5 причин покупать и не покупать Infiniti EX (J50)

Одно из самых стандартных покупательских мечтаний на вторичном рынке – это кроссовер со спортивным характером, мощным мотором, отменной управляемостью, кожаным салоном и богатым оснащением, способный без особой головной боли проехать хотя бы сотню тысяч километров и стоящий при этом около миллиона рублей или даже меньше? Скажете, фантастика? Скорее да, но варианты есть – например, Infiniti EX. Способен ли он ответить всем запросам – выясним непосредственно из рассказов его владельцев.

Вдохновленное успехом среднеразмерного кроссовера Infiniti FX, руководство компании решило, что этот успех нужно развить, выпустив, так сказать, облегченную компактную версию, нацеленную, прежде всего, на молодежную аудиторию. Сказано – сделано, и весной 2007 года на автосалоне в Нью-Йорке был показан предсерийный концепт модели EX, а через несколько месяцев, в декабре, начались продажи нового автомобиля на рынке США. В Европу и в Россию автомобиль пришел менее чем через год, осенью 2008 года. В Японии же эта модель продавалась как Nissan Skyline Crossover.



Nissan Skyline Crossover

Кроссовер был построен на заднеприводной платформе Nissan FM. Важной особенностью компоновки стал двигатель, смещенный внутрь колесной базы, что обеспечило отличную развесовку, но ограничило объем салона и багажника. В США автомобиль продавался как EX35 (c 3,5-литровым атмосферным V6 VQ35HR мощностью 302 л.с. и 5-ступенчатой гидромеханикой Jatco RE5R05A), для Европы же предназначалась версия EX37 (c 330-сильным двигателем VQ37VHR такой же конфигурации и автоматом Jatco RE7R01A). В 2010-м году линейку двигателей пополнили предназначенный для Европы дизель V9X мощностью 235 л.с. и атмосферный V6 VQ25HR мощностью 222 л.с. (машины с таким мотором поставлялись исключительно на рынки Китая, России, Украины и Малайзии).



Подвеска Infiniti EX сконструирована в лучших традициях постройки спортивных автомобилей: передняя – независимая на сдвоенных параллельных рычагах, задняя – многорычажная. Система полного привода ATTESA E-TS имеет выраженный заднеприводный характер: передняя ось подключается автоматически, c помощью электромагнитной муфты. В свое время мы протестировали этот автомобиль и выявили основные его достоинства и недостатки. Однако с той поры прошло немало времени. В 2014 году автомобиль претерпел рестайлинг с одновременным реберендингом (название модели сменилось на QX50) и в таком виде продавался вплоть до 2017 года, ну а в 2019-м ему на смену пришло следующее поколение с заводским кодом J55.

Но нас интересуют именно Infiniti EX J50 до рестайлинга: они присутствуют на вторичном рынке в достаточном количестве, а в силу целого ряда причин эту модель можно считать одним из самых бюджетных премиальных спортивных кроссоверов. Ну а для того, чтобы составить свое представление о рациональности такой покупки, давайте познакомимся с тем, что пишут об этом автомобиле его владельцы.

Ненависть #5: Имидж и маленький дорожный просвет

Рассматривая Infiniti EX в качестве возможного приобретения, следует обязательно учесть целый ряд факторов, иначе покупка вместо радости доставит вам сплошные разочарования. Прежде всего следует учесть, что за EX в России закрепилась репутация «женского автомобиля», на котором только в магазин гонять да детей в детский сад возить. В свое время этому немало способствовали и дилеры, которые позиционировали модель именно как «женскую», и таким образом разводили c более крупной и солидной моделью FX. А ведь в Японии этот автомобиль продавался как Nissan Skyline Crossover, позиционировался как мощный спортивный кроссовер для молодежи, и это определение гораздо больше подходит автомобилю с такими характеристиками!



Соответственно, владельцы жалуются, что на дороге Infiniti EX особо не уважают.

Но это одна сторона медали. Вторая же заключается в том, что автомобиль вроде бы выглядит, как типичный кроссовер, и полный привод у него в наличии… Только вот дорожный просвет у него совсем не кроссоверный и составляет всего 147 мм со всеми вытекающими отсюда последствиями: и по бордюрам особо не поскачешь, и в глубоком снегу засесть – легче легкого. Во всяком случае, по снежной целине на полях ездить лучше и не пробовать, да и по лесовозным колеям – тоже. Вообще-то ситуацию с дорожным просветом можно несколько улучшить «кустарно» – при помощи проставок и установки шин размерности 235/60 вместо штатных 225/55. Те, кто решился на такую операцию, пишут, что управляемость при этом не ухудшается, но таких экспериментаторов все же немного – большая часть владельцев все же опасается испортить поведение автомобиля.

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

А еще нужно учитывать, что фирменная система полного привода ATTESA E-TS подключает передний мост только при трогании с места (да, старт со светофоров зимой это облегчает неимоверно) и при серьезной пробуксовке, так что выбраться с засыпанной снегом парковки все же можно. Но все остальное время Infiniti EX ведет себя, как заднеприводный автомобиль…



Соответственно, в Интернете хватает высказываний разочарованных владельцев, которые надеялись на одно, а получили что-то совсем иное: «Машина – ни два ни полтора, и не внедорожник, и не настолько удобна в городе»; «Люди считают, что они покупают статусный автомобиль уровня немецкой тройки, но это не про Инфинити. Инфинити – это больше "роскоши" за меньшие деньги, и роскошь на поверку оказывается дешевкой».

Любовь #5: Цена на вторичном рынке

Зато цена Infiniti EX на вторичном рынке не может не радовать: в целом она укладывается в диапазон от 700 тысяч до 2.3 миллиона, но за подавляющее большинство автомобилей просят порядка 1-1,3 миллиона, и это относится ко всем трем вариантам – и EX25, и EX35, и даже EX37. Авторы отзывов дружно отмечают, что автомобиль явно недооценен, что его довольно сложно продавать… Но вместе с тем это означает, что за скромные по нынешним временам деньги вы можете приобрести мощный и быстрый автомобиль премиальной марки, причем вполне живой (напоминаем – модель-то считалась «женской», а женщины, как правило, не склонны гонять своих железных коней в хвост и в гриву).



Есть несколько факторов, резко уменьшающих покупательский интерес к автомобилю. Многих останавливает неоднозначная внешность. Как написал в отзыве один из владельцев, «Вид сбоку – на пятерку, вид сзади – на четверку, а вид спереди – в лучшем случае на тройку». Кого-то пугает сумма налога, кого-то – расход горючего, кого-то – теснота в салоне и маленький багажник (но об этом мы поговорим отдельно).

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Зато по уровню оснащения EX практически не отстаёт от имеющихся на рынке новых автомобилей, причем значительно более дорогих: тут и система кругового видеообзора, и сиденья с электроприводами и памятью, и мультимедиа с блютус, и электрический привод складывания задних сидений, и многое другое.

Так что итог один: заплатив около миллиона рублей (а иногда и меньше с учетом солидного пробега и неидеального состояния), вы получаете машину, глядя на которую все думают, что вы зажрались, начинают завидовать и искать подводные камни. И никто из людей, не знакомых с вторичным рынком, не догадывается, что эта машина стоит не дороже «Соляриса на минималках», причем, если верить отзывам, цены на машины с высоким налогом сбиваются при торговле просто на ура, тысяч на 150-200.

И если вам не требуется регулярно возить много вещей или много людей, не нужна проходимость, а 150 мм дорожного просвета достаточно, если вы готовы платить налоги, но вам очень хочется иметь приличную оснащенность, 300 лошадок под капотом и стабильный разгон в любую погоду, то в этой ценовой категории EX действительно будет отличным вариантом. Правда, стоит учесть, что его ликвидность действительно невысока, так что покупать машину в качестве «временного варианта, максимум на год» не стоит.

Ненависть #4: “Не семейный автомобиль”

Делая свой выбор, нужно четко понимать одно обстоятельство: габариты Infiniti EX (длина кузова – 4635 мм) больше, чем многих одноклассников: например, длина кузова Toyota RAV4 – 4600 мм, VW Tiguan – 4511 мм. Но, несмотря на внешние размеры, по внутреннему объему салона EX уступает даже четырехметровому Opel Corsa…



Действительно, отзывы в интернете полны сетований: «Салон сзади маленький, трое сидят с трудом, коленками упираются, ворчат, маминых подруг помещается только две»; «Ребенок трех лет в детском кресле за мной садится с трудом, колени упираются в спинку сидения»; «Машина для 2-х человек, при моем росте 187 см за водителем сидеть даже ребенку будет унижением, очень мало места, хотя снаружи аппарат не маленький».

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Немногим лучше и ситуация с багажником. Доступные 309 литров, конечно, не позволяют сказать, что «багажника, считай, и нет», но вот цифры для сравнения: объем багажника Volvo XC60 составляет 873 л, BMW X3 – 550 л, Audi Q5 – 540 л. Ну а в случае Infiniti EX и семьи с маленькими детьми, и дачники, и любители активного отдыха сталкиваются с определенными трудностями. Конечно, оценки владельцев очень сильно расходятся, от «для повседневной жизни мне хватает» и «пара чемоданов влезают без проблем» до того самого сакраментального «багажника нет вообще». Но даже те, для кого объем багажного отделения не слишком критичен, а машина очень нравится, приводят смешные примеры объема перевозимого груза – например, чемодан, три пакета, самокат, кота в переноске, морскую свинку в переноске и несколько небольших кульков. А вот детская коляска багажник помещается с трудом, да и грузить ее неудобно.



Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Но если детей нет, то одним нажатием кнопки сервомоторы складывают спинки второго ряда, и тогда в салон помещаются и лыжи, и сноуборды, и сумки со снаряжением. Только вот автомобиль при этом становится сугубо двухместным…



Есть и еще один момент, вызывающий негодование владельцев: почему сервопривод заднего ряда есть, а двери багажника – нет, и он не предусмотрен там в принципе? Ведь EX – изрядный грязнуля! «Каждый раз, подходя с занятыми руками к машине и не имея возможности поставить в грязь поклажу, вспоминаю недобрым словом конструкторов. Затем, испачкав руки, сажусь в бежевый салон и начинаю доставать салфетки для рук и салона», – жалуется один из владельцев.

Любовь #4: Качество салона и оснащенность

Зато салон и его оснащение… О, ему владельцы поют настоящие дифирамбы! И если ни один из них не написал, что автомобиль настолько поразил его своей внешностью, что он тут же влюбился до беспамятства, то про внутреннее содержание в основном именно так и пишут: «Как только сел в салон, не захотелось выходить!»; «Салон – свет очей моих, он действительно красивый!».



О, эти плавные элегантные линии! Эти яркие и красивые оптитронные приборы! Эти овальные аналоговые часики на центральной консоли! Эта мягкая кожа и пластиковые панели точно в тон! Особенно эффектны коричневые салоны, и тут единственное нарекание в том, что кожа цвета «спелая пшеница» слишком быстро истирается, особенно на руле и рукоятке селектора, но остальные варианты оказываются достаточно живучими.

Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 1 / 5 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 2 / 5 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 3 / 5 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 4 / 5 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 5 / 5

К эргономике никаких претензий: все на своих местах, руль и кресло пилота оснащены регулируемым поясничным подпором и сервоприводами всего, что можно (кроме валиков боковой поддержки), а также памятью на два положения. Подогнать под себя сиденье не составляет никакого труда. Обзорность отличная, а там, где не помогают большие и информативные боковые зеркала, в дело вступает система кругового обзора и четыре штатных парктроника. Двухзонный климат-контроль с функцией ионизации воздуха, отменно продуманная система циркуляции воздуха, активный круиз-контроль… Огорчает разве что отсутствие слотов USB, очечника, вентиляции кожаных сидений, охлаждаемого бокса, ну и уже упомянутого сервопривода двери багажника.



Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 1 / 3 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 2 / 3 Infiniti EX (J50) 2007–н.в. 3 / 3

Но на общем фоне все это, безусловно, воспринимается, как мелочи, причем в большинстве своем даже не слишком досадные. Гораздо чаще звучат откровенные восторги: «Качество сборки офигенное!! Зазоры, уплотнители – все подогнано. А какая кожа – мягкая, приятная! Мне достался бежевый салон – одно удовольствие… ».



Ненависть #3: Тормоза

Infiniti EX – автомобиль мощный и довольно быстрый. Даже под капотом самой «слабой» и наименее динамичной версии EX25 прячутся 222 лошадки, разгоняющие автомобиль до сотни за 9,4 секунды. Такая динамика разгона требует и соответствующей динамики замедления, и вот тут есть определенные проблемы. Конструкторы Nissan использовали для EX точно такие же тормоза, как для Qashqai и Juke. Это, безусловно, снизило цену и расходы, но… эффективности этих тормозов хватает только для «гражданского» городского вождения. Стоит выпустить на волю всю мощь моторов и пару раз оттормозиться «в пол», как тормоза начинают «плыть».



Но это не единственная проблема. Штатные тормозные диски очень не любят быстрого охлаждения после активного торможения. Диски деформируются, и появляется вибрация и биение на руле: «Больное место – тормозные диски, меняю каждые 20 000 км, по весне (летом всё ок, а зимой "умирают"). Но если по зиме не гонять, не влетать в лужи, не заезжать на мойку, не дав остыть дискам, можно и 40 000 км проехать». Некоторые даже пишут: «Теперь избегаю поливальных машин на улицах столицы… ». Это, конечно, шутка, но в ней только доля шутки.

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Так что вопрос замены тормозных дисков может встать перед любым владельцем, и в 2018 году это стоило 14 000 рублей за комплект дисков и колодок на одну ось, а сегодня – даже сказать сложно. Можно, конечно, серьезно сэкономить, отдав диски на проточку, но что-то делать все равно придется.



Есть, конечно, радикальное решение – установка спортивной многопоршневой тормозной системы, например, Akebono от FX37S или FX50, но это стоит довольно дорого. Так что если на вторичном рынке вам попадется экземпляр, уже претерпевший такое вмешательство, можете считать, что вам крупно повезло.

Любовь #3: В городе и на трассе

В целом все версии EX умеют ездить достаточно быстро, но вот оценки динамичности EX25 и существенно более мощных EX35 и EX37, естественно, тоже оказываются разными. В городе динамики хватает всем версиям, хотя есть определенные оговорки. С одной стороны, 222 лошадей вполне достаточно для комфортной езды как по городу, так и по трассе, а с другой – для того, чтобы атмосферный двигатель полностью раскрылся, его нужно раскрутить почти до 5000 оборотов. Плюс коробка, которая адаптируется под вашу манеру езды, и если вы достаточно долго ехали медленно и аккуратно, а потом вам понадобилось резко ускориться, то коробка обязательно немного подумает, прежде чем скинуть передачу вниз. Старт с места тоже воспринимается как «хорошо, хозяин, сейчас докурю и поедем».



На трассе 2,5-литровый мотор проблем при обгонах не создает, но вот в горах, на подъемах, нужно определенное время, чтобы машина сделала рывок. Это терпимо переносится в городе и на трассе, но в горах, по словам владельцев, «бесит, причем очень сильно».

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

А вот EX35 и EX37 откровенно радуют владельцев постоянным ощущением неисчерпаемого запаса мощности. И 302, и 330 лошадок срывают автомобиль с места, как из катапульты. Влиться в быстро движущийся поток, перестроиться, обогнать грузовик – все это исполняется просто и на одном дыхании. «При езде по автобанам на скорости 180 км/ч на тахометре – 3500 оборотов, при этом если нажать на педаль, ускорение вжимает в спинку сидения»; «Обалденный разгон, на светофорах все авто остаются где-то позади, шикарно держит трассу, на дальняк ехать просто неземной комфорт», – восторгаются владельцы в своих отзывах.



Очень помогает и полный привод, особенно зимой: в городе – уйти со светофора без пробуксовки, на трассе – уверенно ехать по не расчищенной после снегопададороге. Так, один из владельцев рассказывает, как при поездке в Воронеж попал под «ледяной дождь»: «Вышел из автомобиля – стоять невозможно, асфальт в тонкой ледяной корке, однако я, соблюдая скоростной режим, двинулся дальше. В эту ночь на трассе ехал я один».

И единственное, на что жалуются владельцы всех версий, так это на слишком большой радиус разворота: «Там, где на 6-метровом Town&Country разворачивался за один раз, Финику надо два приёма».

Ненависть #2: Ручки, фары, датчики, прокладки и шестеренки

В принципе, Infiniti EX не относится к числу тех моделей, которые изводят своего владельца непрерывными капризами и поломками. Скорее, наоборот (но мы об этом поговорим отдельно). Однако есть несколько узлов, которые ломаются буквально у всех.



Во-первых, очень много жалоб на замерзающие замки дверных ручек. Проблема возникает, как правило, на стыке температур «около нуля»: пока стоят морозы, все хорошо, но когда вчера была каша на дороге, а сегодня подморозило, в машину нередко приходиться попадать через задние сиденья. Естественно, то же самое происходит после мойки, но какой-нибудь из замков может «выйти из чата» и просто так, без каких-то особых предпосылок. Замки пытаются менять, смазывать незамерзающей смазкой – но, как правило, хватает этого ненадолго.

Много нареканий получает головной свет. Мало того, что автомобиль предназначался прежде всего для североамериканского рынка, и фары у него по-американски слабые, так еще и отражатели имеют обыкновение со временем выгорать, и свет становится окончательно тусклым. Происходит это лет через 5-7 эксплуатации. Бороться с этим явлением можно по-разному. Можно поменять источники на ксеноновые или светодиодные (правда, помогает это не всегда), а можно поменять отражатели на металлические, решающие данную проблему радикально и окончательно. Стоит это мероприятие 13-15 тысяч рублей. Кроме того, могут потрескаться и сами фары, и тут уж поможет только замена…

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Через 3-4 года эксплуатации окисляются и выходят из строя датчики давления в шинах. Очистить датчики от окислов не получается, ошибка непрерывно висит на экране и раздражает, так что приходится датчики менять. Стоит один датчик от 2800 до 5000 рублей, и после замены обязательно нужно новые датчики прописать в системе, а для этого требуется дилерский сканер.

В принципе, атмосферные «шестерки», которые ставились на Infiniti EX, считаются одними из самых надежных двигателей в мире. Но есть у них одно слабое место – прокладки масляных каналов. Выполнены они из картона, и со временем их выдавливает. Давление масла падает, а датчик давления установлен на 0,3 бара, что сообщает вам о проблеме достаточно поздно, так что опытные владельцы рекомендуют заменить родные датчики на аналогичные от Mitsubishi (на 1 бар). Это может спасти мотор от проблемного ремонта. Сами прокладки меняются на металлические: комплект стоит 600 рублей, а профильные СТО требуют за работу 32-35 тысяч.

Наконец, у всех Infiniti EX повально трескаются пластиковые шестерни приводов управления наклоном и вылетом рулевой колонки. Лечится это заменой шестеренок на металлические (комплект стоит около 5000 рублей), а вот за замену сервисы просят от от 8 тысяч. Впрочем, человек, привыкший держать в руках гаечные ключи, может сделать все самостоятельно, но работа это довольно сложная и занимает несколько часов.

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Наконец, нередко владельцы пишут о вышедших из строя радиаторах. Их рекомендуется промывать со снятием хотя бы раз каждые два года во избежание перегрева мотора. Кроме того, рекомендуется каждые 2-3 года менять пробки на расширительном бачке. Но если радиатор все-таки треснул, меняют его чаще всего на неоригинальный, благо они имеются в наличии и по качеству не уступают штатным.

Любовь #2: Эмоциональность

Можно сетовать на недостаток практичности Infiniti EX – и салон тесноват, и багажник маленький, и для регулярных выездов на охоту или рыбалку эту машину может выбрать только не совсем адекватный человек, но вот в чем ее нельзя упрекнуть, так это в недостатке эмоциональности. Недаром в огромном количестве отзывов встречаются пассажи вроде «дарил настоящие эмоции и радость от владения» или «10 лет удовольствия за рулём».



На эту эмоциональность работает буквально всё: и скорость как таковая («нажал педаль газа – и все, скорость 200, волосы назад!»), и звук двигателя – «это отдельная история, когда срабатывает кик-даун и на 6-7 тысячах оборотов машина начинает набирать скорость. Это музыка для ушей, благородный рокот V6 в сочетании с бешеной динамикой… Это надо почувствовать!».

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Ну а если вас утомляет вмешательство системы стабилизации (а она работает отменно, машина никогда не шлифует, заносы практически исключены, при том что привод в основном задний, передний мост подключается очень редко), то можно нажать волшебную клавишу, и ESP отключается полностью. А с отключенной системой ESP вы получаете нормальные реакции заднеприводного автомобиля. Для кого-то это даже становится возвращением в молодость: «Вспоминаешь, как ты на дедовой "шестерке" пятаки зимой крутил с друганами. Я до сих пор нет-нет, а “дам угла” на поворотах с выключенной стабилизацией».



Стоимость обслуживания, дороговизна запасных частей, высокий налог – все это меркнет на фоне того удовольствия, которое испытываешь за рулем Infiniti EX, и если вы не постарели душой, то вполне возможно, что это именно тот автомобиль, который вам нужен.



Ненависть #1: Налог и расход

Во всех обсуждениях, которые случаются в сети по поводу Infiniti EX, непременно всплывают две болезненных для владельцев этих машин темы: транспортный налог и расход горючего. Начнем с налога.



Владельцы EX25 относятся к этому вопросу достаточно спокойно: в прошлом году сумма налога для большинства их них составила 14 300 рублей, что, в сути, не так уж много. Но вот за обладание EX35 придется отдать уже 45 300, а за EX37 – 49 500 рублей, а это уже серьезно. Владельцы утешают себя тем, что автомобиль не сосет из них деньги на постоянные ремонты, что обслуживание стоит не так уж дорого, и поэтому за тот кайф от управления, который дарит этот автомобиль, ему многое можно простить. Тем не менее к этим расходам нужно быть готовым.

Второй дискуссионный момент – расход горючего. Тут никакого единства мнений не наблюдается… Казалось бы, самый малообъемный 2,5-литровый мотор должен быть и самым экономичным, и авторы некоторых отзывов это вроде бы подтверждают: по их словам, расход в городе не превышает 10,5-11 л/100 км, а на трассе – 7-8 л/100 км. Но в других отзывах авторы называют совсем другие цифры: средний расход в смешанном режиме порядка 17 литров…

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Не менее противоречивы и показания владельцев EX35. Одни пишут, что расход в городе не превышает 13-14 л/100 км, а на трассе можно уложиться в 9-10 литров, и это весьма неплохо для трехсотсильного кроссовера. Другие это категорически оспаривают – мол, меньше 17 литров на сотню в городе с пробками никак не получается, а если ездить активно, то и 20-25 л/100 км потратить более чем реально.

Примерно так же различаются и цифры, которые называют владельцы EX37. Одни восторгаются тем, что в их случае расход в смешанном режиме составил 12 л/100 км, что на трассе расход укладывается в 8-10 (а если ехать размеренно, то и в 7,5) литров на сотню, а в городе даже при активной езде не превышает 13-14 литров. «Да не может быть такого», – возражают им другие. – «Расход у меня был 33 литра, если топить, и на круизе литров 22-25». Истина, конечно, где-то рядом, но то, что 330-сильный вариант ненамного прожорливей 300-сильного, можно считать фактом.

Есть и такой любопытный расчет: разница в налоге между моторами в 2,5 и 3,5 литра составляет порядка 30 000 руб. Но разница в цене на похожие машины, одного года и пробега будет в пользу 3,5-3,7 литра примерно в 150-200 тысяч. Если вы планируете ездить не больше 3-5 лет, то в деньгах вы ничего не теряете, а разница в удовольствии от вождения огромна. В расходе топлива разница не так велика или её вообще нет (тут все зависит от манеры езды). Не случайно EX37 встречается на вторичном рынке гораздо реже EX25 и EX35 – получается, что это самый выгодный вариант с точки зрения баланса между ценой, стоимостью содержания и удовольствием от вождения.

Любовь #1: Надежность

Но главным достоинством Infiniti EX, безусловно, является надежность. Именно она не дает оснований относить эти автомобили к категории, язвительно называемой «некропремиум».



Двигатели – атмосферные, с цепным приводом механизма ГРМ, без особых хитростей, не требуют долива масла от ТО до ТО и по сути своей относятся к одним из самых надежных японских моторов. Гидромеханические автоматы Jatco тоже славятся вполне приличным ресурсом (конечно, при условии регулярного обслуживания, да и установка дополнительного радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости тоже весьма желательна). Если верить отзывам, это один из последних автомобилей, на котором можно откатать 200-300 тысяч километров, не опасаясь внезапной смерти коробки или мотора.

Подвеска также отличается выносливостью. Конечно, периодически она все-таки требует вмешательства – втулки и стойки стабилизаторов, ступицы, рычаги подвески. Но очень часто ситуация с состоянием подвески описывается формулой «хочешь – делай, хочешь – еще поезди». Нередко при покупке подержанного Infiniti EX владельцы загоняют автомобиль на подъемник для проверки, приводя мастеров в настоящее изумление: «Мастер, когда проверил подвеску, прослезился скупо, сказав: чтоб я так жил!!». И когда в отзыве автор пишет, что продал машину год назад с реальным пробегом 201 000 км, и что за это время в подвеске были заменены втулки и стойки стабилизатора, а вся остальная подвеска была родная, и замены ничего не требовало, то таким словам вполне можно верить.

Infiniti EX (J50) 2007–н.в.

Отсюда и лейтмотив в отзывах: «Никаких поломок не было, замена только расходников»; «Несмотря на шестилетний возраст на момент приобретения, за 2,5 года владения дополнительных затрат на обслуживание – ноль»; «Никаких проблем за 7 лет не возникло, менялись только расходники»; «За время владения ни одного нарекания, сбоя, ошибки. Ничего». Один из владельцев жалуется, что, по обычаю, завел сетевой бортжурнал, но потом бросил, потому что понял, что писать в него нечего. И это тот самый редкий случай, когда скучно – это хорошо.