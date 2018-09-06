Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

Toyota Corolla E120 с пробегом: мотор сказал “прощай”, автомат долго смотрел ему вслед

9446 5 3
Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин отличаются. Даже любимые многими Короллы стали сложнее, а значит, и чуть менее “живучими”. Впрочем, Corolla в кузове E120 до сих пор теряет цену не очень охотно и долго сохраняет способность самостоятельно передвигаться, сохраняя при этом приличный внешний вид и не сильно разоряя владельца ремонтами. В первой части обзора мы рассказали, что кузов у неё ржавеет не сильно, салон сделан неплохо, а в консервативной ходовой части ломаться нечему в принципе. Ну а сегодня мы поведаем, насколько хороши коробки передач и моторы этого поколения Короллы.

Трансмиссия

В подавляющем большинстве эти автомобили переднеприводные, а полный привод встречается в основном на японских машинах. Какими-то особыми сложностями он не отличается.

Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в самых простых механических трансмиссиях. Подшипники на вторичном валу оказались не очень ресурсными, и у европейских машин риск выхода из строя коробки появляется уже после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь уже точно. К чести производителя надо сказать, что посадочное место разбивается в последнюю очередь и только у самых отчаянных «ездунов», а заменить подшипник (код 90903-63010) можно сравнительно недорого.

При пробегах за 200 тысяч возможен износ синхронизаторов, сальников и механизма переключения передач. Еще одно слабое место хорошо известно по европейским Avensis T250: в месте крепления балансира корродирует приводной вал. Тут возможны два варианта развития событий: либо балансир проворачивается и начинает бренчать, либо переламывается вал. На Corolla второй исход бывает реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, так что контрактные МКПП и приводные валы пользуются популярностью. Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не столь надежное и сильно зависящее от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.

Toyota Corolla '2001–07

Toyota Corolla ‘2001–07

АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.

Выбор авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Всё просто При первом взгляде на конструкцию и правда не совсем понятно, что тут может ломаться. Простые до безобразия моторы в основном атмосферные, причём на половине даже дроссели стоят механические. Коробки передач...

6327 11 2

Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.

Каких-то специфических слабых мест у этого автомата просто нет, и основным ограничителем ресурса выступают износ накладок блокировки ГДТ у поздних модификаций с ранней блокировкой и загрязнение масла. Износ фрикционов и маслонасоса обычно проявляется как следствие упущенного ремонта ГДТ. И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров коробка прослужит. Ну а контрактных АКПП много, и цена до 10 тысяч рублей пусть вас не смущает: их продают «на вес».

Если на машине стоит коробка серии «U», то поводов для расстройства тоже нет. Правда, эти агрегаты чуть требовательнее к обслуживанию, да и запас по моменту у них меньше. Но динамика и расход топлива чуть лучше именно у U341. Впрочем, различие не так уж велико.

В отличие от предыдущих коробок, у этой серии слабые места всё же есть. В первую очередь, это стандартный для всех коробок серии U износ заднего суппорта. При высоких нагрузках барабан “реверс” изнашивает сначала тефлоновые кольца, а затем и сам суппорт. Последующая утечка давления становится причиной пробуксовок и сгорания фрикционов.

toyota-corolla-e120-4-dnts

На начальном этапе это лечится простой заменой колец, а вот дальше понадобится замена крышки, а может, и барабана.

На машинах «гонщиков» при больших пробегах повреждаются планетарные передачи, но вероятность такой неполадки не очень велика.

Большой износ пакета “директ” обычно вызван утечкой давления в суппорте задней крышки и одновременно большой нагрузкой. Ну а “глюки” соленоидных клапанов обычно хорошо устраняются чисткой, менять приходится только линейные соленоиды EPC и блокировки ГДТ.

mileage

Цена контрактной коробки также невелика, хотя и чуть выше, чем у А246Е, а ресурс U341 все же меньше. После 300 тысяч пробега коробки требуют комплексного ремонта, а износ накладок блокировки ГДТ может наступить ещё до 200 тысяч пробега. Если их вовремя не заменить, придется ремонтировать саму АКПП.

Замена коробки U на коробку серии А достаточно проста. Правда, придется заменить и основательный кусок проводки, и набор блоков управления. И обычно целесообразность такого решения на моторах с рабочим объемом менее 1,8 литра сомнительна.

prices

Можно смело сказать, что АКПП на Corolla не доставляют хлопот и при нормальном обслуживании и отсутствии жестких ошибок эксплуатации служат очень долго. Ну а с приводными валами ситуация такая же, как и с механическими коробками: на европейских машинах они подгнивают чаще, чем на японских, и могут сломаться.

Novye-Zaglushki-Bu-5

Моторы

На праворульных машинах обычно стоят моторы серий 1NZ-FE/2NZ-FE объемом 1,5 и 1,3 литра. Машины с левым рулем английской, турецкой и канадской сборки чаще комплектовались моторами серий 4ZZ-FE/3ZZ-FE/1ZZ-FE и даже 2ZZ-FE. Европейским машинам полагались также два дизельных мотора: 1,4 1ND-TV и солидный двухлитровый 2,0 1CD-FTV. Это, мягко говоря, «не профильные» для Corolla двигатели, их мало, да и дизели у Тойоты всегда были слабым местом.

toyota-corolla-e120 моторы

Каких-то общих проблем навесных агрегатов у всех моторов можно не искать. За исключением традиционно слабенького основного радиатора их нет, а компоновка моторного отсека близка к оптимальной. Учитывая возраст машин, можно встретить типично возрастной износ пластика и резиновых материалов, но судя по качеству более старых поколений Toyota, такие поломки не станут массовыми еще долго. Но это не отменяет того факта, что присматривать за системой охлаждения и вентиляции картера нужно внимательно.

Toyota Corolla 5-door '2001–04

Toyota Corolla 5-door ‘2001–04

Когда-то проблемы моторов серии ZZ, особенно 1ZZ-FE, вызвали целую волну ненависти к «одноразовым и дорогим в обслуживании» моторам. Что не так в этой серии двигателей? Источниками недопонимания с мотором стали тонкие цепи с ограниченным ресурсом, тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевом блоке, маслонасос без запаса по производительности и фазорегуляторы, требующие периодической замены или ремонта. Ничего не поделать, Toyota действовала в русле тенденций того времени… Но не угадала с конструкцией поршневой группы, которая оказалась склонна к “масложору” при высокой для того времени стоимости ремонта.

Цепь ГРМ 3ZZ-FE 1,6
цена за оригинал
5 335 рублей

Конструкция двигателей все пятнадцать лет в основном оставалась прежней, но отношение к этим недостаткам изменилось . Ресурс цепей в 120-150 тысяч километров уже не воспринимается как полнейшее фиаско, тем более что цена комплекта от приличных брендов (например, VKML 91000 от SKF) снизилась до вполне приемлемых 8-9 тысяч рублей. Вместе с работой и сопутствующими материалами стоимость её замены обычно составляет менее 15 тысяч, что на фоне других современных моторов очень дешево.

Начальные стадии отказов фазорегуляторов научились устранять, не принимаясь при каждом стуке менять весь комплект целиком. Ну а поршневую группу на 1ZZ-FE просто несколько раз меняли, добившись ресурса в 200-250 тысяч километров пробега до начала роста масляного аппетита и выхода из строя катализатора. А сейчас такие цифры воспринимаются уже совершенно нормально. Тем более, что у многих владельцев Королл моторы проходят заметно дольше: в ряде случаев помогают использование хорошего масла, раскоксовки и промывки.

Toyota Corolla 5-door '2004–07д

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Младшие серии двигателей 3ZZ-FE и 4ZZ-FE до пробега в 200-250 тысяч масляным аппетитом не страдали даже в ранних версиях. Если вовремя сменить катализатор, провести небольшой ремонт, заменить сальники клапанов, проверить систему вентиляции и почистить впуск, то они могут проехать заметно больше.

Мотор 1ZZ-FE, как самый проблемный, за время производства получил более шести вариантов поршневой группы и колец, две новые ревизии ГРМ, чуть измененный блок цилиндров, масляный щуп, размеченный на 11 мм выше для увеличения объема масла в картере, и прочие мелкие изменения.

Toyota Corolla Sedan Worldwide '2001–04

Toyota Corolla Sedan ‘2001–04

Ну, а теперь перейдём к менее выраженным, но общим недостаткам моторов серии ZZ.

Седла клапанов, выполненные с использованием металлокерамической матрицы, тяжело точить и невозможно притереть. При серьезном повреждении придётся ставить чугунные сёдла, что для дешевого мотора дороговато. Зато они мало изнашиваются и очень стойки к перегреву и трещинам. А вот ресурс направляющих клапанов сравнительно невелик, и после 200 тысяч они почти всегда выходят за допуск. В итоге отремонтировать ГБЦ на плохом оборудовании сложно, и из-за несоосности оси клапана и седла износ будет высоким.

Шумный механизм ГРМ — это конструктивная особенность, но особенно ярко она проявляется при частичной замене ГРМ со старыми успокоителями и натяжителем.

Натяжитель
цена за оригинал
1 449 рублей

На Toyota бюджетных серий и на Corolla E120 в частности все опоры двигателя имеют заменяемую часть в виде сайлентблока, что радикально снижает цену ремонтов опор. Но владельцы упорно их не меняют, потому что снять, вынуть и выпилить прикипевшую обойму им кажется сложно, а новая деталь стоит аж тысячу-полторы рублей. Проще взять “бэушную” и надеяться на лучшее. Обычно после этого заметно снижается уровень комфорта, из-за возросших вибраций усиленно изнашивается проводка, а претензии высказываются почему-то моторам.

Блоки цилиндров Toyota с open-deck – открытой рубашкой охлаждения — очень чувствительны к перегреву. Перегревы обычно заканчиваются или пробоями прокладок, или уходом геометрии цилиндров. А затем — и сильным износом поршневой группы. Так что заливать воду из лужи вместо хорошего антифриза сюда явно не стоит.

Ну и, конечно же, тонкостенные чугунные гильзы не поддаются ремонту на оборудовании для ремонта блоков цилиндров ЗМЗ и ЗиЛ. И потому в глубинке моторы ZZ часто считают неремонтируемыми, тем более что ремонтных размеров на них и правда нет.

Toyota Corolla 3-door Worldwide '2001–04

Toyota Corolla 3-door ‘2001–04

К серьезным минусам можно еще отнести не очень удачную систему вентиляции картера и уплотнения блока. Моторы часто «потеют» маслом и текут по сальникам. Конечно, часть вины лежит на изношенной поршневой группе и увеличенном объеме картерных газов, но неудачная конструкция сказывается не меньше.

Все эти недостатки не критичные, и в целом моторы Короллы этого поколения вполне приличные. Пусть они даже не могут похвастаться выдающимся ресурсом, но он стабильный и вполне достаточный. Компоновка моторов удобная, запчасти недорогие. Для любителей “простого” ремонта есть хороший выбор контрактных агрегатов. Но в отличие от более старых двигателей, моторы серии ZZ весьма требовательны к качеству обслуживания, особенно в возрасте более 5-8 лет.

Toyota Corolla 5-door '2004–07ф

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Моторы серии NZ многие воспринимают как удачную альтернативу «не настоящим японским» моторам ZZ. К сожалению, слепое преклонение перед японской сборкой и праворульностью работает на руку только перекупам с Дальнего Востока. У моторов NZ те же проблемы, что и у ZZ: ресурс поршневой группы до 200-250 тысяч километров, ненадежная цепь, слабый блок, склонность к масляному аппетиту. Из плюсов можно назвать лишь отсутствие необходимости регулировать клапаны и более мягкую работу двигателей выпуска после 2004 года — там есть гидрокомпенсаторы. В остальном моторы практически равны. Разве что цена и качество контрактных агрегатов NZ будет однозначно привлекательнее, и найти ещё “живой” этот двигатель с малым пробегом проще. А вот его ремонт, пожалуй, будет заметно дороже.

Выводы

Toyota Corolla всё ещё может оправдать надежды на низкие затраты в ходе эксплуатации, малое число отказов и приемлемый уровень комфорта. Но возраст уже понемногу начинает брать своё, и машины без серьезных дефектов по кузову встречаются всё реже. Да и моторы уже приближаются к критической отметке ресурса, требуя недешевых капремонтов.

Toyota Corolla 5-door '2004–07

Toyota Corolla 5-door ‘2004–07

Традиционный плюс автомобиля в виде высокой ликвидности скоро исчезнет вместе с репутацией “не ломающегося” автомобиля. Между тем, на вторичном рынке Королла заметно дороже многих конкурентов. Учитывая, что машины этого класса просто «не умеют» ломаться на суммы более 150-200 тысяч рублей, это вызывает сомнения в целесообразности покупки именно Corolla.

Впрочем, если ваши приоритеты — это минимум затрат на сервис и возможность лёгкой продажи машины при небольшом сроке владения, то Королла вам должна понравиться.

Экспертное мнение

osoboe_mnenie_mikhail_ercev_automama НОВЫЙ

Несмотря на то, что Королла в 120-ом кузове морально (да и физически, что уж там) устарела, машина продолжает пользоваться спросом. А самый веский аргумент в ее пользу звучит так: «Это же Тойота. В ней ничего не ломается». Именно по причине такой уверенности в неуязвимости автомобиля, живые Короллы на вторичке можно пересчитать по пальцам.

Большинство предложений, а их очень даже много, сосредоточены в регионах. Это в принципе свойственно возрастным машинам. Но в Москве и области повыбирать есть из чего – на досках объявлений сотня вариантов найдется точно. Среди дорестовых предложений чаще всего встречаются модификации с мотором 1.4 на «механике». А в более свежих рестайлинговых одинаково распространены 1.4 и 1.6 и тоже на механической КПП. Реже можно найти 1.6 с «автоматом», а 1.8 – совсем редкость (как правило, это привезенки из США и Японии).

Кстати, стоимость Королла теряет очень неохотно: за дорестовый экземпляр в среднем у вас попросят 290 тысяч рублей, за рестайлинг придется выложить 330-340 тысяч.

запчасти toyota corolla

Теги: Подержанные авто , автомобили с пробегом , иномарки с пробегом , подержанные автомобили , седан , универсал , хэтчбек , японские автомобили , японские седаны , японские универсалы , японские хэтчбеки , Corolla , Toyota
Поделиться: 0 3 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
36 Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8
11 Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят
7 Статьи / Интервью
Франциско Идальго-Маркес, Renault: на Arkana будут пересаживаться с седанов сегмента С
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

5 комментариев

по рейтингу сначала новые по хронологии
Роман Кислер

Отвратительная машина! Движок потребовал ремонта поршневой уже на пробеге 140 тысяч км. И это при том, что его ни разу не перегревали и каждые 10 тысяч км меняли масло, фильтры и свечи. Фуфло эта ваша тойота!

Евгений Тапыев

Для меня 1ZZ и особенно 1NZ это нечто вечно отжатое вхлам, дымящее, чихающее, но всё таки едущее, пусть и еле-еле. Ибо большинство из них у нас в таком состоянии.

dima24

класс
все равно императорское качество существует.:)
Короллы ликвидны

Борис Игнашин

да, дальний восток будет выбирать полутрупы с Европы на замену еще долго и держать цены

очень занятно, как прули обратно уехали, сначала на юга с европейской части, а потом на ДВ обратно

dima24

ничего занятного.
Чистая, светлая, непродажная любовь. 🙂
Чтобы понять че так-сгоняйте во Владивосток.
Зацените Крауны, Эльгранды, кучу электрокаров Ниссан Лиф.
Самый авторегион Руси.
Ишо наслушаетесь перегонов, перекупов, и прочих деятелей каркасов и распилов.

Главная новость
Новости / В России
Skoda Octavia в России: больше никакого спорта, люкса и полного привода

Самый популярный в России автомобиль С-класса — Skoda Octavia — отныне не доступен в версиях RS, Laurin & Klement и…

7556 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

230 0 0
Статьи / История
Полторы тонны пустых хлопот: советские предшественники «Газели»

Сегодня ровным счетом никто не обратит никакого внимания на небольшие юркие фургончики «Газель», привычно снующие по городским улицам для доставки небольших партий всевозможных товаров. И тем более никто сейчас не…

1680 3 0
Статьи / История
По-иномарочному: как и когда на Ладах массово появились опции комфорта и безопасности

Кондиционер, усилитель рулевого управления, антиблокировочная система тормозов и подушки безопасности давно стали привычными элементами оборудования «иномарок», включая представителей так называемого бюджетного сегмента.…

6634 2 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта…

230 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят

Corolla всегда была машиной простой, надежной и по-своему желанной. Тот, кто боялся купить вместе с машиной лишние хлопоты, всегда мог купить Toyota Corolla. Обычно ожидания оправдывались, но в отношении Е120 это уже не…

6327 11 2
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Pathfinder R51 с пробегом: антифриз в масле АКПП и постыдный V6

Pathfinder третьего поколения может нравится по разным причинам. Кому-то по вкусу просторный и надёжный салон в почти что американском стиле, кому-то очень надо, чтобы у машины была рама. А кто-то хочет, чтобы в…

6195 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

170407 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

50895 36 4
Редкие авто
На трёх русских буквах: тест-драйв трактора СТЗ-1 «Сталинец»

Картер КПП вместо рамы, отсутствие педали газа, керосин вместо бензина и максимальная скорость 7,4 км/ч… Как на такой машине стать стахановцем? Сейчас узнаем.

19573 5 12
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

78106 5 2
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

21690 3 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16098 2 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

34145 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10301 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

8408 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

386479 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

259501 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

73738 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?