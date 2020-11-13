Дастер – это как фильмы Фёдора Бондарчука. Можно не признавать как искусство, но отрицать существование нельзя. Дастеров много, они популярны, неоднозначны и рассчитаны на очень и очень массовое потребление. И многие их любят. Иногда даже заслуженно.

Немного истории



История Дастера скучна, но напомнить её надо. Наверное, не все помнят, что впервые Дастер появился в 1980 году. Само собой, к современному Дастеру он абсолютно никакого отношения не имел. Просто так получилось, что румынский ARO 10 в Великобритании был известен под именем Dacia Duster.

А вот наш сегодняшний герой появился только в 2009 году, причём продажи (кроме России) начались только в 2010 году. Кроссоверный бум уже вовсю катился по нашей стране, и затягивать с выходом этого автомобиля на отечественный рынок было нельзя. Но затянули, и в итоге первые обладатели Дастера в России появились в 2012 году.

Задача перед Рено-Ниссан стояла сложная: сделать машину не только быстро, но и дёшево. Но у этих ребят на такой случай наготове была платформа В0, на которой можно построить всё, от седана до хетчбека. В этот раз построили кроссовер. Оно оказался весьма «логаноподобным», причём дело не только в передних дверях от Сандеро, но и во многом другом. Во-первых, ещё на стадии предзаказа Дастер стал бестселлером. И впоследствии он прочно обосновался в топе продаж на многие годы. Ну и во-вторых, самые простые комплектации в 2012 году очень напоминали самые простые комплектации Логана. У машины были колёса, руль, тормоза, мотор и коробка передач. Но и этого хватило для ошеломительного успеха: первый миллион Дастеров выпустили за пять лет.

В 2015 году вышел рестайлинговый Дастер, но сегодня речь не о нём. Наша машина – одна из самых ранних. Интересно, как она себя чувствует в своём возрасте? Спойлер: неплохо.

Двигатель

У Дастеров было несколько моторов: бензиновый 16-клапанный K4M объёмом 1,6 литра (102 л.с. до рестайлинга и до 114 л.с. после), двухлитровый F4R (135 и 143 л.с. соответственно) и дизельный 1,5-литровый K9K (90 и 109 л.с.). В нашей машине стоит самый простенький К4М мощностью 1,6 л.с. Но простенький – это не значит, что плохой. Мотор этот очень удачный, с хорошим ресурсом и недорогим обслуживанием. Посмотрим, что во сколько обойдётся.

Но начнём не с замены масла (хотя обычно мы с него и начинаем), а с важного замечания. Обратите внимание на цвет мотора. То, что его покрывает, это остатки реагентов с дороги. Мотор не мыли уже долго, и это плохо. Кто-то скажет, что мыть мотор – занятие рискованное. Отчасти соглашусь, но не мыть мотор совсем – это уже не риск, а убийство. И дело не только в возможном перегреве (тут у нас масляной шубы нет, так что риск минимален), а в стремительной коррозии всего крепежа и элементов электропроводки. Так что первое, что посоветовали нам в сервисе, это собрать в кулак волю и помыть двигатель. Хорошо, это мы усвоили, что дальше?

А дальше – регламентное ТО. Поменять масло можно самому – ничего сложного нет. Правда, и экономия небольшая – всего 600 рублей. Но если их жалко, то идём за маслом (родное Elf 5W30 вполне неплохое, 3500 рублей), фильтром, и вперёд – на яму или подъёмник. Фильтр мы купили Goodyear (артикул GY1209). Он нисколько не хуже оригинала, а главное – и хорошо очищает масло за счёт финского фильтровального материала Ahlstrom, и стоит недорого. Сложность при замене только одна: как бы не сломать в двух местах руку, чтобы открутить старый фильтр и вкрутить новый. Теоретически с фильтром справиться можно, но первый раз это будет непросто.

Воздушный фильтр менять проще, и сервисе за это попросят 200 рублей. Тем не менее с ним тоже придётся повозиться. Дело в том, что придётся кое-что откручивать, а для этого понадобятся ключи Torx T-25. Так что берём хороший набор инструментов, немного ругаемся на Рено-Ниссан (там очень любят всякий нестандартный крепёж) и начинаем откручивать два винта крышки корпуса. Желательно заранее снять трубку вакуумного усилителя со штуцера ресивера, которая будет мешать процессу. После того, как крышка снята, можно вытащить старый фильтр. Прежде чем ставить новый, нужно убедиться, что корпус чистый. Бывает, фильтр прилегает недостаточно плотно и пропускает внутрь немного пыли и мусора. Их надо убрать (только не в корпус двигателя, а наружу!), после чего можно ставить новый фильтр. Мы поставили фильтр Goodyear (артикул GY2225), который со своим эластичным уплотнителем не даёт пыли попадать внутрь корпуса, а значит, и мотора. Итак, с ним закончили и пошли дальше.

Свечи тут недорогие (150 рублей штука), замена безо всяких особенностей. Не хочется самому – платите 300 рублей.

А вот с ремнём ГРМ есть некоторая особенность. Понятно, что менять его своими руками на 16-клапанном моторе не очень удобно, но дело не в этом. Дело в том, что регламент 2015 года рекомендует менять его каждые 90 тысяч километров. По наблюдениям специалистов, к этому времени ремень уже обычно заметно изношен, поэтому его рекомендуют менять по старому регламенту – раз в 60 тысяч. Особенно это важно в холодных регионах: там в морозы, бывает, ремень рвётся. Впрочем, менять ремень на Дастере недорого – 4 500 комплект для замены и 4 000 работа. Скромная цена за спокойствие.

На этом же пробеге (каждые 60 тысяч) придётся заменить ремень допагрегатов. Стоит он 650 рублей (да, в этот раз мы даже не ищем аналоги – расходники на Дастер стоят вполне адекватно), замена обойдётся в 800.

Каких-то серьёзных недочётов под капотом мы не нашли. Немного сопливит сальник насоса ГУРа, и его нужно будет заменить. И есть небольшое запотевание прокладок коллектора и клапанной крышки. Потёков нет, есть именно запотевание, так что ничего страшного пока нет. В будущем, конечно, надо будет их заменить.

Трансмиссия

У нашего Дастера полный привод и механическая коробка передач. Механика – лучший выбор, автомат DP8, который стоит тут с полным приводом, не самый лучший выбор. Об этой АКП мы рассказывали много, у нас ее тут нет, так что не будем отвлекаться на наше любимое занятие – оскорбление коробок серии DP/AL4. Перейдём сразу к машине.

В механической коробке, как ни странно, тоже надо менять масло. Причём на Дастере его рекомендуют менять достаточно часто – раз в 60 тысяч. Потребуется 2,4 трансмиссионки и 1200 рублей на оплату работы. С тем же интервалом меняем масло в раздатке. Но тут всё обойдётся чуть дешевле: 900 рублей за литр масла и 800 рублей за его замену. И ещё одна операция каждые те же 60 тысяч – замена масла в редукторе заднего моста. Любое масло 75W90 (1,2 л), 800 рублей – и всё, на этом регламентные работы закончены. Но у нас есть проблемка.

В принципе, состояние трансмиссии для пробега 150 тысяч очень неплохое. Сломаться там может только что-то в карданном приводе. Так оно и произошло: крестовина очень заметно пострадала от коррозии. Её нужно будет ремонтировать. Стоит это недорого – в пределах пяти тысяч. Правда, отдельно придётся заплатить за снятие и установку, а тут как пойдёт: сумма будет зависеть от сложности процесса.

Немного потеет стык между коробкой и раздаткой. Чтобы убедиться в том, что виновата прокладка, стык нужно отмыть и проследить за появлением масла. Пока ничего страшного нет, говорить о срочном ремонте рано.

И ещё одно замечание: за заднем редукторе сбоку виден провод датчика муфты. Его легко оборвать первой же крепкой веткой на лесной дороге (как и провод лямбда-датчика), так что лучше поставить на редуктор защиту. Её можно найти в магазинах, которые занимаются всем, что построено на платформе В0.

Ходовая часть и тормоза

У передних тормозов есть одна особенность: внутренний кожух диска спереди имеет открытую часть, туда попадает грязь, и иногда диски просто гниют. Особенно у тех, кто любит гонять по грязи. Проблема не повальная и недорогая в решении: хорошие диски стоят в пределах шести тысяч, их замена обойдётся в 1600 рублей. В остальном с тормозами всё хорошо, никакими родовыми «болячками» они не страдают. Периодически надо будет менять колодки (они стоят в пределах двух тысяч, аналогов много, работа – 900 рублей за ось), но этим приходится заниматься на любой машине, не только на Дастере.



В ходовую часть пришлось вложиться. Машина много ездит по плохим дорогам (её для этого и покупали), обычно – груженая. Менять пришлось всё и сразу, поэтому в ходовую вложили сразу 40 тысяч рублей. По сегодняшним меркам это немного, учитывая, что сзади у нас стоит многорычажка (на переднеприводных Дастерах стоит балка). Что здесь обошлось дороже всего? Скорее всего, рычаги передней подвески – приличные стоят по 3200 за штуку (замена 2000). Не самые дешёвые задние ступичные подшипники – 4200 (передние всего 2600), но служат они обычно долго. В случае чего их замена стоит 1900 за задние и 2400 за передние.

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Стойки стабилизатора одинаковые спереди и сзади. Их цена – около 1200 рублей, но ресурс у них хороший.

Кузов и салон

Дастер – машина бюджетная, и нет причин удивляться тому, что она с возрастом ржавеет довольно заметно. Но наш экземпляр пока держится молодцом. Коррозия есть только там, где её не может не быть у Дастера – около накладки на задней двери. К сожалению, это место на Дастерах ржавеет всегда.

Второе проблемное место – зона пескоструя на задних крыльях. Арки очень сильно выдаются и собирают на себе весь дорожный абразив. Эти места придётся подкрашивать, иначе можно дождаться появления дыр.

Кузов на ТО мы не трогаем, так что тут можно только заменить перед зимой дворники (щётки стеклоочистителя для эстетов). Они у первого Дастера одинаковой длины – 510 мм и у водителя, и у пассажира. Решение немного странное, но что поделать. Быстренько заходим на наш любимый сайт Goodyear и за пару кликов мышкой выбираем новые дворники. Менять их несложно, эту процедуру пропустим.

А вот что ещё посоветуем, так это обработать лобовое стекло антидождём. Стоит он копейки, но здорово экономит и «незамерзайку», и ресурс щёток (после обработки стекла они легче по нему скользят).



Салон Дастера не отличается стойкостью к износу. Руль вытерт настолько, что я даже немного усомнился в истинности пробега, но владелец у машины один, и он покупал её новой. Так что пробег настоящий, а чтобы сохранить руль подольше, могу посоветовать только одно: не надо его крутить, прижимая ладошкой. Особенно это относится к кожаным рулям, но в случае с Дастером совет бы пригодился (если бы не опоздал на семь лет).

Что делать в салоне? Во-первых, его можно очистить, что вернёт машине хотя бы немного первоначального лоска (если это слово применимо по отношению к Дастеру). Средств для этого существует множество, но наше средство не только возвращает вид, но и убивает бактерии и устраняет запахи. Хорошая штука.



Затем меняем салонный фильтр. На Дастере это сделать несложно, но оригинальный фильтр стоит не по-божески – почти 600 рублей. Для бюджетного Дастера это многовато, поэтому покупаем фильтр Goodyear (артикул GY3219). Он стоит чуть дешевле, а главное – нисколько не хуже штатного и легко встаёт на своё место.

Что в итоге?

Дастер не зря завоевал любовь российских и не только владельцев. Как и положено недорогой машине, он очень выносливый, и его содержание не может быть дорогим. Да, если его постоянно перегружать, можно слишком часто менять задние амортизаторы и пружины, но всё-таки для выездов за пределы асфальта в этом ценовом сегменте трудно найти что-то более подходящее. Возможно, некоторым не понравится объём багажника (особенно на полноприводной версии), но выход есть всегда. Что-то иногда можно сложить в салон, как это делает владелец нашей машины, а что-то – в багажник на крыше, если, конечно, его купить. И тогда в багажнике найдётся место для внедорожного скарба, от палаток до буксировочного троса или углей для мангала.

Ну и ещё одно преимущество Дастера – это простота конструкции и хорошее знакомство с ним автосервисов. Даже если что-то сломается (что вряд ли), всегда можно найти место для ремонта. Для машины, которая проводит много времени за городом, это существенный плюс.