Под отзыв попали машины, реализованные в России в период с августа 2016-го по март 2017 года. «Причиной отзыва автомобилей является возможное несоответствие внутреннего элемента реле стартера, которое может приводить к нарушениям в управлении стартера и его повреждению в результате перегрева», — говорится в сообщении Росстандарта.

Дилеры уведомят владельцев попавших под отзыв Peugeot 308, Peugeot 508 и Citroen C4 Picasso о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр. На автомобилях проверят реле стартера. Если дефект будет выявлен, реле заменят. Все ремонтные работы будут бесплатными.

Между тем, владельцы могут сами, не дожидаясь звонка от дилера, проверить, участвует ли их авто в сервисной кампании. Для этого нужно сверить VIN-код машины с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.

Напомним, в мае другая французская марка – Renault – объявила об отзыве в РФ. Правда, та акция гораздо масштабнее – сервис придется посетить более 10 000 владельцам кроссоверов Kaptur.