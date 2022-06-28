Обновлённый Kia Soul с «нормальными» фарами: раскрыты все версии

Американское подразделение Kia представило модернизированный компактный кросс Soul еще в начале мая, однако тогда показали только «оспортивленный» вариант GT-Line. Теперь же раскрыты все исполнения: в Штатах «ожил» конфигуратор модели. Но сначала напомним об общих изменениях.

Главное – эксперимент с двухэтажной головной оптикой завершен, у Kia Soul отныне «обычные» фары, то есть в едином блоке. Как и прежде, Kia Soul по умолчанию имеет галогенки, светодиодная оптика доступна за доплату, причем такие фары идут вместе с LED-противотуманками, сделанными в виде узких горизонтальных полосок в нижней части бампера. Сами бамперы – новые, еще заменили радиаторную решетку, появились диски нового дизайна, вдобавок расширена палитра цветов кузова. Внутри доработок меньше: другими стали кнопки на руле (у Soul GT-Line «усеченный» руль), а у клавиш блока управления «климатом» теперь белая подсветка.

Базовый обновленный Kia Soul 1 / 4 Базовый обновленный Kia Soul 2 / 4 Базовый обновленный Kia Soul 3 / 4 Базовый обновленный Kia Soul 4 / 4

В США линейка комплектаций сокращена – убрали самую мощную версию Turbo с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (204 л.с.) и 7DCT, а также «внедорожный» вариант X-Line. Таким образом, американцам Kia Soul-2023 предложен исключительно с «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором. Привод только передний.



В Штатах посвежевший компакт доступен в четырех вариантах исполнения. У базовой версии LX и следующей за ней комплектации S матовая черная решетка с хромированной окантовкой и 16-дюймовые колеса. У «оспортивленного» Soul GT-Line и топового Soul EX на решетке красуются блестящие элементы («иксы» в первом случае и прямоугольные «штрихи» во втором), у таких версий 18- и 17-дюймовые диски соответственно. Кроме того, у паркетника «под спорт» по бокам есть серебристые вставки, и только у Soul GT-Line выставленные напоказ сдвоенные патрубки выпускной системы (они заключены в «трапецию»).

Топовый обновленный Kia Soul 1 / 4 Топовый обновленный Kia Soul 2 / 4 Топовый обновленный Kia Soul 3 / 4 Топовый обновленный Kia Soul 4 / 4

Самый дешевый Soul LX имеет мультимедиа-систему с 8-дюймовым тачскрином, цифровую «приборку» и кондиционер, также в список стандартного оборудования теперь входят системы автоторможения (эта система вдобавок научилась распознавать пешеходов) и удержания в полосе движения. Начиная с версии S появляются мультимедиа с экраном на 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона. А в арсенале топ-версии EX еще значится подогрев передних сидений (опция для GT-Line). Адаптивный круиз-контроль предусмотрен только за доплату и только для «оспортивленного» Soul.



Обновленный Kia Soul GT-Line 1 / 3 Обновленный Kia Soul GT-Line 2 / 3 Обновленный Kia Soul GT-Line 3 / 3

Цены выросли на 500-700 долларов: за рестайлинговый паркетник в США просят 19 790 — 24 090 долларов (без учета налогов и доставки). Обновленный Kia Soul также уже доступен в Канаде. До других рынков такой кросс доберется позже в этом году, причем моторная гамма может разниться в зависимости от страны. Кстати, в Европе давно продают только электрический паркетник, а родную для марки Корею модель покинула из-за низкого спроса.

