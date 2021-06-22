Паркетник Kia Soul кое-где остался без «механики» в новом модельном году

Американское подразделение Kia продолжает приводить свою линейку в соответствие с новым модельным годом (в Штатах это уже 2022-й): следом за посвежевшими кроссоверами Seltos и Telluride представлен модернизированный Soul. Напомним, переднеприводный компакт актуального поколения дебютировал в 2018-м, в Северной Америке он стартовал в 2019-м. Как и в случае со старшими SUV, для полноценного рестайлинга пока рано, так что модернизация свелась к перетряхиванию комплектаций, плюс Soul получил новую эмблему Kia. К слову, по итогам минувшего года продажи этого кросса в США снизились на 27% до 71 862 экземпляров. Однако в 2021-м паркетник «исправился»: с января по май там реализовано 31 677 единиц, что на 19% больше, чем годом ранее.

Как и прежде, американцам Kia Soul предложен в шести вариантах исполнения, включая недоступную нам «внедорожную» версию X-Line с соответствующим обвесом. У базового паркетника теперь мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином (был 7-дюймовый, а в РФ у модели «в базе» и вовсе обычная магнитола). Кроме того, для самого дешевого Soul-2022 предусмотрен опциональный пакет Technology, в который вошли 16-дюймовые легкосплавные диски (по умолчанию базовый кросс имеет стальные диски аналогичного размера), системы предотвращения фронтального столкновения и столкновения сзади, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Начиная со второй по старшинству комплектации паркетник отныне имеет мультимедиа с планшетом на 10,25 дюйма, двухзонный климат-контроль, два USB-порта и беспроводную зарядку для смартфона (прежде это оборудование было только у двух топовых версий).

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Моторы реформы не затронули: в Штатах Kia Soul оснащается «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с.), а под капотом самого дорогого варианта Turbo установлена бензиновая «турбочетверка» 1.6 T-GDI (204 л.с.). При этом паркетник лишился шестиступенчатой «механики». Впрочем, такая коробка прежде была только у базового Soul. Итого, в новом модельном году кросс с мотором 2.0 доступен исключительно с вариатором, а турбоверсия комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.



Если сравнивать с аналогичными комплектациями предыдущего модельного года, то Soul-2022 подорожал на 100 — 800 долларов (около 7300 — 59 000 рублей по актуальному курсу): теперь цена начинается с отметки 19 190 долларов (1 405 000 рублей). Прежний Soul с «механикой» еще имеется в продаже, он обойдется минимум в 17 590 долларов (1 288 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки.

Российский Kia Soul обрел пересмотренные комплектации в начале этого года, так что в ближайшее время нашу версию обновлять вряд ли станут. В РФ паркетник представлен с «атмосферниками» 1.6 MPI (123 л.с.) и 2.0 MPI (150 л.с.), есть у нас и «турбочетверка» 1.6 T-GDI (200 л.с.). Базовый двигатель сочетается с 6МКП или 6АКП, двухлитровый – только с «автоматом», а турбомотор работает в паре с 7DCT. Цена – от 1 229 900 рублей.

