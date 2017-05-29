Предложение поступило от председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов считает, что принудительная эвакуация автомобилей без номерных знаков противоречит действующему законодательству и правовой позиции Верховного суда. Он согласен с предложением депутата от фракции ЛДПР о проверке законности соответствующих действий.

Напомним, с предложением ранее выступил либерал-демократ, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Тогда сообщалось, что эвакуация машин без номеров проводится в целях профилактики и предотвращения террористических угроз, соответствующий регламент был принят Антитеррористической комиссией Москвы.

Как отмечает ТАСС, в письме Федотова к Нилову говорится о поддержке мнения инициатора. «Согласны с вами в том, что порядок принудительной эвакуации автотранспорта с отсутствующими государственными номерными знаками противоречит действующему законодательству и правовой позиции Верховного суда РФ, допускающими стоянку автомобилей без государственных знаков».

На сегодняшний день представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека уже направили депутатский запрос прокурору Москвы Владимиру Чурикову «с просьбой провести проверку соответствия упомянутого регламента законодательству РФ и принять меры прокурорского реагирования».

О том, что с соответствующим запросом к Генпрокуратуре обратились не только депутат Госдумы Ярослав Нилов, но и представители Национального автомобильного союза портал «Колёса.ру» сообщал в начале текущего месяца.