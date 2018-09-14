Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн и даже «бмвэшный» (привет маркетологам) двигатель. Как вы знаете, я очень «люблю» стереотипы, а Пежо как раз является ярким представителем стереотипного мышления. Давайте проверим, так ли паршива та самая 308-я овца во французском стаде, как многие считают. Или все-таки можно за 300-400 тысяч найти пятилетнюю машину с АКПП и панорамной крышей?

Что и где ищем?

Несмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора (9HZ мощностью 109 л.с. и 9HR мощностью 112 л.с.) лучше тех бензиновых, которые тут устанавливали, а во-вторых, с дизелем можно найти машину с шестиступенчатым автоматом Aisin TF80SC. Правда, эту коробку ставили только до рестайлинга. К сожалению, дизельных машин в продаже катастрофически мало. А те, что есть, нужно очень внимательно проверять на страну происхождения. “Привезенки” с настоящим пробегом — такая же редкость как и коренные французы в Марселе. Большинство Пежо 308 на вторичном рынке — с бензиновыми моторами. А это почти катастрофа.

Статьи / Практика Неудачливый Prince: все проблемы и поломки мотора разработки Peugeot-Citroen и BMW Prince-моторы бывают разными, с рабочим объемом от 1,4 до 1,6 литра, с наддувом и без, с непосредственным впрыском и с обычным распределенным. А по мощности эта серия моторов перекрывает практически весь разумный...

18284 21 2 16.03.2018

Самый популярный мотор — порочный продукт дружбы PSA и BMW. Их детище называется EP6, мотор относится к серии Prince, мощность — 120 л.с. Он дерётся за последнее место в рейтинге моторов XXI века, истекая маслом в бою с 1,4-литровым “немцем” семейства ЕА111. У него очень неудачная поршневая группа, ненадёжная цепь с её натяжителем, регулярно умирающая система изменения фаз газораспределения VTi. А вдобавок — неудобный и дорогой в замене ремень навесного оборудования, слабый термостат, у ранних моторов — быстрый износ постели впускного распредвала. В общем, так себе моторчик. Хуже только его турбированная версия EP6DT (150 л.с.): у неё вдобавок не радуют турбина и ТНВД.

С наиболее распространённой АКПП машине тоже не очень повезло. Тут стоит известная по очень многим “французам” AL4. Если с ней ездить очень-очень аккуратно, то она может протянуть и 200 тысяч, но, скорее всего, она намного раньше замучает очень странной логикой работы, перегреется и отправится в ремонт. Правда, недорогой — сложного в этой коробке ничего нет.

В целом, покупка Пежо 308 с мотором EP6, коробкой AL4 и пробегом за сто тысяч километров — идея совершенно авантюрная. На многих машинах бывают проблемы с КПП, ДВС или электрикой, но в нашем случае риск проблемной эксплуатации нужно умножать на три. Даже если мотор не подкинет проблем сразу после покупки, а коробка проедет ещё десяток тысяч километров, то придётся периодически кое-что менять в ходовой и электрике — с этой стороны у 308-го тоже не всё хорошо. Но мы ради эксперимента всё-таки попробуем найти приличную машину, имея в кармане 400 (гипотетических) тысяч рублей.

Глазами и душой

Автосалон обещает симпатичного “Пыжика” 2012 года с пробегом 80 тысяч километров “без криминала”. Что он вкладывал в эту фразу — не совсем понятно. Видимо, без ДТП. Просят за него 380 тысяч.

Некоторую сложность в осмотре этого автомобиля вызывают передние крылья, сделанные из пластика. С одной стороны, это хорошо — они не ржавеют. С другой стороны, толщиномером их не проверишь. Так что придётся довериться собственным глазам и прислушиваться к тому, что говорит внутренний голос. А они здесь спелись и орут хором, что у этой машины была разбита “морда”. Бампер — другого цвета, зазоры между ним, крыльями и капотом — неровные, правая фара стоит криво. Давайте откроем капот и посмотрим изнутри.

Следов ремонта на лонжеронах нет, но машину всё-таки били, пусть даже и не очень сильно. Об этом говорят, например, сломанные крепления обеих фар. Заодно становится понятно, почему правая фара “косая” — она вообще еле держится. А вот над левой поработали лучше — пластмассовое ушко, видимо, попытались восстановить паяльником, а уголок фары клеем прихватили к крылу. На века сделали, можно сказать. Надёжно.

О том, что переднюю часть разбирали, говорят частично не родные крепёжные элементы и сорванные головки болтов.

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А самый удивительный вид открывается при разглядывании радиатора под прямым углом сверху. Он тут напоминает пропеллер.

Ремонт сделан очень некачественно, это понятно сразу. В общем-то, на этом осмотр можно закончить, но давайте всё-таки его продолжим.

Двигатель держали на строгой масляной диете — масла там на кончике щупа. ЕР6 этого не переносит категорически.

Мотор хорошо подготовили к осмотру — отмыли. Это не очень хорошо, потому что он склонен “потеть” по всем швам и сальникам, и его нужно смотреть без предварительной мойки. А вот АКБ оказалась севшей, а за бустером я уже даже не просил идти — тут и без этого всё плохо.

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Скорее всего, пробег тоже немного отмотали. У других машин, даже с пробегом за сто тысяч километров, салон сохранился лучше, чем у этого Пежо. Особенно неприятно выглядит явно просаженное водительское сиденье с деформированными боковинами. В принципе, в остальном серьезных претензий к интерьеру нет.

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Кстати, толщиномер всё-таки пригодился: удалось найти ещё и перекрашенное заднее крыло.

Скажем честно — даже если бы мотор работал как часы, то можно рассмотреть авто при условии дополнительной проверки на подъемнике на предмет критичности удара спереди, но не за 380 тысяч -она столько не стоит. Поедем смотреть дальше.

Цепная реакция

Следующая машина на год старше и на 10 тысяч дешевле — 2011 год и 370 тысяч. Пробег — 97 тысяч, мотор и АКПП такие же, как у предыдущей.

Что всегда радует в 308 — это отсутствие ржавчины. Трудно найти даже сколы, и если они есть, они всё равно практически не “цветут”. У этой машины перекрасили капот, причём сделали это не очень аккуратно. Но других претензий к “жестянке” нет.

А вот в моторном отсеке немного ржавчины есть. Впрочем, для семилетнего автомобиля её немного, так что придираться не будем.

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Салон машины сохранился очень достойно и выглядит лучше, чем у предыдущей.

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Всю картину портит мотор — на видео слышно характерное тарахтение.

Кто-то считает это нормой, но это не так. Чуть ниже будет видео нормально работающего мотора, попробуйте сравнить звук. То, что мы слышим на этой машине, приводит к грустным размышлениям на тему цепи и, может быть, поршневой группы, точнее можно узнать после замера компрессии и осмотром с помощью эндоскопа. Хотя, если честно, Пежо 308 в любом случае можно покупать только после очень хорошей инструментальной и компьютерной диагностики — у этой машины слишком много сюрпризов.

А вот на ходу машина радует — коробка работает хорошо, никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Да и салонная электрика в порядке, так что если бы не мотор, то машина была бы неплохой. Но — увы, заниматься ремонтом сразу после покупки не очень хочется. А ездить так опасно: растянутая цепь может перескочить, устроив клапанам рандеву с поршнями.

Взгляд снизу

Следующую машину, по признанию продавца, не смогли продать быстро из-за “конского ценника”. Сейчас цену скинули до 330 тысяч. Почему? Сейчас увидим.

Итак, машина 2012 года с пробегом 111 тысяч километров с теми же мотором и коробкой.

Сразу видим, что бампер тоже стоит неровно. Впрочем, это не всегда может быть последствием ДТП — у 308 просто огромный передний свес, поэтому бампер часто страдает при парковке, особенно от зимних сугробов. И часто он поцарапан снизу. Это не опасно, но можно попытаться поторговаться на покраску бампера (обычно это унизительное и бесперспективное занятие, но редкие исключения бывают).

Царапины на пластиковом крыле — тоже не очень страшно. Плохо, что в родной краске остались только крыша и задняя левая дверь, всё остальное тут перекрашено.

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Шпатлёвки, правда, нет, но это не значит, что машину можно смело покупать. Ведь всегда надо помнить о том, что когда-то придёт время её продавать, а изначально неликвидного “француза” с перекрашенными боками и капотом продать будет очень трудно.

Салон выглядит хорошо и вопросов не вызывает.

А вот под капотом ситуация сложнее. Во-первых, сразу видны потёки масла из-под клапанной крышки. И течёт там уже давно.

Во-вторых, после пуска мотор работал тихо и ровно, но потом внезапно “затроил”, потом холостые обороты начали “плавать”. Прогревшись, он заработал опять, но звоночек тревожный.

Не надо верить словам, мол, “застоялся, давно не заводили”. Даже если машина простояла месяц, пуск должен быть уверенным, а работа — ровной. Это всё-таки современный автомобиль, и неправильная работа мотора может быть вызвана большим количеством причин. Ладно, если только свечи. Чуть хуже — катушка зажигания или клапан VTi. Впрочем, и это не так страшно. Но ведь это ЕР6… (привет страшилки!). В общем, никаких “троений” и плавающих оборотов быть не должно.

Выбор авто Жучки, сверчки и тараканы: покупаем Hyundai Solaris l за 450 тысяч Что и где ищем? Искать Solaris с пробегом можно где угодно. На вторичном рынке их много, причём в самых разнообразных комплектациях и, что более интересно в настолько полярном техническом состоянии, что впечатление от...

11563 5 0 11.08.2018

В салоне стоит дикое пекло, но кондиционер почему-то не работает. По словам продавца, его нужно лишь заправить. Действительно, если давление фреона недостаточное, датчик не позволит включится кондиционеру, спасая тем самым его компрессор. Нормальный владелец, который убеждён, что система работает, не пожалеет тысячи рублей на её заправку — так показывать машину намного приятнее, а шансов продать — больше. Так что тут я бы тоже не очень верил, а просто отметил факт — кондиционер не работает.

После того, как мотор начал работать более-менее нормально, можно немного прокатиться. Скорее всего, скоро придётся отправить в ремонт АКПП: при переключении на вторую передачу на высоких оборотах есть хорошо заметный толчок.

Ну, и нельзя не заметить те звуки, которые исходят от ходовой части. Спереди стучит, скорее всего, наконечник рулевой тяги. Точно можно сказать только после осмотра на подъёмнике.

А вот что стучит сзади, сказать невозможно. Теоретически, там стоит самая простая подвеска с полунезависимой балкой. На практике же вложения в неё могут оказаться очень даже приличными.

Одним словом, эту машину нужно очень внимательно осмотреть снизу. Похоже, владелец о ней не сильно беспокоился, если довёл дело до хорошего стука. Правда, нам на некоторую безответственность продавца уже указывал кондиционер, но ходовая заявила об этом громче.

Ну, а в целом перед нами стоит машина с первыми признаками конца АКПП, троящим мотором, гремящей ходовой и с двумя не перекрашенными элементами. К тому же — на зимней резине. Стоит она 330 тысяч? Думаю, нет.

* * *

Статьи Немного нервно: покупаем Volkswagen Polo Sedan за 500 тысяч рублей Что и где ищем? Если с местом поиска всё понятно (это традиционные порталы объявлений о продаже автомобилей в Интернете), то с машиной не всё так просто. Многие считают, что Поло седан - это тот же самый Volkswagen...

17358 3 2 18.05.2018

Найти бескомпромиссно хороший Peugeot 308 с трёх попыток не получилось, хотя мы смотрели не самые дешёвые экземпляры. Но надо отметить, что две из трех машин оказались с вполне достойным почти родным «железом». И если в первом случае можно закрыть глаза на криво собранную морду после небольшого (по крайней мере внешний осмотр криминала не выявил) инцидента и запросить скидку на приведение в порядок, то во втором случае, скидка нужна будет на профилактику мотора.

С учетом «плохой» славы этих машин и объективных причин, думаю, отличную скидку получить реально.

Хотя, как показывает наша практика в Automama, торговаться даже из-за откровенных косяков не всегда легко. В марте мы поехали на осмотр Peugeot 308 2012 года выпуска с пробегом 100 тысяч и стандартным набором в виде 1.6-литрового мотора и АКПП. Продает девушка, по телефону утверждает, что автомобиль в полном порядке, поэтому тянет ровно на 400 тысяч деревянных. По факту перед нами оказалась перекупщица (что страшнее перекупщика во много раз из-за врожденной гендерной способности слишком естественно хитрить), которая купила автомобиль у юридического лица, поставила на учет и через месяц решила продать. Причем с сомнительным дубликатом ПТС по утере. Еще страшнее оказалось состояние кузова — сложилось впечатление, что машину полностью “облили” краской, потому что нормальные показания толщиномер выдал только на крышке багажника. Короче, комбо! На прощание дама только помахала нам рукой и уверенно заявила, что мы просто цену сбить пытаемся, а она желанные 400 тысяч все-равно получит. И, скорее всего, получила, так как объявление пропало буквально через пару недель.

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Ну а напоследок скажу лишь одно. Если вы не боитесь стереотипов и готовы к возможным поломкам, то этот автомобиль – отличный для вас вариант. Его дурная слава помогает купить, правда, затем аукнется при последующей продаже. Помните об этом.