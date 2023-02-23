Несмотря на видимую простоту, стеклоочиститель устроен сложнее, чем кажется, а на его работу влияет множество факторов. И поэтому нет ничего странного в том, что иногда даже после замены щёток дворники чистят стекло не так хорошо, как хотелось бы. Особенно обидно бывает, когда куплены дорогие бескаркасные щётки, а на стекле всё равно остаются разводы, полосы или участки, которых резинки дворников не коснулись вовсе. Почему так бывает?

Коротко о главном



Мы уже рассказывали о том, какими бывают щётки стеклоочистителей и как их выбрать. Если в двух словах, они бывают каркасными (с металлическим или пластиковым каркасом с коромыслами), бескаркасными (с металлическими направляющими в пластиковом корпусе) и гибридными (с каркасом и коромыслами, спрятанными под пластиковым кожухом). И отдельно нужно напомнить о существовании специальных зимних дворников – как правило, страшненьких из-за кожуха, который должен надёжно защищать каркас от снега и воды, и при этом дорогих, а зачастую – и проблемных.

Каркасная щётка стеклоочистителя Бескаркасная щётка стеклоочистителя Гибридная щётка стеклоочистителя

Не буду повторять сказанное о том, как выбрать щётки, ориентируясь на нужный размер и тип крепления. Это просто, а для опытных водителей даже банально. Так что сразу перейдём к основной проблеме: вы поставили новую щётку, а она толком не чистит. В чём может быть дело?



Много мелочей

Конечно, в виде первой причины плохой работы дворников на ум приходит качество купленных щёток. Никто не отрицает: и на старуху бывает проруха, и новые дворники бывают не слишком качественными. Однако всё же стоит отметить, что качество щёток обычно оценивается немного иначе – их ресурсом. Все новые щётки (кроме вариантов за 80 рублей) обычно с работой справляются. А вот дальше – как повезёт. Плохие могут начать «полосить» через пару дней, хорошие могут отработать и пару сезонов. Поэтому нужно помнить, что причина плохой работы дворников далеко не всегда кроется в некачественной резинке. Их, этих причин, может быть много.

Одна из них – это всё-таки ошибка в выборе длины щётки. Так устроены люди, что их часто тянет на разные, иногда сомнительные эксперименты. Например, а что будет, если одну щётку поставить покороче, а другую – подлиннее? Обычно ничего хорошего не будет: даже если в этой комбинации щётки не будут мешать другу другу, короткая оставит неочищенный сектор на стекле, а вот длинная вполне может начать пропускать участки стекла или оставлять полосы – ей просто не хватит прижимной силы.



Вторая причина встречается реже, но всё же она существует. В первую очередь она свойственна щёткам с креплением «крючком» (или как обычно пишут на упаковках – hook или U). Бывает, что у человека не хватает сил насадить щётку на крючок до конца. Особенно, если крючок уже начал ржаветь (а такой тип крепления типичен для отечественных и корейских машин, у которых поводки дворников и крючки ржавеют довольно быстро). Кажется, что щётка на своё место села, но на самом деле – нет. И вот тогда дворник тоже может полосить, скрипеть или стучать из-за неправильного положения на стекле и люфта на поводке. Так что при замене нужно быть внимательным и аккуратным.



Каркасная щётка стеклоочистителя с креплением «крючок»

Третья причина относится к каркасным дворникам. Несмотря на то, что стоят они намного дешевле бескаркасных и гибридных, склонные к экономии люди предпочитают не менять их целиком, а ставить в старый каркас новые резинки. И вот тут могут проявиться сразу две проблемы. Первая – это качество этих резинок. Если производством каркасных дворников занимаются именитые производители, то резинки делают все подряд. Поэтому они могут быть не только очень дешёвыми, но и отвратительными по качеству. Впрочем, о качестве мы решили не говорить по причине банальности. Просто не надо удивляться, если резинка за полтинник толком не работает – это нормально. Другое дело, что не работать может сам каркас. Он имеет сочленения, благодаря которым резинка при прижиме повторяет профиль стекла. А эти сочленения со временем разбалтываются, а на некоторых дворниках ещё и ржавеют. В итоге изнашивается вся конструкция каркаса, и такая щётка работать уже не может даже с новой резинкой. Грустно, но каркасные щётки тоже имеют свой срок службы, и их иногда надо менять.

Проблема с износом каркаса свойственна и гибридным щёткам с каркасом. Обычно он в них живёт дольше в силу защищённости кожухом, но стопроцентной защиты этот кожух не обеспечивает. И иногда получается даже хуже: каркас под такой защитой оказывается в воде и грязи, которая не столько изнашивает конструкцию, сколько мешает его нормальной работе.



Сделаем первый вывод: если после замены резинки в каркасной или гибридной щётке нарекания к работе дворников остались, не всегда виновата резинка. Понятно, что покупать новый дворник не слишком хочется (в конце концов, основное преимущество этих щёток – как раз в возможности заменить отдельно резинку), поэтому сначала можно попробовать хорошенько почистить и смазать соединения каркаса. Это может помочь, только не надо перебарщивать со смазкой: если обмазать весь каркас солидолом, на него налипнет дорожная пыль, и дворник точно придётся менять. Лучше попробовать брызнуть на него силиконовым спреем – дешёво и сердито. Есть ещё, правда, сухие смазки, но покупать их ради дворников вряд ли будет экономически обоснованным решением.

Копнуть поглубже

Кажется, что проблема с механикой – проблема чисто каркасных и гибридных щёток, но нет. У любого стеклоочистителя есть одна деталька, износ которой приведёт к неплотному прилеганию щётки – пружина, которая обычно стоит внутри поводка дворника. Она кажется вечной, но на самом деле это не так. Как и любая другая пружинка, со временем она теряет свою силу. Если машина старая, лучше, конечно, купить новые поводки и успокоиться. Но если покупать ничего не хочется, можно использовать народный способ решения проблемы: пластиковую стяжку. Пластиковые стяжки сейчас в принципе стали каким-то универсальным методом ремонта (ими и бампер можно отремонтировать, и проводку закрепить в ста местах, и колпак к штампованному диску прикрутить на века, и много чего ещё сделать), так почему бы не попробовать? Стяжкой надо стянуть несколько витков пружины, немного её укоротив. Прижимать поводок она будет сильнее, так что способ вполне рабочий. Главное, не переборщить: если прижать щётку слишком сильно, моторчику будет трудно махать дворниками, а сама трапеция будет изнашиваться интенсивнее. Да и ресурс резинок снизится заметно. По этим же причинам не стоит заниматься этим делом на новой машине. Скорее всего, пружинка там будет ещё вполне рабочей, а вот резинки дворников – нет. У любителей зимой на ночь откидывать дворники, чтобы они не примерзали к стеклу, состояние пружин поводков обычно заметно хуже: на такую эксплуатацию они не рассчитаны. Впрочем, за несколько ночей их растянуть невозможно, а в крайнем случае их можно и заменить – не так уж это и дорого.

И ещё одна деталь, про которую многие забывают, – это состояние лобового стекла. Если ему десять лет и от мелких сколов ночью в свете встречных фар оно похоже на хрустальную люстру, даже с новыми щётками хорошей видимости добиться будет невозможно. Увы, стекло придётся заменить. Ну а сколы и трещины могут заставить резинку оставлять полосы намного раньше нормы.

И ещё стекло иногда стоит обезжиривать. Делать это можно любыми средствами, которые есть под рукой: хоть специальными для автомобильных стёкол, хоть обычным домашним средством для мытья окон и зеркал, хоть «фейри», хоть уайт-спиритом (последний нужно разбавить водой в пропорции 30/70%). Летом жир на стёклах будет сильно мешать в том случае, если вы пользуетесь в качестве «омывайки» простой водой из-под крана: она сильно растекается по жиру, и только действительно очень новые и хорошие щётки смогут работать по такому стеклу без полос. А вот в жидкостях (в том числе и летних) хотя бы немного обезжиривателя есть, так что лучше пользоваться всё же ими. Кстати, чем хуже работают дворники, тем выше будет расход «омывайки», поэтому если хотите экономить на последней – не экономьте на дворниках.



И хорошо, и плохо

Теперь обратим наши взоры на зимние щётки. Вроде бы зимой как раз с ними ездить приятнее всего. Увы, не всегда. Основная особенность зимних щёток – это герметичный кожух, который не даёт попадать в каркас снегу и воде. К сожалению, хорошие щётки с герметичным кожухом стоят неприлично дорого, а большинство сравнительно доступных щёток не может похвастаться герметичностью. И проблем с ними может быть даже больше, чем с дешёвыми каркасными: очистить механизм от льда или снега под кожухом не получится. Если периодически ставить машину в тёплый гараж или паркинг, особых сложностей не будет, а вот если машина постоянно стоит на улице, регулярно замерзающие зимние дворники могут немного бесить. Правда, есть у них ещё одна важная деталь – более мягкие резинки, которые не дубеют в мороз. Так что некоторый смысл в них есть, но выбирать такие дворники нужно тщательно.

Мягкая резинка предполагает мягкую кромку, которую легко повредить. Поэтому счищать дворниками с лобового стекла намёрзший за ночь снег или лёд – идея плохая. Щётки быстро износятся и начнут оставлять на стекле водяные разводы. А так как стоят они дороже простых щёток, эти разводы могут сильно расстроить.



Одним словом, зимние щётки хороши только тогда, когда они качественные. Дешёвые будут больше расстраивать, поэтому при желании сэкономить зимой лучше поставить качественные каркасные дворники, чем самые доступные зимние, толку от которых будет мало.