Этот семейный минивэн был для своих лет весьма продвинут по части салона и комфорта, однако дизайн даже на старте продаж не отличался современностью… Кто-то говорит «уродец», кто-то восхищается – «космический корабль»! А современные дети и вовсе называют этот автомобиль «машиной из Майнкрафта». А чем удивит эта машина, если копнуть чуть глубже внешности?

Владелец: Алексей Матюшин, 38 лет, автомеханик и автоподборщик, Москва.

Автомобиль: Nissan Stanza Wagon, 1986 год, первое поколение Nissan Prairie, леворульная версия для Северной Америки; куплен в 2020 году за 90 тысяч рублей.

– Я люблю старые и чудноватые японские машинки, поэтому периодически что-то покупаю под восстановление для души, – рассказывает Алексей.

– На этот семейный минивэн я в 2020 году наткнулся случайно на доске объявлений и заинтересовался его приличным состоянием вкупе с любопытными экстерьером, интерьером и потенциалом в целом. Машину продавали в Москве перекупщики – они ее выкупили у какого-то дедушки, у которого она сдохла на трассе, и он, начав ремонтировать мотор и сняв трамблер, в какой-то момент плюнул и решил от нее избавиться. Продавали ее за 170 тысяч с пояснением «нужно только найти и поставить трамблер», и я был готов ее купить за указанную сумму, если машину реально получится завести. В итоге перекупы нашли трамблер, но завести ее так и не смогли. И я забрал ее у них с большим дисконтом, за 90 тысяч рублей.

На момент покупки у машины начиналась легкая коррозия порогов и низа дверей, отсутствовало водительское боковое стекло (прежний хозяин просто вырезал его из пластика), сгнили отражатели у фар. Ну и, как уже говорилось, не было ясности с состоянием мотора. Привлекли же меня родная окраска, живой в целом кузов (целые стаканы, лонжероны и прочее), а также комплектный салон. Ну а технические недостатки, на мой взгляд, в целом вписывались в цену, и покупалась машина осознанно под восстановление.

Снаружи

Угловатый вид «Стэнзы» с простейшими линиями и гранями делает ее немного комичной, на взгляд наших современников, отчасти напоминая машину в мультипликационной рисовке. Впрочем, в этой архаичности многие найдут и своеобразную прелесть. Когда владелец приезжает на ней на какие-то автомобильные мероприятия, малышня лет десяти называет 38-летний компактвэн «машинкой из Майнкрафта».

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Nissan Stanza – совсем небольшой вэн: его длина составляет лишь 4,3 метра, а ширина – 1,66 метра.

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Главная особенность автомобиля – весьма инновационное решение для своих лет: две сдвижные двери при отсутствии центральных стоек. Сегодня такой схемой может похвастаться почти каждый японский микроавтобус-кей-кар, но в 80-х это было весьма революционно и сильно облегчало посадку-высадку, погрузку и парковку.

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Сегодня автодизайнеры стремятся использовать контуры, переходящие один в другой, и поэтому на машине из 80-х бросается в глаза несоответствие уровня нижних линий боковых стекол и нижней линии заднего стекла. Тем более что «лишняя» полоса стекла задней двери зачернена шелкографией и не влияет на обзорность. А вот задний дворник влияет как раз очень хорошо, поскольку угол между крышей и стеклом весьма способствует загрязнению последнего в слякоть.

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Простейшая «квадратная» оптика спереди и сзади отлично вписывается в общую стилистику машины.

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Внутри



Стиль торпедо, органов управления и приборной панели в целом такой же, как и у экстерьера машины. Преобладают горизонтальные и вертикальные линии, все простое, четкое, скучноватое… Глаз цепляется разве что за двухспицевое рулевое колесо с «полигональным дизайном», имеющее вдобавок регулировку по высоте. Тем не менее собрано все очень добротно: за почти четыре десятилетия элементы торпедо сохранили и качество материалов, и точность подгонки.

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«Координатная сетка», служащая фоном приборной доски, – отсылка к аэрокосмической тематике, распространенной в 70-е и 80-е.

Высоко расположенная и очень наглядная панель управления климатом хорошо подсвечена и при беглом взгляде даже напоминает дисплей. Слева под ним видно рукоятку стояночного тормоза – Т-образный рычаг, вытягиваемый на себя. Такое решение кому-то знакомо по старым «американцам», а кому-то – по 24-й Волге.



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Рукоятка АКП – огромный «молоток» на очень длинном черенке. С одной стороны, его длина оптимизирована для высокой посадки в водительском кресле, но с другой – кажется, что его просто без особой нужды уравняли в размерах с ручкой механической КП, пользоваться которой приходится в разы чаще, чем ручкой автомата.



На переднем и заднем ряду вполне комфортно даже немаленьким седокам. Можно с удобством ездить на дальние расстояния семьей из пяти человек, и можно было бы даже кататься всемером, если бы в конкретном экземпляре имелись опционально доступные два дополнительных откидных сиденья в багажном отсеке.

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У водителя и переднего пассажира имеются персональные подлокотники, а также лифт сидений. Все регулировки – механические.

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Салон сохранил на редкость достойное состояние – не истрепались обивки сидений, не ободрались дверные карты, даже не раскис и не провис потолок!

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Интересная мелочь, демонстрирующая высокий уровень продуманности автомобиля: возле пробки бензобака, под лючком, находится особый рычаг. Вы не открутите пробку, не вытянув его, а его вытягивание блокирует снаружи правую заднюю сдвижную дверь. Это нужно, чтобы во время заправки топливом никто случайно не открыл дверь изнутри и не ударил её кромкой по лючку, грозя сколоть на нем краску.

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Рукоятки стеклоподъемников сдвижных дверей имеют подпружиненные ручки и автоматически складываются – опять же для того, чтобы их не срезало при открывании дверей. Впрочем, есть и не вполне додуманные моменты: например, стекла сдвижных дверей, имеющие большую площадь, но открывающиеся лишь сантиметров на двадцать. Поскольку в двери имеется вырез для заката арки заднего колеса, стекло невозможно опустить ниже. Если же в дверях сделали бы неподвижные стеклянные сегменты («форточки»), уменьшив таким образом ширину основных стекол, то их можно было бы опускать полностью.

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Задний диван складывается вперед, освобождая при необходимости огромное пространство для груза. Со сложенным сиденьем объем грузового отсека составляет 2,25 кубометра! Грузить «Стэнзу» очень удобно – потолок высокий, пол низкий, а запаска внизу, под днищем.

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Железо



Двигатель Stanza Wagon – CA20, двухлитровая атмосферная рядная «четверка» мощностью 102 силы, поперечно расположенная ввиду переднего привода. Этот очень популярный и распространенный ниссановский мотор совмещен с 4-ступенчатой автоматической коробкой. Передняя подвеска – Макферсон, задняя – независимая, со стержневыми торсионными элементами и поперечным стабилизатором. Тормоза – дисковые по кругу. Рулевое управление – реечное, с ГУР.

– Приведение машины в пристойный вид не заняло слишком много времени и средств, – рассказывает Алексей.

– Были покрашены двери, пороги, отремонтирована зона полозьев сдвижных дверей (ползуны, ролики, направляющие), на сибирской разборке нашлось недостающее стекло и фары. А вот мотор, что называется, попил кровушки…

Его чуть ли не два (!) года не удавалось привести в чувство. Машина работала 15 минут, после чего заливала свечи и глохла. Было заменено (и неоднократно) абсолютно все: датчики, «мозги», форсунки – множество механиков и электриков брались за дело и в итоге сдавались. То ли дело в износе токоведущих дорожек датчиков типа расходомера и положения дросселя и невозможности найти живые узлы, то ли в чем-то ином – выяснить так и не удалось. Когда затраты на этот процесс и его продолжительность стали уже раздражающими, пришлось согласиться на вынужденный «колхоз» – снять инжекторный обвес, найти впускной коллектор от карбюраторной версии моего двигателя и через переходную пластину поставить карбюратор ВАЗ от 2110 с автоподсосом. После чего автомобиль хотя бы ожил.

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Некоторое время понадобилось, правда, на настройку АКП. Коробка тут без электроники, управляемая чисто оборотами/давлением. И за переключение передач отвечает клапан, открытие которого зависит от степени нажатия на педаль газа – тросик от этого клапана совмещен с тросом дросселя. А положение точки контакта двух тросов можно легко менять, выбирая нужные обороты для переключения трансмиссии, в диапазоне примерно от 1400 до 3500 оборотов. Этот подбор, целью которого было совместить динамику, экономичность и мягкость переключения, потребовал порядка 400 километров тестовой езды с постоянными остановками и регулировками тросов. Впрочем, теперь машина ведет себя замечательно – демонстрирует отличный отклик на педаль газа, плавную работу коробки и трассовую экономичность.

В движении

При движении по прямой Stanza отлично держит дорогу, игнорирует даже заметную колейность и не слишком восприимчива к боковому ветру вопреки изрядной парусности. Подвеска с превосходным запасом упругости глотает все колдобины, не беспокоя седоков.

Отличные, прогнозируемые и хваткие тормоза дополняют картину, а трассовый расход в 5 литров при 90 км/ч делает из вэна отличный автомобиль для семейных вояжей по «Золотому кольцу» и на юг в объезд платных магистралей.

Но при маневрах уже все не так безоблачно. Резкие переставки, причем даже на не слишком высоких скоростях, «Стэнзе» напрочь противопоказаны: высокий центр тяжести дает сильные крены, а легкий задок постоянно норовит продемонстрировать склонность к заносу. Передок же, наоборот, перетяжелён: и двигатель заметно смещен вперед, и аккумулятор стоит прямо у радиатора… Впрочем, это не то чтобы претензии – спокойному семейному вэну из 80-х спортивный характер никогда и не приписывался, точной рулежки размашистый руль с длинноходной рейкой не обещает, а вот для размеренной езды машина вполне гармонична. Тем более что, несмотря на жигулевский карбюратор вместо инжектора, динамики двухлитрового мотора вполне хватает для уверенных трассовых обгонов.

Двигатель с коробкой отлично слажены. Владелец настроил коробку на экономичное переключение на 1600-1800 оборотах, но в нужный момент можно задействовать кнопку на рукоятке АКП, которая подает питание на электроклапан, ограничивающий трансмиссию тремя передачами. Это удобно и в городе, где более динамичная езда с короткими разгонами оптимальна, и периодически – на трассе, когда нужно осуществить более интенсивный обгон. Жаль только, что переход на карбюратор лишил машину штатного круиз-контроля!



История модели

Nissan Stanza Wagon – леворульная североамериканская версия компактвэна Nissan Prairie для внутреннего японского рынка. Этот автомобиль – один из родоначальников своего семейства практичных и недорогих семейных однообъемников с удобными для города сдвижными дверями. В середине 80-х годов такие машины появились у многих автопроизводителей. Но именно Nissan Prairie/Stanza интересен тем, что стал первым автомобилем, считающимся «отцом» всего сегмента MPV. Кроме того, в нем впервые серийно реализованы идеи, заложенные в концепт-каре Lancia Megagamma, который разработали Джуджаро и Italdesign в 1979 году.

Prairie/Stanza (а в Европе – Datsun Prairie) появился в 1982 году, и его первое поколение с индексом M10 продержалось на конвейере до 1988. Характерной особенностью модели первого поколения были сдвижные задние двери с обеих сторон и отсутствие центральной стойки между передними и задними дверями. Автомобиль выпускался как с передним, так и с полным приводом, с ручной и автоматической трансмиссией, с гаммой бензиновых моторов мощностью от 70 до 102 сил. Были доступны пяти- и семиместные салоны. Prairie/Stanza производился в трех генерациях и в 2004 году был заменен на близкий по характеристикам минивэн Nissan Lafesta.