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  • Другой Kia Seltos после рестайлинга сохранил рычаг коробки и обрёл особую версию X-Line

Другой Kia Seltos после рестайлинга сохранил рычаг коробки и обрёл особую версию X-Line

18.11.2022 256 0 0

Правда, исполнение с «иксом» в названии компания пока не продемонстрировала, ограничившись лишь словесным описанием. А в остальном паркетник изменился так же, как и на родине марки.

 

В Корее рестайлинговый Kia Seltos стартовал еще минувшим летом, теперь же представлена версия для Северной Америки: премьера прошла на автосалоне в Лос-Анджелесе. В Штатах, напомним, модель продают с 2020-го, и провальной ее не назовешь. Так, по итогам 2021 года, согласно статистике CarSalesBase, Селтос разошелся по США тиражом свыше 51 000 экземпляров, оставив позади, например, Jeep Renegade (47 137 единиц), Chevrolet Trax (42 590 штук) и Volkswagen Taos (31 682 единицы). Но вот результат Nissan Kicks – 82 960 штук, Subaru Crosstrek – 127 466 единиц, а лидером среди небольших кроссов на американском рынке в прошлом году был Honda HR-V (137 090 единиц). В общем, рестайлинг призван укрепить позиции Селтоса.

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Внешне кроссовер в целом изменился так же, как вариант для Кореи, разве что у «американца» иной новый передний бампер. Селтосу еще достались другие радиаторная решетка и задние фонари, последние к тому же отныне объединяет функциональная плашка. У фар прежняя форма, но начинку заменили, плюс добавлены светодиодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на решетке. Кроме того, расширена палитра цветов кузова, у дисков иной дизайн.

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А еще американский Kia Seltos обрел особую версию X-Line, коей пока нет в гамме модели для корейского рынка. Но на выставку в Лос-Анджелес такой паркетник не привезли, да и фото нет – лишь словесное описание. У Seltos X-Line своя решетка с металлической отделкой, 18-дюймовые оригинальные колеса, багажник на крыше, черный глянец на дверях вместо хрома и шильдик с названием комплектации.

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Внутри «американец» повторил кросс для Кореи, но не во всем: в Штатах модель сохранила привычный рычаг коробки, тогда как на родине марки вместо него установили шайбу. А так американский Seltos получил аналогичные новые переднюю панель и блок управления «климатом». Дорогим версиям отныне положено гигантское табло, возвышающееся над панелью: это объединенные виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы, каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма. «В базе» по-прежнему аналоговые шкалы и 8-дюймовый экран мультимедиа, при этом дисплей в «приборке» – новый, размером 4,2 дюйма (был на 3,5 дюйма). Среди новых опций для США – электропривод задней двери и вентиляция передних кресел. Также в арсенале модели значатся система автоторможения с функцией обнаружения велосипедистов и пешеходов, адаптивный круиз-контроль.

Базовый мотор прежний – бензиновый «атмосферник» 2.0 мощностью 148 л.с., он все так же работает в паре с вариатором IVT. «Турбочетверка» 1.6 T-GDI, как и в Корее, стала мощнее, она отныне выдает 198 л.с. (было 178 л.с.), а на смену семиступенчатой роботизированной коробке с двумя сцеплениями пришел классический восьмиступенчатый «автомат» (корейской версии тоже заменили коробку). Привод передний или полный.

До американских дилеров рестайлинговый Kia Seltos доберется лишь в первой половине следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный паркетник стоит от 22 890 долларов (без учета налогов и доставки).

Для России Селтосы до начала известных событий собирал калининградский «Автотор». Сейчас сотрудничество между российским предприятием и концерном Hyundai-Kia остановлено, появление обновленного кроссовера в нашей стране под большим вопросом, как и дальнейшее пребывание корейских брендов на рынке РФ.

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