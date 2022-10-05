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Шестой этап G-DRIVE СМП РСКГ: финал в Чечне

05.10.2022 41 1 1

7-8 октября на автодроме «Крепость Грозная» станут известны имена новых чемпионов и обладателей Кубка России по кольцевым автогонкам

 

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Гоночная трасса в столице Чеченской Республики станет местом заключительной встречи участников чемпионата и Кубка России, а также Кубка РАФ, объединенных в серию G-Drive СМП РСКГ. Именно здесь, на автодроме «Крепость Грозная», станут известны имена призеров в классах Туринг, Супер-продакшн, Туринг-Лайт, S1600 и SMP GT4 Russia. 

Поклонников скорости и драйва ждут 7 динамичных гонок, на старт которых выйдут лучшие пилоты страны. 

В самом профессиональном зачете Туринг – самая плотная борьба! Его возглавляет прославленный Дмитрий Брагин – многократный чемпион России и обладатель Кубка Европы по кольцевым гонкам. Выступающий на такой же Audi RS3 Егор Оруджев и пилот заводской команды LADA Кирилл Ладыгин уступают ему считанные очки. А ведь за этап можно набрать более 60 баллов – так что до имя чемпиона в этом классе мы узнаем только в заключительный день соревнований. 

Зачет Супер-продакшн также радует интригой. И хотя разрывы здесь больше, за Кубок России готовы бороться Роман Голиков, Иван Чубаров и Самвел Искоянц. Что примечательно, пилотируют они автомобили трех разных моделей: Honda Civic пока впереди LADA Vesta и Subaru BRZ. 

Чемпионство в классе Туринг-Лайт, напротив, разыграют трое фаворитов на турбированных лифтбеках Volkswagen Polo. Причем если у лидирующего Николая Карамышева неплохой задел, то Петр Плотников и Андрей Масленников идут почти вровень. 

А в классе суперкаров SMP GT4 Russia на кону почти сто очков – ведь здесь пилоты выходят на старт не дважды за уик-энд, а трижды! И это дает математические шансы на титул первой шестерке участников. Ближе всего к титулу Вадим Мещеряков, реальную конкуренцию ему составляют Антон Немкин и Денис Ременяко – все выступают на Mercedes-AMG GT4. 

Только в зачете S1600 уже известен победитель – Рустам Фатхутдинов завоевал Кубок России еще на предыдущем этапе в Санкт-Петербурге. Но еще пятеро претендуют на оставшиеся призовые места – и больше всего шансов на медали у Даниила Харашуна, Василия Владыкина и Артема Антонова. 

Вход на мероприятие в пятницу и субботу бесплатный, однако необходимо заранее пройти регистрацию на сайте РСКГ.рф

В воскресенье, когда имена лучших гонщиков страны уже будут известны, на автодроме «Крепость Грозная» пройдет традиционная гонка на выносливость AKHMAT Race.

Расписание 6 этапа G-DRIVE СМП РСКГ

Пятница, 7 октября
08:25-10:45Все классыКвалификации
11:25-12:05SMP GT4 RussiaГонка 1
12:40-13:15Туринг-Лайт, S1600Гонка 1
14:50-15:25SMP GT4 RussiaГонка 2
16:05-16:40Туринг, Супер-продакшнГонка 1
Суббота, 8 октября
11:05-12:35Все классыРазминки
13:15-13:45Туринг, Супер-продакшнГонка 2
15:20-15:50Туринг-Лайт, S1600Гонка 2
16:30-17:00SMP GT4 RussiaГонка 3
Россия автоспорт

 

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1 комментарий
05.10.2022 14:04
poiggesope

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