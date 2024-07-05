Авторынок ×
  • Авито Авто: лидером в сегменте праворульных автомобилей с пробегом остается Toyota Corolla

Авито Авто: лидером в сегменте праворульных автомобилей с пробегом остается Toyota Corolla

05.07.2024 39 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на праворульные автомобили с пробегом в России в период с января по июнь 2024 года и сравнили с показателями прошлого года. Оказалось, что лидеры сохранили свои позиции – топ-5 делят между собой автомобили марок Toyota и Honda.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом всех классов с правым рулем по всей России за год практически не изменилось. Средняя цена такого ТС составила 979 000 рублей, как в 2023 году.

Лидером по доле в предложении стала Toyota, получившая 40,6%. На второй строке – Honda с долей 17,21%. Третье место с 15,9% заняла марка Nissan, четвертое досталось Mazda с 5,87%. Замыкает топ-5 Mitsubishi с 5,2%.

На первом месте по спросу также оказалась Toyota: ее доля – 41,11%. Более чем вдвое уступает ей Nissan, чья доля – 17,47%. Honda получила 15,36%, а Mitsubishi – 6,62%. На последнем месте в топ-5 – автомобили Mazda с 5,67%.

Toyota Corolla '2001–04

Наиболее востребованной моделью в первые месяцы 2024 года в России стала Toyota Corolla, которая заняла долю 3,12% спроса, а ее средняя цена составила 460 000 рублей. Далее следует Toyota Mark II, его доля – 2,92%, а средняя цена 600 000 рублей. Третью строку занимает Honda Fit c долей спроса 2,27% и средней ценой 989 000 рублей. На четвертом – Honda Stepwgn с долей 2,18% и средней ценой 1 900 000 рублей. Именно Honda Stepwgn по данным января-июня 2024 стала моделью, которая показала наибольший рост спроса – 14,8%. Замыкает пятерку лидеров – Honda Freed со средней ценой 1 250 000 рублей. Он делит равную долю с Mazda Demio – 1,75%.

Топ-5 моделей праворульных автомобилей с пробегом по доле в спросе, Россия, январь-июнь 2024 г., Авито Авто

МаркаМодельДоля в спросеСредняя цена, руб.
ToyotaCorolla3,12%460 000
ToyotaMark II2,92%600 000
HondaFit2,27%989 000
HondaStepwgn2,18%1 900 000
HondaFreed1,75%1 250 000
Изменения конъюнктуры рынка и законодательства за последние пару лет не привели к существенным переменам в сегменте автомобилей с правым рулем на платформе. В этом секторе подавляющее большинство предложений – автомобили с пробегом, причем не всегда это японские марки. Сюда попадают и адаптированные для соответствующих рынков “европейцы”. Что же касается лидеров, то Toyota сохраняет свои позиции, в частности, ее бестселлер – Corolla в разных вариациях кузова, привода и оснащения.
Вадим Иванов
директор направления «Автомобили» в Авито
авторынок

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Прокачка амортизаторов перед установкой: нужно ли это делать и откуда появился этот миф Строгое требование о прокачке новых амортизаторов перед установкой – одна из старейших и популярнейших автомобильных традиций. Давайте разберемся, откуда растут ноги этой гаражной легенды и... 403 0 0 04.07.2024
Статьи / Авто с пробегом Mercedes-Benz SL V (R230) с пробегом: сложности SBC, дорогая подвеска и мрак новых моторов В первой части материала о Mercedes-Benz SL пятого поколения мы выяснили, что сегодняшнее состояние машины наполовину зависит от того, где ее хранили, а еще наполовину – от того, как обслужи... 682 5 1 03.07.2024
Статьи / Практика С Фольксвагена Поло на Гранту: дауншифтинг в лоукосте? Опыт владения Lada Granta Так ли ужасен самый распространенный автомобиль на современном российском авторынке? И можно ли на него пересесть с иномарки, не потеряв веру в человечество и самоуважение? 3176 8 1 02.07.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 99121 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 13707 20 172 14.03.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Знакомая внешность, панорамная крыша и старые недостатки: тест-драйв обновленного Haval Jolion Этот автомобиль не нуждается в особом представлении: в 2023 году Haval Jolion разошелся в количестве 55 549 единиц и уверенно занял второе место в рейтинге самых востребованных легковых авто... 7852 7 4 04.03.2024
Change privacy settings