На первом этапе войны английский автопарк в количестве четырёх тысяч машин состоял из доработанных двух- и трёхосных коммерческих грузовиков и небольшой доли специализированной техники. В духе устаревших традиций их представляли исключительно заднеприводные автомобили и бескапотные трёхтонки с бензиновыми моторами, обычными трансмиссиями, открытыми кабинами, тентованными кузовами и всеми односкатными колёсами.

В середине 1930-х в целях экономии британское военное ведомство рассылало единые технические требования на разные автомобильные фирмы, что привело к появлению однотипных машин первого поколения с одинаковыми параметрами и схожей внешностью, отличавшихся только собственными агрегатами. Их разработка продолжалась непозволительно долго, и до начала войны наладить массовое изготовление ряда моделей так и не удалось. С появлением более совершенной автотехники их отправляли по ленд-лизу в менее требовательные страны, включая СССР.



Morris-Commercial PU8 (1935-1941 гг.)

Лёгкий 60-сильный армейский автомобиль PU8 с полезной нагрузкой 400 кг собирала фирма «Моррис-Коммершиэл», специализировавшаяся на выпуске обычных легковушек. Несмотря на недостаточные скоростные данные, малую грузоподъемность и плохую проходимость, за неимением ничего другого он был принят на вооружение и служил в основном как штабная машина.

Лёгкая машина Morris-Commercial PU8 с шестицилиндровым мотором и коротким многоцелевым кузовом

Morris-Commercial CS8 (1934-1944 гг.)



Многоцелевой вариант «Моррис-Коммершиэл CS8» 1,5-тонной категории, унифицированный с серийным грузовичком мощностью 60 л.с., обладал специфической внешностью с укороченным капотом, характерными наклонными треугольными боковинами и крупными фарами. Со временем он стал визитной карточкой изготовителя.



На автомобилях Morris-Commercial CS8 англичане воевали с немцами и итальянцами в Северной Африке. 1941 год

Guy Ant (1935-1946 гг.)



Бортовая машина Ant фирмы «Гай» была создана на шасси обычного 55-сильного пикапа, которому придали характерную военную внешность с пологим и плоским капотом и наклонными боковыми панелями. Автомобиль пережил несколько модернизаций и в разных версиях оснащался радиостанциями, прожекторами, компрессорными станциями и буксировал одноосные прицепы.



Открытый многоцелевой Guy Ant с двумя лобовыми окнами и кабелеукладочным оборудованием

Morris-Commercial CDSW (1934-1942 гг.)



Трёхосный 1,5-тонный автомобиль «Моррис-Коммершиэл CDSW» с 60-сильным мотором и задними ведущими колёсами официально относился к классу машин высокой проходимости. Его особенностями являлись редуктор-демультипликатор в трансмиссии, главные червячные передачи задних мостов и гидропривод тормозов. Выпускался с разными кузовами как транспортер боевых расчётов лёгких пушек, штабная машина и эвакуатор с однотонным краном и лебёдкой.



Трёхосный Morris-Commercial CDSW для буксировки лёгких пушек с местами для боевого расчёта

Ремонтно-эвакуационный вариант Morris-Commercial CDSW с задним краном, лебёдкой и ящиками для инструментов

Сохранившийся до сих пор лёгкий эвакуатор CDSW со съёмными гусеницами на задних колёсах

С середины 30-х самой долгой и упорной считалась эпопея создания и выпуска трёхосных бескапотных автомобилей трёхтонной категории, которые служили подвижной базой армейского и инженерного оборудования и специальных надстроек. Их оснащали одинаковой колеёй с 20-дюймовыми колёсами, различными кузовами повышенного расположения и полностью открытыми кабинами без окон и дверей с лёгким верхом, внутри которых между сиденьями размещался моторный отсек.



Одна их первых трёхосных бескапотных трёхтонок Karrier CK6 с 80-сильным мотором для доставки крупногабаритных грузов. 1933 год

Crossley IGL8 (1933-1942 гг.)



Самым совершенным трёхосным грузовиком первого поколения была модель IGL8 машиностроительной компании братьев Кроссли. На ней стояли четырёхцилиндровый мотор в 75 сил, двухступенчатый редуктор в коробке передач и механический привод тормозов среднего моста с вакуумным усилителем. На этом шасси монтировали бортовые кузова и инженерное оснащение, в том числе краны и прожекторные станции с бензоэлектрической установкой.



Стандартизованный грузовик Crossley IGL8 с деревянным бортовым кузовом для прожекторной станции

AEC Marshal (1936-1940 гг.)



Важную роль в создании трёхтонок сыграла компания АЕС (Associated Equipment Company), выпускавшая модель Marshal с 70-сильным двигателем, главными червячными передачами, механическим приводом тормозов и открытой кабиной без дверей. На таком шасси устанавливали различные кузова-фургоны для радиостанций, инженерные понтоны и даже передвижные церкви.



Трёхосное шасси AEC Marshal первого поколения с максимально простой открытой кабиной

Foden DG6/12 (1941-1944 гг.)



Самой крупной военизированной трёхоской была бескапотная 10-тонная модель «Фоден DG6/12», оснащенная шестицилиндровым дизелем мощностью 102 л.с., упрощенной кабиной с полукруглой передней панелью, люком в крыше, передним защитным ограждением, широкопрофильными шинами и светомаскировочными фарами.



Тяжёлый военизированный грузовик Foden DG6/12 с дизельным двигателем и облицовкой кабины из стальных панелей

Армейские заднеприводные автомобили второго поколения​

Во второе поколение входили прежние существенно доработанные автомобили разных категорий, поступившие в серийное производство с началом войны, и принципиально новые образцы, сохранившие традиционный привод задних колес. В разгар Второй мировой их стали оттеснять более совершенные американские машины, поступавшие в Соединенное Королевство по ленд-лизу.



Morris-Commercial С4 (1939-1943 гг.)



Многоцелевой автомобиль С4 компании «Моррис-Коммершиэл» не представлял какого-либо шага вперед, а являлся всего лишь упрощённым и чуть удлинённым вариантом ранней 1,5-тонной модели CS8 с увеличенной до 70 сил мощностью, открытой или закрытой кабиной и различными деревянными кузовами.



Многоцелевой 1,5-тонный автомобиль Morris-Commercial С4 на службе в Королевском Военно-морском флоте

Standard UV (1939-1943 гг.)



Цельнометаллический пикап UV фирмы «Стандард» грузоподъемностью 400 кг был создан на 44-сильном шасси легковушки Flying Twelve с плоскими боковинами кузова, у которой переднюю независимую подвеску заменили на зависимую с неразрезной осью. Семь тысяч таких машин применяли на общих перевозках в армии и британских ВВС.



Пикап Standard UV Британских Военно-воздушных сил с упрощенным кузовом и единым брезентовым тентом

Ford WOA2 (1941-1944 гг.)



Вслед за лёгкой военной машиной Ford WOA1 английское подразделение корпорации Ford Motor Company на гражданском 85-сильном шасси V8-62E выпустило около пяти тысяч своеобразных штабных минивэнов WOA2 с цельнометаллическими кузовами, в которых размещались командирские радио- и телефонные станции.



Подвижная войсковая станция связи в пятиместном кузове грузопассажирского автомобиля Ford WOA2

Отреставрированный мобильный центр связи в автомобиле Ford WOA2 с 16-дюймовыми колёсами

Ford WOТ2 (1940-1945 гг.)



В конце 1940-го для восполнения утерянной части военного автопарка после поражения во Франции британское отделение Ford представило компактный многоцелевой автомобиль WOT2 с полезной нагрузкой 750 кг, выпускавшийся в нескольких вариациях. Он имел простейшую конструкцию с 3,6-литровым мотором V8 в 60 сил, открытой кабиной с боковыми брезентовыми фартуками или полудверями и коротким деревянным кузовом на восемь солдат.



Пикап Ford WOT2C раннего выпуска со съёмным навесом кабины и продольными скамьями

Несмотря на низкую проходимость, WOT2 предлагался в семи исполнениях и был выпущен в количестве 60 тысяч экземпляров.



Грузовая машина WOT2F позднего выпуска на фестивале исторических военных автомобилей

Bedford MWD (1938-1945 гг.)



Этот лёгкий автомобиль был типичным примером преобразования рядового грузовичка в достаточно удобную и компактную армейскую машину для перевозки солдат, мелких грузов и установки зенитных систем. Её разработку и испытания производила фирма «Бедфорд» в рамках 72-сильной коммерческой гаммы MW грузоподъемностью 750 кг и 1,5-тонного семейства ОХ.



Военизированный однофарный грузовичок Bedford MWD раннего выпуска с предельно упрощенной внешностью

Зенитная 20-мм пушка на специальном открытом шасси Bedford MWG с поворотной платформой. 1940 год

Базовый военный вариант MWD отличался сугубо функциональной и лишенной намёка на элегантность внешностью с плоской передней панелью, двумя или одной левой фарой, открытой кабиной без дверей и деревянным кузовом. Он выпускался в шести исполнениях. В общей сложности их собрали 66 тысяч.



Восстановленный Bedford MWD позднего выпуска. На заднем плане – войсковая санитарная машина Austin K2Y

В условиях острой нехватки армейских грузовиков британские фирмы Austin, Bedford и другие активно переделывали свои гражданские автомобили в двухосные военизированные версии, о которых мы уже рассказывали.



Двухтонный Austin K2 для перевозки 12 солдат. На заднем плане – грузовичок Ford WOT3 грузоподъемностью 750 кг

Техосмотр самой распространенной трёхтонки Bedford OYD с односкатными колёсами и деревометаллическим кузовом

В ходе войны существенно возросла роль типовых трёхтонок второго поколения с широкопрофильными шинами, которые на фоне полученных по ленд-лизу из США полноприводных машин оказались устаревшими и неприспособленными к эксплуатации в боевой обстановке.



Thornycroft Tartar WO/WOF (1938-1941 гг.)



В конце 30-х одними из популярных трёхосок были бескапотные грузовики Tartar WO фирмы «Торникрофт» с верхнеклапанным двигателем в 74 силы, двухступенчатым редуктором, приводом тормозов с вакуумным усилителем и кабиной с откидным верхом, на которых устанавливали ремонтно-эвакуационное и инженерное оснащение.



Пробный образец бескапотного грузовика Thornycroft Tartar WO для доставки крупногабаритных грузов

С января 40-го усиленное 77-сильное шасси WOF применялось для установки спецфургонов, полевых мастерских, фотолабораторий и др. До июня 1941-го их собрали 1 600 экземпляров.



Мощный вариант Tartar WOF со складским кузовом с выдвижными шкафами, ящиками и проволочной защитой окон

Эту конструкцию с единой колёсной базой около четырех метров копировали грузовики Albion BY3 и Leyland Retriever с собственными силовыми агрегатами мощностью 73-80 сил, служившие в основном для перевозки понтонов и мостовых секции.



Автомобиль Albion BY3 для полевых госпиталей со стабилизатором вместительного крытого кузова на стоянке

Грузовик Leyland Retriever для транспортировки в пониженном кузове трёхдюймовой зенитной пушки

Ford WOT1 (1940-1945 гг.)



Новое направление развития трёхтонок открыло английское отделение корпорации Ford Motor Company, выпускавшее по заказу Военно-воздушных сил Великобритании 85-сильный автомобиль WOT1 капотной компоновки. Его основой являлся гражданский вариант Е917Т образца 1939 года, от которого WOT1 отличался плоской облицовкой радиатора и упрощёнными кабинами разной длины.



Длиннобазный транспортный автомобиль Ford WOT1 для управления заградительными аэростатными лебёдками

Гамму надстроек составляли фургоны, сменные контейнеры, топливозаправщики, прожекторы, аэростатные лебёдки, передвижные госпитали и т. д. До конца войны было собрано свыше девяти тысяч машин этой серии.



Раритетная аэродромная пожарная машина на базе Ford WOT1 с цистерной и сигнальным колоколом перед радиатором

С 1942 года по заказу британских ВВС компания Austin выпускала капотный грузовик К6 с различными надстройками, аналогичный по общей конструкции и назначению машинам Ford WOT1.



Капотный Austin K6 с цельнометаллическим кузовом для оснащения полевой химической лаборатории

Albion CX23N/CX22 (1941-1945 гг.)



В военное время компания «Альбион» собирала 10-тонные автомобили-тягачи серии СХ. В 1941-м первым появился бескапотный бортовой вариант СХ23N с шестицилиндровым дизелем в 100 л.с., восьмиступенчатой трансмиссией, пятиметровой колёсной базой и удлиненным бортовым кузовом с подвесными инструментальными ящиками.



Грузовик Albion CX23N для переброски на дальние расстояния крупных воинских формирований

С декабря 1943-го его вариантом являлся один из самых известных армейских автомобилей марки «Альбион» – капотный грузовик-тягач СХ22 для буксировки тяжёлых прицепов и орудий калибра до 155 мм.



Капотный тягач Albion CX22S для буксировки 20-тонных пушек с кузовными отсеками для орудийных расчётов

Его оснастили бортовым кузовом с люком в тенте, узкой входной дверью и четырёхместным отсеком для размещения боевого расчёта буксируемой пушки и укладки амуниции, а также восьмитонной лебёдкой. Машин обоих типов построили 900 экземпляров.



На заглавной фотографии – компактный многоцелевой автомобиль Bedford MWD позднего выпуска со светомаскировочными фарами и люком в жёсткой крыше кабины.



Все меры пересчитаны по Международной системе единиц.



В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.