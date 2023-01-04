Aston Martin дразнит тизером лимитированной серии DBS 770 Ultimate

Новинка британского бренда дебютирует в начале текущего года, точную дату в компании пока не называют. Тираж составит 499 экземпляров.

Актуальный спорткар Aston Martin DBS был представлен в 2018 году. Год от года продажи нишевой модели в Европе постепенно снижаются. Так, по итогам 2021-го клиенты купили всего 286 экземпляров (почти на 22% меньше, чем годом ранее). За первые одиннадцать месяцев прошлого года старосветские дилеры реализовали лишь 180 единиц (на 31% меньше, чем в январе-ноябре предыдущего года).

С момента запуска актуальной версии Aston Martin DBS производитель подготовил несколько спецверсий, чтобы сохранить интерес к спорткару. Теперь британская марка собирается презентовать ещё одну лимитированную серию – DBS 770 Ultimate. Известно, что всего компания планирует выпустить 499 экземпляров.



Тизер Aston Martin DBS 770 Ultimate

Официальная презентация новинки пройдёт позже в текущем году, точная дата дебюта пока не называется. Пока что в Aston Martin расщедрились на один не особо информативный снимок и короткое видео. Сообщается, что с этой версией производитель хочет «превзойти все» предыдущие спецсерии модели: вариант с прибавкой 770 Ultimate должен стать флагманом спорткара.



Очевидно, что у Aston Martin DBS 770 Ultimate будут некие собственные отличительные детали дизайна, но пока что производитель держит их в секрете. Вероятно, особенности экстерьера будут рассекречены в ходе презентации, которая пройдёт в течение ближайших нескольких месяцев. Отметим, на тизерном снимке видна лишь часть кормы окрашенного в зелёный цвет DBS.



Предполагается, что у новой специальной версии британского спортивного автомобиля будут новые легкосплавные колёсные диски оригинального дизайна. Кроме того, не исключено, что новинке пересмотрят обвес, который могут снабдить переработанными аэродинамическими компонентами.



В компании пока ничего не рассказали о «начинке», однако, есть судить по индексу, можно предположить, какой именно она окажется. Очевидно, под капотом Aston Martin DBS 770 Ultimate будет битурбомотор V12 объёмом 5,2 литра, форсированный до 770 л.с. (на 45 л.с. больше, чем у вариантов DBS Superleggera и DBS Volante). В пару двигателю предложат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач ZF.



Информации о том, сколько будет стоить Aston Martin DBS 770 Ultimate, пока нет. Однако если учесть более мощный мотор, иной аэродинамический обвес и принадлежность к лимитированной серии со сравнительно небольшим тиражом, стоимость новинки наверняка окажется значительно выше, чем у актуального DBS Superleggera, который на домашнем рынке можно купить за 300 тыс. фунтов стерлингов.

