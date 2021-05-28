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  • Американский Kia Seltos стал богаче в новом модельном году и обрёл особую версию

Американский Kia Seltos стал богаче в новом модельном году и обрёл особую версию

28.05.2021 110 0 0

Базовый американский паркетник теперь имеет оборудование, которое нашему положено только в дорогих комплектациях. Технику менять не стали.

 

В Штатах компактный кроссовер Kia Seltos дебютировал под конец 2019-го, полноценные продажи там стартовали в феврале 2020-го. Всего в прошлом году выбор на этой модели остановили 46 280 американцев. Результат Селтоса по итогам января-апреля 2021-го – 23 257 единиц. К примеру, Ford EcoSport за четыре месяца текущего года разошелся в США тиражом в 17 865 экземпляров (-8%), а дилеры Mazda продали 20 121 паркетник CX-30 (вдвое больше, чем годом ранее). Но вот Hyundai Kona за тот же период обрела 32 877 владельцев (+80%), а Honda продала 39 180 компактов HR-V (+75%). В общем, Kia Seltos в Штатах приняли тепло, однако есть куда стремиться. Привлечь новых клиентов могут обновки, приуроченные к 2022 модельному году.

Итак, Seltos досталась новая эмблема марки. В списке оборудования базового паркетника теперь значатся ассистент движения в полосе, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов), удержания в полосе движения, автоматического переключения фар и контроля внимания водителя. Прежде этот набор был начиная со второй по старшинству комплектации (к слову, у российского Kia Seltos это оборудование имеется лишь в дорогих версиях). Самому дешевому американскому кроссу оставили мультимедиа-систему с 8-дюймовым тачскрином и кондиционер, а вот во всех остальных вариантах отныне планшет диагональю 10,25 дюйма и климат-контроль (в РФ «в базе» обычная аудиосистема и кондер, «климат» идет с третьей в табеле о рангах версии, а мультимедиа с большим экраном положена богатым исполнениям).

Топовый Seltos (версия SX) обрел «усеченное» рулевое колесо. Также самый дорогой паркетник по-прежнему может распознавать не только пешеходов, но и велосипедистов, вдобавок у такого Селтоса есть виртуальная «приборка», адаптивный круиз-контроль и ассистент безопасного выхода (предупредит о наличие другого транспорта при попытке открыть дверь).

Наконец, у кроссовера в Штатах появилось новое исполнение, чье полное имя звучит как Turbo Nightfall Edition. Фото особого Селтоса компания почему-то не опубликовала, ограничившись лишь описанием. Впрочем, и его достаточно, к тому же аналогичная версия есть и у местных Sportage и Telluride, так что объем доработок понятен: Seltos Nightfall досталась «уникальная» черная радиаторная решетка, в том же цвете выполнены 18-дюймовые диски, рейлинги на крыше и пороги.

Техника прежняя: в США модель доступна с бензиновым «атмосферником» 2.0 MPI (148 л.с.) и вариатором, дорогие версии Nightfall и SX оснащаются «турбочетверкой» 1.6 T-GDI (178 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Любопытно, что передний привод предусмотрен только для второй по старшинству комплектации, все остальные имеют полный привод (даже базовая).

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Цена Kia Seltos-2022 лежит в диапазоне от 22 490 до 27 990 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 649 000 – 2 052 000 рублей по текущему курсу.

Напомним, в России Селтос представлен с «атмосферниками» 1.6 MPI (121 или 123 л.с., зависит от привода) и 2.0 MPI (149 л.с.), в гамме нашей модели есть и турбомотор 1.6 T-GDI (177 л.с.). Базовый двигатель сочетается с 6МКП или 6АКП, двухлитровый работает в паре с вариатором, а «турбочетверка» комплектуется 7DCT. Цена – от 1 299 900 рублей. В январе-апреле текущего года в РФ продано 5780 паркетников Kia Seltos. Для сравнения, старший кросс Kia Sportage за тот же период разошелся по России тиражом 10 367 экземпляров, результат Hyundai Creta, лидера сегмента SUV в нашей стране, – 25 768 единиц.

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