17-18 июня на автодроме ADM Raceway в Мячково пройдет фестиваль дрифт-культуры Drift Expo

Основная цель мероприятия – популяризация дрифт-культуры, обсуждение вопросов развития легальных автоспортивных соревнований, сбор единомышленников, пилотов и поклонников езды боком на одной площадке. Возможность прокатиться на профессиональной гоночной трассе в крутейшей атмосфере с друзьями и любителями дрифта, которые приезжают к нам со всей страны, – это все Drift Expo Track Mode !

Уже 5 лет как Drift Expo Track Mode – это яркий старт всех дрифт-мероприятий теплого времени года. Как всегда, «Экспо» соберет всех неравнодушных к самому зрелищному виду автоспорта: зрителей, механиков, стрит-пилотов, популярных блогеров, а также ТОП-пилотов различных дрифт серий страны. В межсезонье у участников было достаточно времени для сборки и доработки авторских профессиональных проектов для дрифта, которые уже скоро можно будет увидеть не только на площадке, но и в бою.



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Фестиваль сохранит формат с яркой и насыщенной программой. Всё также будут дрифт-трайки, катание на дрифт-такси, школа дрифта, соревнования по RC-дрифту и многое другое. Интересно будет всем!

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Билеты онлайн на сайте driftexpo.ru

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