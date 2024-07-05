Авито Авто: лидером в сегменте праворульных автомобилей с пробегом остается Toyota Corolla

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на праворульные автомобили с пробегом в России в период с января по июнь 2024 года и сравнили с показателями прошлого года. Оказалось, что лидеры сохранили свои позиции – топ-5 делят между собой автомобили марок Toyota и Honda.

Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом всех классов с правым рулем по всей России за год практически не изменилось. Средняя цена такого ТС составила 979 000 рублей, как в 2023 году.

Лидером по доле в предложении стала Toyota, получившая 40,6%. На второй строке – Honda с долей 17,21%. Третье место с 15,9% заняла марка Nissan, четвертое досталось Mazda с 5,87%. Замыкает топ-5 Mitsubishi с 5,2%.

На первом месте по спросу также оказалась Toyota: ее доля – 41,11%. Более чем вдвое уступает ей Nissan, чья доля – 17,47%. Honda получила 15,36%, а Mitsubishi – 6,62%. На последнем месте в топ-5 – автомобили Mazda с 5,67%.

Toyota Corolla '2001–04

Наиболее востребованной моделью в первые месяцы 2024 года в России стала Toyota Corolla, которая заняла долю 3,12% спроса, а ее средняя цена составила 460 000 рублей. Далее следует Toyota Mark II, его доля – 2,92%, а средняя цена 600 000 рублей. Третью строку занимает Honda Fit c долей спроса 2,27% и средней ценой 989 000 рублей. На четвертом – Honda Stepwgn с долей 2,18% и средней ценой 1 900 000 рублей. Именно Honda Stepwgn по данным января-июня 2024 стала моделью, которая показала наибольший рост спроса – 14,8%. Замыкает пятерку лидеров – Honda Freed со средней ценой 1 250 000 рублей. Он делит равную долю с Mazda Demio – 1,75%.

Топ-5 моделей праворульных автомобилей с пробегом по доле в спросе, Россия, январь-июнь 2024 г., Авито Авто



Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Toyota Corolla 3,12% 460 000 Toyota Mark II 2,92% 600 000 Honda Fit 2,27% 989 000 Honda Stepwgn 2,18% 1 900 000 Honda Freed 1,75% 1 250 000