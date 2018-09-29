Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

Всё гниёт по плану: покупаем Mercedes-Benz C-Klasse W203 за 350 тысяч

69 0 0
Икона и предмет поклонения, машина без возраста, одинаково любимая северными бизнесменами и южными таксистами… Но все это не про нашего сегодняшнего героя. Безусловно, 203-й – настоящий Мерседес, но при наличии в кармане 350 тысяч рублей, которые опрометчиво хочется потратить на старое ведро, этот автомобиль не попадет в топ-5 сокровенных желаний (по крайней мере, моих). Вполне очевидно, что 350 тысяч за Mercedes, пусть даже и старый, это не так уж много. Как и количество вариантов – их выпуск завершился в 2007 году. Впрочем, W203 даже последнего года выпуска стоят обычно не сильно дороже 500 тысяч, а стартуют цены в среднем от 200 тысяч. Так что за 350 что-то интересное найдем. Поэтому давайте проверять, что мы получим, обладая бюджетом до «середины рынка».

Что и где ищем?

Любой здравомыслящий человек скажет, что чем машина моложе, тем лучше. Обычно оно так и есть, но не в случае с W203. Рестайлинг, который провели в 2004 году, получился очень неоднозначным. С одной стороны, стало чуть меньше “глюков” в салонной электрике, стал надёжнее климат-контроль, перестали постукивать дверные замки. Но с другой стороны, все неудачные моторы, которые можно увидеть на этой машине, появились именно после рестайлинга. В первую очередь речь идёт от двигателе V6 (М272). Главный его недостаток — это печально известные звёзды привода балансирного вала, которые быстро изнашивались из-за неудачно подобранного материала. Естественно, после этого возникали вопросы к цепи. Кроме того, тут есть проблемы с фазовращателями, впускным коллектором и золотниковым электронным термостатом. Учитывая возраст машин, можно надеяться, что проблемы предыдущими владельцами были решены. Но даже если решены, то не всегда это сделано качественно. Поэтому при наличии альтернативы в виде старого доброго М112, связываться с «272-м» можно только при наличии квалификации, понимания всех болячек и желания с ними бороться.

Выбор авто
Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Что и где ищем? Несмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора...

11696 11 3

С рядными “четвёрками” тоже вышла небольшая осечка. До рестайлинга стояли почти вечные М111 объёмом 2,0 и 2,3 литра. При хорошем обслуживании они действительно могут проехать миллион километров, но после рестайлинга появились моторы М271, причём часть из них — с непосредственным впрыском CGI. Машины с CGI и большим пробегом покупать не стоит (у них не очень хорошие форсунки), а М271 с распределённым впрыском не так уж плохи. Правда, они не так долговечны, как М111, но больших проблем с ними обычно нет, и исключение составляет лишь не очень большой ресурс цепи.

Так уж получилось, что с коробками произошло почти то же самое, что и с моторами: после рестайлинга стали ставить новую АКП 722.9 (7G-tronic), а её ресурс ниже, чем у автомата 722.6, который стоял до рестайлинга. Хотя, конечно, на машинах с большим пробегом шанс столкнуться с ремонтом АКП будет в любом случае.

В итоге получается, что W203 до рестайлинга выглядит предпочтительнее. Если бы не одно “но”: эти машины быстро гниют. Часто получается, что технически неплохой дорестайлинговый W203 снаружи уже весь в ржавчине, а только начинающий ржаветь рестайлинговый автомобиль требует ремонта коробки или мотора. Так что тут придётся искать компромисс. Что ж, попробуем.

Большинство машин в продаже — от частных продавцов. Правда, самую дешёвую я нашёл в автосалоне, а ещё одна была не совсем от частного (или честного) продавца. Посмотрим, что они собой представляют.

Если есть, во что вкладывать

Первый автомобиль привлёк своей ценой. Всего 200 тысяч — и вы обладатель Мерседеса. Заманчиво? В общем-то, да, только придётся смириться, что машина выпущена в 2001 году, а её пробег составляет 240 тысяч километров. Мотор — М111, 2 литра, 163 л.с. А вот коробка — достаточно редкая механика, АКП на Мерседесах встречается куда чаще.

Из несомненных плюсов — всего два владельца, полный комплект ключей и документов. Ну а почему так дёшево? Потому что вблизи машина вызывает слёзы.

mercedes-benz w203 черный три четверти

Стоит признать, что ЛКП у W203 хорошее, и причиной появления ржавчины в первую очередь надо считать отсутствие оцинковки. Тут краска везде родная, что, признаться, меня удивило и порадовало одновременно

mercedes-benz w203 толщиномер

Радость длилась недолго. Все типичные проблемные места не просто ржавеют, а очень интенсивно гниют. Это в первую очередь арки крыльев, низ и углы дверей и менее заметные места — пороги. Тут они ещё скрыты пластиковыми накладками, так что добраться туда нелегко.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Ещё немного, и состояние кузова дойдёт до точки, которую жестянщики называют “некуда вариться”.

Салон Мерседеса — штука коварная. Он сделан из очень качественных материалов, и определить по нему истинный пробег довольно сложно. Тут его могут выдать только несколько вещей — характерные износы руля, кожи ручки КП и сиденья, обычно — валики их боковой поддержки. На этой машине больше всего пострадали ткань на подлокотниках и как раз та самая ручка коробки передач. И то только потому, что коробка механическая. С АКП тут тоже всё было бы в порядке. А вот всё остальное выглядит прекрасно, и пробег в 240 тысяч кажется даже завышенным. Да, салон у W203 — что надо.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В кармашке водительского сиденья валяется отвалившийся контактный щуп от мультиметра. Вот это плохо: есть вероятность, что он отвалился от постоянной работы в этом автомобиле. А значит, тут могут быть проблемы с электрикой. Но пока всё работает как положено.

Нет претензий и к мотору. Работает тихо, ровно, запустился после простоя с пол-оборота. Даже компрессор работает бесшумно. Хотя, если честно, компрессоры W203 способны пережить пару их кузовов.

mercedes-benz w203 двигатель (3)

В целом — вариант интересный. Конечно, его надо поднять на подъёмнике, хорошенько проверить кузов снизу и ходовую часть. Но учитывая наш бюджет, можно предположить, что покупка этой машины за 200 тысяч и приведение её в порядок на оставшиеся 150 тысяч позволит в итоге получить неплохую “цешку”. Однако возни будет много, так что посмотрим что-нибудь подороже и получше.

Истекая маслом

Следующая машина стоит значительно дороже — 330 тысяч. Год — 2003, мотор — 1,8 л, 143 л.с. Казалось бы, откуда на дорестайлинговом автомобиле мотор М271? Такое бывает — Мерседес ставил эти моторы с 2002 года. В случае с автомобилями из Штутгарта немецкая педантичность не сработала, и некоторые моторы появились на W203 раньше официального рестайлинга. Впрочем, некоторые несоответствия между рестайлингами и линейкой моторов есть и у других Мерседесов, так что ничего странного тут нет.

mercedes-benz w203 черный три четверти (2)

Ещё на стадии звонка у меня зародились некоторые сомнения в продавце. На вопрос о состоянии машины он уверенно ответил, что он — настоящий владелец, никаких вложений в машину не требуется, недочёты есть только в ЛКП. Когда же я стал договариваться о месте и времени встречи, он внезапно поинтересовался, о какой собственно машине идёт речь? Он продаёт две свои машины одновременно. Хм… Ну а про какую же он мне тогда говорил предыдущие пять минут? Или они обе в абсолютно одинаковом состоянии? Вы серьезно?

Два смуглых бородатых человека в одном старом чёрном Мерседесе — это так же типично, как одна блондинка за рулём Пежо 207. Вряд ли кто-то из них — настоящий владелец. Скоро выясняется, что это машина… племянника. Да-да, опять этот чёртов племянник, которому принадлежит половина машин с пробегом! Вторая половина принадлежит отчимам. Такое “родство” отлично объясняет разные фамилии продавца и истинного владельца. Ну а племянник и отчим — какие-никакие, а родня. Выглядит убедительно.

Итак, что с машиной? Она почти полностью в родной краске, но арки всё-таки перекрашены. Причём дважды, и оба раза — плохо. Слой ЛКП неровный, отличается по цвету, да и ржавчина из-под него уже опять лезет наружу.

Двери не перекрашивали, так что там всё идёт по плану.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Салон тут выглядит хорошо, но боковина сиденья как бы намекает, что пробег у машины — не обещанные 200 тысяч. Обычно обивка кресел на W203 начинает расползаться значительно позже.

mercedes-benz w203 салон (4)

Но самое печальное мы видим под капотом. Нет, работает мотор тихо и ровно, но он весь в масле. По слоям масла, наверное, можно изучать геологию или археологию. Основной источник — по-моему, прокладка клапанной крышки, но точно сказать тяжело: слишком велики наслоения, а выяснять очень неудобно из-за плотной компоновки. Пролезть туда камерой телефона тоже непросто.

mercedes-benz w203 двигатель (4) mercedes-benz w203 двигатель (5)

Одно скажу точно — М271 в таком запущенном состоянии может быть непредсказуемым. И как бы хорошо машина ни ездила, покупать её точно не стоит. На мой вопрос о расходе масла продавец сказал: “Врать не буду, доливать приходится. Но немного”. В оригинале слово “врать” было совсем непечатным, а “не много” звучало как “по децлу”. В общем, покупать машину у этих ребят не хочется совсем. К тому же в машине стоял специфический кислый запах, причину которого объяснять не буду (можно самому загреметь по первой части статьи 228 УК РФ).

Хе-хе, классика!

Ну и ещё одна машина. Год — 2004, просят за неё 350 тысяч. Мотор и АКП — как у предыдущего автомобиля, пробег — 180 тысяч. Скажем прямо, для 12-летней машины — очень небольшой пробег. Подозрительно маленький.

mercedes-benz w203 черный три четверти (3)

Кузов выглядит хорошо. Оно и неудивительно — он полностью перекрашенный. Но сразу обращает на себя внимание крышка багажника, на которой видны трещины. Так обычно трескается слишком толстый слой шпатлёвки.

Возьмём в руки толщиномер.

mercedes-benz w203 багажник

mercedes-benz w203 толщиномер (2) mercedes-benz w203 толщиномер (4)

Обе задние двери, задние крылья и багажник покрыты толстым-толстым слоем шпатлёвки. А самое интересное, что 280 мкм — это слой ЛКП на центральных стойках кузова. Напомню, что там толщина ЛКП минимальна и очень редко переваливает за 100 мкм. И просто так их не перекрашивают — коррозии там не бывает не то что у W203, но даже и у W210, который начинал гнить ещё на сборочном конвейера завода.

Ну и износ на ободе руля во всю мочь орёт о пробеге как минимум за 200 тысяч километров. Одним словом, машина очень и очень “мутная”. Но, как ни странно, ездит тоже хорошо. Тихо, ровно и по-мерседесовски благородно. Хотя доверять тишине Мерседеса не стоит: даже убитая подвеска у него часто молчит до последнего, так что её проверять на подъёмнике нужно обязательно.

mercedes-benz w203 салон

Поиск W203 — задача сложная и интересная. Безусловно, это очень хороший автомобиль, но мы в Automama занимаемся им исключительно для рубрики “Эксперт выбирает авто”. Причина до безобразия проста и понятна — W203 часто “укатывали” до состояния хлама, а больше всего его репутацию подмочил гниющий кузов. А если вы соберетесь покупать эту “цешку”, то надежда найти ее в хорошем состоянии пока есть. Небольшая, слабенькая, но надежда. Только не надо покупать автомобиль, у которого было 10-12 владельцев, что иногда случается.

Теги: Эксперт выбирает авто , автомобили с пробегом , иномарки с пробегом , немецкая иномарка , немецкие автомобили , немецкие автопроизводители , немецкие иномарки , немецкие седаны , немецкий автопроизводитель , немецкий автопром , подержанные автомобили , C-класс , Mercedes-Benz
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
46 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
14 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть
6 Новости / Новинки
Днём с огнём: УАЗы начали красить без шагрени или вся правда об обновлённом Патриоте
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Chery пытается реанимировать продажи Tiggo 7: «костюм» от старого концепта и урезанные цены

На домашний рынок выходит новая версия некогда флагманского кроссовера Chery. У модели подправили дизайн экстерьера, при этом у «паркетника» урезали…

2860 1 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Привод Робсона для экстремального бездорожья: что это, и как устроено

Роликовый привод, он же привод Робсона – необычное техническое решение, применяемое разработчиками транспортных средств хотя и не слишком часто, однако весьма широко. Он встречается и на вездеходах, и на грузовиках, и…

2459 0 0
Статьи / Интервью
Чжан Шоухэ, Geely: «Lotus в России будет!»

С первым заместителем генерального директора LLC Geely Motors говорим о причинах провала Emgrand GT, загрузке конвейера Belgee в белорусском Жодино, причинах низких продаж Atlas и грядущей российской премьере…

2923 4 0
Статьи / Шины и диски
По правилам, но против правил: тест шин Michelin X-Ice North 4

Следовать правилам – это хорошо, спокойно и надежно. Но не всегда выгодно. Иногда стоит поднапрячься, чтобы эти самые правила… обойти. Не нарушить, а именно применить хитрость, не выходя за рамки дозволенного. В Michelin…

638 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: прожорливые моторы и беззащитные АКП

Hyundai Tucson в своё время радовал надёжностью и неприхотливостью. В первой части обзора мы рассказывали, что если что-то и ломается в салоне, ходовой части и электрике, то не настолько, чтобы выкладывать за ремонт…

2214 5 2
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

2714 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

4204 1 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

174628 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

86666 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

63091 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23263 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16850 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

11037 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35685 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11063 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9823 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

391504 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

262972 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76471 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?