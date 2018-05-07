По старой доброй традиции пару раз в месяц мы пробуем купить легенду, которая еще подает признаки жизни. В этот раз мы решили обратиться к старой доброй классике, тем более, что “крузак-сотка” – автомобиль культовый, оттого и часто желанный. Мало того, во многих регионах он до сих пор остаётся показателем достатка владельца, а иногда и его образа жизни. В этом году первым автомобилям этой серии уже стукнуло 20 лет, а значит, пришло время покупать их “задёшево”. Но вот беда: не так уж они торопятся скинуть цену, так что наш бюджет на сегодня составит миллион рублей. Как думаете, сможем что-то подобрать?

Что и где ищем?

Если честно, уложиться в нашу сумму не так просто, как хотелось бы. Не будем привередничать и искать рестайлинговые машины после 2005 года. И после 2002 года нам пойдёт всё, лишь бы хорошее и за миллион.

Поставим себе только одно условие: мы не будем смотреть машины, которые использовали преимущественно на бездорожье. То есть, если видим внедорожную резину, какое-нибудь покрытие “раптор”, тонну лебёдок, экспедиционных багажников, “кенгурятников” и провокационных наклеек на кузове про “свободу, которая кончается там, где начинается асфальт” и прочие глупости — даже не будем звонить. Эти машины практически всегда заведомо хуже тех, которые чаще ездили по асфальту. Хотя скрывать не будем: Land Cruiser вполне может месить грязь, и даже достаточно успешно.

Также мы не будем смотреть на пробег, так как у Тойоты есть замечательная фишка, с большим удовольствием подхваченная нашими «кулибиными» – очень простая и недоказуемо преступная возможность сделать пробег любым, благо его носителем является только один блок.

Одна машина из общего списка немного выбивается — это Land Cruiser 105. По сути, она ближе к “восьмидесятке”, хотя кузов у неё уже “сотый”. Почему эта машина попала в наш список — расскажем ниже.

“Я тебя слепила из того, что было…”

Итак, первое объявление. Цена крайне заманчивая — 899 тысяч рублей. За эти деньги мы можем получить машину 2004 года с пробегом всего в 180 тысяч километров. И мотор удачный — 4,2-литровый дизель 1HD-FTE мощностью 204 л.с. Правда, продавец не частник, а автосалон. Ну, может, это даже и хорошо. Поехали смотреть.

Чудеса начинают происходить уже на площадке, где скучает этот автомобиль.

Внезапно его цена там оказывается 1 399 000. Ничего так разница… Ладно, попытаемся выяснить, сколько же стоит этот “крузак”. Менеджер отвечает уклончиво. Мол, иди на фиг со своими 899. Это слишком мало за этот прекрасный автомобиль.

Но поторговаться можно. Может, согласимся и на миллион, но если будешь брать прямо здесь, сейчас и за наличку. Иначе — продадим кому-нибудь из очереди, которая выстроилась за этой “соткой”. Очереди, честно говоря, я не вижу, так что есть сомнения, что машина вызывает ажиотаж.

Ну да ладно, на скорость не влияет. Быстренько проходим всю машину толщиномером.

Не сказать, чтобы всё было очень плохо. Перекрашено заднее левое крыло и оба передних. Кстати, я не видел ни одного ТЛК 100 с сохранившимися передними крыльями: они почему-то ржавеют быстро, так что если даже их и не меняли, то уж красили почти все. Машины с дополнительно установленными расширителями арок, как на фото, нужно обходить стороной — представляете, что под ними? А ещё надо проверить заднюю нижнюю створку (пятую дверь), которая гниет по низу. Это хорошо видно, если откинуть ее и посмотреть с внутренней стороны. Также внимание нужно уделить рамке лобового стекла: как правило, после замены лобового стекла появляются “жучки”.

Открываем дверь. Сколько, говорите, у него пробег, 180 тысяч? Ну-ну. Кожа сидений (не только водительского, но и переднего пассажира) выглядит как кожа миссионера, погибшего у столба пыток кровожадных команчей.

Не лучшим образом выглядят и руль, и рычаг АКПП.

Само собой, пробег в 180 тысяч — враньё.

Ещё более очевидным оно становится, если открыть капот. При нормальном уходе для мотора 1HD-FTE эти самые 180 тысяч — не так уж много. Скорее, даже мало. Но что видим мы? А мы видим печальную картину текущего из всех щелей ушатанного двигателя, который не то что нормального ТО, а слова доброго не видел и не слышал.

А теперь посмотрим на шкив без ремня.

Вряд ли многие знают, что это такое, так что устроим немного ликбеза для любителей Википедии: это вязкостный нагреватель, который японцы ставили на внедорожники с дизелями 1HD-FTE и 1KD-FTV. Принцип его работы, на первый взгляд, несложный: ротор перемешивает силиконовую жидкость, которая нагревается и греет охлаждающую жидкость в контуре отопителя. Ну, а нужен нагреватель, как вы уже поняли, для более быстрого прогрева салона зимой. Пока я задумчиво покрутил шкив, менеджер поспешил меня заверить, что эта штука абсолютно бесполезна и вообще “крузаку” не нужна и на скорость не влияет.

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449491 19 0 20.04.2018

АКБ у машины севшие (да, их две), так что пока один менеджер бегает в поисках пускового устройства, у второго интересуюсь документами. Ведь нам предстоит ещё одно удовольствие: проверить номер на раме, который частенько там ржавеет и не читается, что очень не радует собственников авто и радует экспертов МРЭО. Да и криминальных машин много, так что документы и хорошо читаемые номера на “крузаке” — это святое. И тут начинается самое интересное.

Мне показывают отсканированный и распечатанный ПТС. Понять что-то в нём очень тяжело: разрешение плохое, что-то наложено поверх — в общем, мрак. Но вижу, что по ПТС у нас машина с бензиновым мотором 4,7 л. Ха-ха, сюрприз! А если приглядеться, то получается, что у нас тут две отсканированные “птски”, вот только в руки их давать не хотят. Ну, и не больно-то надо. Мне бы оригинал посмотреть! А его, оказывается, нет. Но ездить на этом “конструкторе” можно, и мне готовы помочь сделать генеральную доверенность. Ну, ребята, это просто несерьёзно. Только потеряли время. Давайте смотреть что-то более приличное.

На лицо прекрасные, жуткие внутри

Звонок по следующему объявлению начинаем с вопросов о документах. С ними всё в порядке. ПТС оригинальный, но места в нём больше нет — нужно будет получать дубликат. Последняя запись — о смене владельцем номеров: “блатные” он забрал себе на новую машину, причём владелец остался прежним. Цена, правда, чуть больше миллиона, но торг никто не отменял, и есть большая вероятность уложиться в заявленный бюджет. Что же, посмотрим.

Перед нами прекрасно выглядящий образец “сотки” 2005 года выпуска. Мотор — V8 2UZ-FE объёмом 4,7 литра. Пожалуй, это один из лучших моторов в мире, в котором нет места прогрессу, хотя он и очень прожорливый.

Правда, на левом переднем крыле вздувается краска, и это хорошо заметно.

В общем-то, это не удивительно: оба передних крыла по доброй традиции “крузаков” перекрашены, что подтверждает толщиномер. Есть вероятность, что с устранением коррозии заморачиваться не стали, и после перекраски всё вылезло наружу.

Интереснее выглядит задняя дверь, где толщиномер показывал не только перекраску, но и шпатлёвку, причём с неровным слоем, местами превышающим 700 мкм.

А вот салон выглядит безупречно. Износ кожи незначительный, а руль, рычаги КПП, кнопки и всякие “крутилки” на панели говорят о том, что пробег у машины, скорее всего, родной. Судя по информации из объявления, он такой же, как и у предыдущей машины — 180 тыс. км, но разница в салоне просто колоссальная.

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В общем, придраться не к чему.

Как и к звуку мотора. Чего бы там не говорили, а звучит V8 намного приятнее, чем “Цвет настроения синий” или что там у нас сейчас модно. Мода эта пройдёт, а V8 останется.

Но вот осмотр мотора показал типичную проблему, которую, правда, очень тяжело сфотографировать. Речь идёт о выпускных коллекторах. Скорее всего, их придётся менять: там явно видны следы пропусков, а вид их несколько жалкий. Но это ещё не всё, что можно увидеть невооружённым глазом.

Обратите внимание на коррозию рычага.

К сожалению, такая картина для 13-летнего “крузака” — классика. Тут уже не обойдёшься заменой сайлентблока. Да и отдельная замена сайленблоков надолго не помогает: они не ходят, качественного неоригинала в принципе нет, оригинальные рычаги стоят недешево.

Так что что надо быть готовым хорошо потратиться на неухоженную машину. Если же всё таки подвеска у приобретаемой машины будет в порядке, то напомнит она о себе не скоро. С другой стороны, при всей возможной стоимости замены, рычаги — это всё-таки расходники, как и большинство элементов подвески, тем более когда мы говорим о столь старых авто.

На раме тоже есть коррозия, хотя номер читается хорошо.

В общем-то, надо ставить машину на подъёмник, делать полноценную диагностику подвесок и считать, во сколько обойдётся замена всех “убитых” элементов и устранение уже вовсю процветающей коррозии. Но так как эта машина стоит дороже миллиона, денег на ремонт мы выделять уже не сможем: бюджет будет явно перерасходован. Лучше попробуем найти или экземпляр дешевле (чтобы уложиться в миллион), или пусть чуть дороже, но не требующий таких вложений.

Надо брать!

О ещё одной просмотренной машине я отдельно говорить не буду, там ситуация та же: много коррозии, много краски и шпатлёвки (670 тысяч, 1999 год). Надежда найти дешёвый, но целый Land Cruiser потихоньку испарилась. Но отчаиваться не будем. Совершенно случайно натыкаемся на объявление о продаже Land Cruiser 105. Да, он не такой престижный, он более “дубовый”, но выглядит прилично. Правда, стоит 1 300 000. Машина 2005 года, мотор — атмосферный дизель 1HZ объёмом 4,2 л. С таким двигателем под капотом “вжигать” вообще никак не получится, но и убить его очень тяжело. Не знаю, каким надо быть варваром, чтобы уездить 1HZ. Хотя это не значит, что за него всегда можно быть спокойным: 105-е часто покупали именно для того, чтобы месить грязь, не беспокоясь о машине. Нам повезло: тут он был нужен для других целей.

Итак, всего один (!) владелец, пробег — 110 тысяч километров (если количество владельцев ещё можно проверить, то пробег — очень тяжело. Но допустим, мы в это поверили).

Внешне машина выглядит неплохо.

Да, несколько утилитарно, но без всякого “колхоза”. А главное — она вся в родной краске! Кроме… да-да, левого переднего крыла. Его снимали, что заметно по болтам крепления.

Если есть сомнения, не стесняйтесь проверять симметричные болты с другой стороны: разницу заметите всегда.

Но крыло покрашено хорошо, и даже толщиномер не заметил разницу. Что же, ладно, это не так уж плохо.

Конечно, на 13-летней машине местами есть небольшие “рыжинки”. Например, на петлях задних дверей (в 105-м кузове их две) или на верхней части порожка, куда часто ставят ногу.

Но всё это — небольшая поверхностная неприятность, никак не угрожающая конструкции кузова. Ни на раме, ни под капотом ржавчины нет.

Кстати, мотор тоже тарахтит ровненько, и придраться к нему сложно. Правда, радиатор нужно беречь чуть больше, но для 2005 года пойдёт.

Теперь смотрим салон. Тут всё не так красиво, как в предыдущей машине, но пробег, похоже, действительно не скручен. Ничего не потёрто, не изношено, не сломано. Даже на ободе руля сохранилось рифление.

Владелец автомобиля (да, эта машина не из салона, её продаёт частник) поясняет, что покупал её для буксировки прицепа с катером, пользовался редко и джипингом не увлекался. И я склонен ему верить.

Какие можно сделать выводы?

Насчёт первого автомобиля всё ясно: “конструктор” нам не нужен однозначно. Даже если вы уверены, что у вас в МРЭО есть “свои люди”, это ещё ничего не гарантирует. Ни нормального прохождения регистрации, ни (тем более) последующей беспроблемной продажи. Кроме того, “конструкторы” по своей сути настолько непредсказуемы, что владение машиной может стать настоящей пыткой. В общем, тут ловить нечего.

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143390 12 2 13.04.2018

Вторая машина — классический пример пафосного “крузака”. Правда, таким он был лет десять назад. Сейчас под почти блестящим кузовом может скрываться проблема с ржавеющей рамой и рычагами подвесок. Смысл возиться с этой машиной есть только для тех, кто готов вкладываться в поддержание этой машины в приличном состоянии. Можно, конечно, разобрать машину, скинуть кузов, “отпескоструить” проблемные места и всё собрать обратно. Но это же самое можно сделать и с машиной подешевле. Правда, работа всё равно получится дорогой и вряд ли окупится при последующей продаже. В противном случае проблемы будут расти стремительно, и ваш такой красивый сегодня «крузак» быстро превратится в тыкву.

А вот последний вариант интересен. В первую очередь тем, кто покупает машину для поездок на дачу. Да, салон сильно уступает в комфорте, и по трассе на машине с этим атмосферным дизелем летать не получится. Да и выглядит «сто пятый» утилитарно — но он, по крайней мере, ещё очень живой. Пусть даже и дороже, чем мы искали. По сути, это единственная машина, которую не страшно покупать. Кстати, из продажи она исчезла за пару дней: видимо, понравился этот автомобиль не только мне.

Может быть, есть смысл затянуть поиски на месяц-другой и надеяться, что хорошая машина за нашу сумму попадётся. Тем более, на рынке периодически появляются привлекательные варианты. Правда, разлетаются они как горячие пирожки. Например, у нас в Automama в декабре 2017 года на продажу был выставлен Land Cruiser 2006 года, который продавали наши партнеры из корпоративного парка. Машину за 1 150 000 с дизельным двигателем 4,2 на автомате и с пробегом 296 000 километров буквально оторвали с руками. Из повреждений у автомобиля было крашеное правое переднее крыло, крашеный капот и скол на заднем бампере. Салон — практически в идеальном состоянии для своих лет. Из неприятного — электрорегулировка руля работала только в одном положении. Что интересно, было очень много звонков из Сибири: интересовались покупатели из Омска, Новосибирска, Красноярска. Но в итоге забрал клиент из Москвы, так как приехал буквально через пару часов после звонка.

Так что надежда всегда есть. Но если честно, объявлений о продаже не так уж много, а большая их часть, к сожалению, не предлагает ничего хорошего. Всё-таки возраст в 15-20 лет своё берёт.

Мы бы посоветовали искать что-то моложе. Например, за эти деньги можно найти сравнительно живой Mitsubishi Pajero четвёртого поколения. Ну а если очень хочется Land Cruiser 100, то готовьтесь к трудным поискам и большому количеству разочарований: машина эта, бесспорно, хорошая, но старая. Вдобавок — криминальная и, как ни странно, до сих пор угоняемая, так что проверка документов и номеров должна быть не менее тщательной, чем проверка технического состояния автомобиля.

Либо стоит сразу увеличивать бюджет до 1,3 миллиона и смотреть в том числе в сторону Lexus LX 470, роскошного брата близнеца LC 100. Здесь вам и салон побогаче, и статус премиум-марки выше, чем у Тойоты. Вдобавок у Lexus установлена гидравлическая подвеска, позволяющая регулировать клиренс и жесткость — и пусть вас не пугает ее надежность, это не история про «упавший на брюхо» Range Rover или любого из представителей немецкой тройки: система крайне надежна и долговечна. Во всем остальном это все тот же старый добрый «крузак», типичное состояние которых мы попытались описать в этом материале.