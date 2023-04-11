Обновлённый Kia Seltos: раскрыта «внедорожная» версия X-Line

От прочих комплектаций такой кросс отличился более внушительным внешним обликом, а вот двигатель перешел с обычной модели.

Дебютным рынком для рестайлингового паркетника Kia Seltos стала родная Корея, там продажи запустили еще летом прошлого года. Осенью того же 2022-го на автосалоне в Лос-Анджелесе состоялась премьера американской версии, однако следующей страной, где появился модернизированный кросс, стала Австралия. Совсем недавно такой Селтос стартовал и в соседнем с нами Казахстане. Теперь же посвежевший кроссовер, наконец, выходит на рынок США, причем гамму местного SUV пополнило «внедорожное» исполнение X-Line, которого пока нет в других странах. Но сначала снова пробежимся по дизайну стандартного кросса.

Базовый обновленный Kia Seltos для США 1 / 3 Базовый обновленный Kia Seltos для США 2 / 3 Базовый обновленный Kia Seltos для США 3 / 3

Снаружи и внутри предназначенный для Америки кроссовер в целом изменился так же, как на остальных рынках. Селтос обзавелся новыми передним бампером и радиаторной решеткой, фары сохранили свою форму, но начинку заменили, плюс добавили светодиодные росчерки ходовых огней, у которых вдобавок есть «продолжение» в виде светящихся же полосок на решетке. Задние фонари тоже стали другими – их отныне объединяет функциональная плашка. В салоне появилось табло, при этом самый дешевый Kia Seltos имеет цифровые приборы с небольшим экранчиком между и мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, тогда как у прочих версий полноценная виртуальная приборка на 10,25 дюйма и аналогичного размера дисплей развлекательной системы. А еще в Штатах Селтосу оставили привычный рычаг коробки (в Корее модели отрядили шайбу).



Интерьер самого дешевого рестайлингового Kia Seltos и топовой версии 1 / 2 Интерьер самого дешевого рестайлингового Kia Seltos и топовой версии 2 / 2

Фишки «внедорожного» Kia Seltos X-Line – темная окантовка радиаторной решетки вместо хромированной, черные 18-дюймовые колеса (у «начальных» комплектаций 17-дюймовые диски), круглые противотуманки в черных же корпусах (у остальных версий – дополнительные вертикальные блоки ДХО) и более внушительные рейлинги на крыше. Дорожный просвет больше не стал – те же 185 мм, что и у прочих исполнений.



Kia Seltos X-Line 1 / 5 Kia Seltos X-Line 2 / 5 Kia Seltos X-Line 3 / 5 Kia Seltos X-Line 4 / 5 Kia Seltos X-Line 5 / 5

В Штатах рестайлинговому Seltos также положены (в зависимости от комплектации): однозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция передних сидений, электропривод задней двери, адаптивный круиз-контроль, система автоторможения с функцией обнаружения велосипедистов и пешеходов, система слежения за разметкой.



В комплектациях LX, S и EX американский Селтос оснащается прежним бензиновым «атмосферником» 2.0 мощностью 148 л.с., он все так же работает в паре с вариатором IVT. «Внедорожный» Seltos X-Line и топ-версия SX имеют «турбочетверку» 1.6 T-GDI, которая после рестайлинга стала мощнее: теперь 198 л.с. (было 178 л.с.). А еще турбомотор отныне сочетается с классическим восьмиступенчатым «автоматом» (пришел на смену семиступенчатой роботизированной коробке с двумя сцеплениями). Любопытно, что самый доступный Kia Seltos LX в Штатах полноприводный по умолчанию, как и дорогие X-Line и SX. Для «средних» версий S и EX полный привод – опция.

Топовый американский Kia Seltos 1 / 3 Топовый американский Kia Seltos 2 / 3 Топовый американский Kia Seltos 3 / 3

Базовый рестайлинговый Селтос стоит от 24 390 долларов, за версию X-Line просят минимум 28 690 долларов, топовый кроссовер обойдется минимум в 29 990 долларов. Все цены указаны без учета налогов и доставки.



Что же касается России, то из-за всем известных событий нам посвежевший Kia Seltos, вероятно, стоит ждать лишь в поставках по схеме параллельного импорта.