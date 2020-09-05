Дрндичка, BAZ и TAZ: история автопрома Словакии, о котором вы ничего не знаете

Если автомобильное производство СССР была более-менее равномерно распределено по союзным республикам, в числе которых были не только РФ, Украина и Белоруссия, но и Латвия, Армения и Грузия, то в компактной социалистической Чехословакии автомобильная промышленность была сконцентрирована в Чехии. В обзоре, посвященном автопрому ЧССР , мы когда-то вспоминали, что автозаводы находились в таких городах, как Млада-Болеслав (Skoda), Копршивнице (Tatra), Високе-Мито (Karosa) Яблонец-над-Нисой, (LIAZ) Прага (Praga) и ставшие в наше время районами столицы Высочаны (Aero) и Лентяны (Avia). И только спецавтомобили на шасси Avia, изготовленных в Лентянах, производились не только в чешских Брно и Инванчице, но и в словацком городе Жилина. Но у cловацкого автопрома есть и "самостоятельные", а потому малоизвестные страницы, о которых мы будем сегодня вспоминать.

Уже свыше десяти лет Словакия, несмотря на свои небольшие размеры и всего 5,6 миллиона человек населения, является крупным мировым автопроизводителем, выпускающим в год свыше миллиона машин! Еще в 2016 году страна вошла в двадцатку крупнейших автомобильных держав мира, одновременно входя в ТОП-10 государств-автопроизводителей в ЕС. На долю этой отрасли, в которой заняты почти 180 000 граждан Словакии, приходится около 13% ВВП и 49% в общем объеме промышленности.

Истоки

По состоянию на 1916 год протяженность дорог на территории Словакии (25 000 км) была вдвое меньшей, чем в Чехии, Моравии и Силезии (54 694 км). Поэтому в начале века в самой Словакии интерес к автомобилям был не столь велик, как в соседней Чехии, поскольку автомобильный транспорт был лишь локальной альтернативой железнодорожному сообщению. В то время автомобили с ДВС не могли всерьез конкурировать с поездами ни по стабильной средней скорости, ни по "выносливости", ни по комфорту передвижения. Вдобавок на развитие машиностроительной отрасли Чехии серьезное влияние оказывали Германия и Франция, создав там предпосылки для развития автомобилестроения и авиации, в то время как во входившей в состав Австро-Венгрии Словакии главный упор в экономике был сделан на сельское хозяйство.

Про "неавтомобильность" Словакии говорит тот факт, что что по состоянию на 1913 год в Чехии насчитывалось 2412 автомобиля, и еще 549 ​​в Моравии и 191 автомобиль в Силезии, в то время как в статистических чехословацких справочниках 1920 года данных о количестве зарегистрированных машин ни в Словакии, ни на территории Подкарпатской Руси не было. Из-за отсутствия конкретных цифр историки опираются на приблизительные данные. Так, Ян Тибенский в своих работах утверждает, что в Венгрии в 1910 году было зарегистрировано около 1000 машин, а из 3500 автомобилей, зарегистрированных по состоянию на 1918 год, на территории современной Словакии могло находиться около четверти, то есть примерно 1000 машин вплоть до распада Австро-Венгрии и вхождения Словакии в состав новообразованного государства Чехословакия.

В Братиславе первые автомобили зарегистрировали в 1896 г. и их владельцами были винный оптовик Юзеф Палугьяй и владелец фабрики Густав Штольверк. В Кошице, по данным ежедневной газеты Kaschauer Zeitung, первый официальный автомобиль появился 9 октября 1900 года.

Несмотря на то, что автомобильная промышленность как отрасль машиностроения в Словакии возникла только после окончания Второй мировой войны, первый автомобиль собственного производства был сделан в этой стране еще до начала Первой мировой — в 1913 году, причем произошло это случайно. Красивая легенда гласит, что история словацкого автопрома началась с того момента, когда сломался автомобиль царя Болгарии Фердинанда I, проезжавшего в то время через деревню Псиаре в районе современной южной Словакии. Местный кузнец Михал Майер взялся отремонтировать её. В качестве награды за успешную починку королевской машины ему вручили руль, четыре колеса и техническую документацию, основываясь на которой, он впоследствии попытался построить машину самостоятельно. Таким образом, автомобиль, получивший название "Дрндичка" (Drndička) считается первым автомобилем, произведенным в Словакии.

Та самая «Дрндичка» 1 / 3 Та самая «Дрндичка» 2 / 3 Та самая «Дрндичка» 3 / 3

Благодаря компании Tatra уже в послевоенные годы производство автомобилей и комплектующих было запущено в таких словацких городах и городках, как Братислава, Чадца и Бановце-над-Бебравоу, причем в последнем возле завода даже установлен памятник в виде модели Tatra T141.



А с 1947 года в Поважской Быстрице, что в северо-западной Словакии, выпускали микромотоциклы "Манет", а также мопеды Jawa и Бабетта.



Vyrobené na Slovensku: практически не известные в СССР мопеды Jawa выпускали в Словакии 1 / 4 Vyrobené na Slovensku: практически не известные в СССР мопеды Jawa выпускали в Словакии 2 / 4 Vyrobené na Slovensku: практически не известные в СССР мопеды Jawa выпускали в Словакии 3 / 4 Vyrobené na Slovensku: практически не известные в СССР мопеды Jawa выпускали в Словакии 4 / 4

Своя игра​

Собственных автомобильных заводов в полноценном понимании этого слова (то есть, с конструкторскими бюро и полным циклом производства) у словаков не было. Однако когда в 1960 году в Братиславе открылся филиал компании Tatra, силами его сотрудников всего за год был создан прототип микроавтобуса Tatra 603. Изначально автомобиль проектировался как легкий грузовик. Планировалось, что помимо оригинального микроавтобуса будут выпускаться варианты с кузовами фургон и пикап, а также бортовые и развозные грузовики.

Обратите внимание, насколько «низкопольной» была кабина опытного образца! 1 / 3 Обратите внимание, насколько «низкопольной» была кабина опытного образца! 2 / 3 Обратите внимание, насколько «низкопольной» была кабина опытного образца! 3 / 3

Чтобы ускорить производство, было решено, что основой кузова станет Tatra 805. Двигатель и некоторые части трансмиссии были заимствованы у седана T603. Однако двигатель микроавтобуса был установлен спереди, сразу за передним ведущим мостом, а коробка передач — перед ним. Благодаря переднеприводной компоновке, широкой колее и низкому центру тяжести опытный образец отличался хорошей устойчивостью и отличной управляемостью, вмещая при этом одиннадцать пассажиров. Однако, несмотря на очевидные преимущества этой конструкции, был изготовлен всего один прототип.



Микроавтобус получил шесть дополнительных окон в крыше – схожее решение в то время было реализовано на советском ПАЗ-672 1 / 4 Микроавтобус получил шесть дополнительных окон в крыше – схожее решение в то время было реализовано на советском ПАЗ-672 2 / 4 Микроавтобус получил шесть дополнительных окон в крыше – схожее решение в то время было реализовано на советском ПАЗ-672 3 / 4 Микроавтобус получил шесть дополнительных окон в крыше – схожее решение в то время было реализовано на советском ПАЗ-672 4 / 4

Прототип микроавтобуса Tatra в Братиславском музее транспорта

В 1966 году работавший в Братиславе Ян Цина (Jan Cina) спроектировал элегантный автомобиль Tatra 603X, который должен был заменить представительскую 603-ю. Было сделано множество эскизов и даже несколько прототипов, но впоследствии Татра начала сотрудничество с итальянским кузовным ателье Vignale, в результате чего появилась Tatra 613. Цина эмигрировал в Канаду, а разработка Татр в Братиславе прекратилась.



Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 1 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 2 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 3 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 4 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 5 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 6 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 7 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 8 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 9 / 10 Slovakian design: внешность концепта 603Х была не менее революционной и одновременно элегантной, чем у «итальянки» 613 10 / 10

"Хейтеры" отечественных Жигулей нередко глумливо называют их "тазами", намекая на то, что аббревиатура предприятия, исходя из названия города (Тольятти), должна звучать не как ВАЗ (Волжский автомобильный завод), а как ТАЗ. Однако самым настоящим автозаводом под названием TAZ был Трнавский автомобильный завод. Это словацкое предприятие было основано в 1967 году, и часть оборудования для производства им передала Tatra Kopřivnice. В этот момент словацкие представители начали вести переговоры с Alfa Romeo, чтобы начать сотрудничество, в результате которого в Трнаве и Братиславе бы начался выпуск автомобилей. Так, компания Omnia предварительно импортировала для испытаний 8 автомобилей Alfa Romeo Giulia, причем речь шла о том, чтобы не разворачивать в Чехословакии лицензионное производство уже выпускавшейся машины, а начать выпуск новой модели.



На фото: Alfa Romeo Giulia 1 / 3 На фото: Alfa Romeo Giulia 2 / 3 На фото: Alfa Romeo Giulia 3 / 3

Но поскольку предполагаемое сотрудничество могло вывести чехословацкий автопром на совершенно новый уровень, эта идея вызвала сильную озабоченность в определённых кругах руководителей СЭВ и по политическим соображениям не была поддержана на государственном уровне в Праге. Поэтому вместо "Альф" в Братиславе планировали наладить выпуск разработанной в то время в Млада-Болеславе модели Škoda 720, а перспективное сотрудничество с итальянцами полностью свернули.



Однако попытки создания собственного автомобиля в Братиславе не прекратились! Десятилетие спустя на БАЗе создали прототип S 743 Locusta — трехдверное купе на базе Skoda Rapid, которое отличалось от него оформлением передней части и расположенным в ней двигателем Fiat.

В версии от BAZ заднемоторное двухдверное купе Rapid стало переднемоторным и переднеприводным хэтчбеком Locusta 1 / 4 В версии от BAZ заднемоторное двухдверное купе Rapid стало переднемоторным и переднеприводным хэтчбеком Locusta 2 / 4 В версии от BAZ заднемоторное двухдверное купе Rapid стало переднемоторным и переднеприводным хэтчбеком Locusta 3 / 4 В версии от BAZ заднемоторное двухдверное купе Rapid стало переднемоторным и переднеприводным хэтчбеком Locusta 4 / 4

«Локуста» в музее транспорта в Братиславе

В 1988 году предприятие VMV BAZ создало опытный образец переднеприводного микроавтобуса MNA 900, который благодаря полуторалитровому двигателю мощностью 56 л.с. мог разогнаться до 150 км/ч. Годом позже его дополнила еще одна "перспектива" под названием MNA 1000, которая одновременно называлась и... Москвич-3733!



В некоторых прототипа MNA отчетливо проглядываются элементы Skoda Favorit

MNA-1000 и АЗЛК-3733 – «мертворождённые» братья и почти близнецы 1 / 3 MNA-1000 и АЗЛК-3733 – «мертворождённые» братья и почти близнецы 2 / 3 MNA-1000 и АЗЛК-3733 – «мертворождённые» братья и почти близнецы 3 / 3

Экспериментальный восьмиместный фургон на базе "сорок первого" был совместной разработкой АЗЛК и завода BAZ, отвечавшего за кузов.



Внешность макетов – дело рук словацких дизайнеров​

Сборку микроавтобусов и фургонов планировалось наладить в Братиславе и Саратовской области, однако было сделано лишь три опытных образца, один из которых, как и другие прототипы Братиславской автомобильной фабрики, вместо словацких дорог уехал прямо в братиславский музей транспорта, поскольку после "Бархатной революции" объемы выпуска автомобилей в Чехии и Словакии резко сократились.

Фургон MNA, как и многие другие прототипы BAZ и TAZ, можно увидеть в столичном музее Словакии​

Разработки транспортных средств отделением VMV BAZ не просто так имели явную ориентацию на лёгкий коммерческий транспорт, ведь это направление в ЧССР, в отличие от легкового, было развито слабо. Кроме того, в дальнейшем планировалось создание на основе различных существующих автомобилей, сотрудничая, таким образом, со многими иностранными производителями или чехословацкими компаниями — такими как Skoda или TAZ Trnava

«Каблук» по-словацки: в Братиславе на базе седанов Skoda 105 создали несколько версий заднемоторных (!) развозных фургонов 1 / 4 «Каблук» по-словацки: в Братиславе на базе седанов Skoda 105 создали несколько версий заднемоторных (!) развозных фургонов 2 / 4 «Каблук» по-словацки: в Братиславе на базе седанов Skoda 105 создали несколько версий заднемоторных (!) развозных фургонов 3 / 4 «Каблук» по-словацки: в Братиславе на базе седанов Skoda 105 создали несколько версий заднемоторных (!) развозных фургонов 4 / 4

А теперь вновь вернёмся к "ТАЗам". Несмотря на то, что в Трнаве с 1973 года выпускали микроавтобусы Skoda 1203, производство которых сначала было запущено в чешском городе Врхлаби в 1968-м, время от времени в восьмидесятые годы здесь появлялись весьма любопытные прототипы лёгких коммерческих автомобилей FV1 и FV2, созданные совместно с Братиславским заводом BAZ — точнее, его инжиниринговым отделением VMV. По концепции эти фургоны полностью отличались от микроавтобуса Skoda.



Skoda 1203 выпускалась не только в Чехии, но и в Словакии!

Машины, сделанные в Трнаве, можно было отличить по шильдику на решетке радиатора 1 / 3 Машины, сделанные в Трнаве, можно было отличить по шильдику на решетке радиатора 2 / 3 Машины, сделанные в Трнаве, можно было отличить по шильдику на решетке радиатора 3 / 3

Автомобили поздних выпусков отличались более «круглым» оформлением передней части



Словаков явно прельщала полукапотная компоновка однообъемного кузова 1 / 3 Словаков явно прельщала полукапотная компоновка однообъемного кузова 2 / 3 Словаков явно прельщала полукапотная компоновка однообъемного кузова 3 / 3

Не менее интересен и ярко-красный грузовичок под названием NUA TAZ 1500 VA — единственное сохранившееся свидетельство сотрудничества ЧССР и СССР в сфере производства легких грузовиков, причем советским партнёром TAZ Trnava в 1989 и 1992 году был... Запорожский автомобильный завод, который в то время занимался созданием экспериментального грузовика ЗАЗ-2301 "Снага" с двигателем УЗАМ-412. В чехословацком варианте прототипа использовались узлы и агрегаты SKODA 1203, но дизайн и управляемость были заметно лучше, чем у серийных «тазов».



Словацкая версия NUA TAZ 1500 VA (первое фото) отличалась от украинской «Снаги» силовым агрегатом и некоторыми деталями экстерьера. А вот судьба у прототипов оказалась, что называется, одна на двоих



Глобальные геополитические трансформации в стране также повлияли на судьбу машинки, которая так и осталась "вечным прототипом", а к 1999-му производство автомобилей в Трнаве прекратили вовсе.

На этом "самостоятельная" часть истории словацкого автопрома закончилась, однако и братиславском районе Девинска Нова Вес, и в Трнаве в наше время по-прежнему выпускают автомобили! Ведь после того, как пал "железный занавес", Volkswagen Group еще в мае 1991 года приобрел 80% акций БАЗа, выкупив оставшиеся акции в 1998-м. С тех пор на заводе Volkswagen Slovakia вот уже свыше 20 лет выпускают различные автомобили концерна, среди которых Volkswagen Touareg, Audi Q7 и Porsche Cayenne. На этом же заводе производят полноприводные версии Golf, а также VW up!, SEAT Mii и Skoda Citigo. Интересно, что именно словацкое предприятие является единственным в мире заводом концерна Volkswagen Group, на котором одновременно выпускаются автомобили Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda и SEAT.

Ну а в Трнаве на заводе PSA с 2006 года выпускают автомобили Peugeot и Citroën, производя ежегодно свыше 350 000 "французов".

Кроме этих двух предприятий, расположенных на месте старейших словацких автозаводов, в городе Жилина с середины нулевых годов работает завод Kia Motors Slovakia, а в Нитре с октября 2018-го на Jaguar Land Rover собирают Land Rover Discovery. Вместе эта великолепная "четвёрка" производит в год свыше миллиона машин, 35-40% которых уходят на экспорт. Так что можно с уверенностью сказать, что хоть история автопрома этой небольшой страны началась случайно, успех её – отнюдь не дело везения, а результат упорного труда нескольких поколений жителей Словакии. И пусть с автомобилями собственной разработки у словаков так и не сложилось, эту небольшую страну можно с уверенностью называть крупной автомобильной державой.

