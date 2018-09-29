Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане 350 тысяч рублей, которые опрометчиво хочется потратить на старое ведро, этот автомобиль не попадет в топ-5 сокровенных желаний (по крайней мере, моих). Вполне очевидно, что 350 тысяч за Mercedes, пусть даже и старый, это не так уж много. Как и количество вариантов – их выпуск завершился в 2007 году. Впрочем, W203 даже последнего года выпуска стоят обычно не сильно дороже 500 тысяч, а стартуют цены в среднем от 200 тысяч. Так что за 350 что-то интересное найдем. Поэтому давайте проверять, что мы получим, обладая бюджетом до «середины рынка».

Что и где ищем?

Любой здравомыслящий человек скажет, что чем машина моложе, тем лучше. Обычно оно так и есть, но не в случае с W203. Рестайлинг, который провели в 2004 году, получился очень неоднозначным. С одной стороны, стало чуть меньше “глюков” в салонной электрике, стал надёжнее климат-контроль, перестали постукивать дверные замки. Но с другой стороны, все неудачные моторы, которые можно увидеть на этой машине, появились именно после рестайлинга. В первую очередь речь идёт от двигателе V6 (М272). Главный его недостаток — это печально известные звёзды привода балансирного вала, которые быстро изнашивались из-за неудачно подобранного материала. Естественно, после этого возникали вопросы к цепи. Кроме того, тут есть проблемы с фазовращателями, впускным коллектором и золотниковым электронным термостатом. Учитывая возраст машин, можно надеяться, что проблемы предыдущими владельцами были решены. Но даже если решены, то не всегда это сделано качественно. Поэтому при наличии альтернативы в виде старого доброго М112, связываться с «272-м» можно только при наличии квалификации, понимания всех болячек и желания с ними бороться.

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С рядными “четвёрками” тоже вышла небольшая осечка. До рестайлинга стояли почти вечные М111 объёмом 2,0 и 2,3 литра. При хорошем обслуживании они действительно могут проехать миллион километров, но после рестайлинга появились моторы М271, причём часть из них — с непосредственным впрыском CGI. Машины с CGI и большим пробегом покупать не стоит (у них не очень хорошие форсунки), а М271 с распределённым впрыском не так уж плохи. Правда, они не так долговечны, как М111, но больших проблем с ними обычно нет, и исключение составляет лишь не очень большой ресурс цепи.

Так уж получилось, что с коробками произошло почти то же самое, что и с моторами: после рестайлинга стали ставить новую АКП 722.9 (7G-tronic), а её ресурс ниже, чем у автомата 722.6, который стоял до рестайлинга. Хотя, конечно, на машинах с большим пробегом шанс столкнуться с ремонтом АКП будет в любом случае.

В итоге получается, что W203 до рестайлинга выглядит предпочтительнее. Если бы не одно “но”: эти машины быстро гниют. Часто получается, что технически неплохой дорестайлинговый W203 снаружи уже весь в ржавчине, а только начинающий ржаветь рестайлинговый автомобиль требует ремонта коробки или мотора. Так что тут придётся искать компромисс. Что ж, попробуем.

Большинство машин в продаже — от частных продавцов. Правда, самую дешёвую я нашёл в автосалоне, а ещё одна была не совсем от частного (или честного) продавца. Посмотрим, что они собой представляют.

Если есть, во что вкладывать

Первый автомобиль привлёк своей ценой. Всего 200 тысяч — и вы обладатель Мерседеса. Заманчиво? В общем-то, да, только придётся смириться, что машина выпущена в 2001 году, а её пробег составляет 240 тысяч километров. Мотор — М111, 2 литра, 163 л.с. А вот коробка — достаточно редкая механика, АКП на Мерседесах встречается куда чаще.

Из несомненных плюсов — всего два владельца, полный комплект ключей и документов. Ну а почему так дёшево? Потому что вблизи машина вызывает слёзы.

Стоит признать, что ЛКП у W203 хорошее, и причиной появления ржавчины в первую очередь надо считать отсутствие оцинковки. Тут краска везде родная, что, признаться, меня удивило и порадовало одновременно

Радость длилась недолго. Все типичные проблемные места не просто ржавеют, а очень интенсивно гниют. Это в первую очередь арки крыльев, низ и углы дверей и менее заметные места — пороги. Тут они ещё скрыты пластиковыми накладками, так что добраться туда нелегко.

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Ещё немного, и состояние кузова дойдёт до точки, которую жестянщики называют “некуда вариться”.

Салон Мерседеса — штука коварная. Он сделан из очень качественных материалов, и определить по нему истинный пробег довольно сложно. Тут его могут выдать только несколько вещей — характерные износы руля, кожи ручки КП и сиденья, обычно — валики их боковой поддержки. На этой машине больше всего пострадали ткань на подлокотниках и как раз та самая ручка коробки передач. И то только потому, что коробка механическая. С АКП тут тоже всё было бы в порядке. А вот всё остальное выглядит прекрасно, и пробег в 240 тысяч кажется даже завышенным. Да, салон у W203 — что надо.

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В кармашке водительского сиденья валяется отвалившийся контактный щуп от мультиметра. Вот это плохо: есть вероятность, что он отвалился от постоянной работы в этом автомобиле. А значит, тут могут быть проблемы с электрикой. Но пока всё работает как положено.

Нет претензий и к мотору. Работает тихо, ровно, запустился после простоя с пол-оборота. Даже компрессор работает бесшумно. Хотя, если честно, компрессоры W203 способны пережить пару их кузовов.

В целом — вариант интересный. Конечно, его надо поднять на подъёмнике, хорошенько проверить кузов снизу и ходовую часть. Но учитывая наш бюджет, можно предположить, что покупка этой машины за 200 тысяч и приведение её в порядок на оставшиеся 150 тысяч позволит в итоге получить неплохую “цешку”. Однако возни будет много, так что посмотрим что-нибудь подороже и получше.

Истекая маслом

Следующая машина стоит значительно дороже — 330 тысяч. Год — 2003, мотор — 1,8 л, 143 л.с. Казалось бы, откуда на дорестайлинговом автомобиле мотор М271? Такое бывает — Мерседес ставил эти моторы с 2002 года. В случае с автомобилями из Штутгарта немецкая педантичность не сработала, и некоторые моторы появились на W203 раньше официального рестайлинга. Впрочем, некоторые несоответствия между рестайлингами и линейкой моторов есть и у других Мерседесов, так что ничего странного тут нет.

Ещё на стадии звонка у меня зародились некоторые сомнения в продавце. На вопрос о состоянии машины он уверенно ответил, что он — настоящий владелец, никаких вложений в машину не требуется, недочёты есть только в ЛКП. Когда же я стал договариваться о месте и времени встречи, он внезапно поинтересовался, о какой собственно машине идёт речь? Он продаёт две свои машины одновременно. Хм… Ну а про какую же он мне тогда говорил предыдущие пять минут? Или они обе в абсолютно одинаковом состоянии? Вы серьезно?

Два смуглых бородатых человека в одном старом чёрном Мерседесе — это так же типично, как одна блондинка за рулём Пежо 207. Вряд ли кто-то из них — настоящий владелец. Скоро выясняется, что это машина… племянника. Да-да, опять этот чёртов племянник, которому принадлежит половина машин с пробегом! Вторая половина принадлежит отчимам. Такое “родство” отлично объясняет разные фамилии продавца и истинного владельца. Ну а племянник и отчим — какие-никакие, а родня. Выглядит убедительно.

Итак, что с машиной? Она почти полностью в родной краске, но арки всё-таки перекрашены. Причём дважды, и оба раза — плохо. Слой ЛКП неровный, отличается по цвету, да и ржавчина из-под него уже опять лезет наружу.

Двери не перекрашивали, так что там всё идёт по плану.

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Салон тут выглядит хорошо, но боковина сиденья как бы намекает, что пробег у машины — не обещанные 200 тысяч. Обычно обивка кресел на W203 начинает расползаться значительно позже.

Но самое печальное мы видим под капотом. Нет, работает мотор тихо и ровно, но он весь в масле. По слоям масла, наверное, можно изучать геологию или археологию. Основной источник — по-моему, прокладка клапанной крышки, но точно сказать тяжело: слишком велики наслоения, а выяснять очень неудобно из-за плотной компоновки. Пролезть туда камерой телефона тоже непросто.

Одно скажу точно — М271 в таком запущенном состоянии может быть непредсказуемым. И как бы хорошо машина ни ездила, покупать её точно не стоит. На мой вопрос о расходе масла продавец сказал: “Врать не буду, доливать приходится. Но немного”. В оригинале слово “врать” было совсем непечатным, а “не много” звучало как “по децлу”. В общем, покупать машину у этих ребят не хочется совсем. К тому же в машине стоял специфический кислый запах, причину которого объяснять не буду (можно самому загреметь по первой части статьи 228 УК РФ).

Хе-хе, классика!

Ну и ещё одна машина. Год — 2004, просят за неё 350 тысяч. Мотор и АКП — как у предыдущего автомобиля, пробег — 180 тысяч. Скажем прямо, для 12-летней машины — очень небольшой пробег. Подозрительно маленький.

Кузов выглядит хорошо. Оно и неудивительно — он полностью перекрашенный. Но сразу обращает на себя внимание крышка багажника, на которой видны трещины. Так обычно трескается слишком толстый слой шпатлёвки.

Возьмём в руки толщиномер.

Обе задние двери, задние крылья и багажник покрыты толстым-толстым слоем шпатлёвки. А самое интересное, что 280 мкм — это слой ЛКП на центральных стойках кузова. Напомню, что там толщина ЛКП минимальна и очень редко переваливает за 100 мкм. И просто так их не перекрашивают — коррозии там не бывает не то что у W203, но даже и у W210, который начинал гнить ещё на сборочном конвейера завода.

Ну и износ на ободе руля во всю мочь орёт о пробеге как минимум за 200 тысяч километров. Одним словом, машина очень и очень “мутная”. Но, как ни странно, ездит тоже хорошо. Тихо, ровно и по-мерседесовски благородно. Хотя доверять тишине Мерседеса не стоит: даже убитая подвеска у него часто молчит до последнего, так что её проверять на подъёмнике нужно обязательно.

Поиск W203 — задача сложная и интересная. Безусловно, это очень хороший автомобиль, но мы в Automama занимаемся им исключительно для рубрики “Эксперт выбирает авто”. Причина до безобразия проста и понятна — W203 часто “укатывали” до состояния хлама, а больше всего его репутацию подмочил гниющий кузов. А если вы соберетесь покупать эту “цешку”, то надежда найти ее в хорошем состоянии пока есть. Небольшая, слабенькая, но надежда. Только не надо покупать автомобиль, у которого было 10-12 владельцев, что иногда случается.