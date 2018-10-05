Из цилиндра в колесо: обзор советского предка компрессора для подкачки шин

Из цилиндра в колесо: обзор советского предка компрессора для подкачки шин

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Если вы думаете, что ручной Т-образный автомобильный насос – это низшая ступень эволюции, то вы ошибаетесь. В середине ХХ века шоферам и не снился современный комфорт, и для того, чтобы просто накачать колесо, им иногда приходилось использовать такие приспособления, которые способны ужаснуть нежного автомобилиста ХХI века.

Сегодня в комплект оснащения большинства автомобилей входят лишь домкрат и запасное колесо. А в «ранешние» времена водителя снабжали в дорогу куда серьезнее. К примеру, в комплект знаменитой «волжанки» ГАЗ-21 входил набор инструмента аж из трех десятков позиций, включавший «пилочку для ногтей» (пластиковую пластинку с наплавленным абразивом для чистки контактов прерывателя) и бессменный солидольный шприц для смазки шкворней. В автомобилях повышенной проходимости типа ГАЗ-69 или 66 имелась штатная паяльная лампа для подогрева двигателя перед зимним запуском, а в багажник классических Жигулей, помимо тех же домкрата и запаски, одно время на заводе клали щуп для регулировки зазоров клапанов и свечей, а также… стробоскоп для проверки и установки угла опережения зажигания! В общем, интересного встречалось немало, ибо культа дилерского обслуживания не существовало по определению, а автомобилисты прежних поколений были не в пример рукастее нынешних.

А вот в комплекте инструментов грузовиков, типа ГАЗ-63, ГАЗ-51 и некоторых других, а также внедорожника ГАЗ-69 встречался среди прочих суровых железок весьма любопытный гаджет. Назывался он довольно прямолинейно и однозначно – «приспособление для накачивания шин» и представлял собой длинный шланг с цилиндрической насадкой, на конце которой имелась свечная резьба. Применение его в наши дни вызвало бы оторопь у современного автовладельца. Чтобы накачать им колесо, водитель…выкручивал из двигателя одну свечу зажигания, вворачивал вместо нее насадку приспособления для накачки, подключал шланг к ниппелю колеса и запускал мотор на холостых оборотах. Двигатель троил, дрожал, однако ж потихоньку тарахтел, а отключенный цилиндр работал как насос, нагнетая воздух в шину без малейших усилий со стороны водителя. Мы не без труда отыскали ставший сегодня весьма редким артефакт и всесторонне изучили его.

приспособление для подкачки шин

приспособление для подкачки шин приспособление для подкачки шин

Эрзац-насос

Такая допотопная метода была актуальна для легковых машин и грузовиков, не имеющих под капотом компрессора пневмосистемы и крана отбора воздуха. При этом штуковина развивала давление до пяти атмосфер, поэтому инструкция рекомендовала почаще контролировать давление в колесе манометром во избежание его перекачки.

Внутри же приспособление было незамысловатым. В нём располагались лишь два клапана с односторонним пропусканием, типа ниппелей – мембранный и шариковый. Через один клапан воздух входил в цилиндр, а через другой – выходил в накачиваемую шину. В книжках по эксплуатации автомобиля внутреннее устройство такого «эрзац-насоса» показывалось так:

приспособление для подкачки шин

Для использования “приспособы” на разных типах автомобилей резьба для вкручивания в свечное отверстие была двойной – диаметром 14 миллиметров для легковых авто типа УАЗика, и 18 миллиметров для грузовиков типа ГАЗ-51 и прочих.

приспособление для подкачки шин

У многих возникнет резонное недоумение: двигатель продолжает работать (пусть в режиме «минус один цилиндр»), а карбюратор – подавать в общий для всех цилиндров впускной коллектор бензовоздушную смесь. А, значит, цилиндр, используемый в качестве насоса, на такте впуска, как и положено, засасывает в себя бензовоздушную смесь, которую затем выталкивает в шланг! Разве воздух, насыщенный бензиновыми парами, не испортит со временем резину камеры в покрышке, которую накачивают столь экзотическим способом?

На самом деле, такая проблема отсутствовала, и колеса накачивались обычным атмосферным воздухом. Поскольку отверстие для впуска воздуха в приспособлении было чуть больше суммарного отверстия открытого впускного клапана, то цилиндр наполнялся по пути наименьшего сопротивления, то есть – извне, а не из впускного коллектора. При ходе поршня вниз в цилиндр засасывался чистый атмосферный воздух, он же и выдувался при обратном ходе. Поэтому это приспособление не только входило в комплектацию автомобилей, но и попадало в широкую продажу как бытовой любительский автоаксессуар. Производил его в 50-60-х годах ХХ века московский завод «Компрессор» — например, в 1968 году оно стоило 7 рублей 50 копеек. На упаковочной коробке крупными буквами было написано – «Шины, лодки, матрацы!»

приспособление для подкачки шин

Безусловно, у пытливых умов не может не возникнуть вопрос, пусть и чисто теоретический – а можно ли это приспособление использовать на современном автомобиле?

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Как ни странно, можно! И даже более эффективно, нежели на старых карбюраторных моторах, для которых оно разрабатывалось. Но — при соблюдении ряда условий.

Главная проблема фактически одна: на многих современных моторах древний гаджет может просто не влезть в узкий и глубокий свечной колодец. Но если все же умудриться это сделать (как есть или с использованием какой-нибудь трубки-переходника со свечной резьбой), то потребуется снять электрические разъемы с топливной форсунки этого цилиндра и с катушки зажигания, если «бобины» индивидуальные для каждого цилиндра. Если же в качестве катушек применяется единый модуль, то выкрученную свечу нужно снова соединить с высоковольтным проводом и закрепить на «массе» автомобиля, чтобы бьющая вхолостую искра била между электродами свечи, а не испортила катушку межвитковым прострелом.

Поскольку инжекторные моторы работают на трех цилиндрах гораздо устойчивее карбюраторных, а отключенная форсунка полностью перекроет подачу топлива в ставший насосом цилиндр, такая «ретросистема» будет работоспособна и на вполне современном автомобиле. Но вот после ее работы наверняка придется стереть «чек энджин».

Сквозь толщу веков

В это трудно поверить, но сей архаичный аксессуар не канул в лету, а существует и выпускается и по сей день за рубежом. В основном, правда, для мотоциклистов. Один из его вариантов – «Engine powered air pump» от неизвестного в нашей стране американского производителя шиноремонтных аксессуаров Stop&Go International.

приспособление для подкачки шин

Система, в принципе, полностью идентична той, что применялась десятки лет назад:  технических отличий у неё нет. Предназначена она для карбюраторных мотоциклов как с одним, так и с двумя цилиндрами. В случае с двухцилиндровым двигателем производители девайса предлагают завести мотор «на одном горшке», а в случае одноцилиндрового – слить топливо из поплавковой камеры карбюратора, отключить зажигание и крутить коленвал электростартером или даже… кикстартером! Последнее, правда, явно не для слабых парней. По отзывам одного из владельцев такого устройства на зарубежном мотофоруме, ему пришлось сделать 90 пинков ногой по кикстартеру, чтобы загнать в полностью спущенное колесо своей Honda XL 250 давление в 15 фунтов на квадратный дюйм, что соответствует всего лишь одной атмосфере…

Теги: Практика , подкачка шин
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