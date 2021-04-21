Авито Авто: в 2021 году российские водители «переобуваются» позже, чем в 2020

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на летние шины в период с 12 по 18 апреля 2021 года. Согласно результатам исследования, с приходом тепла российские водители поспешили поменять резину на сезонную: за прошедшую неделю спрос на летние шины в стране вырос на 16,7% по сравнению с периодом с 5 по 12 апреля.

Анализ также показал, что в период с 12 по 18 апреля 2021 года покупкой шин на Авито Авто интересовались на 116,4% активнее, чем в аналогичную неделю прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, в прошлом году пик спроса на летнюю резину в стране наступил раньше и пришелся на март 2020 года. Тогда во многих регионах страны теплая погода установилась раньше, и поэтому автомобилисты раньше задумались о сезонной замене резины.

Средняя стоимость подержанного комплекта летних шин на Авито Авто в период с 12 по 18 апреля составила по России 4 000 рублей. Дороже всего подержанные летние шины в этом году стоят в Иркутске (средняя цена комплекта на Авито Авто в городе составила 8500 рублей), а дешевле всего – в Ярославле (средняя цена комплекта на Авито Авто в городе составила 2200 рублей). При этом комплект новых шин, по данным Авито Авто, стоит в стране в среднем 6750 рублей.

От Москвы до Уфы: регионы-лидеры по доле спроса на летнюю резину

По данным Авито Авто, в период с 12 по 18 апреля 2021 года наиболее заметный спрос на летние шины зафиксирован в Москве. На долю столицы пришлось свыше 15,6% спроса на летнюю резину. На втором месте – Санкт-Петербург, жители города на прошлой неделе обеспечили 7,92% от общефедерального спроса на шины для теплого сезона.

В топ-5 городов по уровню спроса на летние шины также вошли Казань (доля спроса от общефедерального – 3,42%), Нижний Новгород (доля спроса от общефедерального – 2,52%) и Уфа (доля спроса от общефедерального – 2,49%).

Как выбрать летнюю резину и когда пора переобуваться: рекомендации экспертов Авито Авто

По закону автовладельцы обязаны заменить зимние шипованные шины на летние до 1 июня. Однако эксперты рекомендуют менять резину раньше: когда с асфальта сходит последний снег, а среднесуточная температура достигает +5 градусов. У шипованной резины на чистой и сухой дороге увеличивается тормозной путь, кроме того, при эксплуатации на сухом асфальте зимние шины быстрее изнашиваются.

При сезонной замене шин рекомендуется выполнить развал-схождение, чтобы скорректировать балансировку колес после зимней эксплуатации автомобиля. Неправильная балансировка ускоряет износ протектора и негативно влияет на управляемость автомобиля.

Выбирая летние шины, в первую очередь важно учесть, на каких дорогах чаще всего эксплуатируется автомобиль. Если приходится часто передвигаться в условиях бездорожья или по неровному покрытию, лучше остановиться на шинах с более высоким профилем – чем больше высота профиля шины, тем она прочнее и тем меньше риск повреждения боковины. Более мягкая резина сглаживает неровности бездорожья, но чуть хуже управляется на трассе, а более жесткая позволяет развивать на ровном асфальте высокую скорость.

Важный параметр при выборе летних шин – рисунок протектора. Он бывает направленным и ненаправленным, симметричным и асимметричным.

Шины с направленным симметричным рисунком протектора лучше отводят воду и сопротивляются аквапланированию. Но такую шину нельзя использовать в качестве запасной, поскольку направленный рисунок означает, что покрышку можно установить на диск только в одном правильном положении – в соответствии со стрелкой, нанесенной на боковину шины и задающей правильное ее вращение.

Для частых поездок по бездорожью оптимальным выбором станут шины с симметричным ненаправленным рисунком: каждую из таких покрышек можно монтировать на любое из колес автомобиля, что позволяет использовать их в качестве запасных. Кроме того, из-за особенностей строения симметричного рисунка протектора такие шины одинаково эффективно работают как при движении вперед, так и в обратном направлении.