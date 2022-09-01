Обновлённый Kia Soul добрался до Европы: «нормальные» фары паркетнику не достались

«Старосветский» кросс вообще не стали подвергать рестайлингу, его лишь довели до нового модельного года. Впрочем, кое-какие изменения во внешности все же есть.

В Северной Америке переживший полноценный рестайлинг паркетник Kia Soul дебютировал еще весной. Главная обновка – «обычные» фары в едином блоке вместо двухэтажной оптики. Кроме того, американский кросс обрел иные бамперы и радиаторную решетку. После презентации преобразившейся модели в Штатах мы предположили, что аналогичные изменения получит и европейская «зеленая» версия: в Старом Свете, напомним, Soul актуального поколения бывает исключительно в виде электрокара. Но нет, «старосветское» подразделение Kia лишь слегка освежило модель.

Kia e-Soul 2023 модельного года для Европы 1 / 3 Kia e-Soul 2023 модельного года для Европы 2 / 3 Kia e-Soul 2023 модельного года для Европы 3 / 3

К слову, в Европе спрос на электрический Kia e-Soul скромный: по данным CarSalesBase, в 2021-м там было реализовано всего 8144 штуки. При этом европейский офис марки сейчас активно продвигает семейство Niro нового поколения, в состав которого входит электромобиль (предыдущие модели, включая гибриды, по итогам 2021-м там разошлись тиражом 88 843 экземпляра). То есть не исключено, что «старосветский» e-Soul вовсе не дождется масштабной модернизации и покинет этот регион после завершения жизненного цикла нынешней генерации.



Европейский Kia e-Soul-2023 с «внедорожным» пакетом 1 / 3 Европейский Kia e-Soul-2023 с «внедорожным» пакетом 2 / 3 Европейский Kia e-Soul-2023 с «внедорожным» пакетом 3 / 3

Итак, единственная перемена во внешности электрокросса 2023 модельного года – передвинутая эмблема Kia на передке. Отметим, «зеленый» паркетник уже давно перешел на новый «плоский» логотип бренда, но если прежде он был на нижней кромке капота, то теперь надпись Kia «прерывает» декоративную полоску, объединяющую верхний ярус оптики. В некоторых европейских странах еще расширена палитра цветов кузова. А кое-где e-Soul по-прежнему можно заказать с «внедорожным» обвесом (пластиковые накладки на колесных арках и дополнительные вставки на дверях).



Европейский Kia e-Soul-2023

Интерьер в целом прежний. На некоторых рынках Kia e-Soul стал богаче (например, кое-где адаптивный круиз-контроль ранее не входил в список стандартного оборудования), вдобавок улучшен комплекс систем безопасности.



Техники модернизация не коснулась. Базовый Kia e-Soul имеет электромотор мощностью 136 л.с. и батарею емкостью 39,2 кВт*ч, запас хода такого кроссовера – 276 км (по циклу WLTP). Дорогим версиям положен 204-сильный электродвигатель и батарея на 64 кВт*ч, «дальнобойность» — 452 км.

Рестайлинговый Kia Soul для США 1 / 3 Рестайлинговый Kia Soul для США 2 / 3 Рестайлинговый Kia Soul для США 3 / 3

К примеру, в Нидерландах цена посвежевшего Kia e-Soul начинается с отметки в 37 295 евро, а в Германии за электрокросс просят минимум 40 290 евро. Для сравнения, электрический паркетник Kia Niro EV нового поколения в первой стране стоит от 43 795 евро, немцам такой кросс обойдется минимум в 47 590 евро.

