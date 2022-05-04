Рестайлинг принёс Kia Soul «обычные» фары, но лишил «внедорожной» версии и турбомотора

Пока представлен обновленный паркетник, предназначенный только для американского рынка. Там «пятидверку» предложат исключительно с двухлитровым «атмосферником», зато базовая модель стала богаче.

Переднеприводный компактный кросс Kia Soul актуального поколения дебютировал в 2018-м. Скромную модернизацию провели в прошлом году, теперь же паркетник пережил полноценный рестайлинг, а одними из первых такой Soul получат американцы: в Штатах старт продаж намечен на лето. К слову, минувший год модель закончила в США в «плюсе» — компакт разошелся тиражом 75 126 экземпляров, что на 5% больше по сравнению с 2020-м. И все же Kia почему-то решила сократить гамму, кроме того, Soul сменил выражение «лица». Впрочем, обо всем по порядку.

Было — стало

Итак, эксперимент с двухэтажной головной оптикой завершен: у паркетника 2023 модельного года «обычные» фары, то есть в едином блоке. Как и прежде, Kia Soul по умолчанию имеет галогенки, светодиодная оптика доступна за доплату, причем такие фары идут вместе с LED-противотуманками, сделанными в виде узких горизонтальных полосок, которые расположены в нижней части бампера. Сами бамперы – новые, вдобавок паркетнику досталась иная радиаторная решетка. Еще Soul обрел диски нового дизайна, плюс расширена палитра цветов кузова. «Оспортивленная» версия GT-Line осталась в строю, ее особенности – расширенный хромированный декор и 18-дюймовые колеса (остальным вариантам положены 16- или 17-дюймовые).



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В салоне доработок меньше – другими стали кнопки на руле (у исполнения GT-Line «усеченный» руль), а вместо красной подсветки (все клавиши и экранчик блока управления «климатом») теперь белая. Мультимедиа-система прежняя: самый дешевый Kia Soul имеет 8-дюймовый тачскрин, остальные версии – дисплей диагональю 10,25 дюйма.



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Как уже упоминалось выше, линейка комплектаций сокращена – убрали топ-версию Turbo с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (204 л.с.) и 7DCT, а также «внедорожный» вариант X-Line. Таким образом, в Штатах Kia Soul будет доступен исключительно с «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором. Зато базовый кросс стал богаче: в список стандартного оборудования теперь входят системы автоторможения (вдобавок эта система научилась распознавать пешеходов) и удержания в полосе движения.



До других рынков рестайлинговый Kia Soul доберется позже в этом году, причем моторная гамма может разниться в зависимости от страны. Кстати, в Европе уже давно продают только электрический паркетник, а родную для марки Корею модель покинула из-за низкого спроса.

