Российские вездеходы Шерп покорили непроходимое плато Путорана

Колёсный маршрут по плато Путорана был проложен впервые. Ранее доступ на этот наиболее приподнятый и сильно расчленённый массив Среднесибирского плоскогорья осуществлялся только вертолетом, а также по воде или пешком. На прохождение плато ровно по экватору с запада на восток команде экспедиции понадобилось три недели.

1 / 2 2 / 2

Конструктор Шерпа Алексей Гарагашьян отметил, что команда ни разу не воспользовалась лебедками при прохождении плато, хотя все были уверены, что без них не обойдется.

Мы воочию убедились, что плато действительно плоское как стол, не считая малозаметных впадин и едва выдающихся вершин. Лишь ручьи изрезают поверхность плато каньонами, стекая вниз и постепенно набирая силу и глубину, готовясь стать притоками более полноводных и сильных рек Алексей Гарагашья Конструктор Шерпа

Горные реки экспедиторам помогала проходить экспериментальная десятиколесная модель Шерпа, которой управлял сам конструктор. Вездеход легко справлялся с крутыми берегами и «держал» течение с минимальными отклонениями от курса. Стандартным четырехколесным Шерпам в аналогичных условиях требовалась лебедка.

После прохождения Плато команда экспедиции отправилась в сторону Петропавловска-Камчатского. Ближайшая остановка планируется в Жиганске (Республика Саха (Якутия).

1 / 2 2 / 2

Напомним, целью трансконтинентальной экспедиции «На восток!» является прохождение летнего маршрута вдоль Полярного круга и демонстрация возможности непрерывного транспортного сообщения в труднодоступных районах Севера. Экспедиция стартовала 14 апреля из Архангельска и планирует финишировать в начале ноября в Петропавловске-Камчатском.

Анонс с подробностями о трансконтинентальной экспедиции «На восток!» был опубликован еще в январе этого года. Команда экспедиторов поставила цель проехать через всю Россию на отечественных вездеходах.