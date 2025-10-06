Бизнес ×

Компактный паркетник Kia Soul отправлен в отставку

06.10.2025 1610 3 1

Американское подразделение Kia объявило о завершении производства кроссовера Soul, который изначально славился своей нетипичной внешностью. В Штатах автомобили еще имеются в наличии у дилеров, там модель сейчас доступна с безальтернативным атмосферником 2.0.

В серийном виде самый первый Kia Soul дебютировал в 2008 году. Корейская марка изначально позиционировала модель в качестве городского кроссовера, хотя она, скорее, представляет собой хэтчбек. Во второе поколение паркетник перешел в 2013-м. Ну а актуальный «третий» Soul в строю с 2018-го, рестайлинг провели в 2022-м.

Kia Soul первого поколения

Кросс уже покинул большинство рынков. Так, из родной Кореи модель ушла еще в 2021 году из-за низкого спроса. Затем свернули продажи в Европе, где, к слову, Soul в последнее время предлагался только в виде электрокара и в старом кузове. Не так давно кроссовер убрали и из канадской гаммы марки. Теперь же о грядущем прекращении продаж объявлено и в США: местное представительство Kia только что сообщило о том, что производство Soul для этой страны завершится до конца текущего месяца. Вероятно, впоследствии пятидверка канет в Лету и на других рынках, где модель пока еще присутствует (например, в Казахстане). Kia Soul четвертого поколения не будет. 

Актуальный Kia Soul
1 / 2
2 / 2

В американском подразделении Kia уточнили, что у местных дилеров по всей стране останется «всего несколько тысяч экземпляров» Soul. Сегодня модель там доступна исключительно с атмосферником 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором – версии с турбочетверкой 1.6 T-GDI (204 л.с.) и семиступенчатым роботом адресованный США кроссовер лишился после рестайлинга. Привод только передний.

Без учета налогов и доставки цена Soul сейчас начинается с отметки 20 490 долларов (около 1,7 млн рублей по актуальному курсу). То есть это самый доступный паркетник в американской гамме Kia. После ухода Soul открывать SUV-линейку бренда в Штатах станет Seltos (от 23 690 долларов или от 1,97 млн рублей). К слову, по итогам января-сентября 2025-го в США обе модели продемонстрировали почти идентичный результат: на Soul там выбор остановили 40 408 клиентов, Селтос разошелся тиражом 40 065 экземпляров. Но если первый паркетник закончил три квартала пусть с небольшим, но все же «плюсом» (+1%), то продажи Kia Seltos упали на 17%.

кроссовер США авторынок производство бизнес KIA KIA Soul
3 комментария
06.10.2025 20:40
Papirus

ЧуднОй автомобильчик был, яркий, молодежный. Но отсутствующий багажник перечеркнул все его достоинства.

06.10.2025 20:51
Тавидыч

Сегодня модель там доступна исключительно с атмосферником 2.0 MPI (249 л.с.)

Как будто 100 лошадок приписали лишних.

06.10.2025 20:55
Андрей Говоров

вы правы, конечно. опечатка. исправили, спасибо!

