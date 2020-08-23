Известные события января 1933 года открыли Третьему рейху светлую дорогу к развязыванию Второй мировой войны. Уже в середине 30-х управление Сухопутных сил Германии приняло перспективную программу стандартизации и унификации своей военной автотехники, направленную на создание нескольких полноприводных семейств армейских машин, которые можно было бы собирать из общих узлов сразу на нескольких фирмах.

Штабной автомобиль Horch 901 на учениях мотоциклетных частей Военно-воздушных сил Германии. 1939 год

В 1937 году, вслед за началом производства первого поколения лёгких автомобилей Leichter Einheits-Pkw или «Айнхайтс», головная компания Horch приступила к выпуску армейских машин сразу двух новых семейств. В их состав входили автомобили среднего класса Mittlere Einheits-Pkw и «средние полутяжелые» Schwere Einheits-Pkw, получившие заводские маркировки Horch 901 и Horch 108 соответственно. Параллельно их сборкой занимались фирмы Wanderer, Opel и немецкий Ford. Все вместе они изготовили свыше 53 тысяч стандартизованных машин.​

Стандартизованный автомобиль Horch 901 с боковыми свободно вращавшимися запасными колёсами. 1940 год

Второе стандартизованное семейство Horch 901 (1937-1943 гг.)



Это семейство составляли так называемые большие кюбельвагены Horch 901 с открытыми пятиместными кузовами и короткими дверками, съёмными лобовыми стёклами и тентом, навесными боковыми целлулоидными окошками и задним багажным отсеком. Их можно было принять за обычные легковушки, если бы не массивные 18-дюймовые свободно вращавшиеся колёса для повышения проходимости на местности, подвешенные с обеих сторон кузова и одновременно игравшие роль «запасок».



Командирские автомобили Horch 901 среднего класса со снятыми тентами​

На сварном рамном шасси многоцелевых автомобилей Horch 901 с постоянным приводом всех колёс устанавливался 3,5-литровый двигатель V8 мощностью 80 л.с. В состав трансмиссий входили три варианта четырёхступенчатых коробок передач и двухступенчатая раздаточная со встроенным дифференциалом. Независимая пружинная подвеска была выполнена на двойных поперечных рычагах, барабанные колёсные тормоза снабжались гидроприводом.



Мощная полевая радиостанция на месте заднего сиденья в открытом кузове Kfz.15 автомобиля Horch 901

Отреставрированная стандартизованная машина Horch 901 Kfz.15 образца 1937 года (фото R.Kunkel)

Наиболее распространенными были открытые кузова Kfz.15, выполненные на деревянном или стальном каркасе, с четырьмя распашными дверями и короткими боковыми подножками. В закрытых деревометаллических кузовах Kfz.17 размещались радиостанции.



Мобильная радиостанция в кузове Kfz.17 на шасси Horch 901. 1942 год

В 1940-1943 годах выпускался упрощенный двойник Horch 901 Тур 40, отличавшийся отсутствием ниш для боковых колёс, которые перенесли в среднюю расширенную часть кузова без подножек. Основным кузовом стал многоцелевой вариант Kfz.16.



Штабная машина Horch 901 Typ 40 с кузовом Kfz.16 в мирной белорусской деревне. Лето 1941 года

Упрощенный штабной автомобиль Horch 901 Typ 40 без боковых ниш для запасных колес, сохранившийся в немецком Музее техники

До 1941-го фирма Wanderer параллельно выпускала все упомянутые выше автомобили «Хорьх», а затем до 1943 года совместно с компанией Opel устанавливала на них рядный шестицилиндровый двигатель в 68 сил.



Автомобиль Opel mPL Typ 40 считался наиболее практичным вариантом в среднем семействе Einheits-Pkw. 1940 год

Полубронированный кабриолет Horch 901 Typ 40 для высшего военного командования. 1940 год​

В начале Второй мировой на шасси Typ 40 была собрана партия из 50 штабных, представительских и парадных автомобилей Horch 901 Typ 40 Cabriolet для высоких военных чинов. Кабриолеты оснащались 3,8-литровым мотором V8 в 90 сил, защитными стальными панелями во внутренних полостях кузова, моторного отсека и задней части складного тента, передними и боковыми пуленепробиваемыми стёклами и сцепными крюками для буксировки прицепов и лёгких пушек.



В общей сложности машин серии 901 собрали свыше 30 тысяч экземпляров.

Третье стандартизованное семейство Horch 108 (1937-1942 гг.)

Если предыдущее «среднее» семейство «Хорьха» с натяжкой относили к разряду легковых автомобилей, то приземистые машины «средне-полутяжелой» категории Horch 108 с характерным массивным капотом, напоминавшие армейские боевые машины и бронетранспортеры, причислили к передовым изобретениям мирового уровня. Они были максимально унифицированы с автомобилями Horch 901, и потому по законам стандартизации их отнесли к классу легковушек.



Стандартизованный 81-сильный автомобиль Horch 108 Typ 1b c передними управляемыми колёсами. 1940 год

Впервые машины Horch 108 появились на свет в 1935-м в облике укороченного шасси Horch 801 с задним расположением силового агрегата, на котором собирали шесть типов бронеавтомобилей. Через два года на переднемоторном варианте этого шасси начался выпуск машин 108-й серии, служивших для доставки солдат и монтажа достаточно мощного вооружения. Их оборудовали двигателями V8 и агрегатами от модели 901, открытыми восьмиместными цельнометаллическими кузовами и боковыми нишами для вращавшихся «запасок».



Боевая машина Африканского корпуса Horch 108 Typ 1а cо всеми управляемыми колёсами и 20-мм пушкой. 1939 год

Автомобиль-тягач Horch 108 Typ 40 с поворотной зенитной пушкой и прицепом для амуниции. 1943 год

В 1937-1940 годах на автомобилях «Хорьх 108» монтировали двигатели мощностью 80 и 81 л.с., пятиступенчатые коробки передач и тормозной гидропривод. Базовые варианты снабжались всеми управляемыми колесами, на упрощенных версиях для изменения направления движения служили только передние колёса. На поздних 90-сильных машинах Horch 108 Typ 40 отсутствовали рулевой привод задних колёс и боковые «запаски».



Санитарная машина Horch-108 с кузовом Kfz.31, пробитым пулями Транспортный вариант Horch-108 в исполнении Kfz.70 с пулемётом

Машина для прокладки телефонного кабеля на шасси Horch 108 Typ 40. 1942 год

В 1939-1941 годах немецкое отделение американской корпорации Ford собирало автомобили Ford EG с собственным 78-сильным двигателем V8, унифицированные с машинами Horch 108 и затем синхронно изменявшиеся вместе с ними.



Автомобили Horch 108 и Ford EG были признаны наиболее совершенными и эффективными немецкими колёсными боевыми машинами, у которых не нашлось достойных противников. Тем не менее они не обладали необходимым запасом прочности, не были приспособлены к русским морозам и бездорожью, оказались слишком тяжёлыми, сложными и дорогими. В общей сложности их изготовили более 10 тысяч единиц.



Боевая машина Horch 108 Typ 1а образца 1939 года со всеми управляемыми колёсами в музее Auto und Technik

Практически все автомобили второго и третьего стандартизованных семейств погибли в боях или были уничтожены после войны, поэтому современные красивые и блестящие машины являются всего лишь искусными копиями или новоделами с современными агрегатами.

Уникальные трёхоски Круппа (1934-1942 гг.)

В 20-30-е годы одним из средств повышения проходимости военных автомобилей на местности считались трёхосные машины с двумя задними ведущими мостами. Эта идея не минула Германию, где в начале 30-х на военном заводе концерна Krupp началась разработка собственных автомобилей с колесной формулой 6×4.



Лёгкий артиллерийский тягач Krupp L2H43 в бортовом исполнении Kfz.69. 1936 год

В 1934-м началось изготовление пробной партии односкатных 50-сильных артиллерийских тягачей L2H43 для буксировки однотонных артиллерийских систем, которые получили неформальное прозвище Krupp-Protze — «Артиллерийский передок Круппа». Их внешними особенностями стали запоминавшийся внешний облик машин с коротким покатым капотом, свободно вращавшиеся «запаски» с защитными крыльями и компактная решётка радиатора.



Многоцелевой тягач Krupp L2H43 с четырьмя задними сиденьями и зарядным ящиком

Артиллерийский тягач Krupp L2H143 с 37-мм пушкой в бельгийском городе Льеж

С 1937 года в серийном производстве находился наиболее известный 60-сильный вариант L2H143 грузоподъёмностью 1150 килограммов, на который устанавливали открытые четырёхместные кузова и деревянные бортовые конструкции для монтажа крупнокалиберных пулемётов.



Первой и главной конструктивной особенностью этих машин являлся горизонтальный четырёхцилиндровый двигатель Krupp воздушного охлаждения с двумя парами цилиндров противоположного расположения, объединённый с четырёхступенчатой коробкой передач и двухступенчатым демультипликатором.



Многоцелевые тягачи Krupp L2H143 проходят через захваченную польскую деревню. Сентябрь 1939 года

Транспортный автомобиль Krupp L2H143 в исполнении Kfz.70 с удлинённой базой задней тележки. 1938 год

Вторым оригинальным элементом была независимая задняя подвеска, смонтированная на хребтовой раме, к которой крепились также червячные передачи с самоблокирующимися кулачковыми дифференциалами. Каждое заднее колесо устанавливалось на поперечных трубчатых рычагах, крепившихся к продольному балансиру, качавшемуся вокруг поперечной оси. Роль упругих элементов выполняли горизонтальные винтовые пружины, располагавшиеся между каждой парой балансиров. Столь сложная система оказалась довольно компактной и обеспечивала высокую приспособляемость колёс к профилю пути, позволив отказаться от сложного переднего привода.



До 1942 года было выпущено около семи тысяч машин Круппа.



Бортовые грузовики Krupp L2H143 на объединенном советско-германском параде в Риге. 1 мая 1941 года

Военно-представительский Mercedes-Benz G4 (1934-1939 гг.)​

С приходом к власти нацистского режима компания Daimler-Benz приняла на себя почётную миссию головного изготовителя самых крупных и эффектных трёхосных представительских автомобилей Mercedes-Benz G4 для высшего руководства страны с надёжной охраной в пути.

В 1934-м фирма преподнесла правительству Германии прекрасный подарок – первые шесть экземпляров открытых представительских легковых машин G4 с заводским индексом W31. Их оснащали рядным восьмицилиндровым пятилитровым двигателем мощностью 100 л.с. с одним двухкамерным карбюратором и всеми односкатными колёсами с 17-дюймовыми вездеходным шинами.



Представительская трёхосная 100-сильная машина Mercedes-Benz G4 первой партии W31. 1934 год

Вслед за ними последовал вариант W131 с силовым агрегатом рабочим объемом 5,25 литра, который развивал 115 сил. В те времена он оказался наиболее приемлемым для представительских целей и выпускался до 1937-го, но уже на следующий год появился последний третий вариант с модернизированным мотором (5,4 л, 110 л.с.) от известной спортивной машины Mercedes-Benz 540К.



Наиболее распространенный вариант Mercedes-Benz G4 (W131) второй серии мощностью 115 л.с. 1935 год

Трёхосная машина Mercedes-Benz G4 (W131) для испанского диктатора Франко. 1937 год

В остальном классическая конструкция и параметры правительственных «Мерседесов» с колёсной базой более четырех метров были одинаковыми. Они оснащались традиционной лонжеронной рамой, несинхронизированной четырёхступенчатой коробкой передач, неразрезными ведущими мостами, подвеской на полуэллиптических рессорах и гидроприводом тормозов с вакуумным усилителем.



Главной изюминкой являлись автомобили с бронированными кузовами на 5-7 мест с дополнительной защитой дверей, моторного отсека, багажника и складного тента, а также наличием лобовых и боковых окон с пуленепробиваемыми стеклами. В задней части салона находился широкий диван, в средней – два складных кресла для охраны, места для крепления личного оружия и запасной пистолет в кобуре на внутренней стенке правой задней двери. Скорость всех машин G4 по шоссе не превышала 67 км/ч.



Бронированный 110-сильный Mercedes-Benz G4 массой 4,4 тонны, принадлежавший Герману Герингу. 1938 год

Во время войны автомобили G4 использовали как мобильные радиостанции, командные пункты, санитарные машины и даже подвижные отделения связи. Патрульный вариант с двумя крупнокалиберными пулеметами, служивший для охраны генералитета при осмотре «неспокойных» районов, был известен в германской армии как «партизанен-ваген».



До 1939 года было собрано 72 машины серии G4.



Уникальное мобильное почтовое отделение на трёхосном шасси Mercedes-Benz G4

Патрульный автомобиль G4 с пулеметами для охраны высших персон Вермахта, известный как «партизанен-ваген»

На заглавной фотографии – сохранившийся до сих пор уникальный трёхосный автомобиль Mercedes-Benz G4 для высших военных чинов разных стран в музее техники Auto und Technik Sinsheim.



В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

