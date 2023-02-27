Поправки в правила проезда круговых перекрестков с 1 марта 2023: почему ничего не изменилось

С 1 марта в ПДД вносится пакет изменений, и одно из них снова касается правил проезда перекрестков с круговым движением. Однако на практике ничего не поменяется – давайте взглянем на поправки и убедимся, почему.

Что меняется в Правилах?

Постановление Правительства № 1769 от 06.10.2022 вносит изменения в законодательные акты, в том числе ПДД. Одно из таких изменений – поправки в пункт 13.11(1), который регламентирует движение через перекрестки с круговых движением. Вот что меняется с 1 марта.



Было:

13.11(1). При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

Стало:

13.11(1). При въезде по дороге, не являющейся главной, на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.

То есть, в пункте 13.11(1) появилось уточнение, что уступить дорогу водителям, едущим по кольцу, обязаны только водители, въезжающие на кольцо не по главной дороге.

Почему по факту ничего не изменилось?

В 2017 году мы рассказывали о внедрении самого пункта 13.11(1). Он установил простое правило «кольцо – главная дорога». То есть, подъезжая к перекрестку с круговым движением, обозначенным знаком 4.3 и не имеющим дополнительных знаков, водители четко понимали, что обязаны уступить всем, кто движется по кольцу.



Знак «Круговое движение»​

Однако уже тогда правило «кольцо – главная дорога» имело исключения: вместе со знаком 4.3 могли использоваться знаки приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступи дорогу», а также табличка 8.13 «Направление главной дороги», которая указывала траекторию главной дороги на кольце. Таким образом, подъезжая к кольцу по главной дороге, обозначенной знаком 2.1, водители имели приоритет над теми, кто движется по кольцу. В России было огромное количество круговых перекрестков с устоявшейся схемой движения, обозначенной на табличках 8.13, и многие из них остались неизменными после поправок 2017 года.



Пример организации движения на круговом перекрестке

Новые же поправки от 1 марта 2023 года фактически являются уточняющими, как раз для таких случаев. Теперь в ПДД официально указано, что уступать всем, кто движется по кольцу, обязаны только водители, въезжающие по дороге, не являющейся главной. То есть, фактически ничего не изменилось: въезжать на кольцо по главной можно было и раньше. А если перед кольцом стоит только знак 4.3 и нет знаков приоритета, то кольцо все равно остается главной дорогой, и нужно уступить всем, кто по нему движется.



Как теперь проезжать кольца?

Так же, как и раньше: смотреть на знаки. Если перед кольцом стоит только знак 4.3 «Круговое движение», то кольцо – главная дорога. Если перед кольцом стоит знак 4.3 со знаком 2.4 «Уступи дорогу», то кольцо тоже является главной дорогой. А вот если перед кольцом стоят знаки 4.3 и 2.1 «Главная дорога», то водители на кольце обязаны уступить дорогу тем, кто въезжает на кольцо. И еще в двух последних случаях знаки могут быть дополнены табличкой 8.13, указывающей направление главной дороги.

Каков штраф за нарушение проезда кругового перекрестка?

Штраф за нарушение правил проезда круговых перекрестков не изменился: статья 12.13 КоАП РФ гласит, что «невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, влечет наложение административного штрафа в размере 1000 рублей».