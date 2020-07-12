Одной из особенностей немецкой военной автотехники являлось создание на базе обычных заднеприводных легковушек принципиально нового класса максимально упрощенных военных машин для доставки солдат, патрулирования, разведки, штабных целей и буксировки лёгких пушек.
За характерную форму открытого кузова, напоминавшую ковшик, лоханку или ванну, они получили официальное наименование Kübelwagen, то есть «автомобиль-лоханка» или «ванна на колесах». Кроме того, кюбельвагены имели стандартизованную военную аббревиатуру Kfz (Kraftfahrzeuge) – «автомобиль», а в зависимости от назначения и комплектации получали дополнительные цифровые индексы.
Обычно на кюбельвагенах вместо дверей имелись открытые боковые проёмы, позволявшие солдатам оперативно садиться в машину или покидать её, но более тяжёлые версии снабжалиcь короткими распашными дверками. В кузовах устанавливали откидные лобовые стёкла, багажники для амуниции и стойки для оружия, столики для карт, места для пулемётов, ёмкости для боеприпасов и радиостанции.
Одним из самых известных кюбельвагенов был длиннобазный 60-сильный автомобиль Adler 3Gd с воинственным тевтонским орлом на эмблеме, вездеходными шинами с цепями противоскольжения и двумя боковыми «запасками», способный буксировать лёгкую пушку и развивать скорость до 80 км/ч. До 1940 года их изготовили 6,4 тысячи единиц.
В годы бурной милитаризации вооруженные силы Германии обслуживали стандартные и даже спортивные легковушки BMW с открытыми кузовами вместимостью от двух до пяти мест, приспособленные для установки радиостанции или пулемёта. Их базой являлись серийные модели 303, 309 и 315 с двигателями мощностью 22-34 силы. В общей сложности было собрано 300 кюбельвагенов марки BMW.
Фирма Wanderer входила в число ведущих изготовителей штабных машин разных классов, отличавшихся обтекаемыми внешними формами и короткими ступеньками на каждый ряд сидений. В середине 30-х она выпускала модель W22 среднего класса с 40-сильным мотором, а в 1937-1939 годах собирала более мощный вариант W23S с передней независимой подвеской, узким кузовом спортивного стиля и непривычными для военных машин объёмными крыльями.
В 1930-е корпорация Daimler-Benz выпускала широкую гамму кюбельвагенов Mercedes-Benz, базировавшихся на шасси массовых легковых машин серий 290, 320, 340 (ССЫЛКА статья № 251 «Неприметные автомобили Великой войны»). Кроме них в 1936-1940 годах в её программу входили специальные кюбельвагены 320WK и 340WK с шестицилиндровыми двигателями мощностью 78 и 80 л.с.
Один из наиболее известных кюбельвагенов Mercedes-Benz 320WK на базе легковой машины серии 320. 1936-1939 гг.
Их оборудовали глухими тентами с окошками, боковыми дверными проёмами, короткими съёмными дверями и дисковыми колёсами с грузовыми 20-дюймовыми шинами. В общей сложности за тот период собрали свыше четырёх тысяч таких машин.
Одним из немногих кюбельвагенов массового изготовления был вариант Mercedes-Benz 170VK, выпущенный в количестве 19 тысяч экземпляров. Он базировался на шасси легковой модели 170V с мотором в 38 сил, независимой подвеской всех колес и Х-образной рамой из труб овального сечения.
Одним из самых маленьких кюбельвагенов был доработанный трёхместный вариант Opel Р4 на 23-сильном шасси с кузовом без боковин и радиостанцией. Он предназначался для дорожной военной полиции и поступал в болгарскую армию. Автомобиль весил всего лишь 600 килограммов и развивал скорость 85 км/ч. Параллельно с ним в производстве находилась военизированная легковушка Super-6 с рядной 55-сильной «шестёркой», достигавшая 115 км/ч.
Фирма Horch специализировалась на самых мощных и дорогих легковых машинах высокого класса. Для военных нужд она выпускала удлиненный кюбельваген 830R с двигателями V8 мощностью 62 и 70 л.с.
На нём монтировали упрощенные открытые кузова без боковин и дверей вместимостью от двух до пяти человек с брезентовыми фартуками и багажником на месте задних сидений. В их комплектацию входили крепления для стрелкового оружия, канистры на подножках, шанцевый инструмент, отсеки для амуниции, специальные шины и буксирные крюки.
В военной программе фирмы Stoewer («Штёвер») главным кюбельвагеном была модель M12RW, выполненная на стандартном легковом шасси М12 с рядным восьмицилиндровым мотором мощностью 60 л.с. Она снабжалась открытым кузовом с тентом и задним ящиком-багажником для амуниции и снаряжения. Её скорость достигала 90 км/ч, выпущенное количество – 569 единиц.
На практике большинство кюбельвагенов не удовлетворяли военных. К их недостаткам относились крайне плохая проходимость на местности, недостаточная мощность, слабая конструкция шасси и невысокий пробег до ремонта (10 тыс. км). С началом активных боевых действий Германии эти машины начали снимать с производства, хотя они прослужили еще несколько лет.
Кюбельвагены Volkswagen
В 1940 году на смену рядовым кюбельвагенам пришла новая армейская заднемоторная машина Volkswagen-82 («Фольксваген», сокращенно VW-82) с открытым угловатым кузовом, которая со временем превратилась в самый известный и распространенный германский лёгкий штабной и разведочный автомобиль.
История военного «Фольксвагена» была тесно связана с созданием массовой легковой машины Volkswagen-38, известной как «Народный автомобиль». Её разработку Гитлер поручил конструктору Фердинанду Порше, который уже занимался проектированием будущих кюбельвагенов. В марте 1939-го он построил один из первых прототипов Porsche-62 или Volkswagen-62 с упрощенным кузовом и дорожными 18-дюймовыми шинами, обеспечивавшими весьма высокий дорожный просвет.
До войны наладить массовый выпуск «народных легковушек» не удалось, и ещё недостроенный одноименный завод был перепрофилирован под выпуск военной машины VW-82. Пробный образец появился зимой 1940-го, опытные версии прошли испытания летом. Их серийный выпуск начался в ноябре, а 20 декабря с конвейера сошла пятитысячная машина.
Её главными техническими особенностями являлись оппозитный однолитровый четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 23,5 л.с. с двумя парами противоположных цилиндров. С марта 1943-го применялся 1,1-литровый мотор в 25 сил. Базой автомобиля служило несущее основание с гладким днищем вместо лонжеронной рамы. На нём монтировали независимую рычажно-торсионную подвеску, шестеренчатые колёсные редукторы и самоблокирующийся межколёсный дифференциал, увеличивавшие крутящий момент и повышавшие проходимость.
Кузова получили короткие боковые полудвери, открывавшиеся в разные стороны, пологий клиновидный передок с креплением для запасного колеса и плоский задок с крышкой моторного отсека. Рама лобового стекла откидывалась вперед, а при раскладывании тента в оконные проёмы вставляли рамки со стёклами. Запасные канистры с бензином или водой помещались над моторным отсеком, а шанцевый инструмент развешивался на свободных поверхностях кузова.
Все машины комплектовали в нескольких военных исполнениях: базовый многоцелевой четырёхместный вариант, трёхместная машина с радиостанцией, разведывательный автомобиль и полевая мастерская, отличавшиеся друг от друга компоновкой кузова и комплектацией. Все имели колесную базу 2400 мм, весили 725 кг и развивали скорость 80 км/ч.
Предельно простая, непритязательная, экономичная и практичная машина «Фольксваген-82» с утилитарным кузовом заслужила славу самого известного и популярного лёгкого многоцелевого заднеприводного автомобиля Второй мировой войны и своеобразного аналога американского джипа. Он широко использовался на всех фронтах и буквально во всех воинских формированиях, в том числе в качестве трофея служил в Красной Армии и в частях союзников на Западном фронте.
Реальная военная обстановка и тяжелые дорожные условия на Восточном фронте привели к модернизации машины, которую безуспешно оснащали всевозможными средствами повышения проходимости. Кроме того, модель VW-82Е получила закрытый кузов от довоенной легковушки, а вариант VW-83 с двухместной кабиной и деревянным кузовом служил для перевозки раненых. О полноприводной версии VW-87 наш рассказ впереди.
Выпуск военных «Фольксвагенов» продолжался до апреля 1945 года. К тому времени в Германии изготовили 101 тысячу кюбельвагенов, из них 50,4 тысячи приходились на Volkswagen-82.
В довоенные времена сходные по конструкции и внешности кюбельвагены местной сборки выпускали «дружеские» страны Европы – аннексированные Австрия и Чехословакия, к которым в 1939-м добавилась Польша. По завершении Второй мировой все эти изобретения канули в вечность.
На заглавной фотографии – «африканский» кюбельваген Volkswagen-82 экспедиционного корпуса генерала Роммеля снабжался широкопрофильными шинами, приспособлениями для преодоления барханов и запасными канистрами для бензина и воды.
В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.
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