В мирные годы для своих вооруженных сил и армий второстепенных стран Европы заводы Чехословакии выпускали обширную гамму разнообразных военно-транспортных машин с преимущественно правосторонними органами управления. После германской аннексии их представляли наиболее известные трёхосные автомобили передовых конструкций, выполненные по законам создания передовых армейских грузовиков будущего.
С 1939-го в распоряжении Вермахта находилась продукция трёх крупных независимых друг от друга автомобильных изготовителей: головной завод Ŝkoda («Шкода») из города Млада Болеслав с одноимённым малоизвестным военным филиалом в Пльзене и пражский завод Praga («Прага»), которым посвящается эта статья. В дальнейшем расскажем о третьем самом известном предприятии Tatra («Татра») с его уникальной армейской автотехникой.
Военные автомобили головного завода Ŝkoda
Главное предприятие «Шкода», выпускавшее гражданские машины, изготовлением военной автотехники стало заниматься лишь после его перехода к германской администрации, которая переориентировала всю продукцию на военные рельсы. Уже на следующий год стали появляться армейские автомобили, выполненные по образцу немецких «кюбельвагенов», в которых удалось сохранить трубчатые рамы и независимые подвески.
Лёгкие штабные и многоцелевые машины
Одними из первых появились заднеприводные штабные машины Ŝkoda-952 для частей СС в Чехии, построенные на легковом шасси Superb-3000 c шестицилиндровым двигателем в 80 сил и открытым кузовом. По общей конструкции, мощности и внешним данным они напоминали немецкий Horch 901.
Позднее на таком шасси было собрано пять опытных машин марки 956 (4х4) с передней независимой рычажно-пружинной подвеской, развивавших на шоссе скорость до 100 км/ч.
В 1940-м завод приступил к выпуску трёхосного автомобиля Ŝkoda-903 (6х4) на удлинённом шасси Superb-3000 с задними односкатными колёсами и багажником с двумя «запасками». Благодаря независимой подвеске он обладал хорошей проходимостью и достигал 90 км/ч. До 1942-го собрали 42 машины, поступившие на вооружение СС и в армии Венгрии, Румынии и Словакии.
Грузовики Ŝkoda военного завода в Пльзне
В 1869 году инженер Эмиль Шкода присвоил своё имя небольшому механическому заводу в городке Пльзень, который со временем превратился в одно из крупнейших военно-промышленных предприятий. В 1930-м там приступили к разработке целой гаммы малоизвестных трёхосных армейских грузовиков и тягачей Ŝkoda с замысловатыми маркировками, обладавших уникальными конструктивными решениями, виртуозно увязанными с требованиями глубокой унификации.
Несмотря на то, что в арсенале завода числилось свыше двадцати готовых типов автомобилей и опытных образцов, большинство грузовиков имели практически одинаковую конструкцию и внешне отличались лишь кабинами и приводами на задние или на все односкатные колёса. С 1940 года на экспортных версиях были введены укороченные обозначения, состоявшие из одной буквы или её комбинации с цифрами (L, S, H, 6L, 6V и другие).
Лёгкие грузовики и тягачи
В 1935-м завод разработал двухтонный 45-сильный грузовик 6LT6 (6х4) с угловатой кабиной и задними двускатными колёсами, но военные его не приняли. Через два года появился одноимённый вариант с мотором в 58 сил, гидроприводом тормозов и боковыми свободно вращавшимися колёсами.
С внедрением новой войсковой маркировки покупатели из европейских стран-сателлитов получили возможность заказывать автомобили разных типов и классов по собственным требованиям и использовать надстройки различного изготовления.
Неизвестные боевые грузовики «Шкода»
Самыми распространёнными чешскими грузовиками Второй мировой войны являлись рамные автомобили среднего класса с нагрузкой три-пять тонн капотной и полукапотной компоновки, выполненные по строгим военным требованиям и способные буксировать прицепы или пушки массой до пяти тонн.
На заднеприводных машинах серии 6ST6 (6х4) размещались одинаковые рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели в 100 л.с. водяного охлаждения, сухие многодисковые сцепления, восьмиступенчатые коробки передач с двухступнечатыми демультипликаторами, пневматический привод тормозов, задние независимые рессорные подвески и 20-дюймовые колёса.
На грузовиках-вездеходах серии 6STP6 (6х6) устанавливали тот же мотор, передние ведущие колёса с качающимися полуосями, откидывавшиеся вперёд кабины и задние барабанные лебёдки. По чешским данным применение дизельных двигателей ничуть не повлияло на мощность и параметры машин такой конструкции.
Тяжёлая категория 6VTP6 (6х6) сводилась к единичным образцам со 100-сильными бензиновыми или дизельными агрегатами разного рабочего объёма (8,28 и 8,55 л) и лебёдками «мощностью» до 10 тс, которую дополнили уникальные танковые транспортёры для перевозки лёгкой бронетехники по дорогам с разными видами покрытий.
В 1939-м на шасси 6VTP6-Т были построены два 11-тонных грузовика 6К (6х6) для транспортировки артиллерийских орудий и танков LT-35, которые выпускал завод «Шкода». На них применялся шестицилиндровый танковый двигатель в 175 сил, шестиступенчатая коробкой передач с двухступенчатой раздаточной, независимая рессорная подвеска и двускатная ошиновка всех колёс.
Военные автомобили завода Praga
Изготовлением военных грузовиков марки Praga («Прага») с начала ХХ века занимался Пражский автозавод, который со временем превратился в автомобильное отделение машиностроительного концерна ĈKD (ЧКД). Когда же в соседней Германии началась бурная милитаризация, завод «Прага» ограничился выпуском трёх унифицированных армейских автомобилей с серийными агрегатами.
Первым из них в 1934-м был простой 2,5-тонный грузовик Praga RN (4х2) с обтекаемыми внешними формами. Его оснастили нижнеклапанным 70-сильным двигателем водяного охлаждения от легковушки Grand, четырёхступенчатой коробкой передач, гидроприводом тормозов и рессорной подвеской всех колёс.
Через год появился базовый двухтонный вариант Praga RV (6х4) с центральной лонжеронной рамой и задними двускатными колёсами, цельнометаллической кабиной и деревянным высокобортным кузовом с тентом. На нем установили шестицилиндровый силовой агрегат от модели RN, коробку передач с двухступенчатым редуктором, усиленную переднюю торсионную подвеску и заднюю на продольных полуэллиптических рессорах с качающимися полуосями. В состав вспомогательного оснащения входила трёхтонная лебёдка и компрессор для подкачки шин. До 1939-го автомобиль поступал в армии Польши, Румынии и Югославии.
В 30-е для Румынии было собрано 59 машин серии RVR с задними односкатными колёсами и кузовами для радиостанций. В эту гамму входил также санитарный автомобиль с цельнометаллическим кузовом.
Самыми оригинальными в программе являлись многоцелевые и штабные автомобили Praga AV (6х4) с открытыми кузовами на шесть-восемь человек и вместительным багажником. В отличие от модели RV на них устанавливали укороченное на 600 мм шасси и трёхступенчатую коробку передач с двухступенчатым редуктором. До конца 1939 года собрали 389 машин AV.
С приходом немецкой администрации всё автомобильное производство на предприятии «Прага» было свернуто.
На заглавной фотографии – отреставрированный 100-сильный дизельный грузовик-тягач Ŝkoda 6STP6-LD (6х6) полукапотной компоновки, собранный в августе 1936 года на заводе «Шкода» в Пльзене.
В следующей статье вы узнаете о военной автотехнике самого известного чехословацкого завода «Татра» времён Второй мировой войны.
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