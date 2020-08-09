В предыдущих публикациях мы рассказывали о массовых лёгких армейских вездеходах с полным приводом — советских ГАЗ-64/67 и американских «Виллисах» . Но ими вовсе не ограничивался парк Второй мировой войны, и потому эту статью посвящаем не менее совершенным, но малоизвестным двухосным полноприводным машинам родом из воюющих стран.

С первых лет ХХ века идея создания военной автотехники с колёсной формулой 4х4 витала в воздухе как панацея обеспечения высокой проходимости на местности в любое время года, но из-за сложности передачи крутящего момента на ведущие и управляемые колеса реализовать эти проекты не удавалось. И только в преддверии Второй мировой войны конструкторы вновь обратились к воплощению в жизнь этой заманчивой идеи.

Германия

С заключением Версальского мира Германии было запрещено выпускать тяжелую военную автотехнику, но побеждённая страна не могла смириться с этим приговором и отказать себе в подготовке «ответного удара».

В начале 30-х он заключался в разработке и изготовлении 26 представительских армейских вездеходов Horch-8 для высшего офицерского звена и проведения парадов. Они оснащались восьмицилиндровым 100-сильным двигателем, блокируемым межосевым дифференциалом, и централизованной системой смазки узлов шасси.

Опытный полноприводный штабной автомобиль Horch 740 Argus. 1932 год

Представительская 100-сильная парадная машина Horch 770 Kfz.21. 1934 год



В середине 30-х первой полноприводной военной легковушкой была с виду обычная машина Mercedes-Benz на заднеприводном 38-сильном шасси 170V, выполненная в версиях 170VG и 170VL со всеми ведущими и управляемыми колёсами. Друг от друга они отличались разными коробками передач и размерами колёсной базы и шин. На шоссе автомобили развивали скорость 110 км/ч, при управлении задними колёсами — не выше 30 км/ч. Их собрали 104 экземпляра.​

Экспериментальные многоцелевые легковушки Mercedes-Benz 170VL со всеми управляемыми колесами. 1936 год

Через год был построен второй вариант Mercedes-Benz G5 с 45-сильным двигателем, пятиступенчатой коробкой передач от модели 170VL и тремя блокируемыми дифференциалами. Задние управляемые колёса имели механизм фиксирования при прямолинейном движении и позволяли сократить радиус поворота с 12 до 7 метров. До 1941 года построили 378 машин, служивших при штабе командования Вермахта и в венгерской армии.



Автомобиль Mercedes-Benz G5 c четырёхместным кузовом и всеми ведущими и управляемыми колесами. 1937 год

Отреставрированный вездеход Mercedes-Benz G5 в музее техники Auto und Technik в Зинсхайме

Наиболее оригинальным лёгким вездеходом своего времени считался патрульный автомобиль Tempo G1200, который выпускала небольшая семейная фирма Vidal & Sohn. Машина базировалась на центральной трубчатой раме и снабжалась открытым кузовом с почти одинаковыми «передками» спереди и сзади, под капотами которых размещались два двухцилиндровых двухтактных мотора мощностью по 19 сил. Каждый из них приводил свою пару управляемых колёс на пружинной подвеске. Автомобили весили чуть более одной тонны и развивали скорость 70 км/ч, но высокой проходимостью не отличались. До 1943 года их собрали 1243 экземпляра.



Уникальный вездеход Tempo G1200 с двумя моторами и трансмиссиями для привода всех управляемых колес. 1935 год

Разведывательная машина Tempo G1200 с кузовом симметричной формы на испытаниях в Финляндии

Первое лёгкое стандартизованное семейство (1936-1943 гг.)​

Для замены разношерстных заднеприводных кюбельвагенов в 1934 году Управление вооружений Сухопутных сил Германии разработало проект первого стандартизованного полноприводного семейства лёгких автомобилей Leichter Einheits-Pkw (кратко «Айнхайтс»). Они имели единую конструкцию с разными силовыми агрегатами, всеми управляемыми колёсами, одинаковыми параметрами, обобщенной внешностью и военными индексами от Kfz.1 до Kfz.4. Использование на них фирменных эмблем было запрещено.



Главный представитель стандартизированного семейства Einheits-Pkw – автомобиль Stoewer R200 Spezial. 1938 год

В 1936-м в рамках этого семейства головная фирма-изготовитель Stoewer приступила к выпуску первого автомобиля R180 Spezial с верхнеклапанным четырёхцилиндровым двигателем R180W в 42 силы и типовым кузовом с четырьмя короткими боковыми дверками. Появившаяся через два года вторая базовая модель R200 отличалась только установкой 50-сильного мотора.



Стандартизованный вездеход BMW-325 с типовым многоцелевым четырёхдверным кузовом. 1937 год



В 1937-м к этой работе подключилась компания BMW со своей моделью 325. В отличие от других изготовителей её комплектовали собственным шестицилиндровым мотором мощностью 50 л.с., а кузовы к ней поставляла фирма Hanomag, что сделало обе машины неотличимыми друг от друга.



Полноприводное шасси машины BMW-325 со всеми управляемыми колёсами

Уникальный армейский вездеход BMW-325 на фестивале исторических военных автомобилей

Параллельно с предприятиями Stoewer и BMW выпускался неотличимый от них вариант Hanomag Typ 20В с четырёхцилиндровым двигателем той же мощности и кузовами собственного изготовления. Разные версии имели массу 1,7-1,8 тонны и развивали скорость 75-80 км/ч.



Стандартизованный автомобиль Hanomag 20B, выпущенный в количестве 2000 экземпляров. 1939 год

Стандартизованный вездеход Einheits-Pkw в Белоруссии. Июнь 1941 года Автомобиль Einheits-Pkw войск SS в советской Прибалтике. Лето 1941 года



Конструкция этих машин была классической: рамное шасси, пятиступенчатая коробка передач, механический привод барабанных тормозов и разные типы шин с глубоким протектором. Главными новинками были постоянный привод на все колёса с блокируемыми дифференциалами, одноступенчатая раздаточная коробка и независимая пружинная подвеска всех колес, подвешенных на двойных поперечных рычагах с гидроамортизаторами.



Упрощенный вездеход Stoewer Typ 40 с трёхдверным кузовом без задних управляемых колёс. 1941 год

В 1940-м выпуск этих машин был свернут в пользу одной упрощенной и облегчённой модели Stoewer Typ 40, выпускавшейся до 1943 года. Её оборудовали гидравлическим приводом тормозов и только передними управляемыми колёсами. Снаружи кузова на месте задней правой двери навешивали ящик для амуниции или дополнительную канистру.



Трёхместный вездеход Stoewer Typ 40 в версии Kfz.4 со спаренной зенитной установкой в Мемориальном музее Victory

Сохранившийся до сих пор автомобиль Stoewer Typ 40 на съезде военно-исторической автотехники

В военных условиях все автомобили показали себя не с лучшей стороны: были слишком сложными, тяжёлыми и имели ресурс до ремонта не более тысячи километров. В общей сложности их построили около 13 тысяч.



В 1941 году фирма Adler представила свой стандартизованный автомобиль V40T с цельнометаллическим кузовом и характерными наклонными панелями по бокам капота. Он снабжался шестицилиндровым 2,5-литровым мотором в 55 сил, двухступенчатой «раздаткой», межосевым дифференциалом и неразрезными мостами с 17-дюймовыми колесами. Его особенностями были централизованная система смазки узлов шасси и уникальная для того времени система регулирования давления в шинах. Для частей Люфтваффе и немецких войск в Африке было изготовлено семь экземпляров V40T.



Опытный стандартизованный автомобиль Adler V40T с уникальной системой изменения давления в шинах. 1941 год



В разгар войны на базе серийного кюбельвагена Volkswagen-82Е с закрытым кузовом от легковушки VW-38 для Африканского корпуса были построены 564 полноприводные штабные машины Volkswagen-87 c трансмиссией и передним ведущим мостом от амфибии VW-166. Они отличались расширенными крыльями, широкопрофильными шинами, светомаскировочными фарами, специальными звуковыми сигналами и навесными канистрами.



Полноприводный Volkswagen-87, служивший в войсках SS и в Африканском корпусе генерала Эрвина Роммеля

США

Несмотря на массовый выпуск лёгких армейских машин семейства Dodge, небольшая проектно-конструкторская фирма Marmon-Herrington продолжала собирать свои единичные образцы вездеходов путем переделки серийных легковушек Ford в армейские пикапы с двигателями V8, собственными трансмиссиями и ведущими мостами, которые получили марку Ford-Marmon-Herrington.



Армейский 90-сильный пикап Ford-Marmon-Herrington LD3-4 буксирует лёгкую пушку. 1939 год

Для противостояния «Доджу» в том же году она собрала 65 цельнометаллических полутонных пикапов LD3-4 для перевозки солдат и буксировки небольших орудий. Они базировались на шасси Ford 99C с 3,9-литровым мотором V8 в 90 сил, четырёхступенчатой коробкой передач, 16-дюймовыми шинами и защитной решёткой радиатора. Смелая попытка успеха не принесла.



Открытый пикап International Harvester М-1-4 с упрощенным цельнометаллическим кузовом. 1942 год.

Вторым не слишком удачным вездеходом был пикап International Harvester М-1-4, созданный на шасси коммерческой машины К1. Его оборудовали шестицилиндровым 85-сильным мотором, открытой кабиной, угловатым стальным кузовом на шесть мест и передней лебёдкой. В 1941-1942 годах в Военно-морские силы США был поставлен 231 автомобиль М-1-4, одновременно выпускавшийся с унифицированным 93-сильным вариантом М-2-4.

Великобритания

Первые английские лёгкие полноприводные автомобили с 1940 года выпускала компания Humber, принявшая за основу 85-сильное легковое шасси Super Snipe с двухступенчатой «раздаткой» и вездеходными шинами. Она представила сразу три версии с общим наименованием Humber FWD: четырёхдверный минивэн Heavy Utility с крытым многоцелевым кузовом, его санитарный вариант и пикап Personnel Carrier для доставки солдат или 400 килограммов груза.



Грузопассажирский автомобиль Humber Heavy Utility с цельнометаллическим кузовом. 1941 год

Пикап-вездеход Humber Personnel Carrier для перевозки военнослужащих и военных грузов. 1942 год

Передний неразрезной мост по-прежнему подвешивался на поперечной рессоре, моторный отсек и передняя облицовка приобрели прямоугольные очертания, а место бампера заняло сварное ограждение. До конца войны фирма собрала 6,5 тысяч таких машин.



Отреставрированный полноприводный автомобиль Humber Heavy Utility с багажником на крыше

Канада

Главным автомобильным достижением союзной Канады во Второй мировой войне являлось массовое производство обширного семейства унифицированных автомобилей нескольких классов, которые с 1939 года собирали местные отделения корпораций Ford и General Motors. К категории лёгких машин с нагрузкой 400-500 килограммов относились опытные полноприводные вездеходы Ford F8A с двигателем V8 мощностью 95 л.с. и серийные Chevrolet С8А с рядной «шестёркой» в 85 сил. До 1945 года их изготовили около 13 тысяч экземпляров.



Короткобазный канадский грузопассажирский вездеход Chevrolet C8A с интегрированной кабиной No.13. 1942 год

Кроме того, с 1941-го канадский филиал компании Dodge выпускал армейский полутонный пикап Т212, унифицированный с американским аналогом Т207, но оснащённый менее мощным мотором в 74 силы. Его внешними отличиями были правое расположение рулевого управления, размещение запасного колеса за кабиной и более широкие шины размером 9,25-16. Их собрали около трёх тысяч единиц.



Пикап Dodge T212 для канадских и британских войск с правым рулём и характерной формой грузовой платформы. 1941 год

В 1937-1941 годах обилие европейских филиалов корпораций General Motors и Ford позволило на базе обычных заднеприводных машин собирать лёгкие полноприводные версии. Их основой являлись удлиненные легковушки и пикапы с карданным приводом каждого переднего колеса конструкции голландской фирмы DAF и открытыми трёхрядными кузовами местной сборки. Они служили для доставки от пяти до девяти человек, выполнения штабных, патрульных и полицейских функций.



Штабная машина на 78-сильном легковом Chevrolet KС с кузовом Ragheno, собранная на заводе General Motors в Антверпене. 1940 год

Восьмиместный автомобиль Ford 81Y с 85-сильным мотором V8 и индивидуальным приводом передних колёс фирмы DAF. 1938 год

Грузопассажирские машины на удлиненном шасси Ford 91Y с приводом DAF во дворе завода в Амстердаме. 1939 год

На заглавной фотографии – лёгкий стандартизованный полноприводный автомобиль Stoewer Typ 40 семейства «Айнхайтс» с передними управляемыми колёсами в бельгийском Мемориальном музее Victory.



В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

