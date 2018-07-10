Казалось бы, что может быть проще, чем найти этого заслуженного ветерана с таким-то бюджетом! Поэтому, просматривая объявления, я был настроен оптимистично: в отведённую сумму укладывается много машин, так что выбор есть, а так как четвёртый Паджеро нельзя отнести к слишком нежным и ломучим автомобилям, то что-то хорошее найтись должно. По крайней мере, за время работы в AUTOMAMA нам попадалось много достойных вариантов. Но жизнь – штука жестокая. Причём, как выяснилось, не только по отношению к тем, кто подбирает себе Паджеро, но и к самим Паджеро.

Что и где ищем?

Большинство объявлений поданы от автосалонов, но сначала попробуем найти машину у частника. Такие объявления есть, хотя по факту оказывается, что машины продают не их владельцы, а перекупщики. Узнать это часто легко — просто спросите, на кого оформлена машина. Если на брата, свата, тещу, знакомого, друга или ещё кого — можете не сомневаться, с максимально возможной вероятностью это он, добрый и веселый санитар авторынка — перекупщик. И я бы в этом случае предпочёл купить машину в автосалоне, чем у хитрого, жадного и не всегда (или “всегда не”) честного перекупщика.

Мы не будем ограничивать себя поиском определённой комплектации, хотя некоторые предпочтения у нас есть. Например, дизель с пробегом в двести тысяч лучше обойти стороной: неизвестно, что у него там с топливной аппаратурой, хотя сами турбодизели объёмом 3,2 л мощностью 160 или 200 л.с. очень даже неплохи. К бензиновым моторам тоже особых претензий нет, но нужно учитывать, что 3,8-литровый двигатель (250 л.с.) отличается завидным аппетитом и требует очень качественного обслуживания, что в итоге выйдет дороже, чем обслуживание младшего мотора объёмом 3 л (178 л.с). Кстати, приятная новость для любителей экономии — трёхлитровый мотор вполне переваривает 92-й бензин.

Статьи / Практика Ещё походит: покупаем Toyota Land Cruiser 100 за миллион рублей Что и где ищем? Если честно, уложиться в нашу сумму не так просто, как хотелось бы. Не будем привередничать и искать рестайлинговые машины после 2005 года. И после 2002 года нам пойдёт всё, лишь бы хорошее и за...

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К трансмиссии тоже придираться не будем. Механика (если это дорестайлинговая машина), автомат — неважно, лишь бы была живой.

Кстати, о возрасте. Нашего бюджета вполне хватает на рестайлинговые машины 2011-2014 года. Вот и постараемся смотреть их — чем Паджеро моложе, тем лучше.

Ну и напоследок — общая рекомендация. Мы не будем даже рассматривать объявления о продаже машин, которые содержат намёки на частую внедорожную эксплуатацию. Не умаляя внедорожных достоинств автомобиля, заметим, что в “автомобиль на каждый день” Фёдора Конюхова четвёртый Паджеро не годится. Так что если видим “злую” резину, “люстру” на крыше или ещё что-то подобное — отказываем сразу.

Без прикрас

Найти честного продавца на рынке машин с пробегом — такая же утопия, как и мир во всем мире. Поэтому нельзя не рассказать о первой же машине, которую я поехал смотреть. Точнее, о её продавце. Сама машина выпущена в 2011 году, за неё просят 1 150 тысяч. Дизель, 3,2 л, 190 л.с., один владелец, хорошая комплектация. Правда, пробег 180 тысяч. Интересно, как будет выглядеть Паджеро с таким пробегом?

Честно говоря, вид у машины не очень.

На первый взгляд, всё, вроде бы, не так уж плохо. Но даже на этой фотографии видно, что накладку левой передней арки меняли.

Меняли её не очень аккуратно, но нам интереснее, почему её меняли. И тут слово берёт продавец.

— Меняли накладку и крыло — было ДТП. Кроме того, не работает автокорректор фар и перекрашивали левое крыло — его поцарапали на парковке.

Хм, вот так всё выкладывать сразу? Ну, это неплохо. На всякий случай проверяем толщиномером. Да, всё так и есть, все остальные элементы — в родной краске, а передние крылья перекрашивали.

Кроме того, есть множество мелких дефектов ЛКП. С одной стороны, это подтверждает, что ЛКП оригинальное (на недавно окрашенной машине такого не бывает), но некоторые вещи действительно расстраивают. Ладно бы сколы на капоте — гораздо неприятнее то, что уже заметно стала ржаветь задняя дверь. Кое-где уже есть “рыжики”, в других местах краска только начинает пузыриться.

Но вернёмся к нашим крыльям. Если перекрашивали их оба, желательно проверить, не переживала ли эта машина фронтальный удар. Вероятность такого события всегда есть. В нашем случае придают оптимизма капот в родной краске и оригинальные фары. Кстати, особо “прошаренные” продавцы хлама в ходе восстановления своих вёдер пытаются ставить фары того же года выпуска, что и машина. Так что можно смотреть на них сколько угодно, но подвоха не найти — год совпадает, производитель — тоже. А то, что они с разборки от другой машины, заметить можно не всегда. Но вряд ли наш продавец на такое пойдёт — до сих пор он говорил обо всём честно. Пока мы не замечаем нечто странное.

Вам не кажется, что тут кто-то работал шпателем и кисточкой? Нет? А если посмотреть так?

И это — аккурат позади переднего бампера. Не надо верить в рассказы про наезд на пенёк и прочие сказки. Тут был удар, причём хороший. Почему же нам о нём ничего не рассказал наш такой честный поначалу продавец? А такое бывает: лучше сразу ткнуть покупателя носом в пару незначительных косяков, притупив тем самым его бдительность. Глядишь, он развесит уши и пропустит что-то более интересное.

Ну и ещё одно традиционно слабое место — рамка лобового стекла. Тут тоже всё в “жучках”.

Конечно, чтобы выявить реальную степень повреждений после удара, нужно внимательно осмотреть моторный отсек на наличие других следов аварии, но из-за разбившихся розовых очков делать этого уже не хочется. Может быть, осмотр салона вернет желание открыть капот?

Сейчас на одометре машины — 190 тысяч километров. Что ж, кожа Чебурашки (он же «молодой дерматин») в Паджеро стойкостью не отличается.

Тут есть и просто рваные места, и затёртые. Но всё остальное внутри работает, следов прямо-таки катастрофического износа нет. Скорее всего, пробег действительно приближается к двумстам тысячам.

Ради интереса запустим мотор.

Диагностировать дизель на слух — задача для экспертов с тонким музыкальным слухом. Мы даже не будем пытаться этого делать, ибо полная перекраска машины, к тому же с подозрением на серьезный фронтальный удар, нас не устраивает. Да и турбодизель с пробегом под 200 тысяч может подкинуть очень даже дорогостоящие сюрпризы. Например, переборку ТНВД или замену форсунок. А форсунки Common Rail — это немножко не то же самое, что форсунки омывателя стекла, это дорого. Поищем что-то другое.

Классика жанра

А теперь посмотрим, что нам могут предложить за чуть большие деньги. Машина 2012 года, мотор — трёхлитровый бензиновый. Цена — 1 миллион 239 тысяч.

Тут с краской всё на удивление хорошо.

А вот других недостатков хватает.

Начнём с мелочей. Во-первых, нужно будет поменять корпус зеркала.

Понятно, что скотч и изолента решают практически все проблемы, и не только с автомобилями, но выглядит это некрасиво. А вот механизм не пострадал, так что можно уложиться в сумму от двух до пяти тысяч — смотря где искать корпус.

Другие проблемы — типично “паджеровские”. Первая — это трещины и сколы на лобовом стекле. “Лобовуха” на этом автомобиле стоит почти вертикально, и камешки, прежде чем отлететь, бьют в нее сильно. Так что сколы и даже трещины на стёклах Паджеро — это почти нормально. Хорошо, что стекло без подогрева стоит недорого, и в зависимости от выбора самого стекла можно уложиться в 6-10 тысяч. При сумме покупки за миллион — очень незначительно.

Ещё один недостаток Паджеро — стеклянные противотуманные фары. Достаточно их хорошенько нагреть долгим включением и въехать с разгона в хорошую лужу — и вуаля, получите фирменную стеклянную мозаику.

Если планируете поступать так регулярно, то их можно даже не менять — всё равно полопаются.

К салону претензий нет. Для указанного пробега в 105 тысяч он сохранился отлично. На сиденье есть износ кожи только на боковом упоре, но там обшивка всегда изнашивается интенсивно, так что поводов для переживаний нет.

Мотор тоже работает ровно, подтёков масла нет, все жидкости стоят по уровню.

Теоретически, если в эту машину вложить тысяч 50 (что будет очень щедро), то как раз за наши 1,3 миллиона можно получить хорошую машину с вполне приемлемым пробегом в 105 тысяч км. Но у неё есть ещё один недостаток — потеющий патрубок охлаждения АКПП.

Эта проблема известна многим владельцам Паджеро: там не очень удачно сделана развальцовка, и трубка со временем начинает потеть, а потом и течь. Кто-то её укорачивает, а в крайнем случае приходится менять весь радиатор. А ездить с текущей трубкой не стоит в любом случае.

Хотя в целом это ситуацию никак не меняет. Машина не без недостатков, но если приложить к ней руки и совсем небольшую сумму, этот“паджерик” еще долго будет радовать нового владельца.

Тайна за семью замками

Следующий продавец приехал на встречу с очень раздутым самомнением — его так распирало от осознания 3,8 л под капотом, что вёл он себя как-то заносчиво. Тем не менее, за машину 2012 года он просил всего 1 250 тысяч, что очень не дорого. Что с ней не так?

Странно, что имея средства на содержание автомобиля с таким мотором, продавец не имеет денег на приличные шины. Сзади, кстати, резина не так заезжена.

Если очень хорошо присматриваться, то видны некоторые неравномерности в зазорах. Может, след ДТП, а может, злостной внедорожной эксплуатации — кузов Паджеро не очень любит высокие нагрузки в виде диагональных вывешиваний. Но скорее, имеет место быть первый вариант: при виде толщиномера продавец расстроился, резко стал подозревать во мне перекупщика (что, собственно, для меня не новость) и предложил поискать себе другую машину. Тем не менее, удалось ткнуть в пару мест. И да, машина там оказалась в двойном слое краски.

Ещё хуже состояние подкрылков.

Тут опять возникают подозрения о разборке или жёстких “покатушках”. Да и вряд ли просто заботливый хозяин не обратил бы внимания на не стоящие в своих местах подкрылки.

Под капотом картину дополнил пустой расширительный бачок. Объёмный V6 очень не любит перегревов, а у этих моторов до 2008 года были ещё и проблемы с вкладышами коренных шеек коленвала (из-за них даже проводили отзывную кампанию). Так что вариант без антифриза, ещё и перекрашенный, нам интересным не может быть ни при каком раскладе.

Что мы имеем в итоге? Самым интересным вариантом оказался второй. Да, у него есть недостатки, но их можно рассматривать лишь как повод к торгу. Несмотря на то, что в этот раз нам не удалось найти полностью бескомпромиссную машину, в которой не пришлось бы ничего делать, верю, что купить четвёртый Паджеро за нашу сумму вполне реально. И вот почему.

Буквально пару месяцев назад в нашем филиале в Краснодаре мы продавали белый “Паджерик” 2011 года с такой же ходовой трехлитровой модификацией. Цена (внимание!) — 1 030 тысяч. При этом машина с одним владельцем и полностью в заводской окраске. Из неприятного: трещина на лобовом стекле (уже знакомая беда всех Паджеро), царапина на задней левой двери и крыле, разбитый фонарь и треснутый задний бампер. Зато по технической части — никаких нареканий. Чуть больше двух недель — и автомобиль благополучно нашел нового владельца!

Ну а если с поисками совсем туго, всегда можно довести до ума более-менее приличный экземпляр. Но перед окончательным решением советую обязательно отогнать машину на подъёмник: нужно проверить состояние передней крестовины, которую многие переставали шприцевать после окончания гарантийного срока и прохождения ТО у дилера. К тому же за задним левым колесом проходят трубки кондиционера, которые быстро ржавеют. Заодно снизу можно видеть последствия внедорожных подвигов владельца. Следы ударов, сильные и многочисленные потёртости, даже застрявшие в защите ветки — всё это встретить на Паджеро можно. А покупать такую машину, конечно, не стоит.