Поклонников у Тойоты всегда было много, за что спасибо 90-м годам прошлого века, когда ещё не сильно побитые жизнью “праворукие” японские автомобили рекой хлынули в нашу страну. Конечно, современные Тойоты от тех машин отличаются. Даже любимые многими Короллы стали сложнее, а значит, и чуть менее “живучими”. Впрочем, Corolla в кузове E120 до сих пор теряет цену не очень охотно и долго сохраняет способность самостоятельно передвигаться, сохраняя при этом приличный внешний вид и не сильно разоряя владельца ремонтами. В первой части обзора мы рассказали, что кузов у неё ржавеет не сильно, салон сделан неплохо, а в консервативной ходовой части ломаться нечему в принципе. Ну а сегодня мы поведаем, насколько хороши коробки передач и моторы этого поколения Короллы.

Трансмиссия

В подавляющем большинстве эти автомобили переднеприводные, а полный привод встречается в основном на японских машинах. Какими-то особыми сложностями он не отличается.

Забавно, но автомобиль, претендующий на роль одной из самых практичных и надежных «рабочих лошадок», имеет несколько слабых мест в самых простых механических трансмиссиях. Подшипники на вторичном валу оказались не очень ресурсными, и у европейских машин риск выхода из строя коробки появляется уже после 150 тысяч километров пробега. После 250 тысяч подшипники начнут шуметь уже точно. К чести производителя надо сказать, что посадочное место разбивается в последнюю очередь и только у самых отчаянных «ездунов», а заменить подшипник (код 90903-63010) можно сравнительно недорого.

При пробегах за 200 тысяч возможен износ синхронизаторов, сальников и механизма переключения передач. Еще одно слабое место хорошо известно по европейским Avensis T250: в месте крепления балансира корродирует приводной вал. Тут возможны два варианта развития событий: либо балансир проворачивается и начинает бренчать, либо переламывается вал. На Corolla второй исход бывает реже: моторы на ней заметно слабее, а машина легче. Японские экземпляры этих проблем в основном лишены, так что контрактные МКПП и приводные валы пользуются популярностью. Иногда привод просто ремонтируют сваркой. Это решение не столь надежное и сильно зависящее от квалификации исполнителя, но вполне рабочее.

АКПП на Corolla E120 бывает двух серий. Чаще встречается коробка Aisin U341, которую ставили в разных вариантах со всеми моторами. Несколько реже, в основном на японских и канадских машинах, встречается Aisin A246E.

Выбор авто Toyota Corolla E120 с пробегом: антикор не защищает, тормоза не тормозят Всё просто При первом взгляде на конструкцию и правда не совсем понятно, что тут может ломаться. Простые до безобразия моторы в основном атмосферные, причём на половине даже дроссели стоят механические. Коробки передач...

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Вторая коробка ощутимо надежнее, но старше по конструкции, что несколько ухудшает динамику и топливную экономичность. Но зато у этой серии коробок совсем нет слабых мест. Её ресурс при нормальном обслуживании практически бесконечен, и она может пережить даже такие надежные машины, как Toyota Carina E. И контрактные АКПП A246E с пробегами за 300 тысяч могут нормально работать еще много лет.

Каких-то специфических слабых мест у этого автомата просто нет, и основным ограничителем ресурса выступают износ накладок блокировки ГДТ у поздних модификаций с ранней блокировкой и загрязнение масла. Износ фрикционов и маслонасоса обычно проявляется как следствие упущенного ремонта ГДТ. И даже при нерегулярном обслуживании и высоких нагрузках 250-300 тысяч километров коробка прослужит. Ну а контрактных АКПП много, и цена до 10 тысяч рублей пусть вас не смущает: их продают «на вес».

Если на машине стоит коробка серии «U», то поводов для расстройства тоже нет. Правда, эти агрегаты чуть требовательнее к обслуживанию, да и запас по моменту у них меньше. Но динамика и расход топлива чуть лучше именно у U341. Впрочем, различие не так уж велико.

В отличие от предыдущих коробок, у этой серии слабые места всё же есть. В первую очередь, это стандартный для всех коробок серии U износ заднего суппорта. При высоких нагрузках барабан “реверс” изнашивает сначала тефлоновые кольца, а затем и сам суппорт. Последующая утечка давления становится причиной пробуксовок и сгорания фрикционов.

На начальном этапе это лечится простой заменой колец, а вот дальше понадобится замена крышки, а может, и барабана.

На машинах «гонщиков» при больших пробегах повреждаются планетарные передачи, но вероятность такой неполадки не очень велика.

Большой износ пакета “директ” обычно вызван утечкой давления в суппорте задней крышки и одновременно большой нагрузкой. Ну а “глюки” соленоидных клапанов обычно хорошо устраняются чисткой, менять приходится только линейные соленоиды EPC и блокировки ГДТ.

Цена контрактной коробки также невелика, хотя и чуть выше, чем у А246Е, а ресурс U341 все же меньше. После 300 тысяч пробега коробки требуют комплексного ремонта, а износ накладок блокировки ГДТ может наступить ещё до 200 тысяч пробега. Если их вовремя не заменить, придется ремонтировать саму АКПП.

Замена коробки U на коробку серии А достаточно проста. Правда, придется заменить и основательный кусок проводки, и набор блоков управления. И обычно целесообразность такого решения на моторах с рабочим объемом менее 1,8 литра сомнительна.

Можно смело сказать, что АКПП на Corolla не доставляют хлопот и при нормальном обслуживании и отсутствии жестких ошибок эксплуатации служат очень долго. Ну а с приводными валами ситуация такая же, как и с механическими коробками: на европейских машинах они подгнивают чаще, чем на японских, и могут сломаться.

Моторы

На праворульных машинах обычно стоят моторы серий 1NZ-FE/2NZ-FE объемом 1,5 и 1,3 литра. Машины с левым рулем английской, турецкой и канадской сборки чаще комплектовались моторами серий 4ZZ-FE/3ZZ-FE/1ZZ-FE и даже 2ZZ-FE. Европейским машинам полагались также два дизельных мотора: 1,4 1ND-TV и солидный двухлитровый 2,0 1CD-FTV. Это, мягко говоря, «не профильные» для Corolla двигатели, их мало, да и дизели у Тойоты всегда были слабым местом.

Каких-то общих проблем навесных агрегатов у всех моторов можно не искать. За исключением традиционно слабенького основного радиатора их нет, а компоновка моторного отсека близка к оптимальной. Учитывая возраст машин, можно встретить типично возрастной износ пластика и резиновых материалов, но судя по качеству более старых поколений Toyota, такие поломки не станут массовыми еще долго. Но это не отменяет того факта, что присматривать за системой охлаждения и вентиляции картера нужно внимательно.

Когда-то проблемы моторов серии ZZ, особенно 1ZZ-FE, вызвали целую волну ненависти к «одноразовым и дорогим в обслуживании» моторам. Что не так в этой серии двигателей? Источниками недопонимания с мотором стали тонкие цепи с ограниченным ресурсом, тонкостенные чугунные гильзы в алюминиевом блоке, маслонасос без запаса по производительности и фазорегуляторы, требующие периодической замены или ремонта. Ничего не поделать, Toyota действовала в русле тенденций того времени… Но не угадала с конструкцией поршневой группы, которая оказалась склонна к “масложору” при высокой для того времени стоимости ремонта.

Цепь ГРМ 3ZZ-FE 1,6 цена за оригинал 5 335 рублей

Конструкция двигателей все пятнадцать лет в основном оставалась прежней, но отношение к этим недостаткам изменилось . Ресурс цепей в 120-150 тысяч километров уже не воспринимается как полнейшее фиаско, тем более что цена комплекта от приличных брендов (например, VKML 91000 от SKF) снизилась до вполне приемлемых 8-9 тысяч рублей. Вместе с работой и сопутствующими материалами стоимость её замены обычно составляет менее 15 тысяч, что на фоне других современных моторов очень дешево.

Начальные стадии отказов фазорегуляторов научились устранять, не принимаясь при каждом стуке менять весь комплект целиком. Ну а поршневую группу на 1ZZ-FE просто несколько раз меняли, добившись ресурса в 200-250 тысяч километров пробега до начала роста масляного аппетита и выхода из строя катализатора. А сейчас такие цифры воспринимаются уже совершенно нормально. Тем более, что у многих владельцев Королл моторы проходят заметно дольше: в ряде случаев помогают использование хорошего масла, раскоксовки и промывки.

Младшие серии двигателей 3ZZ-FE и 4ZZ-FE до пробега в 200-250 тысяч масляным аппетитом не страдали даже в ранних версиях. Если вовремя сменить катализатор, провести небольшой ремонт, заменить сальники клапанов, проверить систему вентиляции и почистить впуск, то они могут проехать заметно больше.

Мотор 1ZZ-FE, как самый проблемный, за время производства получил более шести вариантов поршневой группы и колец, две новые ревизии ГРМ, чуть измененный блок цилиндров, масляный щуп, размеченный на 11 мм выше для увеличения объема масла в картере, и прочие мелкие изменения.

Ну, а теперь перейдём к менее выраженным, но общим недостаткам моторов серии ZZ.

Седла клапанов, выполненные с использованием металлокерамической матрицы, тяжело точить и невозможно притереть. При серьезном повреждении придётся ставить чугунные сёдла, что для дешевого мотора дороговато. Зато они мало изнашиваются и очень стойки к перегреву и трещинам. А вот ресурс направляющих клапанов сравнительно невелик, и после 200 тысяч они почти всегда выходят за допуск. В итоге отремонтировать ГБЦ на плохом оборудовании сложно, и из-за несоосности оси клапана и седла износ будет высоким.

Шумный механизм ГРМ — это конструктивная особенность, но особенно ярко она проявляется при частичной замене ГРМ со старыми успокоителями и натяжителем.

Натяжитель цена за оригинал 1 449 рублей

На Toyota бюджетных серий и на Corolla E120 в частности все опоры двигателя имеют заменяемую часть в виде сайлентблока, что радикально снижает цену ремонтов опор. Но владельцы упорно их не меняют, потому что снять, вынуть и выпилить прикипевшую обойму им кажется сложно, а новая деталь стоит аж тысячу-полторы рублей. Проще взять “бэушную” и надеяться на лучшее. Обычно после этого заметно снижается уровень комфорта, из-за возросших вибраций усиленно изнашивается проводка, а претензии высказываются почему-то моторам.

Блоки цилиндров Toyota с open-deck – открытой рубашкой охлаждения — очень чувствительны к перегреву. Перегревы обычно заканчиваются или пробоями прокладок, или уходом геометрии цилиндров. А затем — и сильным износом поршневой группы. Так что заливать воду из лужи вместо хорошего антифриза сюда явно не стоит.

Ну и, конечно же, тонкостенные чугунные гильзы не поддаются ремонту на оборудовании для ремонта блоков цилиндров ЗМЗ и ЗиЛ. И потому в глубинке моторы ZZ часто считают неремонтируемыми, тем более что ремонтных размеров на них и правда нет.

К серьезным минусам можно еще отнести не очень удачную систему вентиляции картера и уплотнения блока. Моторы часто «потеют» маслом и текут по сальникам. Конечно, часть вины лежит на изношенной поршневой группе и увеличенном объеме картерных газов, но неудачная конструкция сказывается не меньше.

Все эти недостатки не критичные, и в целом моторы Короллы этого поколения вполне приличные. Пусть они даже не могут похвастаться выдающимся ресурсом, но он стабильный и вполне достаточный. Компоновка моторов удобная, запчасти недорогие. Для любителей “простого” ремонта есть хороший выбор контрактных агрегатов. Но в отличие от более старых двигателей, моторы серии ZZ весьма требовательны к качеству обслуживания, особенно в возрасте более 5-8 лет.

Моторы серии NZ многие воспринимают как удачную альтернативу «не настоящим японским» моторам ZZ. К сожалению, слепое преклонение перед японской сборкой и праворульностью работает на руку только перекупам с Дальнего Востока. У моторов NZ те же проблемы, что и у ZZ: ресурс поршневой группы до 200-250 тысяч километров, ненадежная цепь, слабый блок, склонность к масляному аппетиту. Из плюсов можно назвать лишь отсутствие необходимости регулировать клапаны и более мягкую работу двигателей выпуска после 2004 года — там есть гидрокомпенсаторы. В остальном моторы практически равны. Разве что цена и качество контрактных агрегатов NZ будет однозначно привлекательнее, и найти ещё “живой” этот двигатель с малым пробегом проще. А вот его ремонт, пожалуй, будет заметно дороже.

Выводы

Toyota Corolla всё ещё может оправдать надежды на низкие затраты в ходе эксплуатации, малое число отказов и приемлемый уровень комфорта. Но возраст уже понемногу начинает брать своё, и машины без серьезных дефектов по кузову встречаются всё реже. Да и моторы уже приближаются к критической отметке ресурса, требуя недешевых капремонтов.

Традиционный плюс автомобиля в виде высокой ликвидности скоро исчезнет вместе с репутацией “не ломающегося” автомобиля. Между тем, на вторичном рынке Королла заметно дороже многих конкурентов. Учитывая, что машины этого класса просто «не умеют» ломаться на суммы более 150-200 тысяч рублей, это вызывает сомнения в целесообразности покупки именно Corolla.

Впрочем, если ваши приоритеты — это минимум затрат на сервис и возможность лёгкой продажи машины при небольшом сроке владения, то Королла вам должна понравиться.

Экспертное мнение

Несмотря на то, что Королла в 120-ом кузове морально (да и физически, что уж там) устарела, машина продолжает пользоваться спросом. А самый веский аргумент в ее пользу звучит так: «Это же Тойота. В ней ничего не ломается». Именно по причине такой уверенности в неуязвимости автомобиля, живые Короллы на вторичке можно пересчитать по пальцам.

Большинство предложений, а их очень даже много, сосредоточены в регионах. Это в принципе свойственно возрастным машинам. Но в Москве и области повыбирать есть из чего – на досках объявлений сотня вариантов найдется точно. Среди дорестовых предложений чаще всего встречаются модификации с мотором 1.4 на «механике». А в более свежих рестайлинговых одинаково распространены 1.4 и 1.6 и тоже на механической КПП. Реже можно найти 1.6 с «автоматом», а 1.8 – совсем редкость (как правило, это привезенки из США и Японии).

Кстати, стоимость Королла теряет очень неохотно: за дорестовый экземпляр в среднем у вас попросят 290 тысяч рублей, за рестайлинг придется выложить 330-340 тысяч.