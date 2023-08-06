Пятидверная Нива – штука странная. Вроде бы и спрос на неё какой-никакой был, и даже фанаты у этой машины имеются, но и вопросов она вызывает очень и очень много. С другой стороны, читать отзывы владельцев Нив о своих автомобилях очень интересно: редко когда удаётся найти что-то более эмоциональное и разнообразное. Так что в этот раз подборка комментариев получилась увлекательнее, чем в случаях со многими другими машинами из этой нашей постоянной рубрики. Даже несмотря на то, что нам пришлось из этих отзывов удалить огромное количество обсценной лексики. Итак, давайте из всего этого попробуем выделить основные причины покупать пятидверную Lada 4x4 или не делать этого. Отметим, что речь пойдет именно о Lada 4x4 – совсем старые машины, которые носили имя ВАЗ-2131, оставим в стороне, поскольку там анализировать уже почти нечего – чистая лотерея.

История техники

О том, как появилась пятидверная Нива, мы рассказывали очень подробно в отдельном материале. Повторять его даже частично не хочется, поэтому отмечу лишь самое важное.

Длиннобазная 2131 появилась не на пустом месте и даже не методом распила 2121 пополам с последующей вставкой в середину кусков железа. Эта машина появилась путём эволюции модели ВАЗ-2129 ( иногда даже вспоминают, что этот проект носил название «Кедр»). А вот сам 2129 – это да, продукт распиливания трёхдверки с последующей вставкой подходящего металлического фрагмента меж двух половин распиленной машины. Кедр при увеличенной на 500 мм длине кузова и выросшей ровно на столько же колёсной базе (с 2200 мм до 2700 мм) оставался трёхдверным. И это было не очень удобно: размеры салона существенно подросли, задний диван отодвинулся назад, а длина дверей осталась той же, что у обычной трёхдверной 2121. Поэтому родился следующий проект – 2131, то есть, привычной нам пятидверки, получившей в народе кличку «крокодил». Хищное название прилипло к машине не только из-за ненормальной для Нивы длины, но и из-за характерного тёмно-зелёного цвета, в который красили большинство 2131.

ВАЗ-2129 «Кедр» '1994-1995

Конечно, кузов получил некоторые изменения: пару новых задних дверей с вертикальной форточкой, окошки в боковине и даже усилители лонжеронов и накладки пола. В технике некоторые отличия тоже появились. Например, именно сюда впервые для Нивы попал ГУР, который на трёхдверках появился позже. Связано это с тем, что крутить руль на «крокодиле» было труднее, чем на короткой и более лёгкой машине, так что это была вынужденная мера. Тут же появился и модернизированный 1,8-литровый ВАЗ-2130 (84 л.с.), потому что привычный нивовский двигатель, дошедший до неё с небольшими переработками ещё от первых Жигулей, длинную версию не вытягивал совершенно. Впрочем, со временем этот мотор тоже ушёл на покой, и у большинства ещё живых 2131 под капотом стоит обычный инжекторный мотор объёмом 1,7 л мощностью 83 л.с.

Lada 4×4 5D

С 2006 года ВАЗ-2131 стал называться Lada 4x4 5D, затем он раздвоился до Lada 4x4 Urban 5D, потом трансформировался в Lada Niva Legend 5D. Каждый раз менялись некоторые детали (приборные панели, бамперы, появился кондиционер), но суть машины оставалась неизменной: это был честный внедорожник с постоянным полным приводом родом из 1970-х со всеми вытекающими последствиями (и техническими жидкостями обычно тоже). И хотя формально мы сегодня будет говорить именно о Lada 4x4 5D, очень многое можно смело проецировать и на Urban 5D, и на Legend 5D: разница между ними не такая уж и большая. Итак, начнём.

Ненависть №5: качество запчастей

Машин, которые не ломаются, не существует (простите меня, владельцы Тойот). Нива, само собой, не исключение. А значит, её надо иногда (точнее, почти всегда) ремонтировать. И вот тут начинается настоящая боль: качество вазовских запчастей вызывает и гнев, и депрессию, и только потом – принятие. Причём практически все владельцы утверждают, что то, что стоит на машине с завода, это ещё нормально. А вот в магазинах продают всякое непотребство: «Запчасти по качеству все плохие. Все советуют не менять запчасти, которые установили на конвейере при сборке, иначе еще хуже будет. Неоднократно наблюдал, как самые простые запчасти типа усиленных тяг рвутся через неделю». Ну и немного статистики в виде цифр: «Так себе запчасти. Менял кран отопителя – перебрал три штуки, пока нашёл "живой". Купил передние колодки недавно, а они не встают в пазы. Искал нормальный подшипник первичного вала, так и не нашёл. Так и поставил самый малошумящий из 10 предложенных». А теперь из истории ремонта: «Поменял амортизаторы, рулевые тяги, шаровые, реактивные тяги и еще кое-что по мелочам, преимущественно для собственного спокойствия. Запчасти в основном некачественные. Задний амортизатор снова потек через 3 тыс. км».

Lada 4×4 5D

Конечно же, заводские запчасти тоже не идеал, хотя и не так плохи, как купленные в разных магазинах. И теперь представьте: ломаются детали не очень хорошего качества, а магазинах приходится покупать детали совсем плохого качества. Это ли не мука? Понятно, что некоторые приходят в отчаяние: «Завод-изготовитель как не делал ничего с прошлого века, так ничего не делает, чтобы повысить качество. В результате: две помпы поменял, генератор, два сцепления, сальники все, полуоси, печка салона (потекла), фары. Это за 5 лет эксплуатации… Одну и ту же запчасть можно менять по 10 раз и только 11 будет нормальной и то ненадолго... задние тормозные цилиндры поменял штук 5, текли даже тогда, когда на машине долго не ездил».

Lada 4×4 Urban 5D

Отмечу, в что цитатах изначально не было определений «плохие» и «некачественные». Ими я заменил те слова, которые в начале текста скромно назвал обсценной лексикой.

Любовь №5: её много

Думаю, тут объяснять нечего: плюс 125 мм в коленях задних пассажиров по сравнению с трёхдверной Нивой, нормальный трёхместный задний диван («На задних сиденьях свободно садятся 3 человека»), огромный багажник… Это всё, само собой, повод для восторга: «Места – сколько хочешь! Недавно ездили на 10 дней на Рыбинку. Трое человек со всем "шмурдяком" поместились на ура! Что-что, а вместимость авто меня теперь устраивает полностью. Лодка, мотор, палатки, генератор, инструмент, кастрюли, удочки, топоры, лопаты, и т.д, и т.п., всё прекрасно влезает, и ещё остаётся место!»; «При моем росте 192 см остальные модели ВАЗ превращаются в трехместные, даже трехлетний сынишка постоянно жаловался, что за мной мало места. Усевшись в водительское сиденье так, как мне удобно, приятно удивился, что без стеснений сам помещаюсь сзади. Про размер багажника и говорить нечего, практически грузовик. Разложив заднее сидение, получаем полноценное спальное место, даже с моим ростом».

Lada 4×4 Urban 5D

А потом обычно идут истории о том, как в этой Ниве за один раз перевезли целую квартиру или строительные материалы, которых хватило на двухэтажную дачу. И только самые скромные удерживают себя в рамках приличия: «Недавно приехал из Ростова, перевёз полквартиры тёщиных вещей. Никто не ожидал, что столько влезет». Оk, в полквартиры поверим.

Lada 4×4 Urban 5D

Ненависть №4: коррозия и шум

Тут трудно выбрать, за что «крокодила» ненавидят больше: за умение неприлично шуметь или бессовестно ржаветь. И то, и другое он делает мастерски. Начнём с коррозии и сразу же дадим слово владельцам: «Пробег сейчас 6300 км. Зимой мою машину каждые неделю-две. С первых км на машине антикоррозийная обработка, в том числе и на стойке. Увы, этого недостаточно. Всего за 10 месяцев уже вылезла ржавчина. Также небольшая ржавчина присутствует под хромовой окантовкой окон»; «Ржавеет она нереально быстро!»; «Качество металла и ЛКП никакое. При покупке обработал антикором. Это, конечно, помогает, но только не снаружи. Через 4 месяца на швах появились рыжие точки. Загнал на гарантию. Ситуация повторилась через полгода. Вновь на гарантию. Через год послал подальше гарантийных маляров и поехал к знакомым спецам. Они мне, конечно, всё сделали, но сказали, что это бесполезно. Металл изначально гнилой, и сколько его не крась, он все равно ржавеет под краской»; «У меня у знакомого служебная Нива такая же, только 2011 года. Видел её летом 2012, жуткое зрелище. По всему кузову ржавые дырки, и самое страшное, что на швах тоже». Последнее отмечу особо: сварные швы ржавеют быстрее всего остального, и многих это невероятно бесит.

Lada 4×4 Urban 5D​

Со звуками, исходящими из утробы «крокодила», можно разбираться долго. Причина его шумности не в том, что кто-то сделал не слишком качественную звукоизоляцию, а просто в том, что всё в Ниве работает громко. «Всё» – это не только мотор, КП, раздатка или мосты. Это в том числе и моторчик печки, и многое другое. Оптимисты находят в этом даже что-то хорошее («Забыл дома магнитолу – не беда! Фирменный вой ходовой, дрязг салона и рёв вентилятора отопителя будет радостно сопровождать вас всю дорогу!»), некоторые пытаются над этим шутить («включились вентиляторы охлаждения – звук, как сирена во времена ВОВ, все бабушки разбегались по соседним дворам»). Ну а остальные просто замечают: «В этой машине не может банально всё отлично работать и ничего не шуметь. Вой раздатки, скрежет где-то в районе крыши…».

И всё-таки вот это мне понравилось больше остального: «Отличная шумоизоляция: когда ехал с женой, её не было слышно совершенно. Спасибо АвтоВАЗу». Может, тоже Ниву купить?

Любовь №4: стоимость владения

Да, Ниву приходится частенько ремонтировать – это факт. Но на стоимость её ремонта никто не жалуется: всё стоит совсем недорого. И даже необходимость покупать одну и ту же запчасть в количестве нескольких экземпляров (см. Ненависть №5) не слишком опустошает карман нивоводов: «Затраты на запчасти и ремонт более чем умеренные»; «Плюсом являются недорогие запчасти»; «Запчасти не особо дорогие по сравнению с иностранными машинами такого же класса, продаются везде и в любом количестве», «Стоимость обслуживания – сдача после похода в магазин за хмельным»; «Запчасти – халява!».

Lada 4×4 Urban 5D

При этом надо сказать, что те, кто хотел ездить на этой машине за три копейки, вынуждены ремонтировать её самостоятельно: стоимость работ часто несопоставимо выше, чем стоимость запчастей. Впрочем, почти всё можно сделать и самому, да и в сервисе Ниву ремонтировать всё же дешевле, чем Гранд Витару. Поэтому некоторые говорят: «Сломалась? Ну и фиг с ней!». И дальше объясняют, что дорогим ремонт не будет точно, а выполнить его могут в любом гараже. Вот не знаю, насколько это всё хорошо на самом деле, но многие любят Ниву именно за это: ломается часто, но очень дёшево. Чёрт его знает, может, это действительно хорошо – тем, кто не владел, не понять.

Ненависть №3: отопление и вентиляция

Если отремонтировать пятидверку легко, то создать в ней приличный микроклимат удаётся не сразу. Причин две: не слишком удачная печка и не вполне продуманная вентиляция. Начнём с печки.

Справедливости ради, она греет. Но не всегда там, где надо: «Печка дула из всей торпеды, до боковых стекол воздух не доходил. Комфортный температурный режим найти нереально, хотя по прошествии времени понял, что "комфортный режим" – это вообще понятие, оперировать которым неуместно по отношению к Ниве». Иногда приходится что-то пересобрать, докрутить, уплотнить. Но в целом люди в машине не замерзают. А вот окна – вполне. И тогда начинаются либо жалобы, либо небольшой «колхозинг»: «Пришлось установить небольшой вентилятор для обдува боковых стёкол, иначе при морозе более 20 градусов они не оттаивают совсем»; «Насчёт печки: советую ставить в воздухозаборник (тютелька в тютельку влазит с небольшими работами с напильникам) улитку печки "восьмёрки" – очень тихая, и поток воздуха больше». Кстати, замена моторчика печки на узел от 2108 – очень распространённая процедура. И вызвана не столько недостаточной эффективностью родного моторчика, сколько его особенностью: «Печка ревёт, как реактивный самолет – шумит больше мотора». И это факт: рёв печки раздражает очень многих.

Салон Lada 4×4 Urban 5D

Недоработка вентиляции выражается в постоянно запотевших окнах. И тут опять может помочь восьмёрочная печка: «Я всё же из соображений безопасности заменил печку и установил от "восьмёрки", запотевающие стекла в городе очень опасны». Или ездить с открытым окошком: «Вентиляция салона – фигня полная, если влажность чуть побольше, то приходится приоткрывать окно». Владельцам поздних машин повезло больше остальных: их от запотевания стёкол спасает кондиционер. Правда, таких богатых «крокодилов» не так уж и много.

Любовь №3: устойчивость на трассе

Разумеется, длинная база сдала управляемость заметно лучше: пятидверка так не козлит, как её трёхдверная родственница. Особенно часто об этом говорят те, кто ездил на разных Нивах и может их сравнить: «Сравнивать есть с чем, до этого было пять коротких. Между ними огромная разница – она не козлит, её не скидывает с грунтовой дороги, да и по трассе ездить гораздо приятней»;, «Длинная идёт уверенно, как корабль, на колейностях её не бросает так, как короткую, ямы переносит явно лучше»; «по трассе – кайф, в десять раз лучше коротышки или УАЗа». Хотя, конечно же, трасса – это не совсем для Нивы, пусть даже пятидверной. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на скорость: «Длинная база позволяет без козления ехать по трассе 95 км/ч (для вездехода это много)». Действительно, для вездехода – прекрасно, но надо понимать, что до легкового седана или хэтчбека Ниве далеко. Впрочем, от неё никто и не требует управляемости Lamborghini – не для этих целей её строили.

Ну и немного забавного: «На трассе в дождливую и морозную погоду автомобиль стоит на дороге очень уверенно без всяких электронных помощников». Интересно, а как бы он стоял с помощниками?

Lada 4×4 Urban 5D

Ненависть №2: мотор и расход

Мощности мотора «крокодилу», к сожалению, не хватает. Очень выручает трансмиссия, которая заточена под оффроуд и способна вытащить из мотора все ньютоны на метр до последней капли. Но то – оффроуд, а на дорогах общего пользования про динамику лучше не думать: «Мотор явно слабоват. Машина разгоняется медленно, как паровоз»; «На обгон идти страшно, пока раскочегаришься...Сюда нужно не 80 л.с., а 100-120 как минимум»; «Все приятно, мягко, легко,только динамики нет вообще»; «Скоростной режим никогда не нарушить, даже специально».

Под капотом Lada 4×4 Urban 5D

Надо ли говорить, что при желании ехать быстро приходится заметно доплачивать за бензин? Те, кто жизнь познал и не тешит себя надеждой уходить со светофора точкой в горизонт, укладываются в среднем в 10 литров на сто километров. А вот «гонщики», постоянно вдавливая «тапку в пол», ноют, что машина «жрёт, ревёт, но не едет». Но эти реплики из зала я бы отмёл как неорганизованные: понятно, что это просто не та машина, на которой нужно гонять. А стоны на тему «20 литров по лесу и раскисшей колее» – это вообще смешно. Покатайтесь там на TLC 200. Меньше получится?

Lada 4×4 Urban 5D

Теперь в эту бочку дёгтя добавлю ложку мёда: к надежности мотора претензий я не нашёл вообще. Да, были случаи отказа ЭБУ на ранних инжекторах, но это было уже очень давно. В остальном всё очень неплохо: масло не жрёт, колом не встаёт. Ну а что иногда у некоторых он перегревается сам по себе (то на трассе, то на холостых оборотах), так это вопросы к системе охлаждения. В том числе и к антифризу, который, скорее всего, опять вытек через дырявые патрубки или растянутые хомуты.

Любовь №2: проходимость



Уверен, что этого пункта ждали все. Так вот он, ловите! «Проходимец» из Lada 4x4 5D, разумеется, изумительный. Даже растянутая по сравнению с трёхдверкой база не слишком снижает внедорожный потенциал Нивы: «Более всего радует то, что я теперь не задумываюсь о наличии дороги, отправляясь в лес или на рыбалку»; «я перестал заморачиваться с парковкой и с вопросом "проеду – не проеду". Проезжал в брод по двери, зимой лазил в снег по бампер. В общем, проходимость волшебная без дополнительных доделок»; «ни разу не было такого, чтобы не выбрался без посторонней помощи, хотя бывали такие случаи, что в грязи по самые двери ехал. И это на шоссейной резине».

Lada 4×4 Urban 5D

Как ни странно, рост длины стал причиной не катастрофического снижения проходимости, а чудовищного роста радиуса разворота. Вот на неповоротливость «крокодила» жалуются очень многие, а на проходимость – нет. За проходимость его любят. Особенно если поставить самоблок в задний мост. Получится вообще сказка. Которая иногда заканчивается тем, что такая Нива застревает там, куда может приехать только трактор. Трактор приезжает, мощно дёргает Ниву, а её водитель потом приваривает обратно кусок лонжерона вместе с буксировочным крюком. Но это, как вы понимаете, ерунда, дело житейское.

Lada 4×4 Urban 5D

Ненависть №1: ремонт как состояние души

Если владельцы многих других машин оценивают ремонт как процесс, который надо пережить, то владельцы большинства «крокодилов» живут в другой реальности. Для них ремонт – не процесс, а состояние души. Как ни странно, многие из них даже не совсем понимают, что это не совсем правильно. Этого состояния некоторые научились не понимать вовсе. И некоторые философы пишут нечто подобное: «Доводить её до ума, устранять её хронические заболевания – абсолютно неблагодарное занятие. Устранишь визг раздатки, начнешь слышать шум моста и так далее. Я перенесся из непрерывного мира в дискретный. Либо работает, либо нет – вот главный критерий. Машина на ходу? Значит, всё в порядке! Устранять есть смысл только те неисправности, которые могут привести машину к состоянию "не на ходу". Это стало моим основным открытием при покупке российского автомобиля».

Надо ли говорить, что перед покупкой Нивы желательно подумать о покупке гаража? Постоянно что-то делать своими руками – это жизнь нивовода. Мне кажется, что непрерывный ремонт даже не стоило относить к причинам ненавидеть эту машину: уже больно он гармоничный и даже приносящий болезненное удовольствие. Кому-то нравится себя слегка придушивать, кому-то – постоянно ремонтировать Ниву. Люди разные, забавы у них тоже разные. К этому надо быть толерантным. Но предупредить надо: «для обслуживания этого автомобиля нужно иметь много свободного времени или знания механика и наличие гаража»; «Я считаю, что Нива – автомобиль для технически грамотных людей, которых совсем не волнуют мелкие поломки»; «у вас руки растут не из того места (т.е. вы клиент автосервисов)... лучше вам Ниву не брать».

Lada 4×4 Urban 5D

Позвольте в качестве заключения привести одну достаточно длинную, но верную цитату, максимально полно отражающую суть вышесказанного: «Итак, дорогой читатель, если ты надумаешь брать Ниву, вот тебе рекомендации. Ремонтируй её сам, так ты будешь знать её больные места, а в Ниве их много, и мастеров по Нивам не так много… Чаще меняй масло в двигателе, раздатке, заднем мосту и т.д., а также не забывай шприцевать кардан и крестовины. Запчасти покупай на разборке – там они дешевле и надёжнее. Если ты, дорогой друг, не любишь заниматься машинами, то Нива тебя не полюбит и будет ломаться везде и часто, а так выбор за тобой. Удачи».

Я, пожалуй, пас. Но развлечения у людей, как я говорил, могут быть разными.

Любовь №1: за эти деньги?

Скажем честно: чаще всего пятидверку покупают те, кому покупка и содержание хотя бы подержанного импортного внедорожника не по карману. И, разумеется, ничего больше, проходимее и дешевле купить просто невозможно. Поэтому основной повод любить Lada 4x4 5D – соотношение всего вот этого и цены. Я не говорю «качества», говорю «вот этого» – большое, проходимое и дешёвое. Качества там, предположим, меньше, чем всего остального. Например, воя раздатки, ржавчины, поломанных деталей КП, провалившихся педалей сцепления и всего прочего. Но не суть. Суть в том, что ничего другого в этом формате за эти деньги просто нет. И об этом говорят практически все владельцы Lada 4x4 5D: «По совокупности потребительских характеристик Нива – один из лидеров АвтоВАЗа. В мире пока не создана альтернатива Ниве по соотношению проходимость/цена/комфорт. Особенно это ярко выражено в сегменте б/у машин. Попробуйте купить внедорожник на ходу в рабочем состоянии за 40-50 тыс. руб.»; «Самая универсальная из дешевых»; «Как бы ни ругали АвтоВАЗ, а за эти деньги альтернативы нет!»; «альтернативы в соотношении цена/качество/ремонтопригодность/доступность просто нет».

Вот такая она – любовь по расчёту. Вроде бы по расчёту бывает только брак, а не любовь, ан нет: теперь и любовь. Пока только к Ниве, а дальше посмотрим.