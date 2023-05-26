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  • 17-18 июня на автодроме ADM Raceway в Мячково пройдет фестиваль дрифт-культуры Drift Expo

17-18 июня на автодроме ADM Raceway в Мячково пройдет фестиваль дрифт-культуры Drift Expo

26.05.2023 21 0 0

Основная цель мероприятия – популяризация дрифт-культуры, обсуждение вопросов развития легальных автоспортивных соревнований, сбор единомышленников, пилотов и поклонников езды боком на одной площадке. Возможность прокатиться на профессиональной гоночной трассе в крутейшей атмосфере с друзьями и любителями дрифта, которые приезжают к нам со всей страны, – это все Drift Expo Track Mode !

Уже 5 лет как Drift Expo Track Mode – это яркий старт всех дрифт-мероприятий теплого времени года. Как всегда, «Экспо» соберет всех неравнодушных к самому зрелищному виду автоспорта: зрителей, механиков, стрит-пилотов, популярных блогеров, а также ТОП-пилотов различных дрифт серий страны. В межсезонье у участников было достаточно времени для сборки и доработки авторских профессиональных проектов для дрифта, которые уже скоро можно будет увидеть не только на площадке, но и в бою.

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Фестиваль сохранит формат с яркой и насыщенной программой. Всё также будут дрифт-трайки, катание на дрифт-такси, школа дрифта, соревнования по RC-дрифту и многое другое. Интересно будет всем!

А чтобы оставаться в курсе наших новостей, следите за нами в социальных сетях Drift Expo!

Билеты онлайн на сайте driftexpo.ru

Кэшбэк до 30% при покупке билетов в мобильном приложении Тинькофф

Вконтакте: https://vk.com/driftexpo

Телеграм: https://t.me/driftexpo

спортивные авто автоспорт дрифт

 

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