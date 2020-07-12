Кюбельвагены: армейские внедорожники Вермахта от BMW, Mercedes-Benz, VW и не только

Бурная подготовка Третьего рейха ко Второй мировой войне придала мощный толчок развитию германской автомобильной промышленности. Поначалу пёстрый парк военизированных легковушек состоял из 55 базовых машин, но в 1939-м в целях наведения порядка в автомобильном хозяйстве Вермахта его сократили до 30 простейших армейских автомобилей, известных как «кюбельвагены».

Одной из особенностей немецкой военной автотехники являлось создание на базе обычных заднеприводных легковушек принципиально нового класса максимально упрощенных военных машин для доставки солдат, патрулирования, разведки, штабных целей и буксировки лёгких пушек.

За характерную форму открытого кузова, напоминавшую ковшик, лоханку или ванну, они получили официальное наименование Kübelwagen, то есть «автомобиль-лоханка» или «ванна на колесах». Кроме того, кюбельвагены имели стандартизованную военную аббревиатуру Kfz (Kraftfahrzeuge) – «автомобиль», а в зависимости от назначения и комплектации получали дополнительные цифровые индексы.

Один из первых кюбельвагенов Hanomag 4/20PS на прокладке кабеля связи. На заднем плане – грузовик Henschel 33D1. 1932 год

Простейший кюбельваген DKW Sonderklasse с 25-сильным двухтактным моторчиком V4 для немецкой полиции. 1934 год

Обычно на кюбельвагенах вместо дверей имелись открытые боковые проёмы, позволявшие солдатам оперативно садиться в машину или покидать её, но более тяжёлые версии снабжалиcь короткими распашными дверками. В кузовах устанавливали откидные лобовые стёкла, багажники для амуниции и стойки для оружия, столики для карт, места для пулемётов, ёмкости для боеприпасов и радиостанции.



Одним из самых известных кюбельвагенов был длиннобазный 60-сильный автомобиль Adler 3Gd с воинственным тевтонским орлом на эмблеме, вездеходными шинами с цепями противоскольжения и двумя боковыми «запасками», способный буксировать лёгкую пушку и развивать скорость до 80 км/ч. До 1940 года их изготовили 6,4 тысячи единиц.



Тяжелый кюбельваген Adler 3Gd в исполнении Kfz.12 с открытым пятиместным кузовом. 1936–1940 гг.

В годы бурной милитаризации вооруженные силы Германии обслуживали стандартные и даже спортивные легковушки BMW с открытыми кузовами вместимостью от двух до пяти мест, приспособленные для установки радиостанции или пулемёта. Их базой являлись серийные модели 303, 309 и 315 с двигателями мощностью 22-34 силы. В общей сложности было собрано 300 кюбельвагенов марки BMW.



Кюбельваген BMW-315 с рядным шестицилиндровым мотором в 34 силы и сиденьями ковшового типа. 1934–1936 гг.

Фирма Wanderer входила в число ведущих изготовителей штабных машин разных классов, отличавшихся обтекаемыми внешними формами и короткими ступеньками на каждый ряд сидений. В середине 30-х она выпускала модель W22 среднего класса с 40-сильным мотором, а в 1937-1939 годах собирала более мощный вариант W23S с передней независимой подвеской, узким кузовом спортивного стиля и непривычными для военных машин объёмными крыльями.



62-сильный кюбельваген Wanderer W23S с низкорамной несущей платформой и 20-дюймовыми колесами. 1937–1939 гг.

В 1930-е корпорация Daimler-Benz выпускала широкую гамму кюбельвагенов Mercedes-Benz, базировавшихся на шасси массовых легковых машин серий 290, 320, 340 (ССЫЛКА статья № 251 «Неприметные автомобили Великой войны»). Кроме них в 1936-1940 годах в её программу входили специальные кюбельвагены 320WK и 340WK с шестицилиндровыми двигателями мощностью 78 и 80 л.с.







Один из наиболее известных кюбельвагенов Mercedes-Benz 320WK на базе легковой машины серии 320. 1936-1939 гг.​

Их оборудовали глухими тентами с окошками, боковыми дверными проёмами, короткими съёмными дверями и дисковыми колёсами с грузовыми 20-дюймовыми шинами. В общей сложности за тот период собрали свыше четырёх тысяч таких машин.



Самый крупный кюбельваген Вермахта Mercedes-Benz 340WK с боковыми дверями, выпущенный в 42 экземплярах. 1939-1940 гг.

Восстановленный штабной кюбельваген Mercedes-Benz 320WK на фестивале старинной военной автотехники

Одним из немногих кюбельвагенов массового изготовления был вариант Mercedes-Benz 170VK, выпущенный в количестве 19 тысяч экземпляров. Он базировался на шасси легковой модели 170V с мотором в 38 сил, независимой подвеской всех колес и Х-образной рамой из труб овального сечения.

Лёгкий кюбельваген Mercedes-Benz 170VK в исполнении Kfz.2 с радиостанцией на заднем сиденье. 1938-1942 гг.​

Разные версии предлагались в открытых трёх- или четырёхдверных исполнениях с характерной приподнятой задней частью кузова с багажником, распашными дверями и надставными рамами боковых окон. Выпуск этой машины продолжался до 1942 года, когда все остальные кюбельвагены уже были сняты с производства.

Отреставрированный трёхдверный штабной автомобиль Mercedes-Benz 170VK образца 1938 года с радиостанцией

Одним из самых маленьких кюбельвагенов был доработанный трёхместный вариант Opel Р4 на 23-сильном шасси с кузовом без боковин и радиостанцией. Он предназначался для дорожной военной полиции и поступал в болгарскую армию. Автомобиль весил всего лишь 600 килограммов и развивал скорость 85 км/ч. Параллельно с ним в производстве находилась военизированная легковушка Super-6 с рядной 55-сильной «шестёркой», достигавшая 115 км/ч.



Лёгкая полицейская машина Opel P4 с радиостанцией на заднем сиденье Четырёхместный кюбельваген Opel Super-6 в оккупированном Крыму

Фирма Horch специализировалась на самых мощных и дорогих легковых машинах высокого класса. Для военных нужд она выпускала удлиненный кюбельваген 830R с двигателями V8 мощностью 62 и 70 л.с.



Открытый Horch 830R в исполнении Kfz.16 с приспособлением для прокладки телефонного кабеля. 1934-1937 гг.

Тяжёлый пятиместный кюбельваген Horch 830R с 70-сильным двигателем V8 и 20-дюймовыми вездеходными шинами. 1937 год

На нём монтировали упрощенные открытые кузова без боковин и дверей вместимостью от двух до пяти человек с брезентовыми фартуками и багажником на месте задних сидений. В их комплектацию входили крепления для стрелкового оружия, канистры на подножках, шанцевый инструмент, отсеки для амуниции, специальные шины и буксирные крюки.



Открытый штабной кюбельваген Horch 830R во главе мотоциклетной роты Вермахта. 1940 год

В военной программе фирмы Stoewer («Штёвер») главным кюбельвагеном была модель M12RW, выполненная на стандартном легковом шасси М12 с рядным восьмицилиндровым мотором мощностью 60 л.с. Она снабжалась открытым кузовом с тентом и задним ящиком-багажником для амуниции и снаряжения. Её скорость достигала 90 км/ч, выпущенное количество – 569 единиц.



Кюбельваген Stoewer M12RW германских ВВС с четырёхместным кузовом и вместительным багажником. 1935-1936 гг.

На практике большинство кюбельвагенов не удовлетворяли военных. К их недостаткам относились крайне плохая проходимость на местности, недостаточная мощность, слабая конструкция шасси и невысокий пробег до ремонта (10 тыс. км). С началом активных боевых действий Германии эти машины начали снимать с производства, хотя они прослужили еще несколько лет.



Кюбельвагены Volkswagen

В 1940 году на смену рядовым кюбельвагенам пришла новая армейская заднемоторная машина Volkswagen-82 («Фольксваген», сокращенно VW-82) с открытым угловатым кузовом, которая со временем превратилась в самый известный и распространенный германский лёгкий штабной и разведочный автомобиль.



Лёгкий кюбельваген Volkswagen-82 принципиально новой конструкции, соперничавший с американским «Виллисом»

История военного «Фольксвагена» была тесно связана с созданием массовой легковой машины Volkswagen-38, известной как «Народный автомобиль». Её разработку Гитлер поручил конструктору Фердинанду Порше, который уже занимался проектированием будущих кюбельвагенов. В марте 1939-го он построил один из первых прототипов Porsche-62 или Volkswagen-62 с упрощенным кузовом и дорожными 18-дюймовыми шинами, обеспечивавшими весьма высокий дорожный просвет.



Предшественник «Фольксвагена-82» – низкопрофильный прототип Volkswagen-62 с несущим основанием. 1939 год



До войны наладить массовый выпуск «народных легковушек» не удалось, и ещё недостроенный одноименный завод был перепрофилирован под выпуск военной машины VW-82. Пробный образец появился зимой 1940-го, опытные версии прошли испытания летом. Их серийный выпуск начался в ноябре, а 20 декабря с конвейера сошла пятитысячная машина.



Предсерийный прототип армейского автомобиля Volkswagen-82 для массового производства. 1940 год

Её главными техническими особенностями являлись оппозитный однолитровый четырехцилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 23,5 л.с. с двумя парами противоположных цилиндров. С марта 1943-го применялся 1,1-литровый мотор в 25 сил. Базой автомобиля служило несущее основание с гладким днищем вместо лонжеронной рамы. На нём монтировали независимую рычажно-торсионную подвеску, шестеренчатые колёсные редукторы и самоблокирующийся межколёсный дифференциал, увеличивавшие крутящий момент и повышавшие проходимость.



Серийный Volkswagen-82 для Военно-воздушных сил Германии в базовом исполнении Kfz.1. 1942 год

Кузова получили короткие боковые полудвери, открывавшиеся в разные стороны, пологий клиновидный передок с креплением для запасного колеса и плоский задок с крышкой моторного отсека. Рама лобового стекла откидывалась вперед, а при раскладывании тента в оконные проёмы вставляли рамки со стёклами. Запасные канистры с бензином или водой помещались над моторным отсеком, а шанцевый инструмент развешивался на свободных поверхностях кузова.



Заднемоторный 25-сильный патрульный автомобиль VW-82 в многоцелевом исполнении Kfz.1

Все машины комплектовали в нескольких военных исполнениях: базовый многоцелевой четырёхместный вариант, трёхместная машина с радиостанцией, разведывательный автомобиль и полевая мастерская, отличавшиеся друг от друга компоновкой кузова и комплектацией. Все имели колесную базу 2400 мм, весили 725 кг и развивали скорость 80 км/ч.



«Колониальный» 25-сильный Volkswagen-82 на широкопрофильных шинах для Африканского корпуса. 1944 год

Предельно простая, непритязательная, экономичная и практичная машина «Фольксваген-82» с утилитарным кузовом заслужила славу самого известного и популярного лёгкого многоцелевого заднеприводного автомобиля Второй мировой войны и своеобразного аналога американского джипа. Он широко использовался на всех фронтах и буквально во всех воинских формированиях, в том числе в качестве трофея служил в Красной Армии и в частях союзников на Западном фронте.



Трофейный Volkswagen-82 на вооружении Красной армии в освобожденной Литве. Июль 1944 года

Американские солдаты на трофейном кюбельвагене после высадки в Нормандии. 1944 год

Реальная военная обстановка и тяжелые дорожные условия на Восточном фронте привели к модернизации машины, которую безуспешно оснащали всевозможными средствами повышения проходимости. Кроме того, модель VW-82Е получила закрытый кузов от довоенной легковушки, а вариант VW-83 с двухместной кабиной и деревянным кузовом служил для перевозки раненых. О полноприводной версии VW-87 наш рассказ впереди.



Кюбельваген Volkswagen-82E 1943 года с кузовом от малолитражки VW-38 и задними колёсными редукторами

Машина медицинской службы Volkswagen-83 c кабиной от легковушки VW-38 и деревянным кузовом. 1945 год

Выпуск военных «Фольксвагенов» продолжался до апреля 1945 года. К тому времени в Германии изготовили 101 тысячу кюбельвагенов, из них 50,4 тысячи приходились на Volkswagen-82.



В довоенные времена сходные по конструкции и внешности кюбельвагены местной сборки выпускали «дружеские» страны Европы – аннексированные Австрия и Чехословакия, к которым в 1939-м добавилась Польша. По завершении Второй мировой все эти изобретения канули в вечность.



Австрийский кюбельваген Steyr-250 с тупоносой внешностью, построенный для Вермахта в количестве 1200 штук. 1938-1940 гг.

Польский боевой автомобиль Polski-FIAT 508/III с 22-сильным мотором, четырёхместным кузовом и зенитным пулеметом. 1936 год

Чехословацкая командирская легковушка Tatra-57А с 20-сильным оппозитным мотором и центральной трубчатой рамой. 1937 год

На заглавной фотографии – «африканский» кюбельваген Volkswagen-82 экспедиционного корпуса генерала Роммеля снабжался широкопрофильными шинами, приспособлениями для преодоления барханов и запасными канистрами для бензина и воды.



В статье использованы только аутентичные черно-белые иллюстрации, натурные цветные фотографии выполнены автором.

