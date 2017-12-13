Под отзыв попали 137 пикапов Volkswagen Amarok с дизелем V6 3.0, которые были реализованы в РФ в 2017 году. На таких машинах обратный шланг гидроусилителя может получить повреждение от хомута соседнего шланга или вследствие контакта с кромкой кузова в районе колесной ниши, сообщает Росстандарт. Дефект может привести к утечке масла из гидравлической системы.

Дилеры Volkswagen сообщат владельцам участвующих в сервисной акции пикапов о необходимости заехать в ближайший сервисный центр. На автомобилях установят резиновое кольцо на шланг обратной магистрали и изменят положения хомута на соседнем шланге, все работы проведут бесплатно.

Владельцы Amarok также могут сами проверить, попадает ли их авто под отзыв. Для этого нужно сверить VIN-код пикапа с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, в декабре был объявлен отзыв более чем 30 000 седанов Volkswagen Polo. Причина той сервисной кампании – возможные проблемы с запуском мотора из-за недостаточной длины провода втягивающего реле стартера.