Новинки ×
  • Паркетник Kia Soul кое-где остался без «механики» в новом модельном году

Паркетник Kia Soul кое-где остался без «механики» в новом модельном году

22.06.2021 142 0 0

Слегка доработанная «пятидверка» анонсирована для США. Дизайн прежний, если не считать новой эмблемы марки. Зато изменилось наполнение комплектаций.

 

Американское подразделение Kia продолжает приводить свою линейку в соответствие с новым модельным годом (в Штатах это уже 2022-й): следом за посвежевшими кроссоверами Seltos и Telluride представлен модернизированный Soul. Напомним, переднеприводный компакт актуального поколения дебютировал в 2018-м, в Северной Америке он стартовал в 2019-м. Как и в случае со старшими SUV, для полноценного рестайлинга пока рано, так что модернизация свелась к перетряхиванию комплектаций, плюс Soul получил новую эмблему Kia. К слову, по итогам минувшего года продажи этого кросса в США снизились на 27% до 71 862 экземпляров. Однако в 2021-м паркетник «исправился»: с января по май там реализовано 31 677 единиц, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как и прежде, американцам Kia Soul предложен в шести вариантах исполнения, включая недоступную нам «внедорожную» версию X-Line с соответствующим обвесом. У базового паркетника теперь мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (был 7-дюймовый, а в РФ у модели «в базе» и вовсе обычная магнитола). Кроме того, для самого дешевого Soul-2022 предусмотрен опциональный пакет Technology, в который вошли 16-дюймовые легкосплавные диски (по умолчанию базовый кросс имеет стальные диски аналогичного размера), системы предотвращения фронтального столкновения и столкновения сзади, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Начиная со второй по старшинству комплектации паркетник отныне имеет мультимедиа с планшетом на 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль, два USB-порта и беспроводную зарядку для смартфона (прежде это оборудование было только у двух топовых версий).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Моторы реформы не затронули: в Штатах Kia Soul оснащается «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.), а под капотом самого дорогого варианта Turbo установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (204 л.с.). При этом паркетник лишился шестиступенчатой «механики». Впрочем, такая коробка прежде была только у базового Soul. Итого, в новом модельном году кросс с мотором 2.0 доступен исключительно с вариатором, а турбоверсия комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Если сравнивать с аналогичными комплектациями предыдущего модельного года, то Soul-2022 подорожал на 100 — 800 долларов (около 7300 — 59 000 рублей по актуальному курсу): теперь цена начинается с отметки 19 190 долларов (1 405 000 рублей). Прежний Soul  с «механикой» еще имеется в продаже, он обойдется минимум в 17 590 долларов (1 288 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки.

Российский Kia Soul обрел пересмотренные комплектации в начале этого года, так что в ближайшее время нашу версию обновлять вряд ли станут. В РФ паркетник представлен с «атмосферниками» 1.6 MPI (123 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), есть у нас и «турбочетверка» 1.6 T-GDI (200 л.с.). Базовый двигатель сочетается с 6МКП или 6АКП, двухлитровый – только с «автоматом», а турбомотор работает в паре с 7DCT. Цена – от 1 229 900 рублей.

кроссовер авторынок новинки KIA KIA Soul

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Минимум габаритов, максимум простоты: стоит ли покупать Suzuki SX4 I за 700 тысяч рублей Субкомпактные кроссоверы – популярные машины для города: удобные в парковке, но высокие и опционально полноприводные. Вариантов в этом классе много: мы рассматривали покупку Nissan Juke, K... 374 1 0 22.06.2021
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Mercedes-Benz C-Class W203 Может ли человек, у которого есть деньги разве что на Lada Granta, позволить себе реализовать свою старую мечту и приобрести Mercedes – естественно, с изрядным пробегом? Стоит ли вообще расс... 1048 3 1 22.06.2021
Статьи / Популярные вопросы Ограничение действия прав: что это такое, за что можно получить и что будет, если ездить дальше Мы уже подробно разбирались в том, какие действия водителя трактуются как езда без прав и составляли полный список нарушений, за которые могут лишить водительского удостоверения, а также р... 618 0 1 21.06.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 140184 33 29 15.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чугунный блок, старая тележка, странная муфта: первый тест-драйв Hyundai Palisade В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2... 60564 11 18 04.02.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 51889 13 25 17.03.2021
Обсуждаемое
72 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings