К середине 30-х независимая Чехословакия с достаточно развитой промышленностью, выпускавшей собственную военную автотехнику, представляла лакомый кусочек для Третьего рейха. В марте 1939-го, в преддверии Второй мировой войны, нацистская Германия оккупировала территорию Чехии, превратив её в своего верного промышленного сателлита и поставщика армейских автомобилей.

В мирные годы для своих вооруженных сил и армий второстепенных стран Европы заводы Чехословакии выпускали обширную гамму разнообразных военно-транспортных машин с преимущественно правосторонними органами управления. После германской аннексии их представляли наиболее известные трёхосные автомобили передовых конструкций, выполненные по законам создания передовых армейских грузовиков будущего.



С 1939-го в распоряжении Вермахта находилась продукция трёх крупных независимых друг от друга автомобильных изготовителей: головной завод Ŝkoda («Шкода») из города Млада Болеслав с одноимённым малоизвестным военным филиалом в Пльзене и пражский завод Praga («Прага»), которым посвящается эта статья. В дальнейшем расскажем о третьем самом известном предприятии Tatra («Татра») с его уникальной армейской автотехникой.

Военные автомобили головного завода Ŝkoda

Главное предприятие «Шкода», выпускавшее гражданские машины, изготовлением военной автотехники стало заниматься лишь после его перехода к германской администрации, которая переориентировала всю продукцию на военные рельсы. Уже на следующий год стали появляться армейские автомобили, выполненные по образцу немецких «кюбельвагенов», в которых удалось сохранить трубчатые рамы и независимые подвески.

Лёгкие штабные и многоцелевые машины

Одними из первых появились заднеприводные штабные машины Ŝkoda-952 для частей СС в Чехии, построенные на легковом шасси Superb-3000 c шестицилиндровым двигателем в 80 сил и открытым кузовом. По общей конструкции, мощности и внешним данным они напоминали немецкий Horch 901.



Комплектация лёгкого штабного автомобиля «Шкода-952» соответствовала многоцелевому военному варианту Horch 901 Kfz.15. 1941-1943 гг.

Позднее на таком шасси было собрано пять опытных машин марки 956 (4х4) с передней независимой рычажно-пружинной подвеской, развивавших на шоссе скорость до 100 км/ч.



Пробный штабной вариант «Шкода-956» с постоянным приводом всех 18-дюймовых колёс. 1942-1943 гг.

В 1940-м завод приступил к выпуску трёхосного автомобиля Ŝkoda-903 (6х4) на удлинённом шасси Superb-3000 с задними односкатными колёсами и багажником с двумя «запасками». Благодаря независимой подвеске он обладал хорошей проходимостью и достигал 90 км/ч. До 1942-го собрали 42 машины, поступившие на вооружение СС и в армии Венгрии, Румынии и Словакии.



Многоцелевые военные автомобили «Шкода-903» с четырёхступенчатой коробкой передач и задней ведущей тележкой. 1940-1943 гг.​

Грузовики Ŝkoda военного завода в Пльзне

В 1869 году инженер Эмиль Шкода присвоил своё имя небольшому механическому заводу в городке Пльзень, который со временем превратился в одно из крупнейших военно-промышленных предприятий. В 1930-м там приступили к разработке целой гаммы малоизвестных трёхосных армейских грузовиков и тягачей Ŝkoda с замысловатыми маркировками, обладавших уникальными конструктивными решениями, виртуозно увязанными с требованиями глубокой унификации.



Оригинальный двухтонный тягач 6MT6 (6х4) с 48-сильным оппозитным мотором под кабиной для несения пулемётного вооружения. 1934 год

Экспериментальный восьмитонный тягач 6STP6-T (6х6) мощностью 95-100 л.с. с удлинённой кабиной и всеми двускатными колёсами. 1935 год

Несмотря на то, что в арсенале завода числилось свыше двадцати готовых типов автомобилей и опытных образцов, большинство грузовиков имели практически одинаковую конструкцию и внешне отличались лишь кабинами и приводами на задние или на все односкатные колёса. С 1940 года на экспортных версиях были введены укороченные обозначения, состоявшие из одной буквы или её комбинации с цифрами (L, S, H, 6L, 6V и другие).



Лёгкие грузовики и тягачи

В 1935-м завод разработал двухтонный 45-сильный грузовик 6LT6 (6х4) с угловатой кабиной и задними двускатными колёсами, но военные его не приняли. Через два года появился одноимённый вариант с мотором в 58 сил, гидроприводом тормозов и боковыми свободно вращавшимися колёсами.



Новый лёгкий грузовик 6LT6 с многоступенчатой трансмиссией, собранный в 20 экземплярах на заводе в городе Млада Болеслав. 1937 год



С внедрением новой войсковой маркировки покупатели из европейских стран-сателлитов получили возможность заказывать автомобили разных типов и классов по собственным требованиям и использовать надстройки различного изготовления.



Обновлённый 66-сильный заднеприводный грузовик марки L, поставленный армии Югославии в 300 экземплярах. 1941-1942 гг.

Автомобиль-шасси «Шкода L» с кузовом-фургоном для развертывания полевого авторемонтного оборудования в венгерской армии. 1942 год

Неизвестные боевые грузовики «Шкода»



Самыми распространёнными чешскими грузовиками Второй мировой войны являлись рамные автомобили среднего класса с нагрузкой три-пять тонн капотной и полукапотной компоновки, выполненные по строгим военным требованиям и способные буксировать прицепы или пушки массой до пяти тонн.

На заднеприводных машинах серии 6ST6 (6х4) размещались одинаковые рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели в 100 л.с. водяного охлаждения, сухие многодисковые сцепления, восьмиступенчатые коробки передач с двухступнечатыми демультипликаторами, пневматический привод тормозов, задние независимые рессорные подвески и 20-дюймовые колёса.



Массовый 100-сильный капотный автомобиль 6ST6-L грузоподъёмностью 3,2 тонны, построенный в количестве 1182 единицы. 1937-1941 гг.

Многоцелевой четырёхтонный грузовик 6ST6-Т, выпущенный в количестве 544 машин, известный также под войсковым индексом Н. 1938-1941 гг.

Тягач полукапотной компоновки марки 6S на шасси 6ST6-L с усиленным бампером для поставок в Югославию и Румынию. 1941-1942 гг.

На грузовиках-вездеходах серии 6STP6 (6х6) устанавливали тот же мотор, передние ведущие колёса с качающимися полуосями, откидывавшиеся вперёд кабины и задние барабанные лебёдки. По чешским данным применение дизельных двигателей ничуть не повлияло на мощность и параметры машин такой конструкции.



Первый трёхтонный полноприводный грузовик 6STP6 с 85-сильным бензиновым двигателем и всеми односкатными колёсами. 1932 год

Один из 258 дизельных автомобилей 6STP6-LD с мотором в 100 сил и фарами в удлинённых цилиндрических корпусах. 1936-1939 гг.

Откидывавшаяся вручную двухместная цельнометаллическая кабина на дизельном грузовике 6STP6-LD. 1936 год

Тяжёлая категория 6VTP6 (6х6) сводилась к единичным образцам со 100-сильными бензиновыми или дизельными агрегатами разного рабочего объёма (8,28 и 8,55 л) и лебёдками «мощностью» до 10 тс, которую дополнили уникальные танковые транспортёры для перевозки лёгкой бронетехники по дорогам с разными видами покрытий.



Редкий пятитонный грузовик 6VTP6-LD с 100-сильным дизелем и удлинёнными корпусами фар, построенный в пяти экземплярах. 1936 год



Спецшасси 6VTP6-LD для югославской армии с компрессором для накачивания шин, увеличенным запасом топлива и мощной задней лебёдкой

Модернизированный вариант 6V с нагрузкой 4,7-5,0 тонн и обновлённой кабиной, выпущенный в 51 экземпляре. 1940-1943 гг.

В 1939-м на шасси 6VTP6-Т были построены два 11-тонных грузовика 6К (6х6) для транспортировки артиллерийских орудий и танков LT-35, которые выпускал завод «Шкода». На них применялся шестицилиндровый танковый двигатель в 175 сил, шестиступенчатая коробкой передач с двухступенчатой раздаточной, независимая рессорная подвеска и двускатная ошиновка всех колёс.



Тяжёлый полукапотный тягач 6К «Шестиколёсный колосс» с объёмной кабиной и отсеком с 13-литровым мотором. 1939-1940 гг.

В составе автопоезда полной массой 42 тонны бортовой грузовик 6К с тяговым усилием лебёдки 10 тс и специальный прицеп PT-12

Военные автомобили завода Praga​

Изготовлением военных грузовиков марки Praga («Прага») с начала ХХ века занимался Пражский автозавод, который со временем превратился в автомобильное отделение машиностроительного концерна ĈKD (ЧКД). Когда же в соседней Германии началась бурная милитаризация, завод «Прага» ограничился выпуском трёх унифицированных армейских автомобилей с серийными агрегатами.

Первым из них в 1934-м был простой 2,5-тонный грузовик Praga RN (4х2) с обтекаемыми внешними формами. Его оснастили нижнеклапанным 70-сильным двигателем водяного охлаждения от легковушки Grand, четырёхступенчатой коробкой передач, гидроприводом тормозов и рессорной подвеской всех колёс.



Во времена Второй мировой войны простой и неприхотливый армейский грузовик «Прага RN» в вооруженных силах Словакии

Через год появился базовый двухтонный вариант Praga RV (6х4) с центральной лонжеронной рамой и задними двускатными колёсами, цельнометаллической кабиной и деревянным высокобортным кузовом с тентом. На нем установили шестицилиндровый силовой агрегат от модели RN, коробку передач с двухступенчатым редуктором, усиленную переднюю торсионную подвеску и заднюю на продольных полуэллиптических рессорах с качающимися полуосями. В состав вспомогательного оснащения входила трёхтонная лебёдка и компрессор для подкачки шин. До 1939-го автомобиль поступал в армии Польши, Румынии и Югославии.



На военном параде трёхосный заднеприводный армейский грузовик Praga RV с деревянным кузовом и креплением для пулемёта. 1938 год

Сохранившийся до сих пор военный автомобиль «Прага RV» из экспозиции пражского Военно-авиационного музея

В 30-е для Румынии было собрано 59 машин серии RVR с задними односкатными колёсами и кузовами для радиостанций. В эту гамму входил также санитарный автомобиль с цельнометаллическим кузовом.



Вариант Praga RVR со специальным закрытым кузовом и антенной на крыше для полевой приёмо-передающей радиостанции. 1936-1939 гг.

Самыми оригинальными в программе являлись многоцелевые и штабные автомобили Praga AV (6х4) с открытыми кузовами на шесть-восемь человек и вместительным багажником. В отличие от модели RV на них устанавливали укороченное на 600 мм шасси и трёхступенчатую коробку передач с двухступенчатым редуктором. До конца 1939 года собрали 389 машин AV.



Штабная машина «Прага AV» с односкатными колёсами и открытым четырёхдверным кузовом с двумя запасными колёсами. 1936-1939 гг.

С приходом немецкой администрации всё автомобильное производство на предприятии «Прага» было свернуто.



На заглавной фотографии – отреставрированный 100-сильный дизельный грузовик-тягач Ŝkoda 6STP6-LD (6х6) полукапотной компоновки, собранный в августе 1936 года на заводе «Шкода» в Пльзене.



В следующей статье вы узнаете о военной автотехнике самого известного чехословацкого завода «Татра» времён Второй мировой войны.

