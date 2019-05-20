Что будет, если не зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок

После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 рабочих дней поставить его на учет или изменить регистрационные данные, предварительно пройдя техосмотр и купив полис ОСАГО. Однако иногда обстоятельства складываются иначе, и зарегистрировать машину в срок не удается. Чем это чревато, и можно ли избежать ответственности, если не эксплуатировать машину до регистрационных действий?

Где указан 10-дневный срок регистрационных действий?

На всякий случай напомним, каким нормативным актом регламентируется срок регистрации автомобиля: это часть 3 постановления Правительства РФ № 938 от 12.08.1994 года. Она указывает, что «собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами <…> обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции <…> в течение 10 суток после приобретения».

Чем грозит невыполнение требования о регистрации машины в течение 10 суток?



Если автовладелец не выполнит обязательства по регистрации машины в 10-дневный срок, то понесет административное наказание согласно части 1 статьи 19.22 КоАП. — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 20 мая 2019 г.

Эта статья гласит, что «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». До 2013 года штраф за просрочку регистрации был минимальным и составлял 100 рублей, однако сейчас невыполнение требования о своевременной регистрации наказывается более серьезно. Сам штраф выпишут при постановке на учет – когда новый владелец с опозданием явится в ГИБДД.

Стоит отметить: штраф, предусмотренный этой статьей, нельзя оплатить с 50-процентной скидкой, которая действует на оплату многих штрафов за нарушение ПДД: дело в том, что скидка распространяется только на штрафы, предусмотренные статьей 12.

Чем грозит езда на машине, не зарегистрированной вовремя?

Помимо штрафа за нарушение правил регистрации существуют отдельные штрафы за управление автомобилем, который не был зарегистрирован должным образом – они установлены статьей 12.1 КоАП.

Если инспектор остановит такого автовладельца в первый раз, он выпишет ему протокол согласно части 1 статьи 12.1, согласно которой «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей».

Если же автовладелец не выполнит требования о регистрации автомобиля и продолжит на нем ездить, то при остановке инспектором он будет наказан уже боле сурово:



Согласно части 2 статьи 12.1 «повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев». — Kolesa.Ru (@Kolesa_Ru) 20 мая 2019 г.

Можно ли избежать штрафов за несоблюдение сроков регистрации?

Стоит отметить, что 10-дневный срок обязательной регистрации отсчитывается со дня подписания договора купли-продажи – сам договор действует без ограничений по сроку, но именно дата подписания является точкой отсчета для выполнения регистрационных действий. Однако это не значит, что можно просто переписать договор перед посещением отделения ГИБДД: ведь второй экземпляр остается у предыдущего владельца. Более того, если предыдущий владелец машины узнает о том, что автомобиль не был перерегистрирован в срок, он имеет право прекратить регистрацию, просто подав соответствующее заявление – так же, как, к примеру, в случае угона. Это позволит ему обезопасить себя от возможного получения штрафов за нарушение ПДД и других потенциальных проблем. Единственный законный способ избежать штрафа, если, допустим, автомобиль сломался сразу после покупки, и на ремонт потребовалось более 10 дней – это встретиться с предыдущим владельцем и по обоюдному согласию подписать договор заново.