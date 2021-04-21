Россия ×
  • Авито Авто: в 2021 году российские водители «переобуваются» позже, чем в 2020

Авито Авто: в 2021 году российские водители «переобуваются» позже, чем в 2020

21.04.2021 103 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на летние шины в период с 12 по 18 апреля 2021 года. Согласно результатам исследования, с приходом тепла российские водители поспешили поменять резину на сезонную: за прошедшую неделю спрос на летние шины в стране вырос на 16,7% по сравнению с периодом с 5 по 12 апреля.

 

Анализ также показал, что в период с 12 по 18 апреля 2021 года покупкой шин на Авито Авто интересовались на 116,4% активнее, чем в аналогичную неделю прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, в прошлом году пик спроса на летнюю резину в стране наступил раньше и пришелся на март 2020 года. Тогда во многих регионах страны теплая погода установилась раньше, и поэтому автомобилисты раньше задумались о сезонной замене резины.

Средняя стоимость подержанного комплекта летних шин на Авито Авто в период с 12 по 18 апреля составила по России 4 000 рублей. Дороже всего подержанные летние шины в этом году стоят в Иркутске (средняя цена комплекта на Авито Авто в городе составила 8500 рублей), а дешевле всего – в Ярославле (средняя цена комплекта на Авито Авто в городе составила 2200 рублей). При этом комплект новых шин, по данным Авито Авто, стоит в стране в среднем 6750 рублей.

От Москвы до Уфы: регионы-лидеры по доле спроса на летнюю резину

По данным Авито Авто, в период с 12 по 18 апреля 2021 года наиболее заметный спрос на летние шины зафиксирован в Москве. На долю столицы пришлось свыше 15,6% спроса на летнюю резину. На втором месте – Санкт-Петербург, жители города на прошлой неделе обеспечили 7,92% от общефедерального спроса на шины для теплого сезона.

В топ-5 городов по уровню спроса на летние шины также вошли Казань (доля спроса от общефедерального – 3,42%), Нижний Новгород (доля спроса от общефедерального – 2,52%) и Уфа (доля спроса от общефедерального – 2,49%).

Как выбрать летнюю резину и когда пора переобуваться: рекомендации экспертов Авито Авто

По закону автовладельцы обязаны заменить зимние шипованные шины на летние до 1 июня. Однако эксперты рекомендуют менять резину раньше: когда с асфальта сходит последний снег, а среднесуточная температура достигает +5 градусов. У шипованной резины на чистой и сухой дороге увеличивается тормозной путь, кроме того, при эксплуатации на сухом асфальте зимние шины быстрее изнашиваются. 

При сезонной замене шин рекомендуется выполнить развал-схождение, чтобы скорректировать балансировку колес после зимней эксплуатации автомобиля. Неправильная балансировка ускоряет износ протектора и негативно влияет на управляемость автомобиля.

Выбирая летние шины, в первую очередь важно учесть, на каких дорогах чаще всего эксплуатируется автомобиль. Если приходится часто передвигаться в условиях бездорожья или по неровному покрытию, лучше остановиться на шинах с более высоким профилем – чем больше высота профиля шины, тем она прочнее и тем меньше риск повреждения боковины. Более мягкая резина сглаживает неровности бездорожья, но чуть хуже управляется на трассе, а более жесткая позволяет развивать на ровном асфальте высокую скорость.

Важный параметр при выборе летних шин – рисунок протектора. Он бывает направленным и ненаправленным, симметричным и асимметричным.

Шины с направленным симметричным рисунком протектора лучше отводят воду и сопротивляются аквапланированию. Но такую шину нельзя использовать в качестве запасной, поскольку направленный рисунок означает, что покрышку можно установить на диск только в одном правильном положении – в соответствии со стрелкой, нанесенной на боковину шины и задающей правильное ее вращение.

Для частых поездок по бездорожью оптимальным выбором станут шины с симметричным ненаправленным рисунком: каждую из таких покрышек можно монтировать на любое из колес автомобиля, что позволяет использовать их в качестве запасных. Кроме того, из-за особенностей строения симметричного рисунка протектора такие шины одинаково эффективно работают как при движении вперед, так и в обратном направлении.

Россия

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Когда форма не определяет содержание: стоит ли покупать Peugeot RCZ за 900 тысяч рублей Сколько нужно заплатить за автомобиль, завоевавший именитую премию Red Dot за свой дизайн, титул «Купе года» от Top Gear и еще целую россыпь наград? За автомобиль, чей дизайн описывают не ин... 1257 1 0 20.04.2021
Статьи / Популярные вопросы Нештатный ксенон, цветные лампы и мигающие стопы: что запрещено правилами и каков штраф Расхожая фраза о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, в полной мере находит свое отражение в автомобильной сфере. Народное «творчество» здесь... 1885 0 12 19.04.2021
Статьи / Финвопрос Реальная инфляция в России – 12%, а автокредиты предлагают под 4-7%. Как такое возможно? Цены на новые автомобили в России с 2015 года медленно, но уверенно растут. Реальные доходы за темпами роста поспевают не у всех: инфляция у каждого покупателя своя, но официальный показате... 8931 0 1 19.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 150546 35 28 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 126190 33 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 82800 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings