Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

Hyundai Elantra XD с пробегом: под хруст гранат и стук клапанов

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Elantra этого поколения получилась на редкость удачной. Настолько, что первая часть обзора, посвящённая кузову, салону, ходовой части и электрике этого автомобиля, даже кажется скучной. Что ж, вся надежда на моторы и коробки: вдруг они уже давно начали разваливаться, растратив за десять лет весь свой запас прочности? Начнём с трансмиссии.

Трансмиссия

Все Элантры переднеприводные. И всё равно хлопот с трансмиссией хватает. Например, корейские ШРУСы не слишком долговечные. К тому же у Hyundai, как обычно, в каталогах есть путаница. Обычно проще купить цельный привод, чем подбирать шарниры. Ну а на шарнирах придётся считать шлицы, которых может быть 23 или 25 с каждой стороны. При установке нужно будет набить их смазкой до упора и смазать шлицы. Ресурс сильно зависит от условий эксплуатации, но ближе к 200 тысячам километров почти наверняка к ШРУСам придется прислушиваться. Многие владельцы советуют заранее менять чехлы и смазку.

Механические коробки передач тут бывают двух серий: на машинах корейской сборки с моторами объёмом 1,6 и 1,8 л идет коробка M5BF2, а машины таганрогской сборки получили более современные M5CF1. Двухлитровым машинам положены более крепкие МКП. На машинах после рестайлинга обычно стоят M5CF2, на дорестайлинговых автомобилях можно было встретить и M5BF1/2. Все МКП далеко не идеальны и схожи по конструкции.

Hyundai Elantra (XD) '2003–07

Hyundai Elantra (XD) ‘2003–07

Коробки серии M5CF1, пожалуй, хуже, чем более ранние, и чаще всего оказываются в ремонте с серьезными поломками. Контрактные МКП этой серии тоже найти не всегда просто.

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Все механические коробки в возрасте склонны протекать, а падение уровня масла плохо переносят изношенные синхронизаторы и муфты второй-третьей передач. При редкой замене масла выходят из строя дифференциалы, а у любителей гонять коробка может подвывать из-за износа подшипников. В ремонте эти коробки освоены, но запчасти стоят достаточно дорого, и часто в качестве доноров используются МКП более старых серий, у которых выше запас прочности.

При замене масла не переливайте его слишком сильно: при регламентных 2,1 л оптимальной является заливка до 2,3-2,4 литра масла, а если залить больше, вероятность вспенивания с выдавливанием масла через сальники заметно возрастает.

Со сцеплением проблем не бывает. Тут совершенно классическая конструкция с пружинным демпфером на диске, и комплект стоит порядка трех тысяч рублей. Меняется оно просто и дешево, без снятия подрамника. И даже если ресурс в 60-100 тысяч кажется вам небольшим, помните про совершенно смешную на фоне современных иномарок цену замены. Кстати, жалобы на работу сцепления обычно вызваны наличием дросселирующей вставки в гидроприводе, и если её убрать, то оно станет гораздо приятнее в работе. Правда, просто “бросать” сцепление не получится.

Hyundai-Solaris-2donuts

Автоматические коробки передач — тоже старые знакомые. На машинах корейской сборки это в основном A4AF3, а на российские устанавливали чуть измененную версию A4BF2. Разница в механике минимальна, а гидроблоки на более новой серии несколько отличаются. Все они являются наследниками старых агрегатов разработки Mitsubishi, и несмотря на то, что серия новая, детских проблем у нее нет даже на машинах первых выпусков.

Коробки в целом очень надежные, и 250-300 тысяч километров при спокойном стиле вождения и регулярной замене масла они проезжают легко.

К слабым местам можно отнести соленоиды, регулирующие давление. Часто один соленоид может выйти из строя без ошибок, но удар при включении третьей передачи «на горячую» будет хорошо ощутим. У гонщиков, помимо тормозной ленты, может быстрее обычного износиться суппорт барабана “директ” и его втулка. Деталь не самая дорогая, но меньше чем за семь тысяч её не найти. Обычно её меняют вместе со статором насоса, так как при возникающей утечке масла он тоже повреждается.

mileage (1)

Дифференциал очень не любит длительных пробуксовок, так что зимой лучше ездить аккуратнее. Вообще, в автоматах есть много таких узлов, которые легко «убить» жесткой эксплуатацией, но если ездить нормально, они себя не проявят. Например, упорный подшипник барабана «оведрайв», хаб, пакет сцепления «директ»…

Если коробка ещё живая, то при нормальном обслуживании может прожить долго. Из чисто ресурсных неприятностей тут возможен только износ накладок ГДТ, что случается при пробегах хорошо за 250 тысяч. Ну и примерно на 120-150 тысяч хватает комплекта соленоидов. Всё это — при условии замены масла раз в 60 тысяч километров. При снижении интервала до 40-50 тысяч их ресурс возрастает в разы.

Novye-Zaglushki-Bu-5

Моторы

Двигатели машине полагаются достаточно простые, почти собственной разработки. Объем заимствований у моторов Mitsubishi еще велик, но совместимости у них нет, да и изменения уже существенные.

hyu-elantra

Что касается навесного оборудования, то общие проблемы достаточно банальны для азиатских дешевых машин. Тут есть и очень тонкие и не особо качественные радиаторы, и слабые патрубки системы охлаждения. Все элементы плохо переносят механические повреждения, загрязнения, старый антифриз и залипшие предохранительные клапаны.

Радиатор
цена за оригинал
7 100 рублей

Электрика проста, хотя качество её исполнения не слишком высокое. После пяти-восьми лет эксплуатации придётся менять некоторые датчики, но это не дорого. Проводка стареет быстро, без нужды лучше ничего не трогать, включая разъёмы. А вот бензонасос лучше менять уже после ста тысяч пробега, иначе плохой запуск, убитый катализатор, потеря тяги и повышенный расход топлива сильно перекроют цену его замены.

Опоры двигателей после шести-восьми лет сильно меняют жесткость, а иногда и рвутся. Если чувствуете рост вибрации, но мотор работает ровно, их придётся заменить.

Моторы тут неплохие, и их довольно много. К примеру, 1,6-литровый двигатель — G4ED/G4ED-G серии Alpha II. Эта собственная разработка Hyundai имеет чугунный блок, двухвальную ГБЦ, привод ГРМ ремнем с цепью между между валами, гидрокомпенсаторы, иногда — и регулятор фаз. Несмотря на чугунный блок, гильзы тут сменные из чугуна CGI. Конструктивные отличия версий до и после рестайлинга вызваны требованиями соответствия разным экологическим нормам и разной компоновкой навесного оборудования.

Hyundai Elantra Sedan (XD) '2003–06

Hyundai Elantra Sedan (XD) ‘2003–06

Мотор объёмом 1,8 л (G4GB) конструктивно такой же, как и двухлитровый G4GC. Все они относятся к семейству Beta II. Блок этих двигателей тоже чугунный, у них такой же привод ГРМ ремнем с цепью между распредвалами, но нет гидрокомпенсаторов. Ранняя система управления KEFICO этих моторов отличалась крайне неудачными алгоритмами работы, и после рестайлинга на большинство машин ставили другой блок — CIMK. Его можно отличить по наличию ДМРВ, которого нет на ранних системах. В целом моторы очень схожи с младшим семейством.

“Железо” всех моторов способно прослужить до капремонта 250-300 тысяч километров, а у таксистов они проезжали и все 500. Основные показания для “капиталки” — прогрессирующий тысяч со 150 масляный аппетит из-за залегания колец. Сейчас подобные проблемы неплохо лечатся раскоксовкой, которая может заметно продлить эксплуатацию и позволит обойтись мелкими ремонтами.

Ремень ГРМ 1,6
цена за оригинал
1 596 рублей

Качество компонентов ГРМ (роликов, помпы и ремня) очень нестабильное. Ресурс у них обычно небольшой, и порой они не доживали даже до регламентной замены на 60 тысячах пробега. Хорошие ремни и ролики ходят раза в полтора-два дольше оригинала. В общем, это не тот случай, когда фирменная коробка означает высочайшее качество запчастей.

Моторы G4GC до рестайлинга отличаются крайне неудачной конструкцией натяжителя ремня. Поставить механизм от более поздних двигателей G4GC-G с фазорегулятором не получится: у него изменены крепления в ГБЦ. При обрыве ремня у двигателей объёмом 1,8 и 2,0 литра клапаны часто остаются целыми, но слишком надеяться на такой исход не стоит: всё сильно зависит от оборотов и момента разрыва.

Hyundai Elantra Hatchback Worldwide (XD) '2003–06ч

Hyundai Elantra Hatchback (XD) ‘2003–06

Цепи в приводе вполне надежны, они обычно выдерживают весь срок службы моторов, но уже после 20-40 тысяч пробега моторы начинают шуметь, приобретая характерный «дизельный» звук. К тому же моторы объёмом 1,8 и 2,0 литра могут постукивать из-за изменения тепловых зазоров. Регламент предусматривает регулировку клапанов после 90 тысяч пробега, но лучше это делать каждые 30-40 тысяч пробега — так клапаны прослужат дольше. Кстати, при работе с ГБО моторы становятся крайне капризными к настройкам как раз из-за плавающих зазоров и повышенной теплоотдачи выпускных клапанов.

У всех моторов материал блока цилиндров очень чувствителен к качеству антифриза. Если лить дешёвую жижу или водичку, у него сильно корродирует «чугунина». Да и система забьется моментально. А радиатор печки тут вообще работает как мусоросборник.

Hyundai Elantra Sedan (XD) '2003–06

Hyundai Elantra Sedan (XD) ‘2003–06

В остальном это очень хорошие и удобные в ремонте агрегаты с дешевыми запчастями. Конечно, мелкие поломки тут бывают частенько, но это, скорее, следствие удешевления систем управления и прочих систем. К тому же по финансам такие поломки сильно не бьют, а машины возрастом до пяти лет вообще радовали почти полной беспроблемностью.

Выводы

Elantra XD на вторичном рынке — одна из самых дешевых и удачных машин в своем классе. Для бывшего владельца ВАЗа машина подходит вообще идеально: шока от цен на запчасти не будет, зато появится шанс разобраться в марках поставщиков запчастей. Цена ошибок минимальна, а некоторые работы можно выполнить своими силами.

Hyundai Elantra Hatchback Worldwide (XD) '2003–06

Hyundai Elantra Hatchback (XD) ‘2003–06

И главное, у Элантры очень удачный и сравнительно мало гниющий кузов. Сравните, например, с “японцами” тех же годов. Mazda, Toyota и Honda начала двухтысячных корейцам, скорее всего, проиграют, хотя их машины дороже Элантры раза в полтора.

запчасти Hyundai Elantra III XD-XD2

Теги: Подержанные авто , автомобили с пробегом , иномарки с пробегом , корейские автомобили , корейские седаны , корейские хэтчбеки , подержанные автомобили , Elantra , Hyundai
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