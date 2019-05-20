Что будет, если не зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок 

Что будет, если не зарегистрировать автомобиль в 10-дневный срок 

26 0 0
После приобретения автомобиля владелец обязан в течение 10 рабочих дней поставить его на учет или изменить регистрационные данные, предварительно пройдя техосмотр и купив полис ОСАГО. Однако иногда обстоятельства складываются иначе, и зарегистрировать машину в срок не удается. Чем это чревато, и можно ли избежать ответственности, если не эксплуатировать машину до регистрационных действий?
 
Где указан 10-дневный срок регистрационных действий?

На всякий случай напомним, каким нормативным актом регламентируется срок регистрации автомобиля: это часть 3 постановления Правительства РФ № 938 от 12.08.1994 года. Она указывает, что «собственники транспортных средств либо лица, от имени собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными средствами <…> обязаны в установленном порядке зарегистрировать их или изменить регистрационные данные в Государственной инспекции <…> в течение 10 суток после приобретения».

Чем грозит невыполнение требования о регистрации машины в течение 10 суток?


Эта статья гласит, что «нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов <…> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». До 2013 года штраф за просрочку регистрации был минимальным и составлял 100 рублей, однако сейчас невыполнение требования о своевременной регистрации наказывается более серьезно. Сам штраф выпишут при постановке на учет – когда новый владелец с опозданием явится в ГИБДД.

Стоит отметить: штраф, предусмотренный этой статьей, нельзя оплатить с 50-процентной скидкой, которая действует на оплату многих штрафов за нарушение ПДД: дело в том, что скидка распространяется только на штрафы, предусмотренные статьей 12.

Чем грозит езда на машине, не зарегистрированной вовремя?

Помимо штрафа за нарушение правил регистрации существуют отдельные штрафы за управление автомобилем, который не был зарегистрирован должным образом – они установлены статьей 12.1 КоАП.

Если инспектор остановит такого автовладельца в первый раз, он выпишет ему протокол согласно части 1 статьи 12.1, согласно которой «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей».

Если же автовладелец не выполнит требования о регистрации автомобиля и продолжит на нем ездить, то при остановке инспектором он будет наказан уже боле сурово:


Можно ли избежать штрафов за несоблюдение сроков регистрации?

Стоит отметить, что 10-дневный срок обязательной регистрации отсчитывается со дня подписания договора купли-продажи – сам договор действует без ограничений по сроку, но именно дата подписания является точкой отсчета для выполнения регистрационных действий. Однако это не значит, что можно просто переписать договор перед посещением отделения ГИБДД: ведь второй экземпляр остается у предыдущего владельца. Более того, если предыдущий владелец машины узнает о том, что автомобиль не был перерегистрирован в срок, он имеет право прекратить регистрацию, просто подав соответствующее заявление – так же, как, к примеру, в случае угона. Это позволит ему обезопасить себя от возможного получения штрафов за нарушение ПДД и других потенциальных проблем. Единственный законный способ избежать штрафа, если, допустим, автомобиль сломался сразу после покупки, и на ремонт потребовалось более 10 дней – это встретиться с предыдущим владельцем и по обоюдному согласию подписать договор заново.

Популярные вопросы
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
BMW 1 Series следующего поколения: новые изображения

Уже совсем скоро состоится премьера новой «копейки» БМВ, а пока мы с помощью наших рендеров покажем, как она будет выглядеть.

2514 2 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
От Мерседесов Штирлица до «Фердинанда»: автомобильные уникумы «Мосфильма»

Эта статья об автомобильных сокровищах музея киноконцерна «Мосфильм» является продолжением первого материала о существующих до сих пор игровых легковушках. Темой новой статьи являются редчайшие старинные…

1770 0 4
Статьи / Тесты
Игра теней: угадываем автомобили по силуэту

Древний Китай, Франция эпохи рококо, царская Россия – их объединяет популярность техники силуэта для портретов, книжных знаков и фотографий. Сегодня мы предлагаем вам вспомнить об этом виде творчества в прикладном…

1990 2 8
Статьи / История
Опасное рулевое, кузов минивэн и чужой дизайн: мифы и факты про Lada Kalina

В своё время Лада Калина стала важным достижением в жизни АвтоВАЗа – ведь именно эта модель в «нулевые» позволила тольяттинскому автогиганту противостоять своим «идеологическим киллерам» в лице Renault Logan, Daewoo…

14560 8 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

6791 4 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: ухудшенная электрика от Форда и подвеска, на которой можно экономить

Volvo второй половины “нулевых” и начала “десятых” в сравнении с немецкими конкурентами можно любить как минимум за более доступные цены и самобытный дизайн. А ещё – за наличие в гамме практичного универсала повышенной…

5672 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Mercedes-Benz E-Klasse W211с пробегом: неудачный 7G-Tronic и моторы, ставшие хуже с рестайлингом

Из первой части публикации мы уже поняли, что если за машиной ухаживать, то отлично окрашенный кузов держит марку и в 10, и в 15 лет, а салон и после 300 тысяч сохранит товарный вид. Электрика сложна, но в целом надёжна,…

8036 3 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

46774 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

35243 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

17614 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

30081 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23058 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

5860 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59061 5 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43281 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

15944 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

74535 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56414 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

52476 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?