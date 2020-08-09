С первых лет ХХ века идея создания военной автотехники с колёсной формулой 4х4 витала в воздухе как панацея обеспечения высокой проходимости на местности в любое время года, но из-за сложности передачи крутящего момента на ведущие и управляемые колеса реализовать эти проекты не удавалось. И только в преддверии Второй мировой войны конструкторы вновь обратились к воплощению в жизнь этой заманчивой идеи.
Германия
С заключением Версальского мира Германии было запрещено выпускать тяжелую военную автотехнику, но побеждённая страна не могла смириться с этим приговором и отказать себе в подготовке «ответного удара».
В начале 30-х он заключался в разработке и изготовлении 26 представительских армейских вездеходов Horch-8 для высшего офицерского звена и проведения парадов. Они оснащались восьмицилиндровым 100-сильным двигателем, блокируемым межосевым дифференциалом, и централизованной системой смазки узлов шасси.
В середине 30-х первой полноприводной военной легковушкой была с виду обычная машина Mercedes-Benz на заднеприводном 38-сильном шасси 170V, выполненная в версиях 170VG и 170VL со всеми ведущими и управляемыми колёсами. Друг от друга они отличались разными коробками передач и размерами колёсной базы и шин. На шоссе автомобили развивали скорость 110 км/ч, при управлении задними колёсами — не выше 30 км/ч. Их собрали 104 экземпляра.
Через год был построен второй вариант Mercedes-Benz G5 с 45-сильным двигателем, пятиступенчатой коробкой передач от модели 170VL и тремя блокируемыми дифференциалами. Задние управляемые колёса имели механизм фиксирования при прямолинейном движении и позволяли сократить радиус поворота с 12 до 7 метров. До 1941 года построили 378 машин, служивших при штабе командования Вермахта и в венгерской армии.
Наиболее оригинальным лёгким вездеходом своего времени считался патрульный автомобиль Tempo G1200, который выпускала небольшая семейная фирма Vidal & Sohn. Машина базировалась на центральной трубчатой раме и снабжалась открытым кузовом с почти одинаковыми «передками» спереди и сзади, под капотами которых размещались два двухцилиндровых двухтактных мотора мощностью по 19 сил. Каждый из них приводил свою пару управляемых колёс на пружинной подвеске. Автомобили весили чуть более одной тонны и развивали скорость 70 км/ч, но высокой проходимостью не отличались. До 1943 года их собрали 1243 экземпляра.
Первое лёгкое стандартизованное семейство (1936-1943 гг.)
Для замены разношерстных заднеприводных кюбельвагенов в 1934 году Управление вооружений Сухопутных сил Германии разработало проект первого стандартизованного полноприводного семейства лёгких автомобилей Leichter Einheits-Pkw (кратко «Айнхайтс»). Они имели единую конструкцию с разными силовыми агрегатами, всеми управляемыми колёсами, одинаковыми параметрами, обобщенной внешностью и военными индексами от Kfz.1 до Kfz.4. Использование на них фирменных эмблем было запрещено.
В 1936-м в рамках этого семейства головная фирма-изготовитель Stoewer приступила к выпуску первого автомобиля R180 Spezial с верхнеклапанным четырёхцилиндровым двигателем R180W в 42 силы и типовым кузовом с четырьмя короткими боковыми дверками. Появившаяся через два года вторая базовая модель R200 отличалась только установкой 50-сильного мотора.
В 1937-м к этой работе подключилась компания BMW со своей моделью 325. В отличие от других изготовителей её комплектовали собственным шестицилиндровым мотором мощностью 50 л.с., а кузовы к ней поставляла фирма Hanomag, что сделало обе машины неотличимыми друг от друга.
Параллельно с предприятиями Stoewer и BMW выпускался неотличимый от них вариант Hanomag Typ 20В с четырёхцилиндровым двигателем той же мощности и кузовами собственного изготовления. Разные версии имели массу 1,7-1,8 тонны и развивали скорость 75-80 км/ч.
Конструкция этих машин была классической: рамное шасси, пятиступенчатая коробка передач, механический привод барабанных тормозов и разные типы шин с глубоким протектором. Главными новинками были постоянный привод на все колёса с блокируемыми дифференциалами, одноступенчатая раздаточная коробка и независимая пружинная подвеска всех колес, подвешенных на двойных поперечных рычагах с гидроамортизаторами.
В 1940-м выпуск этих машин был свернут в пользу одной упрощенной и облегчённой модели Stoewer Typ 40, выпускавшейся до 1943 года. Её оборудовали гидравлическим приводом тормозов и только передними управляемыми колёсами. Снаружи кузова на месте задней правой двери навешивали ящик для амуниции или дополнительную канистру.
В военных условиях все автомобили показали себя не с лучшей стороны: были слишком сложными, тяжёлыми и имели ресурс до ремонта не более тысячи километров. В общей сложности их построили около 13 тысяч.
В 1941 году фирма Adler представила свой стандартизованный автомобиль V40T с цельнометаллическим кузовом и характерными наклонными панелями по бокам капота. Он снабжался шестицилиндровым 2,5-литровым мотором в 55 сил, двухступенчатой «раздаткой», межосевым дифференциалом и неразрезными мостами с 17-дюймовыми колесами. Его особенностями были централизованная система смазки узлов шасси и уникальная для того времени система регулирования давления в шинах. Для частей Люфтваффе и немецких войск в Африке было изготовлено семь экземпляров V40T.
В разгар войны на базе серийного кюбельвагена Volkswagen-82Е с закрытым кузовом от легковушки VW-38 для Африканского корпуса были построены 564 полноприводные штабные машины Volkswagen-87 c трансмиссией и передним ведущим мостом от амфибии VW-166. Они отличались расширенными крыльями, широкопрофильными шинами, светомаскировочными фарами, специальными звуковыми сигналами и навесными канистрами.
США
Несмотря на массовый выпуск лёгких армейских машин семейства Dodge, небольшая проектно-конструкторская фирма Marmon-Herrington продолжала собирать свои единичные образцы вездеходов путем переделки серийных легковушек Ford в армейские пикапы с двигателями V8, собственными трансмиссиями и ведущими мостами, которые получили марку Ford-Marmon-Herrington.
Для противостояния «Доджу» в том же году она собрала 65 цельнометаллических полутонных пикапов LD3-4 для перевозки солдат и буксировки небольших орудий. Они базировались на шасси Ford 99C с 3,9-литровым мотором V8 в 90 сил, четырёхступенчатой коробкой передач, 16-дюймовыми шинами и защитной решёткой радиатора. Смелая попытка успеха не принесла.
Вторым не слишком удачным вездеходом был пикап International Harvester М-1-4, созданный на шасси коммерческой машины К1. Его оборудовали шестицилиндровым 85-сильным мотором, открытой кабиной, угловатым стальным кузовом на шесть мест и передней лебёдкой. В 1941-1942 годах в Военно-морские силы США был поставлен 231 автомобиль М-1-4, одновременно выпускавшийся с унифицированным 93-сильным вариантом М-2-4.
Великобритания
Первые английские лёгкие полноприводные автомобили с 1940 года выпускала компания Humber, принявшая за основу 85-сильное легковое шасси Super Snipe с двухступенчатой «раздаткой» и вездеходными шинами. Она представила сразу три версии с общим наименованием Humber FWD: четырёхдверный минивэн Heavy Utility с крытым многоцелевым кузовом, его санитарный вариант и пикап Personnel Carrier для доставки солдат или 400 килограммов груза.
Передний неразрезной мост по-прежнему подвешивался на поперечной рессоре, моторный отсек и передняя облицовка приобрели прямоугольные очертания, а место бампера заняло сварное ограждение. До конца войны фирма собрала 6,5 тысяч таких машин.
Канада
Главным автомобильным достижением союзной Канады во Второй мировой войне являлось массовое производство обширного семейства унифицированных автомобилей нескольких классов, которые с 1939 года собирали местные отделения корпораций Ford и General Motors. К категории лёгких машин с нагрузкой 400-500 килограммов относились опытные полноприводные вездеходы Ford F8A с двигателем V8 мощностью 95 л.с. и серийные Chevrolet С8А с рядной «шестёркой» в 85 сил. До 1945 года их изготовили около 13 тысяч экземпляров.
Кроме того, с 1941-го канадский филиал компании Dodge выпускал армейский полутонный пикап Т212, унифицированный с американским аналогом Т207, но оснащённый менее мощным мотором в 74 силы. Его внешними отличиями были правое расположение рулевого управления, размещение запасного колеса за кабиной и более широкие шины размером 9,25-16. Их собрали около трёх тысяч единиц.
В 1937-1941 годах обилие европейских филиалов корпораций General Motors и Ford позволило на базе обычных заднеприводных машин собирать лёгкие полноприводные версии. Их основой являлись удлиненные легковушки и пикапы с карданным приводом каждого переднего колеса конструкции голландской фирмы DAF и открытыми трёхрядными кузовами местной сборки. Они служили для доставки от пяти до девяти человек, выполнения штабных, патрульных и полицейских функций.
На заглавной фотографии – лёгкий стандартизованный полноприводный автомобиль Stoewer Typ 40 семейства «Айнхайтс» с передними управляемыми колёсами в бельгийском Мемориальном музее Victory.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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