Давненько не брали мы в руки шашек… В смысле, таких гаджетов, как FM-трансмиттеры! По случаю в тестовой лаборатории «Колес» оказалась целая охапка подобных устройств – посмотрим, как подобные автоаксесуары эволюционировали со времен, когда MP3 в машине было редкостью, и на что они годны в наше время!

Трансмиттеры: от зари MP3 до наших дней

Многим знакомо странное «ретроградство» автопроизводителей, традиционно устанавливавших в качестве аудиосистем в машины технику, отстающую от аппаратуры «афтемаркет» на несколько поколений. В то время, как весь мир уже прочувствовал удобство компакт-дисков, почти все автобренды поголовно комплектовали машины архаичными штатными кассетными магнитолами. На CD же автопром массово перешел лишь, когда повсюду уже властвовала эпоха формата MP3. Аналогичное отставание продолжалось и в дальнейшем – с GPS-навигацией, с воспроизведением видео, с трансляцией через Bluetooth, с поддержкой смартфонов и т.п. Штатным автомобильным аудиосистемам удалось более-менее догнать нештатные лишь в наши дни, да и то не в полной мере…

Такие же гаджеты, как FM-трансмиттеры появились во «вторую волну» пришествия MP3. Они позволяли с минимальными затратами финансов воспроизводить этот формат с флешек и карточек памяти через трансляцию на FM-диапазон, что было актуально для многих подержанных иномарок с неплохими по качеству звучания, но технически примитивными штатными магнитолами, поддерживающих лишь CD или кассеты. Однако трансмиттеры не ушли с рынка и по сей день, расширив список своих способностей – давайте посмотрим, что они умеют, на примере устройств известного в нашей стране бренда портативной и автомобильной электроники Ritmix. На тест «Колес» попали четыре гаджета:

Ritmix FMT-A745

Ritmix FMT-A775

Ritmix FMT-A780

Ritmix FMT-A740

В этой статье мы изучим два из них – FMT-A775 и FMT-A745

Ritmix FMT-A775

Ritmix FMT-A775 – это многофункциональное устройство. Он работает в качестве, разумеется, FM-трансмиттера, транслируя в радиодиапазоне музыку с карты microSD, USB-флешки или с подключенного шнуром через 3,5-миллиметровый выход внешнего устройства (плеера, телефона, смартфона, планшета). Также FMT-A775 транслирует на автомобильную аудиосистему музыку с вашего смартфона через Bluetooth-соединение – не во всех магнитолах все еще имеется Bluetooth, плюс это удобно, если у вас в смартфоне содержится фонотека в несжатом формате, например, FLAC. Вам не придется держать фонотеку любимой музыки в двух разных форматах (сжатом и несжатом) на телефоне для прослушивания через наушники и на флешке в MP3 для автомагнитолы – достаточно одного телефона! Помимо этого трансмиттер выступает в качестве устройства громкой связи и зарядного устройства для гаджетов. Работает, кстати, FMT-A775 как в 12-вольтовой бортовой сети, так и в 24-вольтовой.

Дисплей устройства отображает оранжевые символы на темном фоне. На передней панели имеется два USB-гнезда – одно для зарядки, второе для флешек с музыкой или аудиокнигами. Диапазон радиочастот, на которые можно настроить трансмиттер — 87,5 — 108 мГц. Управлять воспроизведением можно как с кнопок на самом устройства, так и с идущего в комплекте пульта.

Штекер питания трансмиттера имеет шаровой шарнир – это позволяет удобно направить его переднюю панель на водителя, где бы не располагался в авто разъем прикуривателя!

Алгоритм работы FMT-A775 с файлами на microSD или USB-флешке таков. Дисплей файловую систему не отображает, да и разглядывание его в движении может быть небезопасным. В режиме работы по умолчанию устройство после включения проигрывает файлы подряд, переходя из папки в папку, по собственному усмотрению выбирая порядок папок. Однако можно переключаться между папками и вручную — клавишами Folder- и Folder+ на пульте дистанционного управления. После выбора интересующей вас папки-альбома начинается воспроизведение в собственном порядке, выбранным устройством, если файлы названы именами и не пронумерованы. Также можно переключать треки принудительно, вручную — с клавиш на самом устройстве или с пульта.

Проверили мы FMT-A775 и в режиме работы в качестве системы громкой связи для телефона в автомобиле. Главное, что стоит отметить – чувствительный микрофон, позволяющий уверенно разговаривать, не мучая абонента тихим голосом, даже при установке трансмиттера в гнездо прикуривателя, находящееся в нижней части центральной консоли.

Ritmix FMT-A745

Ritmix FMT-A745 – еще один многофункциональный «комбайн», но чуть попроще, чем А775. Гаджет также служит трансмиттером, передающим на FM-приемник автомобильной аудиосистемы музыку с USB-флешки, microSD-карты и с телефона/планшета через Bluetooth, зарядным устройством и «громкой связью».

Все кнопки управления трансмиттером находятся на его передней панели – переключение треков, плей/пауза, смена канала FM-трансляции и крупная оранжевая кнопка ответа на входящий звонок. Дисплей отображает оранжево-красные символы на черном фоне.

Поскольку FMT-A745 не имеет пульта, переключать папки он не умеет – проигрывает их содержимое последовательно. Впрочем, если запускать через него музыку с Bluetooth-устройства (смартфона или планшета), управление плей-листом уже пойдет из интерфейса приложения на самом смартфоне.

Как и у предыдущей модели, трансляция настраивается в диапазоне радиочастот 87,5 — 108 мГц, а питание допустимо как 12 вольт, так и 24. При свободном USB-гнезде гаджет работает в качестве зарядника, одновременно проигрывая музыку и ожидая входящего звонка, как Bluetooth-Hands-Free.

PS

Как мы видим, на фоне несомненного развития кар-аудио трансмиттеры не потеряли своей актуальности, а обросли новыми функциями и вполне могут быть полезны, а иногда и незаменимы! В следующей части мы познакомим вас еще с парой любопытных моделей.