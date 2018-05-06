06 Май Массовые и неизвестные советские «инвалидки» и их конкуренты

В свое время они заслужили не только признание людей с ограниченными возможностями, но и всенародную известность, сыграв в любимой советской кинокомедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Кадр из легендарного фильма с участием актера Евгения Моргунова и «инвалидки» С-3А, прозванной моргуновкой

Легендарная мотоколяска СМЗ С-3А

Конструктивно скромная двухместная микролитражная «инвалидка» С-3А, выпускавшаяся с 1958 года на Серпуховском мотоциклетном заводе (СМЗ), была четырехколесным развитием предыдущей модели С-3Л с задним мотоциклетным мотором в восемь сил. Основными отличиями являлись новый металлический кузов с круглым рулевым колесом и двумя фарами, четырехступенчатая коробка передач и электростартер, а реечный рулевой механизм и передняя независимая торсионная подвеска применялись в СССР впервые. Максимальная скорость не изменилась — 60 км/ч. Снаряженная масса составила 425 кг.

Советская инвалидная коляска СМЗ С-3А с цельнометаллическим кузовом. 1959 год

Интерьер кабины с круглым рулем и ручными органами управления (фото Lane Museum) 346-кубовый мотоциклетный двигатель в заднем моторном отсеке (фото Lane Museum)

Через четыре года в производство поступил улучшенный вариант С-3АМ с телескопическими гидроамортизаторами подвески. До 1970 года, когда его сменила версия С-3Д, было собрано более 203 тысяч серпуховских мотоколясок.

Модернизированная машина С-3АМ на одном из аукционов старинных автомобилей (фото RM-Auctions)

Неизвестные советские «инвалидки»

Во времена, когда только начиналось массовое изготовление первых советских инвалидных автомобилей, были разработаны и испытаны принципиально новые экспериментальные четырехколесные мотоколяски, насыщенные оригинальными конструктивными решениями, превосходившими иностранные конструкции и на короткое время выводившими СССР в лидеры в этой области.

В 1958 году, когда в производство пошла модель С-3А, на Горьковском автозаводе построили две инвалидные машинки ГАЗ-18 с ручным управлением. Их особенностями были опытный двухцилиндровый 620-кубовый мотор в 18 сил (половинка от двигателя «Москвича-402»), передняя независимая торсионная подвеска и обычная трехступенчатая коробка передач с гидротрансформатором, позволявшая управлять одной рукой. Машина весила более полутонны и развивала скорость 40 км/ч. В производство столь неординарная конструкция не поступила.

Опытный автомобиль ГАЗ-18 для инвалидов. 1958 год (из архива И. Падерина) Двухдверная машина ГАЗ-18 с ручным управлением в музее Горьковского автозавода

В 1962-м при сотрудничестве с Научным автомоторным институтом (НАМИ) для перспективной замены слабой, некомфортной и шумной «инвалидки» С-3А был собран единственный четырехместный прототип СМЗ-НАМИ-086 «Спутник» с несущим кузовом купе. Его оборудовали опытным 15-сильным двигателем заднего расположения (половинка от V-образного мотора первого «Запорожца»), независимой торсионной подвеской и четырехступенчатой коробкой передач с электромагнитным сцеплением. В серию он тоже не пошел.

Перспективный заднемоторный автомобиль для инвалидов СМЗ-НАМИ-086 «Спутник». 1962 год (из архива НАМИ)

Статьи / История Первая советская «инвалидка» СМЗ С-1Л: истоки, история и зарубежные аналоги Легендарная мотоколяска СМЗ С-1Л В 1952 году впервые в СССР Серпуховский мотоциклетный завод (СМЗ) приступил к выпуску специального микролитражного инвалидного автомобиля С-1Л, который в свое время успел стать...

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В то же время за рубежом усиленно разрабатывали и выпускали подобные простенькие экономичные и недорогие машинки, рассчитанные в первую очередь на массы обедневших за время войны покупателей. Интерес к таким средствам передвижения в крупных городах подогревали налоговые скидки, возможность двигаться по велодорожкам и разрешение управлять ими молодым людям, которые по возрасту могли получить только права на управление мотоциклом. В некоторых странах на них разрешалось ездить вообще без прав.

В отличие от советских «инвалидок» С-3А на Западе серийно вообще не выпускали специальных инвалидных автомобилей, которые могли бы составить серпуховской продукции какую-либо конкуренцию, поэтому в этом обзоре проведем их виртуальное сравнение с подобными многоцелевыми миникарами и микрокарами.

Редкие заграничные «инвалидки» не были лучше наших

После войны первую группу микрокаров составили подчеркнуто примитивные и максимально дешевые сооружения на велосипедных колесах с мотоциклетными агрегатами, кик-стартерами и стальными рамами. На них монтировали одноцилиндровые моторы мощностью не более 7,5 сил, трехступенчатые коробки передач и рессорно-пружинные подвески. Во вторую группу входили «почти нормальные» миниавтомобили с двухцилиндровыми двигателями мощностью до 10 л.с., четырехступенчатыми коробками и электрическими стартерами.

1 / 5 Редкие английские одноместные «инвалидки» Larmar с 7,5-сильным мотором и шириной 72,5 сантиметра. 1946 год 2 / 5 Устрашающе примитивный французский 3,5-сильный миникар Mochet-K с деревянными дверями. 1948 год (фото Lane Museum) 3 / 5 Более привлекательный вариант Mochet CM-125, напоминавший детскую игрушку, был собран в количестве 1250 единиц. 1951 год 4 / 5 При массе 370 кг эта вполне приличная 10-сильная мотоколяска Rovin D-2 из Франции развивала скорость 70 км/ч. 1945 год 5 / 5 Первый послевоенный французский спортивный кабриолет Julien MM5 с 325-кубовым мотором в 10 сил. 1948 год

Вездесущие легендарные «колобки» марки «Изетта»

С 1955 года классическими микролитражными «карами» являлись культовые двухместные автомобильчики BMW-Isetta, предлагавшиеся в нескольких версиях как здоровым немцам, так и ветеранам прошедшей войны. Их главной особенностью была широкая передняя распашная дверь с шарнирной рулевой колонкой, а привод сдвоенных задних колес осуществлялся от одноцилиндровых моторчиков воздушного охлаждения мощностью 9,5 или 13 сил. За семь лет их собрали более 161 тысячи экземпляров.

1 / 5 Прототип Isetta-250 с откидной передней дверью, удлиненными корпусами фар и окнами оригинальной формы. 1955 год 2 / 5 Серийная Isetta-300 с передней распашной дверью, обычными фарами и раздвижными боковыми стеклами. 1957 год 3 / 5 Вариант с оригинальными боковыми окнами, брезентовым верхом заднего проёма и решеткой для багажа. 1958 год (фото RM-Auctions) 4 / 5 «Колобок» Isetta-250 Luxe со сдвижными стеклами, никелированными деталями и задним багажником. 1959 год (фото автора) 5 / 5 Английский микропикап Isetta-300 с короткими стеклами кабины и багажным ящиком вместо заднего окна. 1961 год (фото RM-Auctions)

1950-е годы — европейский форум микролитражек

К середине 1950-х западный мир, оправившийся от последствий войны, пока еще не был готов покупать крупные и дорогие легковые автомобили. В результате за быстротечные десять лет на европейском рынке появились новые конкурентоспособные фирмы, предлагавшие свои недорогие многоцелевые миникары, выполненные по классическим канонам автостроения и внешне очень похожие друг на друга.

В резко сменившейся обстановке фирма братьев Мошэ, очнувшись, предложила вполне приличный коротенький микрокар CM-125Y с новым кузовом и электростартером, но тут же объявила о банкротстве. Одновременно британский бизнесмен капитан Рэймонд Флауэр, уверовав в миникары, основал компанию Frisky, где собирал привлекательный одноименный седан, предшествовавший трехколесному варианту Family Three.

Миниатюрная пятисильная машина Mochet CM-125Y для молодежи без водительских прав. 1956 год (фото автора)

Компактный английский миникар Frisky с 16-сильным мотором и независимой передней подвеской. 1958 год

Большой вклад в «миникаростроение» внесла компания амбициозного немецкого инженера Ганса Гласа, создавшего семейство Goggomobil из трех микролитражек, со стороны казавшихся механическими игрушками, но имевших огромный успех. На них монтировали унифицированные двухцилиндровые моторы разного объема, пружинные подвески с гидроамортизаторами, гидропривод барабанных тормозов и одинаковые несущие четырехместные кузова.

Микрокар Goggomobil Т-250 с задним поперечным 14-сильным мотором и классической коробкой передач. 1955 год

Популярный вариант Т-300 с электромагнитной селекторной системой выбора передач и прицепом. 1958 год (фото автора)

Высокий спрос на микролитражки в Германии подтолкнул инженера Карла Боргварда к выпуску переднеприводных машин Lloyd LP-300 и LP-400 с двухцилиндровыми двигателями. К новичкам относилось также миниатюрное японское купе Mazda R-360 с четырехтактным 16-сильным мотором, обычной коробкой передач, торсионной подвеской и гидроприводом тормозов.

Редкая и упрощенно старомодная 10-сильная машина Lloyd LP-300 с двухтактным мотором. 1954 год (фото автора)

Эффектный гость из Японии — купе Mazda R-360 с четырехместным несущим кузовом «монокок». 1962 год

Из других микролитражек можно отметить две очень похожие друг на друга четырехместные машины сходной конструкции — французская Vespa-400 и итальянская Bianchina фирмы Autobianchi, относившиеся к классу 400–500 кубических сантиметров. Обе оснащались двухцилиндровыми моторами, четырехступенчатыми коробками передач, пружинными подвесками, несущими кузовами и имели длину по три метра. Подобная ситуация сложилась и с внешне сходными немецкими полуспортивными машинами Champion-400 и Maico-500 с двухцилиндровыми моторами Heinkel.

1 / 4 Миникар Vespa-400 с 14-сильным двигателем был изготовлен в количестве 28 тысяч экземпляров. 1957 год 2 / 4 Эффектных микролитражек Bianchina с 22-сильным мотором FIAT было продано девять тысяч экземпляров. 1960 год 3 / 4 Купе Champion-400H с 15-сильным движком и трехступенчатой коробкой передач развивало скорость 85 км/ч. 1953 год 4 / 4 Полуспортивная 18-сильная машина Maico МС-500 с четырехступенчатой коробкой достигала 95 км/ч. 1958 год

Четырехколесные микролитражные уникумы

С началом массового выпуска дешевых микролитражек интерес к каким-либо особо дорогим экспериментальным машинам резко сократился, и только в Германии были созданы последние весьма оригинальные конструкции. В эту гамму вошли четырехколесный вариант обтекаемого автомобиля Fuldamobil со сдвоенными задними колесами и уникальная симметричная машина Zundapp Janus c передней и задней откидными дверями несущего кузова.

Десятисильный миникар Fuldamobil S-6 с деревянным кузовом и алюминиевой обшивкой. 1956 год (фото RM-Auctions)

Оригинальная двухместная машина Zundapp Janus-250 с центральным расположением 14-сильного мотора. 1958 год

Дешевые микролитражки для любителей быстрой езды

Целое семейство разнообразных недорогих и достаточно совершенных спортивных миникаров было создано в середине 1950-х в Германии, быстро оправившейся после разрушительной войны. Это были заднемоторные кабриолеты и купе с двигателями рабочим объемом от 123 до 500 кубических сантиметров, которые создавали не только на базе обычных легковушек, но и на специально разработанных низкорамных шасси с резиновой или пружинной подвеской. Их максимальная скорость — 130 км/ч.