машинка с легкостью карабкается даже по лестнице! 

Напоследок короткий прямой участок, и я первый и единственный раз топлю акселератор в пол. Моментальный подхват, и становится страшно: колеса срываются в пробуксовку, машина разбрасывает грунт и яростно устремляется вперед. И правда: не спрыгнуть бы в лес!

1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9

В общей сложности в тот день Спартан ездил больше трех часов и разрядил батарею только до 70%. Результат отличный. Быстрая зарядка занимает около часа, а если подпитываетесь от бытовой розетки, процесс растянется на 5-6 часов. Чехи не признаются, кто поставляет им аккумуляторы и электромотор, но о каком-то эксклюзиве речи нет: «Вы так же можете заказать все это из Китая». Что не мешает обещать, что емкость батарей за пять лет упадет максимум на 20%.    

Конечно, вопросов к Спартану и проекту – куча. Сколько проживет стоковая трансмиссия при таком крутящем моменте? Как жить дальше с такой неэффективной системой отопления и вентиляции? Почему все же не доработать Спартан и не убрать бензиновые «рудименты», снизив массу и увеличив запас хода (в нынешней конфигурации декларированы 180 км), заодно скостив и цену? Сколько будет стоить серийная машина в России и кому она будет адресована, учитывая, что на сайте MW Motors ее предлагают европейцам за 40 000 евро? В конце концов, допустят ли архаичную тележку полувековой давности, впряженную в мощный электромотор, до дорог общего пользования?

Так или иначе, Spartan – это лучший эксперимент УАЗа за долгие годы. И запал у ребят есть. Максим Куприн сообщил нам, что серийный электрический Хантер появится в течение ближайшего года, а до 2026 у всех моделей УАЗ будет электрическая версия. Так что даже если Спартан останется штучным товаром для корпоративных клиентов, начало положено. Быть может, ульяновцы продолжат работать с MW Motors и совместными усилиями реализуют какие-нибудь неожиданные проекты. Есть ведь у чехов в портфолио полноприводное ретро-купе с четырьмя мотор-колесами. Почему бы и нет, УАЗ?

УАЗ, Хантер электрическая версия
Марка, модель ТСMWM, SPARTAN
Тип кузоваSUV
Количество мест / дверей5 / 5
Размеры: длина / ширина / высота / колесная база, мм4100 / 1730 / 2 025 / 2380
Дорожный просвет (до моста), мм210
Глубина преодолеваемого брода, мм500
Масса без нагрузки, кг1966
Буксировочная способность, кг2500
Максимальная грузоподъемность, кгНа трассе 550 / на бездорожье 336
Максимальная скорость, км/ч130
Тип тормозовABS (антиблокировочная регенеративная тормозная система)
Доступные цветаЧерный, Серебристый, Коричневый, Темно-Зеленый, Темно-Серый Металлик / Белый
Тип двигателяТрехфазный электрический двигатель переменного тока
Максимальная мощность электродвигателя, кВт120
Крутящий момент, Н*м600
Коробка передач2 скорости / механическая
Тип привода4x4 с подключаемым передним приводом
Передаточное отношение главной пары4,625
Быстрая зарядка за 60 минут80%
Количество батарей28
Конфигурация ячеек в батареях3P4S
Номинальное напряжение в батареи, В414,4
Номинальная емкость в батареи, А*ч150
Максимальное рабочее напряжение, В492,8
Запас хода180 км
Правовой статусMl одобрен в ЕС
Страна изготовленияЧешская Республика
Опрос
Электрический Хантер - это:
Ваш голос
Всего голосов:
внедорожник новые авто тест-драйв УАЗ УАЗ Hunter

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Jaguar XF I поколения (X250) Марка Jaguar, можно сказать, закончила свою историю в сегменте «массового люкса» – её ждёт переосмысление и дрейф в сторону малотиражных и очень дорогих игрушек. «Джаги» не смогли соперничат... 609 2 1 07.09.2021
Статьи / Популярные вопросы Как обжаловать штраф ГИБДД через Интернет Когда мы говорили о том, что делать со штрафами за проданный автомобиль, мы выяснили, что их можно обжаловать, отправив по почте заказное письмо с заявлением и копией договора купли-продажи... 198 0 1 06.09.2021
Статьи / Военная техника Автомобили из зоны риска: незаметные санитарные машины Советских вооруженных сил В этой статье речь пойдет о создании и эксплуатации в Советском Союзе достаточно обширного армейского семейства специальных санитарных автомобилей, которые незаметно трудились в самых разноо... 2996 0 7 05.09.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 57321 6 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 57191 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Назад в 1968-й: опыт владения Chevrolet Camaro SS Есть мнение, что Camaro XXI века хорош только тем, что дети узнают в нём «Бамблби» из «Трансформеров», а девушки чувствуют во владельце настоящего мачо. А так, мол, он «ненастоящий», дёшево... 32571 10 18 13.05.2021
Обсуждаемое
77 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
57 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings