Дать новую жизнь немолодой автомагнитоле, обеспечить звучание MP3 в подержанном автомобиле или вывести звук фильма на планшете на мощные колонки аудиосистемы в салоне машины – все это поможет обеспечить FM-трансмиттер.

В предыдущей части рассказа о FM-трансмиттерах мы познакомились с мультифункциональными гаджетами Ritmix FMT-A775 и FMT-A745, у которых, собственно, функция трансляции музыки с флешки на магнитолу в режиме радио является уже, по сути, вторичной. Те, у кого современные автомобильные аудиосистемы и сами по себе поддерживают работу с флешками и картами памяти, такие трансмиттеры в автомобиле приобретают чаще в качестве гибрида Bluetooth-устройства громкой связи и USB-зарядника.

Сейчас же мы потестируем модели Ritmix FMT-A780 и FMT-A740 – это уже трансмиттеры в чистом виде, гаджеты для автомобилей, чьи аудиосистемы не поддерживают воспроизведение MP3. Ведь, как ни странно, парк автомагнитол, не читающих формат MP3, еще весьма велик – и в легковом сегменте, и в сегменте коммерческой техники.

Ritmix FMT-A780

Ritmix FMT-A780 — гаджет в современном дизайне, с использованием алюминия в отделке корпуса. A780 воспроизводит музыку с карт microSD, USB-накопителей и через проводной 3,5-миллиметровый линейный вход. На передней панели – два USB-гнезда. Одно из них предназначено для USB-носителя, а второе – для зарядки.

Главная особенность гаджета – удобная крупная ручка-крутилка, управляющая громкостью и воспроизведением файлов. У ручки имеется четкая пощелкивающая отдача при вращении, а нажатие на нее выполняет роль кнопки «плей-пауза». Обычно управление громкостью осуществляется в самой магнитоле, а вот управление сменой треков – на трансмиттере. В случае же с FMT-A780 все можно делать в одной точке, и даже не глядя. К слову, иногда даже само гнездо прикуривателя 12 вольт расположено удобнее, чем панель управления магнитолы, и контроль за музыкой через трансмиттер позволяет меньше отвлекаться от дороги – разумеется, после выработки механической тактильной памяти.

Еще одна особенность модели – полнофункциональный дисплей. Он крошечный, и разглядеть на нем что-либо в движении не удастся. Но он помогает, если у вас на флешке содержится не пять-десять альбомов, а реально большая фонотека. С помощью пульта дистанционного управления можно переключаться между папками и выбирать то, что хочется послушать именно сейчас, поскольку экранчик Ritmix FMT-A780 отображает и имена папок, и имена файлов!

Ritmix FMT-A740

На фоне FMT-A780, достаточно навороченного и многофункционального, Ritmix FMT-A740 – устройство минималистичное. Эта модель может, разумеется, применяться везде, без ограничений, но особенно она интересна для автомобилей, дизайн интерьера которых владелец не хотел бы изменять «инородным телом» в салоне. FMT-A740 безупречен для бережно сохраняемых в стоке авто-старичков из 80-90-х, или даже хоббийных ретрокаров, не предназначенных для повседневных разъездов.

Ritmix FMT-A745 – очень компактный трансмиттер с лаконичным дизайном и высококонтрастным микро-дисплеем с белыми цифрами на темном фоне. У него нет ни режима Hands Free, ни поворотного механизма, ни пульта ДУ. В гнезде прикуривателя гаджет живет скромно и почти незаметно, выполняя роль зарядного устройства для телефона, а когда необходимо – трансмиттера, передающего музыку с USB-флешки.

Справа и слева от дисплея прячутся незаметные на первый взгляд, но весьма удобные для нажатия вслепую кнопки переключения треков и настройки частоты FM-трансляции (частоты выбираются либо в участке 87,5-92 мГц, либо в участке 100-108 мГц). По причине компактности и простоты переключаться между папками устройство не умеет, а воспроизводит их содержимое последовательно по порядку.

Гаджет имеет единственный USB-вход для флешек с музыкой или аудиокнигами. Этот же вход является выходом зарядного устройства. Иными словами, заряжая с помощью Ritmix FMT-A745 телефон, воспроизводить музыку с флешки не получится… На этот случай в трансмиттере имеется вход 3,5 мм. Если выход для наушников заряжаемого телефона соединить с трансмиттером шнуром «джек-джек», идущим в комплекте, то можно и заряжаться, и транслировать аудио в эфир.