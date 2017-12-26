В ходе интервью, которое исполнительный директор Lifan Motors Rus Ван Сяолун дал порталу «Колёса.ру», стало известно о том, каких результатов бренд добился в уходящем году, а также то, какие задачи ставит перед собой российское представительство китайской компании в 2018 году.

«Наши результаты в 2017 году я бы оценил как стабильные, и это касается всех аспектов нашей деятельности, — комментирует Ван Сяолун . — Что касается продаж, то да, мы наблюдаем некоторое падение, хотя и небольшое. Но в прошлом году, если помните, мы демонстрировали самый большой рост, более 15% – лучший показатель на автомобильном рынке России, и если бы такой рост продолжился, то это можно было бы назвать по меньшей мере чудом. Но текущий рынок не слишком щедр на чудеса».

Он рассказал о том, что за период с января по ноябрь 2017 года дилеры продали 14 844 автомобиля Lifan. Из них более 45% пришлись на кроссовер X60, примерно 30% – на X50 и свыше 20% – на Solano II. Помимо этого спросом также пользуется новинка MyWay (вышла на наш рынок в октябре). Предположительно в декабре бренд выйдет на 400 проданных единиц модели.

В числе задач на следующий год – вывод на российский рынок новых моделей. Как мы уже сообщали ранее, ожидаются две новинки – Lifan X70 и новое поколение компактного кроссовера X50. Предположительно на них компания в дальнейшем сделает основной упор.

«Как и в уходящем, в наступающем году важнейшей задачей и для нас, и для наших дилеров остается стабилизация, — продолжил исполнительный директор Lifan Motors Rus. — Также среди наших приоритетов – удержать свою рыночную долю и, разумеется, подтвердить свой статус самого продаваемого китайского автобренда в России. На сегодняшний день более половины проданных в России автомобилей из Китая – это автомобили Lifan».