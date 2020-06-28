Начнём с самых обычных штабных легковушек.
В преддверии и с началом Второй мировой автомобильные фирмы обеих сторон конфликта приступили к переделке серийных заднеприводных легковых машин в особые военизированные версии для выполнения самых разнообразных армейских функций – от перевозки офицерского состава до выполнения реальных боевых задач. При этом с учётом военных традиций в армиях каждой страны служили легковушки нетрадиционных конструкций и оригинального дизайна.
США
Ведущие автомобильные компании Америки вообще не стали изобретать лёгкие военные машины, а воспользовались обычными серийными моделями, которые по внешности и общей конструкции считались «самыми мирными военными легковушками». Они относились к категории Staff Car (штабные) и использовались в основном в спокойной тыловой обстановке для доставки военнослужащих, перевозки штабного оснащения и средств связи. Внешне эти машины отличались упрощёнными кузовами, специфической окраской, дополнительной световой и звуковой сигнализацией.
Все они оставались в производстве до конца 1942 года, когда выпуск гражданской продукции в Америке был прекращён.
В 1941-1942 годах корпорация Ford Motor Corporation поставила в вооруженные силы США около восьми тысяч упрощенных седанов Ford 1GA и 2GA, оснащенных вместо привычного мотора V8 более простым рядным шестицилиндровым двигателем в 90 сил, обычной трёхступенчатой коробкой передач и гидроприводом тормозов.
Со времен Первой мировой войны прочные и удобные автомобили «Бьюик» применялись в вооруженных силах разных стран мира, а во Второй мировой в армии США служила самая известная модель Buick Special, выпуск которой прекратился в 1942-м.
На начальном периоде войны в армию и ВМС США поступило свыше двух тысяч доработанных седанов Plymouth Р10 и Р11 с рядными шестицилиндровыми моторами, трёхступенчатыми коробками передач и передней независимой рычажно-пружинной подвеской.
В отличие от производителей рядовых легковушек, компания «Паккард» до конца 1943 года продолжала мелкосерийное изготовление представительских машин для штабных целей, перевозки офицеров высшего звена и генералитета. Основным был пятиместный седан Packard Clipper с рядным восьмицилиндровым мотором в 165 сил, механической коробкой передач и передней пружинной подвеской. В общей сложности в военные времена «Паккард» построил 487 штабных автомобилей.
С середины 30-х малоизвестная фирма LaSalle, входившая в концерн General Motors, на специальных удлиненных шасси с моторами V8 мощностью 125-130 л.с. собирала длиннобазные санитарные машины Metropolitan с вместительными пятиместными кузовами. Во время войны они обслуживали крупные американские госпитали, доставляя медперсонал и до четырех раненых на носилках.
Великобритания
К началу Второй мировой в Великобритании сложился обширный и разношёрстный парк всевозможных лёгких военизированных автомобилей, созданных на базе многочисленных семейств обычных серийных легковушек. В вооруженных силах Соединенного Королевства и в её колониях служили чуть доработанные гражданские седаны, универсалы, пикапы и фургоны, выполнявшие роль штабных машин и средств связи.
В военные годы разномарочный набор военных малолитражек открывали цельнометаллические транспортно-штабные пикапы с двухместными кабинами, которые собирали компании Austin, Hillman и Morris. Они имели несущие сварные основания, четырехцилиндровые моторы мощностью 30-37 л.с. объёмом чуть больше одного литра, рессорную подвеску, механический или гидравлический привод тормозов и несколько видов кузовов.
Одними из самых солидных военизированных автомобилей середины 30-х считались легковые и грузопассажирские машины Hillman Hawk и Wizard, созданные для пограничных служб стран Ближнего Востока и оснащенные шестицилиндровыми моторами, упрощенными кузовами с радиостанциями и запасами топлива и питьевой воды.
В то же время компания Humber наладила выпуск семейства армейских машин Snipe («Бекас») для выполнения штабных функций и доставки как офицеров высокого и высшего звена, так и коронованных особ Соединенного Королевства. С 1936 года для военных нужд использовался представительский седан Pullman Limousine с высоким кузовом на шесть-семь персон, периферийной защитой из съёмных бронещитков, электрическими стеклоподъёмниками и передней рессорной подвеской.
По наследству от него в декабре 1939-го появились известные британские военные легковушки – четырехместные штабные седаны и кабриолеты серии Snipe II, созданные путём переделки варианта Pullman. Их оборудовали шестицилиндровым мотором в 85 сил, механической коробкой передач, расширенными 13-дюймовыми шинами, багажником на крыше и светомаскировочными световыми приборами.
Грузопассажирский вариант Snipe Heavy Utility с полезной нагрузкой 400 килограммов снабжался закрытым пятидверным деревометаллическим кузовом с откидным лобовым стеклом.
Единственной специально разработанной военной легковушкой была машина Ford WOA1 британского отделения американской корпорации Ford Motor Company, которую с конца 1940-го собирали на заводе в Дэгенхэме. Её основой являлся обычный седан Ford V8-62A с двигателем V8 в 85 л.с. и трёхступенчатой коробкой. От гражданской версии она отличалась плоской облицовкой радиатора с бампером из обычной трубы, багажником на крыше и одной светомаскировочной фарой.
Германия
С начала 1930-х в Вермахте, Сухопутных вооруженных силах Германии, главенствовали простейшие лёгкие и открытые войсковые машины без боковин кузова и дверей – так называемые «кюбельвагены» (о них читайте в следующей статье). Несмотря на это, в Германии выпускали многочисленные более удобные и комфортные легковые автомобили гражданского образца с кузовами оригинального дизайна и распашными дверями.
В Вермахте достаточно широко применялись 60-сильные легковушки Adler Diplomat с рядовыми кузовами или специальными цельнометаллическими для монтажа радиостанций, подвижных пеленгаторов и санитарного оборудования. Все они принимали участие в первых боях Второй мировой, в том числе в польской кампании. До 1942 года их построили около 500 экземпляров.
В 1936-1940 годах Вермахт исправно получал доработанные и упрощенные военизированные легковушки Opel всех моделей. Из них низшие воинские чины предпочитали скромные машины Kadett и Olympia с двигателями мощностью 23-37 сил.
Офицеры среднего звена и генералитет пользовались доработанными 55-сильными легковыми машинами Kapitän с несущим цельнометаллическим кузовом и самыми крупными и мощными автомобилями Admiral с разными вариантами кузовов. Их максимальная скорость достигала 130 км/ч.
В вооруженных силах Германии широко применялись доработанные легковые автомобили Mercedes-Benz нескольких серий мощностью 60-80 л.с., служившие разъездными машинами офицеров всех рангов, штабными и представительскими машинами. У германского высшего военного командования были популярны наиболее комфортные и дорогие версии, а также скоростные спортивные машины с компрессорными моторами мощностью до 200 сил.
В преддверии войны фирма Horch («Хорьх») для военных нужд выпускала 70-сильный автомобиль 830В высокого класса и его длиннобазный вариант 830BL с силовым агрегатом V8 мощностью 92 силы и увеличенной на 150 мм колёсной базой. Для штабной службы их оснащали несколькими видами закрытых кузовов с радио- и звуковещательными станциями, на некоторых сзади навешивался закрытый ящик-кофр для перевозки военного снаряжения.
Италия
В предвоенное и военное время все итальянские изготовители легковых автомобилей считали своим долгом собрать хотя бы небольшую партию штабных машин для подразделений, воевавших в Северной и Восточной Африке. В военных и «колониальных» исполнениях серийные легковушки имели упрощенные открытые кузова с тентом и боковыми дверями.
В период Второй мировой корпорация FIAT выпускала наиболее известную облегченную версию 508СМ 1100 с верхнеклапанным 1,1-литровым мотором мощностью 30 л.с., передней независимой подвеской и упрощённым кузовом с плоскими боковинами, прямоугольной облицовкой радиатора, штампованными крыльями и ёмкостями для топлива и воды. Они служили для перевозки офицеров среднего звена и доставки срочных депеш, развивая скорость 95 км/ч.
В начале 40-х туринская фирма Lancia на одном из «колониальных» шасси выпускала военизированную версию Aprilia-639С с упрощенным кузовом, 1,5-литровым мотором V4 а 46 сил и независимой подвеской всех колес. Внешне она отличалась отсутствием подножек, установкой боковых оконных рам, поисковой фары и запасных канистр, навешенных с боков кузова.
Участь превращения в военизированные легковушки не минула и легендарные спортивные автомобили Alfa Romeo, которые применялись как штабные машины и скоростные средства связи. В 1939-м появился самый известный пятиместный 90-сильный армейский кабриолет 6С2500СМ с двумя верхними распределительными валами шестицилиндрового мотора и независимой подвеской всех колес. От гражданской версии он отличался кузовом с четырьмя короткими дверями, блокировкой дифференциала и охладителем масла в двигателе. До 1942 года было собрано 152 машины.
В 1939-1944 годах концерн FIAT на базе своего шестиместного 85-сильного легкового автомобиля с верхнеклапанным двигателем и передней пружинной подвеской выпускал компактный армейский вариант 2800СМС. Его оборудовали утилитарным открытым кузовом с короткими подножками, широкопрофильными шинами, двумя запасными колёсами в передних крыльях или на крышке багажника.
Военизированные легковые машины с открытыми или закрытыми кузовами выпускали также фирмы практически всех воюющих сторон.
На заглавной фотографии – сохранившийся до сих пор командирский автомобиль Packard Super Eight Clipper выпуска 1943 года, развивавший скорость 160 км/ч.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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