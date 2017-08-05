Внедорожник из США: для одних – приговор, для других – мечта. Овеянные легендами, тонной предрассудков, желанные и ненавидимые… Пик их популярности давно позади, но ничто не забыто. Сегодня мы расскажем историю одного беглого янки, не просто нашедшего приют далеко от родины, а получившего второе рождение.

Снаружи

«Что есть он, что нет его» — при всем уважении это краткая история официальных отношений Dodge и России. Незаметно исчезли автосалоны, а о былой популярности Caliber, самого известного у нас «барашка», уже мало кто помнит. Реноме марки держится на легендах о необузданности парочки Charger/Challenger и брутальности Ram. Что за зверь такой – Durango, знают немногие, хотя второе поколение внедорожника когда-то продавалось в салонах дилеров. А между прочим, это прелюбопытнейший экземпляр заокеанской автомобильной фауны.

Стоит коробочка, серо-стального цвета, лифтованная, резиной диаметром 33 дюйма ощетинилась. Размера скромного, меньше пяти метров длины. Громилы типа Suburban смотрят на Durango свысока. Но малыш не прост. Брови сдвинул, взгляд упрямый, решетку крестоообразную вперёд выпятил – полная гармония с эмблемой, несущей голову барана-толсторога. Тебя бы такого к нам в начале 90-х – стал бы легендой, как твой родственник Большой индеец.

Внутри

Темный салон Durango, что само по себе редкость – очередное доказательство тому, что интерьер олдскульного янки-трака должен быть квадратен на вид, жесток на ощупь и источать брутальность изо всех щелей. Эргономика при этом ни разу не страдает. Ручки, кнопки, электроприводы – все, чем богата начальная комплектация SLT, находится там, где ожидаешь, без сюрпризов и скидок на американское происхождение.

Шумоизоляция – как в сейфе, обзорность хороша, а посадка еще лучше, хотя передние сиденья далеки от широкой кабинетной «мебели», типичной для заокеанских авто. Хорошо спрофилированные, с интегрированными подголовниками, имеющие даже намек на боковую поддержку – кресла Durango отлично смотрелись бы в каком-нибудь седане с намеком на спорт. Кожа грубовата и прочна, такую вовек не затрешь, как ни старайся.

Другое открытие – не из приятных, но легко объяснимо. На втором ряду не так просторно, как ожидаешь от внедорожника из страны биг-маков. К самому дивану никаких претензий — мягкая набивка, оптимальных размеров подушка, удачно подобранный наклон спинки. А вот в ногах простора маловато. Все из-за притязаний на восьмиместность. Несмотря на отсутствие третьего ряда в конкретном авто (вместо него опционально установлен бокс под инструменты), он был предусмотрен конструкцией Durango, созданного для дальних поездок большой компанией хоть на край света.

В движении

Призывно бубня выхлопом Borla, «баран» зовет меня его объездить. Мускулистый кузов подрагивает от возбуждения и гордости за свое пламенное сердце. Этот 245-сильный чугунный представитель легендарной моторной династии LA, ведущей родословную аж с 1964 года, имеет подходящее имечко Magnum и, что наиболее важно, 454 Нм, целиком и полностью доступных уже с 3 250 об/мин. От приглашения опробовать самый объемный двигатель первого Durango отказываться не принято, поэтому с готовностью прыгаю в седло.

Тяги столько, что мотору совершенно наплевать на архаичность конструкции «четырехступки» TorqueFlite. Для водителя переключения происходят и вовсе незаметно, только взглянув из любопытства на стрелку тахометра можно понять, насколько растянутые тут передачи. В городе Durango с лихвой хватает первых двух, а тупости в откликах на газ не было замечено ни разу. Энергичный старт сопровождает низкий рокот, греющий душу всем любителям олдскульных «восьмерок».

Мощность 245 л.с.

Внедорожник, переведенный на альтернативный вид топлива, использует бензин только для старта и прогрева газового редуктора, далее работает ГБО. Но после 3 000 об/мин – например, при энергичном обгоне – бензиновый «допинг» снова с нами. В остальных режимах обороты Magnum при спокойной езде никогда не превышают 1 600-1 800 об/мин что в городе, что на шоссе, а на четвертой передаче вообще держатся около 1 200 об/мин. Неудивительно, что городских скоростей Dodge достигает играючи, в режиме «в полпедали». Если резко бросить газ на 80 км/ч, то Durango, не шелохнувшись, просто начнет медленно терять обороты. Любая современная легковушка в такие моменты клюет носом, а американский «баран» спокойно докатывается до светофора.

Я не ждал откровений по части рулежки от рамного внедорожника – отпрыска платформы пикапа Dakota c ее примитивной надежной рессорной задней подвеской и необходимостью регулярного шприцевания. Но «баран» не так прост, как кажется. Да, высокий, и к тому же лифтованный кузов в поворотах не оставляет шансов лихо заложить даже небольшой вираж. Собственно, спустя семнадцать лет идеологические последователи Durango страдают теми же проблемами. Зато, что важнее для дальних вояжей, для которых он создан, Dodge непоколебим на прямой, как паровоз. Семь верст на таком точно не крюк, а благодаря постоянному полному приводу направление не принципиально. На таком можно и через поле напрямки махнуть, упрямец вывезет.

Dodge Durango

Заявленный расход топлива на 100 км Городской цикл, л Загородный цикл, л Смешанный цикл, л 25 (22) 18 (16) 21 (19)

Что не принципиально для трака и удивительно для старого «американца», на команды руля Durango реагирует охотно. В отличие от ранних экземпляров с червячным механизмом здесь уже стоит рейка. Повернул, зевнул, дождался ответа – это точно не про него. А вот подвеска жестковата, особенно достается задним пассажирам. Плыть, не замечая ям и ухабов, точно не получится. Радует, что ухудшение дорожной обстановки на плавность хода почти не влияет. По любому покрытию Dodge упруго скачет, как большой двухтонный мячик. А правило «больше скорость — меньше ям» здесь актуально как никогда.

Восемнадцатый год ему пошел, а он молод душой и резво рвется в бой, как в первый раз. Не красавец, прост отделкой, но харизматичен и крепок как АК-47, а его граничащая с нахальством самоуверенность быстро передается владельцу. Несмотря на возраст, с него хочется не сдувать пылинки, а гонять в хвост и в гриву – может, это последний шанс испробовать почти вечную технику уходящего века машин для настоящих городских ковбоев.

История покупки

Василий – давний поклонник Durango, более того, его первым авто был как раз внедорожник первого поколения. Тот Dodge был всем хорош и, несмотря на печальное состояние кузова и ряда других узлов, исправно ездил, не доставляя проблем. Но, как это часто случается с первыми автомобилями, желание попробовать что-то еще сподвигло продать верного Durango.

Шло время, машины менялись раз в полгода, а то и каждые 2 месяца: Jeep Grand Cherokee, Chrysler Sebring, Hyundai Grandeur, Honda Civic, Chevrolet Captiva, Volkswagen Passat CC – все было не то. И вдруг на одном из форумов он увидел знакомый силуэт. Серо-стальной Durango 5,9 – Василий прекрасно знал этот Dodge, пребывавший практически в идеальном состоянии. Хотя среди дюранговодов редко встретишь владельца, который бы посмел такое утверждать – идеальных Durango не бывает, эта машина всегда подскажет, что еще можно с ней сделать, и куда еще можно вложиться.

У этого Durango интересная история. Экземпляр 2000 года выпуска новым был ввезен в Германию, откуда затем в 2005 году попал на просторы РФ. Дольше всего Dodge пробыл в Костроме, где местный поклонник модели четыре года скрупулезно восстанавливал машину. Он полностью отремонтировал и перекрасил кузов, заменил приводы, ступицы, шаровые, катушку зажигания, цепь в раздатке, приводной ремень и многое другое. Пробег за это время составил не более 15 000 км.

Без веской причины такие экземпляры не продаются, но… хозяину подвернулся ухоженный Dodge Ram, а это, согласитесь, повод. Поэтому он внял мольбам ценителя из Москвы, несколько лет уговаривавшего его продать Durango. Василий, в свою очередь, выпросил внедорожник у москвича. Цена была выше рынка, но 190 000 км родного пробега и практически первозданный вид кузова и салона того стоили. К тому же в комплекте с Durango Василий получил полный багажник масел для всех узлов, новое лобовое стекло, рессоры, ступицы, насос ГУР, крестовины валов, еще в приличном состоянии привода – то есть, все, чем запасливые дюранговоды любят забить гараж на черный день.

Ремонт

Перегон из Москвы в Питер прошел отлично, а вот уже в первую неделю городской эксплуатации выяснилось, что коробка отказывается плавно переключать передачи, если обороты двигателя составляют 3 000 об/мин. Замучив других владельцев Durango вопросами, Василий получил кучу версий от нестандартного размера колес до предсмертного состояния АКПП. Оказалось, что все дело лишь в неправильном креплении троса кикдауна. Замена обошлась бы в 3 000 рублей, но благодаря помощи одного питерского дюранговода, у которого и был позаимствован исправный трос, цена вопроса с заменой составила лишь 1 000 рублей. А в непрофильном сервисе сначала чуть не приговорили АКПП, зачем-то перелив почти литр масла в коробку.

Повышенный расход масла, а за 5 000 км пробега ушло не меньше литра, вылечился заменой прокладок впускного коллектора. Василию повезло найти оригинал от Mopar за 1 800 рублей. Собственно, пока это все неожиданности, случившиеся с Durango. Из других работ Василий смог вспомнить лишь плановую замену подвывающего насоса гидроусилителя и установку одного отказавшего упора двери багажника.

Эксплуатация

Кузов и салон ухожены, двигатель, коробка и раздатка обслужены, электрооборудование исправно, тормоза поменяны – чтобы семнадцатилетний автомобиль и дальше чувствовал себя в добром здравии, Василий сделал полный антикор днища и скрытых полостей. Для экономии топлива и большего запаса хода был сразу же поставлен комплект ГБО Digitronic с баллоном на 94 л, обошедшийся в 45 000 рублей. Окупаемость с учетом расхода топлива на V8 5,9 и стоимости бензина – не более 8 месяцев.

Расходы

Регулярное ТО с заменой масла (Mopar MaxPro 5w-30 – 4,5 л) и масляного фильтра – 2 500 рублей

Топливо – Газ / АИ-92 (для двигателя 5,9 рекомендуют 95/98)

Планы

Несмотря на исправность и обслуженность основных узлов, планы работ уже обозначены: перебрать генератор (заменить гудящие подшипники), заменить все амортизаторы, обновить к зиме масло в мостах и присадку в дифференциале.

История модели

Первая генерация среднеразмерного SUV от Dodge появилась в 1997 году. Durango, деливший платформу с пикапом Dakota, поставлялся в модификациях с задним и полным приводом. Линейка двигателей состояла из моторов семейства Magnum – 3,9 V6 (175 л.с.), 4,7 V8 (235 л.с.), 5,2 V8 (230 л.с.), 5,9 V8 (245 – 360 л.с.). От младшей «шестерки» отказались в 2000 году, а самая мощная «восьмерка», снабженная наддувом, полагалась ограниченной версии Shelby S.P.360. Коробка передач первоначально была доступна только в виде четырехступенчатого «автомата», но на последних рестайлинговых версиях с мотором 4.7 шла уже пятиступенчатая АКПП.

Первый Durango выпускался до 2003 года, найдя за это время почти 190 000 покупателей. Ему на смену пришло второе поколение, которое ввиду увеличившихся габаритов перешло в сегмент полноразмерных SUV.