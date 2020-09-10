В Узбекистане наладят сборку Kia по полному циклу – угрожает ли это «Автотору»?

Сегодня российское представительство Kia сообщило о скором начале сборки автомобилей Seltos и K5 на узбекском предприятии ADM-Jizzakh. Вероятно, на первых порах совокупная мощность в 25 тыс. шт. не позволит заводу экспортировать машины – они покроют внутренние потребности, однако по мере планируемого увеличения объёмов до 100 тыс. экспансия в Россию станет неизбежной.

Казалось бы, российским заводам нечего бояться узбекских машин – ну открыли там ещё один автосборочный завод в дополнение к UzAuto Motors (бывший GM Uzbekistan), чего волноваться? Между тем, при определённом стечении обстоятельств этот завод может ударить и по нашему калининградскому «Автотору», а в перспективе – и по некоторым другим автомобильным предприятиям России.

Первое из этих обстоятельств пока не наступило, но, кажется, неотвратимо надвигается – речь о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому сообществу, на фундаменте которого сейчас действует Таможенный союз. Сегодня несколько стран, а именно, Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия могут перевозить товары друг другу свободно и беспошлинно. Для примера: автомобиль Jaguar, поступающий к нам из Великобритании облагается таможенной пошлиной в 15%, которую продавец включает в цену, а вот реализуемый в России автомобиль китайской марки JAC такой пошлиной не облагается, потому что его выпускают в Казахстане – стране, входящей в ТС.

События последнего времени говорят о том, что Узбекистан-таки присоединится к Таможенному союзу, по крайней мере, консультации на межгосударственном уровне начались по этому вопросу ещё в конце прошлого года. Более того, сам факт открытия автомобильного завода ADM-Jizzakh в Свободной экономической зоне «Джизак», что близ одноимённого города, уже говорит о том, что процесс интеграции Узбекистана в общую таможенную семью идёт полным ходом, ведь бизнесмены – как собаки, первыми чувствуют изменения «погоды», когда к тому вроде бы нет никаких признаков.

В России Kia Seltos уже перевели на выпуск по полному циклу, то есть, со сборкой и окраской кузовов, в Узбекистане ещё только предстоит это сделать

В настоящее время Узбекистан довольствуется статусом наблюдателя ЕврАЗЭС. Однако, в ближайшее время Россия и Узбекистан скорее всего станут одной страной в таможенном смысле. Дело в том, что в Узбекистане очень сильно прибывает население – за последние десять лет оно увеличилось на несколько миллионов и достигло 34 млн. человек. В стране растёт безработица, зато в России узбеки вполне могут быть востребованы. Более того, для экспорта рабочей силы рассматривается даже более благополучный Казахстане.



А теперь давайте посмотрим на карту и вспомним, что Калининградская область, где сейчас располагается «Автотор», не имеет границы с Белоруссией, поэтому собранные здесь машины приходится тащить через две государственные границы. Многих инвесторов, которые были бы готовы согласиться на калининградскую сборку, отпугивает в том числе и сложная логистика. При этом от Джизака, скажем, до Самары расстояние примерно такое же, как и от Калиниграда. Само собой, несмотря на всю автоматизацию автомобильной сборки, выпуск машин в Узбекистане может быть дешевле в том числе и из-за более дешёвой рабочей силы. Кроме того, рядом Китай с дешёвой штамповкой, которая с началом сборки по полному циклу, пойдёт именно оттуда.

Второе событие, которое уже наступило – это подписание специнвестконтракта между ООО «Автотор Холдинг» вместе с привлечёнными лицами (дочерние предприятия холдинга) с одной стороны и Минпромторгом РФ и Правительством Калиниградской области с другой. Согласно документу, «Автотор» должен поменять структуру производства продукции и добиться перевеса 9:1 в пользу автомобилей, собираемых по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов). Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Калининграде по полному циклу выпускают следующие модели Kia: Soul, предыдущее поколение Sorento, два поколения Cerato и Seltos. Готовится к переходу на полный цикл и Hyundai Sonata, причём под него планируют начать ещё и штамповку навесных элементов кузова. А вот все остальные модели Kia, Hyundai и все модели BMW изготавливают здесь по глубокому «отвёрточному» методу SKD-4: из-за границы приходит сваренный и окрашенный кузов и комплектующие к нему россыпью.

При этом уже известно, что «Автотор» потеряет часть моделей Hyundai: летом корейцы завершили процедуру покупки бывшего завода GM под Санкт-Петербургом и, вероятно, выведут туда часть моделей. Кроме того, в этом году у «Автотора» не сложились отношения с Chery, а ведь китайцы привезли на завод своё оборудование, оставшееся после «ДерВейса», получили ОТТС на российские машины и начали сборку как раз по полному циклу, но не смогли договориться о цене. В этом году гендиректор российского представительства Chery Владимир Шмаков в беседе с шеф-редактором Kolesa.ru уточнил, что «возить из Китая дешевле».

Таким образом, в ближайшей перспективе «Автотора» — сокращение гаммы выпускаемых моделей, а тут ещё и узбеки со своим новым заводом, где по полному циклу будут изготавливать не только Seltos, но и K5, пришедший на смену популярной Optima. При этом в России Kia K5 собирают глубокому «отвёрточному» циклу SKD-4. Не будет ли дешевле узбекский K5 «полного цикла» если Узбекистан породнится с Россией в таможенной плоскости?

С переводом на полный цикл узбекский Kia K5 станет одной из главных угроз калининградского "Автотора"

С другой стороны, повторимся, завод ADM-Jizzakh в первую очередь будет работать на внутренний рынок, где машины местной сборки придутся как нельзя кстати. Дело в том, что в Узбекистане как и в России действует драконовский утилизационный сбор. Очередное его увеличение произошло 1 июня 2020 года, в результате чего все Lada подорожали на сумму, эквивалентную 195 тыс. рублей! Не удивительно, что инвесторы считают привлекательными статус резидента Свободной экономической зоны «Джизак». Хотя она не освобождает от утильсбора, зато освобождает от налога на прибыль, налога на имущество, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, отчислений в Республиканский дорожный фонд, таможенных платежей на оборудование, комплектующие и материалы не производимые в Узбекистане, но завозимые на территорию «Джизака» для реализации проектов, и от многих других платежей.

В общем, в первую очередь узбекские Kia K5 и Seltos «наведут шороху» по месту новой прописки, а затем, введут в напряжённое состояние и некоторых российских производителей автомобилей. Вероятно, узбекские Kia K5 и Seltos станут опасными именно после перевода их на полный цикл, что случится после того, как будет выбран объём первой очереди в 25 тыс. машин в год, который будут выпускать по отвёрточному методу. Помимо Kia на заводе будут выпускать и модели других брендов, в том числе речь может идти и о Lada.